„Pro elektrokolo jsem se rozhodl poté, co jsem strávil dovolenou u kamaráda na chalupě na Kvildě. Na svém starém kole jsem se do každého kopce zadýchával, občas jsem i potupně slezl a tlačil. Vůbec jsem partu nestíhal,“ vypráví šedesátník Martin. Na elektrokole jezdí už rok do práce a těší se, až s ním v důchodu bude objíždět Českou republiku. „Objevil jsem zatím spoustu krásných míst v okolí a díky elektrokolu jsem si rozšířil i rádius, kam jsem schopný vůbec dojet,“ libuje si.

Ještě před lety bylo kolo na elektrický pohon dost drahé, navíc zbytečně těžké a nemotorné. Dnes už ho koupíte za přijatelnější cenu, s lepší a výkonnější baterií, lehčí a třeba i skládací, které si můžete vzít do autobusu či tramvaje.

„Když se rozhodnu, že chci jet třeba z Prahy na Okoř, baterie mého elektrokola na to stačí. Nemusím se tedy bát, že zůstanu stát někde pod kopcem, protože ho bez pohonu nevyjedu. Loni jsem našlapal celkem 540 kilometrů po českých horách, což bych na normálním kole v žádném případě nezvládl. Teď na jaře jsem si ho nechal seřídit, promazali ho a vyměnili destičky na brzdách, takže se těším, až zase vyrazím,“ říká s úsměvem Martin. Koupil si prý i držák na mobil, aby mohl při výletech jezdit podle navigace.

Do města i do hor

Elektrokolo není jako moped, šlápnout do pedálů a zlepšovat svoje zdraví můžete i s ním. Výhodou je i ve městech. Nechcete-li se zpotit cestou do práce, je příjemným řešením, jak nahradit auto nebo MHD.

Na výběr jsou kola městská, na turistiku i horská. Seženete také speciální pro seniory nebo pro ženy. Nejvíce oblíbená jsou krosová pro cesty od 10 do 100 km. Rychlost elektrického pohonu je stanovena zákonem na 25 km za hodinu s desetiprocentní tolerancí. Výrobci proto maximální rychlost nastavují na 27,5 km/h. Výjimkou jsou některá horská kola, která disponují speciálním off-road režimem, ten ovšem můžete využít jen mimo veřejné komunikace. Elektromotor je jen výpomoc, proto i na elektrokole budete muset přece jenom šlapat.

Nejdříve vybírejte podle vaší výšky a velikosti rámu. Na správný nákup vás navede tabulka, kterou většina prodejců uveřejňuje na svých webových stránkách. Zajímejte se o výdrž baterie, leckdy zvládne až 100 kilometrů. Při delším výletě ji ale můžete klidně z kola vyndat a pomocí cestovní nabíječky někde dobít. Tu a tam se již objevují dobíjecí stanice pro elektrokola a jestli se v létě dočkáme otevřených restaurací, můžete to zkusit tam. Během hodinového oběda ji budete mít dobitou.

Zajímejte se také o hmotnost a nosnost elektrokola a popřemýšlejte, zda s ním budete jezdit spíš na výlety do přírody, nebo ve městě do práce. Tam by byla vhodnější skládačka, protože si ji složenou můžete bez problémů vzít do všech městských hromadných prostředků. Samozřejmě se hodí i těm, kteří nemají sklep a musejí kolo převážet výtahem. Na rozdíl od klasického elektrokola má skládačka menší kola, takže do terénu se přece jen příliš nehodí.

Pozor na provoz i na záda

I když se může zdát, že elektrokolo je bezpečnější než klasické kolo, hrozí při jízdě stejná rizika, a těmi nemyslíme jen srážku s automobilem. I na něm si můžete způsobit bolesti zad, poškození meziobratlové ploténky nebo útlak kořenových nervů. Hlídejte si proto správné nastavení a držení těla.

Ovšem při problémech s pohybovým aparátem je nejen u seniorů elektrokolo ideální volbou. Prospívá cévnímu systému, protože se při šlapání zapojí žilně-svalová pumpa. Při stahování svalů lýtka se rozproudí tok žilní krve v dolních končetinách, což je skvělá prevence proti trombóze a embolii. Navíc nehrozí, že při elektrojízdě přetížíte svůj organismus.

Elektrokolo je vhodné také pro fyzicky handicapované, kteří nemohou po úraze, při závažných onemocněních nebo například po výměně kyčelního kloubu šlápnout do pedálů. Když mohou najednou vyrazit na výlet s celou rodinou, prospívá to i jejich psychice. Otevřou se jim obzory, které jim byly do té doby zapovězeny.

