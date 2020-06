Zámek Úsobí stojí na břehu Panského rybníka, téměř v centru městyse Úsobí, a neměl jednoduchou historii. Po zestátnění, v roce 1948 sem byla z havlíčkobrodské nemocnice umístěna léčebna dlouhodobě nemocných. V následujících letech zámek chátral. V roce 1999 jej zakoupil současný majitel, který provedl generální rekonstrukci objektu. Zámek Úsobí stojí na břehu Panského rybníka, téměř v centru městyse Úsobí, a neměl jednoduchou historii. Po zestátnění, v roce 1948 sem byla z havlíčkobrodské nemocnice umístěna léčebna dlouhodobě nemocných. V následujících letech zámek chátral. V roce 1999 jej zakoupil současný majitel, který provedl generální rekonstrukci objektu.

„Šlechtický původ nemám. Bydlel jsem většinu života v paneláku a toužil jsem po něčem větším. Měl to být venkovský statek nebo rovnou samota. Pracoval jsem ve sklárnách a dozvěděl jsem se, že zámek v Úsobí je na prodej. Tak jsem si řekl, že ho koupím. Ale rok jsem do Úsobí jezdil a čekal, za kolik se bude zámek prodávat. Na koupi zámku se uskutečnily celkem tři dražby. Šel jsem až do té třetí. Zámek jsem koupil za 940 tisíc korun. Přiznám se, že se mi ta cena zdála hodně přemrštěná, protože zámek byl v podstatě ruina na spadnutí. Kdybych ho nekoupil, dnes by zámek už asi nestál,“ začal s vyprávěním Jaromír Polák, který na opravě zámku nechal 20 let života. Jak přiznal, když procházel poprvé celým zámkem, byl zděšený z toho, jak ta historická nemovitost vypadá. Naštěstí z té doby pořídil sadu fotografií. Rozdíl mezi tím, jak zámek vypadal tehdy a teď, je nebetyčný.

„Naštěstí podnikám v kovovýrobě, rozumím řemeslu, mám šikovné syny, takže jsem nebyl odkázaný na různé stavební firmy. V zámku nebyla voda, elektřina. Samozřejmě, ani plyn. V zámku chybělo 148 oken. Budova byla prázdná deset let. Co bylo k něčemu, to za ta léta zmizelo. Nezůstala tam ani stará židle. V hlavním zámeckém sále byl skokanský můstek pro motokros. Zdi byly špinavé, otlučené, počmárané,“ popsal Jaromír Polák, v jakém stavu historickou nemovitost našel.

Nicméně odvaha ho neopustila a jal se strašidelný zámek opravovat. Jak prozradil, podařilo se mu do práce zapojit i svoje tři syny. „Mluvil jsem s nimi narovinu. Řekl jsem jim, že pokud do toho se mnou půjdou, tak 10 let budou jen dřít. Žádné výlety ani dovolené. Kluci ale chtěli ten zámek stejně jako já a šli do toho se mnou. Stejně jako já tady nechali roky života, peníze nepočítám. Synům je dneska o pěkných pár let víc a paradoxně v zámku nebydlí. Každý má svoje vlastní bydlení a život,“ konstatoval Jaromír Polák, který jak dodal, věnoval zámku nejlepších 20 let života. Z celé rodiny Polákových na zámku bydlí nakonec jen on sám.

V současné době je zámek po velké rekonstrukci. Ve srovnání s minulostí je k nepoznání. Ovšem ani teď nemůže majitel složit ruce do klína.

„Zámek, stejně jako každá nemovitost si žádá neustálé opravy. Na jednom konci máte hotovo, na druhém můžete začít. Pracuji soukromě. Z práce jedu na zámek, pracuji tam až do 11 hodin v noci. Ráno zase do práce. Opravy a údržbu potřebuje střecha, zámecký park, interiéry. Pomáhají mi kamarádi a známí. Kdybych měl všechno svěřit firmám, tak bych se nedoplatil. Nábytek v zámku samozřejmě není původní, tady nezbylo nic. Kupuji starý, ale originální nábytek v bazarech nebo od vetešníků. Někdy to jsou kusy, které se ani v bazaru nedají prodat. Ale já si sám ten nábytek opravím, takže ho od nového nepoznáte. Naštěstí mi nedělají potíže ani památkáři. Potkal jsem, a to není vždy pravidlem, mezi nimi lidi slušné a rozumné, kteří pochopili, že chci historickou nemovitost zachránit a ne zničit. Stanovili jsme si vzájemně pravidla a drželi se jich,“ vysvětlil Jaromír Polák s tím, že kdyby se měl znovu rozhodovat, zda se stane zámeckým pánem nebo ne, šel by do toho zřejmě znova. Ta dřina mu prý za to stála.

Vlastnit zámek je jedna věc, druhá je najít vhodné využití, aby si nemovitost na sebe aspoň částečně vydělala. Snem Jaromíra Poláka bylo, aby se provoz a údržba zámku samofinancovaly z podnikání, protože ze zámku se stal vlak, z něhož nelze vystoupit.

Dotace od státu na opravy a rekonstrukci, jsou, podle jeho zkušeností, určeny jen pro bohaté. Například na rekonstrukci fasády, která stále dva miliony, dostal Jaromír Polák v dotacích sotva půlku, zbytek si musel opatřit sám. Prostory zámku v Úsobí přestavěl částečně na apartmány. Zámek nabízí romantické pobyty, originální svatby. Je zde možné pořádat za lidovou cenu rauty, firemní večírky, školení, plesy, výstavy, společenské a kulturní akce. Zámek nabízí prostory pro divadla, koncerty, ale také dobové akce s programem, jako například koncerty staré hudby nebo vystoupení šermířů a srazy veteránů. Především v zámeckých pokojích se může kdokoliv ubytovat a prožít tady romantickou dovolenou.

„Ceny za pobyty jsou samozřejmě úměrné zdejšímu regionu. Nicméně si pořád myslím, že stát by měl vlastníky historických nemovitostí aspoň trochu podporovat. Protože pečují o dědictví našich předků, které by jinak zaniklo,“ dodal na závěr Jaromír Polák