VIDEO: Střípky ze Spícího města. Díl druhý

Na místě, kde se celý příběh odehrává, se autor knihy Martin Vopěnka a režisér filmu Dan Svátek shodli, aniž by si to předem řekli. Martin Vopěnka totiž do České Kanady celý příběh umístil, přestože to v knize přímo nepojmenuje. A režisér má ve zmíněné lokalitě chalupu, a proto tam zná každý kout.

Spící město. Podívejte se na záběry. | Video: Holiday Films