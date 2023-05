Hosty videocastu Deník s nadhledem byly tentokrát dvě zpěvačky, jedna známá a uznávaná, druhá začínající. Radek Štěpánek si do své talkshow pozval Evu Burešovou a Veroniku Domanskou. Eva už má rozjetou skvělou kariéru, Veronika se teprve rozmýšlí, jakou cestu zvolit. Obě však mají v jedné věci jasno. „Nejdůležitější je být šťastným člověkem,“ shodly se.

Eva Burešová je jednou z nejúspěšnějších a nejvšestrannějších žen současného českého showbyznysu. Hraje v televizních seriálech, účinkuje v muzikálech, zpívá na koncertním turné. Ale je nyní spíše herečka nebo spíše zpěvačka?

„Je to zpěvačka, je to herečka, je to maminka a je to hlavně šťastná ženská, které se blíží třicet let,“ řekla se smíchem Eva Burešová v úvodu talkshow Deník s nadhledem. Sama se prý zbavila všech tužeb a nemá nutkání dosahovat nějakých životních met.

„Můj největší cíl a největší životní sen je být šťastná,“ vysvětlila a dodala, že od té doby, co si to uvědomila, se jí vše daří. Má dva bronzové slavíky a nedávno získala druhé místo v soutěži Žebřík. „A tak je možná lepší žádné cíle nemít,“ podotkla.

Nedostala jsem nic zadarmo

Ačkoliv se všeobecně má za to, že Eva Burešová svou úspěšnou kariéru odstartovala talentovou soutěží, není to pravda. Už v šestnácti letech dostala v jednom z největších divadel v Praze velkou roli v muzikálu Baron Prášil. Pak účinkovala v muzikálech Jesus Christ Superstar, Hamlet, Lucie, větší než malé množství lásky, a Vražda za oponou, a teprve potom se přihlásila do soutěže Česko Slovensko má talent.

„Šla jsem tam, protože jsem to chtěla zkusit a věděla jsem, že je to potřeba, protože u nás je lepší, když na sebe člověk upozorní v televizi a někdo si ho všimne,“ vzpomínala Eva Burešová.

Její záměr vyšel, protože v soutěži si jí všiml hudebník Ondřej Brzbohatý, který sice Evu znal z divadla a věděl, že tančí, ale netušil, že také dobře zpívá. Díky němu se talentovaná dívka dostala do jednoho televizního seriálu a vzápětí následovaly další role.

Podle Evy to ale nebyla jen náhoda nebo štěstí. „Nikdy v životě jsem nedostala nic zadarmo. Od malička jsem tvrdě pracovala. Neměla jsem žádné cíle, jen jsem chtěla, abych to, co miluju, mohla dělat profesionálně a aby mi to vydělalo na chleba,“ svěřila se v talkshow. Jak to bylo možné, chodila po konkurzech a denně na sobě pracovala. Na konzervatoři se zavírala do učebny a do deseti večer trénovala zpěv i tanec.

Tvrdila jsem, že chci být akvabela

Zpěvu, tanci a herectví se věnovala odjakživa, protože oba její rodiče jsou hudebníci a k umění ji vedli už od dětství. „Mezi muzikanty jsem se pohybovala od dětství a bylo jasné k čemu budu směřovat. Ale ve škole jsem tvrdila, že chci být akvabela, protože říct, že bych chtěla být zpěvačka, mi přišlo takové obyčejné,“ líčila Eva Burešová.

Zda je pro ni nějaký z oborů, jimž se věnuje, obtížnější, prý neumí posoudit. Záleží na tom, jakou roli právě hraje.

„Moje sebevědomí není tak velké, abych šla někam takzvaně na jistotu. Vždycky, když jdu na konkurz, si většinou říkám, že na to nemám. A potom je pro mě obrovské štěstí, když mi někdo zavolá, že jsem tu roli dostala. A když roli nedostanu, znamená to pro mě spíš, že na to ještě nejsem připravená. Věřím, že věci jsou takové, jaké mají být.“ Eva Burešová

Bulvár a zásahy do soukromí

Práci si prý nevybírá, je šťastná, že dostává nabídky. Odmítá je pouze tehdy, když je jich hodně a hrozí, že by nemohla vybalancovat práci a život s rodinou. Podle ní je však možné tyto dvě stránky skloubit: „Nedávno mě někdo upozornil na článek v bulváru, kde se psalo, že z Přemka, mého partnera, se stala chůva. A mě to úplně zaskočilo a říkala jsem si: Ale on není chůva, on je táta. My se u dětí střídáme. Když je v práci Přemek, hlídám já a naopak.“

S bulvárními články, zejména s těmi nepravdivými, se Eva Burešová vyrovnává těžce. Považuje je za velký zásah do soukromí. „Já jsem extrémně nudný člověk, není o mě co psát, takže bulvár cítí potřebu si občas něco vymyslet. Už to neřeším, protože vím, že s tím nemůžu nic dělat. Ale pokud si o někom den co den čteš špatné věci, tak si podprahově začneš myslet, že je to špatný člověk,“ podotkla.

Muzikál Bodyguard na český způsob: Od filmu se oprostěte, říká Eva Burešová

Když však o ní bulvár napíše něco nepravdivého, snaží se obhájit a má i způsob, jak to udělat: „Naštěstí máme sociální sítě a díky jim mohu vše uvést na pravou míru.“

Soutěží se nebojte

Evinu kariéru se zájmem i obdivem sleduje mladá zpěvačka Veronika Domanská. „Znala jsem ji z televize a pak ze soutěže Česko Slovensko má talent. Přiznám se, že pro mě byl její výkon neskutečný,“ řekla Veronika v talkshow Deník s nadhledem. Přiznala se, že se jí líbí, jak se Eva snaží být pořád šťastným člověkem, protože také ona to považuje za velmi důležité.

Sama neví, jestli by měla odvahu začít svou kariéru vystoupením ve velké talentové soutěži, protože se bojí, že by mohla zklamat sama sebe. „Vždycky mi říkali, že na takové akce jsem hrozná citlivka a že bych to neunesla,“ svěřila se.

Podle Evy Burešové však asi neexistuje umělec, který by nebyl citlivý. Sama je prý extrémně citlivá, ale to je jen dobře, protože to znamená, že ve svých písničkách může lidem předat emoce. Proto by se Veronika soutěží bát neměla. „Vždycky je možnost, že si tě tam někdo všimne a že tě někam posune,“ podotkla Eva Burešová.