To by byla ta hezčí stránka. Horší je ta, že firma, která stavbu provádí, sice objekt ohradila provizorním oplocením, které je však denně narušováno skupinkou „sběračů”, kterým se železné věci náramně hodí. Firma je asi ráda, že odpad nebude muset třídit a odvážet, protože její ostraha toleruje vjezd aut „sběračů” do areálu, a dokonce ho tam sbírají i děti, asi desetileté. Až se některé děcko zraní drátem či těžkým železem, tak jsem zvědavý, jak se to bude řešit.

Vůbec je jiná doba. Pamatuji si, jak jsme vysazovali jehličnaté stromky před domy na Porubské ulici. Měli jsme radost, jak rostou, že se tam objevily veverky a večer se sem zatoulala i srnka. Vážili jsme si přírody, zeleně.

A jak je to dnes? Večer jsem venčil psa a zíral. Do druhého domu odspodu se zřejmě přistěhoval nějaký obdivovatel Dakaru, protože terénní jízdy praktikuje i před domem. Přijede autem před dům shora, pak pokračuje po travnaté ploše z kopečka na hřiště a sjede na cestu. Zíral i můj pes. Kdyby tohle udělal na sídlišti, vjel autem mimo cestu či chodník, tak by slízl pořádnou pokutu.

Však to všechno uvidíš, až přijedeš. Už se těším, jak si spolu obejdeme všechna známá místa, kde jsi dlouhá léta nebyl.

Tvůj bratránek Lubomír

Zdroj: Deník



