Přístroj se dá držet jednou rukou a pod ochranným štítem může ukrývat lékárničku, defibrilátor, alarm, svítilnu, kyslíkovou dýchací masku a další vychytávky. Ve vyšších verzích dokáže člověka ochránit nejen proti ohni, ale i kulce z pistole.

Jak vás vůbec napadlo navrhnout hasicí přístroj, který už je přece vymyšlen dávno?

Stál za tím osobní zážitek při požáru. Na jedné akci u kamaráda hořelo, hledali jsme hasičák, ale ten tam nebyl. Napustil jsem kbelík vody a těch 15 vteřin, kdy se napouštěl a mezitím hořela zimní zahrada od grilu, bylo neuvěřitelně dlouhých. Byl to ten nejdéle napouštěný kbelík mém v životě. Naštěstí jsme to uhasili. Uvědomil jsem si potom spoustu věcí. Zásadní bylo, proč kamarád hasičák neměl. Protože není hezký. Uvědomil jsem si, že my architekti je schováváme. Napadlo mě proto udělat takový, který bude pořád na očích a lidé jej budou chtít vidět.

Zdroj: DeníkTakže zadání jste si vymysleli sami?

V jednom z mých dalších projektů jsem měl na starosti požárně-bezpečnostní řešení. Bylo tam spoustu hasičáků a začal jsem je skrývat. Řekl jsem, že pro tento projekt si vyrobím své vlastní přístroje, které budou hezké. Nebylo to ale tak jednoduché, jak jsem si myslel.

Co bylo nejtěžší?

Certifikace podle norem. Vývoje trval čtyři roky. V Česku hasicí přístroje nikdo nevyrábí, pouze se tady kompletují. Vyrábějí se v Itálii nebo v Číně. Naši atypickou nádrž jsme nemohli nikde koupit. Museli jsme si ji sami vyrobit, jenže vám ji nemůže svařit jen tak někdo. Musí to udělat certifikované stroje. Ty jsme si pronajali, náklady by jinak byly obrovské.

Jak přišel nápad na tvar?

My chceme, aby přístroj byl jednoznačně rozpoznatelný. Kruh je archetypem záchrany či štítů.

Mohl by se podle vás přístroj masově rozšířit?

Není určen přímo pro hasiče, slouží lidem v domácnostech. V tuto chvíli vyrábíme pár kusů, je to zatím designová záležitost na ta nejhezčí místa. Počítáme s tím, že budeme mít plně automatizovanou linku a vyrábět chceme do celého světa. Zatím to vypadá, že je o něj zájem, třeba na výstavě v Dubaji to byl opravdu trhák.

Co pro vás znamená ocenění v Berlíně iF Design Award?

Je to jako předávání Oscarů za design. Uděluje se od roku 1953, pro naši značku Amplla je to obrovsky významné. Obdrželi jsme i cenu Red Dot Design, ta je ale více marketingová i když si ji velice vážíme. Toto je pro nás opravdu uznání, schází se tam akademie designérů a odborníků v oboru. Nikdo toho v Česku ještě nedosáhl.

Přemysl Kokeš

- Architekt a designér, studoval strojní průmyslovku.

- Jako architekt se zabývá tvorbou měst a urbanismem.

- Vystudoval střední uměleckoprůmyslovou školu v Ostravě.

- Absolvent designu na VŠUP v ateliéru Otakara Diblíka v Praze.