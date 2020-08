Jak si vyčistit hlavu od problémů? Navlékněte si náramek z polodrahokamů. Přenesete tak své pocity do něčeho hezkého a také užitečného. Věděli jste, že vhodně zvolené kameny vyzařují energii a pomáhají tak zlepšovat váš život?

Vybírat kameny můžete i podle svého znamení zvěrokruhu, musíte však znát i svůj ascendent. Bez něj totiž můžete sáhnout vedle. | Foto: Shutterstock

Než se pustíte do výroby náramku, měli byste si o minerálech něco zjistit. „Příroda má svá pravidla, která by se neměla měnit,“ upozorňuje šperkařka Lucie Šubertová. „Polodrahokamy dokážou pomoci, ale také ublížit. Například lidé s kardiostimulátorem by neměli nosit hematit, protože je slabě magnetický.“