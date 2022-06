Klavírní virtuóz Tomáš Kačo dnes žije v Los Angeles, na Nový Jičín rád vzpomíná

Ačkoli už od studií žije v Kalifornii, v Česku se objevuje poměrně často, naposledy v červnu v Ostravě. Romský klavírní virtuóz Tomáš Kačo komponuje i aranžuje hudbu pro sbory a orchestry, ale věnuje se i filmové hudbě. Kritici na jeho tvorbě vyzdvihují originální způsob propojení klasické, jazzové a tradiční romské hudby.

V rozhovoru pro Deník Tomáš Kačo přiznává, že teď, když má dvě malé děti, se mu z domu odjíždí těžko, byť rodinu opouští jen nakrátko. Letošní léto bude mít spíše pracovní. Vystupovat bude i v Česku, na podzim v USA a koncem roku se snad dostane do Česka i s rodinou.

Je všeobecně známo, že pocházíte ze 12 sourozenců. Opravdu jste jediný, kdo umí hrát na nějaký hudební nástroj?

Vůbec ne. Každý z mých sourozenců je hudebně nadaný. Za mladých let jsem s mými sestrami hrál v hudební kapele, která se jmenovala „Cikne čhave“. Vystupovali jsme na různých akcích města. Vrcholem sezony byla vždy Slavnost města, která je asi největší kulturní akcí v Novém Jičíně. Já hrál na klávesy, zpíval, sestry Veronika a Andrea mi zpívaly vokály. Dále se k nám do kapely přidaly ostatní sestry a sestřenice, které tancovaly. Takže to byl kopec srandy, jak se říká.

Už pátým rokem žijete v Kalifornii. Proč jste se usadil právě tam? Navíc, když jste studoval na východě USA?

Na studiích v Berklee jsem se seznámil s mou nynější manželkou Grace. Ona se narodila a vyrůstala v Los Angeles. Během v studií jsem s ní navštívil v Kalifornii a líbilo se mi zdejší počasí. A tak jsme se po ukončení studií rozhodli do Kalifornie přestěhovat a zkusit život tady.

Prozradíte něco více vaší ženě?

Jak jsem zmiňoval výše, se ženou jsme se potkali na studiích v Bostonu. Grace studovala obor „singing – songwriting“. Je nadaná skladatelka písní a textu, převážně ve velmi contemporary pop stylu. Za dobu studií jsme spolupracovali na různých školních projektech. Díky ní se moje obzory v hudbě opět prohlubují, a to právě o žánr současné popové hudby.

Máte malého syna. Seznamujete ho nějak aktivně s hudbou?

Synovi Tomáškovi už jsou tři roky, dceři Isle Grace bude rok a půl. Tomášek je velmi talentovaný, jeho talent se projevil již v roce a půl, kdy si broukal oblíbené písničky ve správné tónině.

Cestujete hodně během roku? Nebo opouštíte svůj kalifornský domov jen nárazově, třeba při turné?

Mám to štěstí, že kompozice, aranžování můžu víceméně dělat kdekoliv na světě. Přiznávám, že mi vyhovuje pracovat „z domova“. Cestování se snažím omezit na co nejkratší interval, a to kvůli mým dvěma malým dětem. Těžko se mi je opouští, i když je to třeba jen na týden…

Víte už, jak budete trávit letošní léto? Předpokládám, že si vyhradíte pár týdnů pro letní nicnedělání a intenzivní pobyt s rodinou a cestování… Chystáte se za rodinou do Česka?

Tenhle rok je celkem intenzivní. Kde se sešlo pár velkých akcí. Osmého července totiž budu premiérovat v pražském Rudolfinu skladbu „Stronger than Yesterday“ pro orchestr a klavír, kterou jsem na zakázku složil při příležitosti předsednictví ČR v Radě EU. Pár dní nato mě čeká koncert v rámci festivalu Khamoro, kde se představím v jiném světle, než mě zatím všichni znají. A to s kapelou a zpěváky, kde se představí moje autorské písničky a také písničky mé ženy Grace, vše v popovém stylu. Pak se ten samý koncert předsednictví zopakuje v září v Bruselu, v říjnu mám pár koncertů po USA a v prosinci opět do České republiky. S cestováním to teď bylo velmi složité, doba covidu vše ztížila. Až všechna omezující opatření opadnou, určitě vyrazíme s dětmi na pár týdnů do Česka za rodinou.



Tomáš Kačo (35) pochází z Nového Jičína. Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, Akademii múzických umění v Praze a Berklee College of Music v Bostonu, kterou absolvoval už za dva roky. Odehrál řadu recitálů po celém světě, mj. vystupoval i v newyorské Carnegie Hall. V roce 2018 vydal debutové album My Home. Žije s rodinou v Los Angeles.