Tady jsem sepsal takovou ukázkovou debatu. Je to vymyšlené pro potřeby fejetonu, ale asi mě budete podezřívat, že jsem to jen odněkud zkopíroval, abych si ušetřil práci se psaním. Tak to působí reálně, i když to má být jen vtipné.

Dřív, když vám něco bylo, jste šli k doktorovi, dnes jen stačí zadat do googlu popis problému (například bolest břicha na pravé straně) a hned vám vyjede stránka s radami, protože někdo už na podobný problém narazil: Tak tady pan Milan píše: „Už měsíc mě bolí pod levým břichem, nemůžu v noci z toho ani spát, je to strašná bolest, nemůže to být rakovina?“

A hned pod dotazem odpovídají první amatérští lékaři. Třeba paní Marta učinila na dálku během pár vteřin podrobnou diagnostiku: „To budou játra, doporučila bych dietu a bylinky. Hlavně nechoď k doktorovi.“ Ale pozor, to není všechno. Paní Ivana v tom játra nevidí: „Může to být i slinivka, na tu pozor, taky bych dala dietu a bylinky, mně se osvědčil ostropeřec.“

Zázračná voda s citronem

Pan Milan už musí být poněkud zmatený a to do toho vstoupí ještě paní Klára se třetí diagnózou i léčbou: „Ráno pij vodu s citronem a za dva dny to přejde, měla jsem to taky, budou to ledviny.“ Prostě co odborník, to jiný přístup. Na to ale hbitě odepisuje pan Karel: „Ledviny jsou jinde, ty krávo.“ Ano, to je ten okamžik, kdy v diskusi začnou padat první nadávky. Na tom je ovšem nejlepší, že si diagnózy i nadávky sdělují lidé co se v životě ani chvíli neviděli.

Ale paní Klára se nevzdává a brání se jasným argumentem: „Jsou jinde, ale podle jiné čínské medicíny tě můžou bolet i vepředu.“ Pan Karel odpovídá stručně: „Čínská medicína je blbost.“ Paní Klára: „Tvoje stará je blbost.“ Pan Karel se neudrží: „Krávo vymaštěná.“ A pak se objevuje konečná věta těchto „vědeckých debat“: Účet byl zablokován.

A poté do skupiny napíše nějaký neznaboh: „Skoč si k doktorovi.“ Ale i na tuto jedinou dobrou radu v celé debatě si někdo najde odpověď i s vlastní zkušeností z druhé ruky: „Nikam nechoď, doktor ti to akorát zhorší, můj známej šel k doktorovi, řekli mu že má rakovinu a za rok umřel.“

Svět je plnej odborníků na všechno, ale já se stále držím staré metody, že když mi něco je, zajdu k lékaři, s právním problémem vyhledám právníka a dům mi postaví zedník. Akorát doufám, že se jednou nedočkám toho, že mi před nos strčí diplom z amatérské internetové akademie.