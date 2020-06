Kvůli pandemii covidu-19 se letos ovšem slavnostní průvod Londýnem konat nemohl. Podle zpravodajské stanice BBC je to teprve podruhé, kdy se slavnost zvaná Trooping the Colour za vlády Alžběty II. neuskutečnila.

Queen Elizabeth II celebrated her official birthday at a scaled back event in Windsor, as the traditional Trooping the Colour ceremony has been cancelled. #QueenElizabeth pic.twitter.com/vpovRrz99I