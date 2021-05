TRASA: Strakonice – zámek Střela – Katovice – Poříčí – Střelské Hoštice – Horažďovice a zpět přes Horažďovice předměstí

Protože část naší cesty povede po prašných cestách, loukách a kolem Otavy Otavskou 1066, opět je na místě vydat se na kole, na kterém se budete v terénu cítit jistě. Celkově i s návratem „po ose“ počítejme s asi 50 kilometry.

Startujeme opět ve Strakonicích, a protože minule jsme zvolili za bod nula hrad, nyní vyrazíme od pivovaru Dudák po Podskalí, kolem pískovcové sochy Dorotky až k asi dva kilometry vzdálené restauraci Myslivna. Zde přejdeme silnici I. třídy, zamíříme do osady Virt a naproti fotbalovému hřišti zabočíme doprava.

Mapa cyklotrasyZdroj: Deník Cyklostezka vede kolem zámku Střela a umožní nám nádherný výhled na okolní krajinu – lesy nad Kraselovem nebo pohled na vrch Kuřidlo.

Přejedeme most, po pár desítkách metrů přejdeme hlavní silnici a pěšinou v louce zamíříme k větrolamu, za kterým už nás čekají Katovice. „Po projetí částí Na Břehu se ocitneme na mostě přes Otavu, a hned za ním odbočíme vlevo.“ V tento okamžik nás čeká krásná projížďka proti proudu Otavy, při které se můžeme kochat pohledem na majestátní Kněží horu. Na jejím vrcholu byly nalezeny stopy keltského sídliště.

Vodicím bodem pro nás bude průjezd pod železničním mostem, od kterého zamíříme do Dolního Poříčí. Při vjezdu do obce přejedeme železný most a hned za ním po ostré odbočce vlevo zamíříme opět proti proudu Otavy až ke kempu UK Praha. Přes něj budeme opět pokračovat proti proudu Otavy několik kilometrů až do Střelských Hoštic, kde si v kempu U Tomáše můžeme dopřát přestávku a občerstvení.

K pomníku Rudolfa Habsburského

Poté nás čeká poslední úsek, který měří přibližně šest kilometrů. Z kempu odbočíme doprava, zamíříme do obce Kozlov a podle ukazatelů cyklostezky Otavská 1066 k pomníku českého krále Rudolfa Habsburského, který zemřel 3. července 1307 při obléhání Horažďovic. U něj budeme mít dvě volby – dát se vpravo stále po Otavské 1066 ke studánce Svatá Anna a poté po místní komunikaci zamířit do Horažďovic, nebo odbočit vpravo a kolem Otavy po neoficiální cyklostezce projet kolem jezu Jarov a vyjet u mlýna Mrskoš.

Tak jako tak, nyní už nás čeká jen krátký úsek a před námi se otevřou západočeské Horažďovice. Co bychom o tomto městě měli vědět? Počátek osídlení je spjatý s hradištěm na Práchni. Nejstarší zprávy z roku 1251, týkající se Horažďovic, hovoří o osadě Gorazdějovice, založené knězem Gorazdem, žákem a nástupcem sv. Metoděje. V roce 1292 byla osada povýšena na město králem Václavem II. Dominantou města je zrekonstruované náměstí.

Zpáteční cestu pak můžeme zvolit přes Horažďovice předměstí – Hlupín asi v polovině cesty odbočit ostře vpravo na polní cestu Střelskohoštická Lhota – Poříčí – Katovice – Strakonice.

GPS souřadnice

● Pivovar Dudák 49.2596369N, 13.8973478E

● Zámek Střela 49.2670928N, 13.8537717E

● Katovice 49.2734836N, 13.8303542E

● Dolní Poříčí 49.2863775N, 13.7928392E

● Střelské Hoštice 49.2975947N, 13.7559553E

● Horažďovice 49.3206858N, 13.7010019E

