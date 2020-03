Během života sice naše pleť povadá a tvoří se na ní vrásky, ale to není všechno. V důsledku stárnutí už není tak hladká a bez chybiček, jako byla v dětství. „Paradoxně v pozdějším věku jsou na tom hůře ti, kteří nikdy neměli žádné vrásky ani problémy,“ upozorňuje dermatoložka Tereza Gabryšová z kliniky Yes Visage. „Problematická pleť, s velkými póry a akné, stárne pomaleji. Je totiž pevnější, má méně vrásek a lépe udržuje hydrataci,“ vysvětluje.

„Různé nedokonalosti přicházejí věkem, tomu se nedá vyhnout,“ upozorňuje dermatoložka Iva Obstová z Medicom Clinic. „Jestli vidíte v zrcadle velké póry, jizvy po akné, žilky, výrůstky nebo pigmentové skvrny a štvou vás, je právě teď správný čas navštívit dermatologa,“ doporučuje. Drobné vady na kráse mohou potkat každého. Naštěstí je lze s pomocí moderní techniky jednoduše odstranit.

Krémy věk nezastaví. Vrásky ano:

Využijte zimu

Možná si vzpomínáte, že kdysi vám kožní lékař maximálně vypálil bradavice dusíkem. Ostatní vady pleti se zakrývaly silným make-upem, pigmentové skvrny se bělily citronovou šťávou. „Naštěstí pro nás výzkum pokročil a s pomocí laserů se dá ledacos bezpečným způsobem napravit. Ovšem kůže potřebuje čas na regeneraci a UV záření by mohlo situaci ještě zhoršit,“ upozorňuje dermatoložka Kateřina Adamcová z Artmedica.

Proč? „Když se do kůže vpustí energie, ať už tepelná, nebo laserová (i ta se přemění v teplo), stimulují se tím kromě jiného i pigmentové buňky. Vystavíme-li pak pleť vyššímu UV záření, mohla by zpigmentovat. Právě proto si naplánujte zákroky nejlépe v období od podzimu do jara. A v létě se nenechte nalákat na slevy v některých zařízeních,“ varuje.

Výrůstky

Stopkaté bradavičky, fibromy a další nepigmentové výrůstky mnoha lidem vadí. Naštěstí se jedná o nezhoubné (nemaligní), tedy ne nebezpečné zmnožení tkáně. Mohou se objevit v jakémkoliv věku kdekoli na těle. Mnohde navíc překážejí, například na krku se za ně může zatrhávat řetízek.

„K jejich odstranění se používá CO2 laser, kterému říkáme chirurgický. S ním je to mnohem rychlejší než se skalpelem, navíc nedochází k traumatizaci kůže, nezůstane jizva, nemusíme šít,“ raduje se z moderní technologie dermatoložka Adamcová. Malinké fibromky si můžete nechat zmrazit dusíkem. Tkáň odumře a pak odpadne. Ale i zde je použití moderních technologií výhodnější. Na rozdíl od kryoterapie (dusík) se dá laser nastavit tak, aby z něj vyšlo jen tolik energie, kolik je třeba. Zásah je přesnější, nepoškodí okolní tkáň.

Stařecké skvrny

Říká se jim stařecké skvrny, to proto, že se objevují v pozdní dospělosti. Jedná se o hyperpigmentová znamínka, která jsou obvykle hodně tmavá. Máme je v obličeji, na rukou i na těle a pokročilý věk spolehlivě prozrazují. Vypadají jako vyvýšenina, některé bývají i zdrsnělé. Jiným případem jsou pigmentové fleky, tzv. melasma, které souvisejí s hormonální činností. Oproti stařeckým skvrnám jsou plošší a leží v horní vrstvě pokožky (epidermis). Pokud se nebudete opalovat, ustoupí většinou naštěstí samy.

„Problémem bývá i nadměrnému ztluštění a rohovatění kůže, tzv. hyperkeratóza. Není nebezpečná, ale ve chvíli, kdy je na kůži pigmentové ložisko, je nutné, aby ji zkontroloval dermatolog,“ zdůrazňuje dermatoložka Tereza Gabryšová z kliniky Yes Visage. Pokud si ani odborník není jistý, je nutné chirurgicky odebrat vzorek a poslat ho na histologii.

Stop červenání

Červené žilky se objevují na nose, na tvářích i na bradě, často jsou dedičné. Buď je postřehnete jen sem tam, jsou téměř nenápadné, nebo se rozlévají ve výraznější ve flecích. K jejich vzniku přispívá i prostředí. Důkazem jsou polárníci, kteří musejí zvládat časté přechody z tepla do zimy a naopak.

„Problém s výrazným začervenáním kůže se také týká lidí, kteří rádi holdují alkoholu, souvisí totiž s cévním systémem,“ upozorňuje dermatoložka Adamcová. K odstranění žilek se používá alexandritový laser, který prostupuje víc do hloubky, kam vyšle maximum energie. „V tom je krása laserů, že se dají takhle nastavit,“ chválí si je doktorka Adamcová. „Žilku v té vrstvě, kde je rozšířená, spálíme. Zákrok je nutné opakovat, tělo si umí najít jinou cestu, proto se může znovu objevit. Výsledek tedy není navždy, ale vydrží dlouho,“ upozorňuje.

Jizvy po akné

Jizvy po akné ve formě dolíčků a hrubého povrchu mohou zůstat na pleti z mládí. „K jejich zjemnění a také k zmenšení velkých pórů využíváme erbiový nebo CO2 laser. Výbornou zkušenost máme také se sublační radiofrekvencí,“ upozorňuje na tento, zatím nepříliš používaný způsob ošetření dermatoložka Adamcová z Artmedica.

Bezkonkurenční je i na větší jizvy po operacích nebo na strie. Přístroj jde ještě trošičku hlouběji pod povrch kůže než laser, tam vydá energii, která se promění na tepelnou. „Stimulujeme takto fibrocyty a keranocyty k tvorbě elastických a kolagenních vláken, která prohlubně postupně vyplňují,“ říká.

Ošetření je potřeba podstoupit třikrát v časovém rozmezí. Zákrok není úplně příjemný, ale dá se vydržet. Za skvělý efekt opravdu stojí a povrch pokožky bude zase hladký. Navždy.