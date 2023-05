Žil na ulici, svlékal se pro peníze, živil se zbytky v restauracích… Trvalo deset let, než přišla role oplácaného povaleče, díky které si producenti herce Chrise Pratta konečně všimli. Následně se zrodila hvězda. Kluk „z ulice“ se začal objevovat v největších hollywoodských bijácích v čele se Strážci galaxie.

Chris Pratt nechce být spojován s žádnou církví, která zneužívá moc nad lidmi. Víra pro něj ale nabyla na významu, když jeho syn přišel na svět o devět týdnů dříve a nebylo jisté, zda přežije. Bůh tedy ano. Církev ne | Foto: Profimedia

Než se Prattovi podařilo v Hollywoodu prorazit, obsluhoval v restauracích nevalné kvality a živil se tím, co zákazníci nedojedli. To není všechno – přivydělával si také jako striptér a těsně před tím, než dostal první roli v komediálním hororu Cursed Part 3, bydlel s jedním kamarádem v dodávce…

Pak přišly menší role v seriálech Everwood a O. C. a ne zcela povedených filmech Strangers with Candy a Cesta zničení.

2009 Bez kalhot

Tomu, že se Chris Pratt dostal do širšího povědomí, vděčí roli nezaměstnaného povaleče, který zneužívá dobré vůle své přítelkyně, a to v komediálním seriálu Parks and Recreation. Právě zde dostal jednu z prvních příležitostí ukázat, že s nahotou nemá problém.

V jedné scéně měl překvapit Amy Poehler, jenže… Točil v prádle tělové barvy a reakce kolegyně se mu nezdála adekvátní, tak při dalším pokusu v rámci autenticity slipy zahodil.

Onen záběr (samozřejmě rozostřený) je v seriálu skutečně vidět.

Podívejte se na sestřih s legendární nahou scénou:

Zdroj: Youtube

2011 Skutečné city

Při natáčení retrokomedie Noc je ještě mladá se Chris Pratt setkal s Annou Faris a brzy se ukázalo, že neokouzlila jen Kyla Mastersona, kterého Chris hrál. Natáčení začalo v roce 2007, před koncem následujícího roku byli Chris a Anna zasnoubeni. Ano si řekli v červenci 2009. Roku 2012 se jim narodil syn. O pět let později se svazek rozpadl.

2014 Životní šance

Když James Gunn viděl na seznamu herců, kteří se mají ucházet o roli Star-Lorda, jméno Chris Pratt, údajně řekl: „Cvalda z Parks and Recreation v mém filmu rozhodně hrát nebude.“ Jenže pak se s ním setkal osobně…

Chris Pratt během pár vteřin dokázal zastínit stovky herců, kteří před ním na konkurzu zkoušeli štěstí. V následujících měsících shodil téměř třicet kilo, aby se mohl stát Strážcem galaxie.

2015 Mezi dinosaury

Už před Strážci galaxie předvedl své herecké kvality, ale až díky nim přesvědčil velká studia, že dokáže utáhnout i blockbuster. A přesně tím získal jednu z hlavních rolí v sérii Jurský svět, která se pokusila navázat na úspěch Spielbergovy klasiky Jurský park.

Chris Pratt hraje biologa, který se snaží uchránit své synovce před geneticky upravenými dinosaury.

2016 Sólo ve vesmíru

V roce 2016 zářil na plakátech hned dvou filmů. Po boku Denzela Washingtona si zahrál v remaku westernové klasiky Sedm statečných a s Jennifer Lawrence prožil vesmírnou romanci v Pasažérech.

Právě ve sci–fi dramatu norského režiséra Mortena Tylduma dostal příležitost předvést vše, co se za posledních patnáct let naučil. Jako dva trosečníci na kolabující vesmírné lodi prošli oba herci téměř každou lidskou emocí.

Chris Pratt v seriálu Na seznamu smrti:

Zdroj: Youtube

2019 Dcera terminátora

Sotva nabyly rozvodové papíry platnosti, začal Chris Pratt randit s dcerou Arnolda Schwarzeneggera. V lednu 2019 oznámili, že jsou zasnoubeni, a v červnu už byla z Katherine vdaná paní. První dcera přišla na svět necelý rok po svatbě a loni se rodina rozrostla o další holčičku.

Roli tatínka si Chris náramně užívá.

2022 Zářná budoucnost

I když má Chris Pratt na kontě pár propadáků, díky Jurskému světu a Strážcům galaxie mu status hollywoodské hvězdy nikdo neodpáře. Sláva mu do hlavy ale nestoupla, což dokazuje třeba i tím, že nemá problém odskočit si k seriálům. Aktuálně hraje v akčním seriálu Na seznamu smrti člena Navy SEALs, který není v bezpečí ani po návratu z mise.