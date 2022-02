KVÍZ: Sem se mi dívejte! Vždycky sem! Jak dobře znáte Louise de Funése?

Louis de Funés byl až do svých padesáti let znám především jako divadelní herec. Ačkoliv hrál v desítkách filmů, hlavní role mu režiséři svěřili až v roce 1964 v komediích Fantomas a Četník ze Saint Tropez. Ta druhá jmenovaná mu dokonce vynesla hodnost čestného četníka, kterou mu udělil 405. pluk protiletadlového dělostřelectva v Héyres. Ve čtvrtek 27. ledna jsme si připomněli výročí úmrtí slavného francouzského herce. Co o něm víte?

Louis de Funés | Foto: se svolením České televize