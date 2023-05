Na pohled extravagantní, uvnitř citlivá. Taková je zpěvačka Sharlota, která se mnohokrát setkala s předsudky vůči svému tělu. Nejdřív kvůli váze, poté kvůli tetování. V nové kampani Na vlastní kůži vyzývá spolu s dalšími ženami k sebelásce a přijetí svého těla, jaké je.

Styděla jste se někdy za své tělo?

Já sama ne, ale v této kampani zastupuji lidi, kteří trošku vystupují z běžných norem, a ať už vypadají jakkoli, svým tělem dokážou pobouřit a lidé si je škatulkují skrze předsudky. Můj zjev je možná hodně extravagantní, někdy až vulgární, ale to neznamená, že nejsem empatická, citlivá duše. Jsem tu za ženy, které na okolí nějak působí, ale uvnitř jsou třeba úplně jiné a přály by si, aby je veřejnost poznala skrze jejich srdce a duši.

Jak se připravovala osvětová kampaň #NaVlastniKuzi?

S jakým předsudkem vůči své osobě jste se setkala?

Jsem člověk, který odmala dost cvičí, mám sportovní postavu. A jak se mé tělo v průběhu let měnilo. Podle toho, jak jsem cvičila a nabírala svalovou hmotu, někteří lidé začali řešit, že jsem „větší“. Nikoho z nich nezajímalo, že na sobě makám a že to, jak vypadám, je dílem mojí práce. To je častý předsudek vůči ženám, které mají rády fitness a cvičí. Já se cítím ve svém těle dobře, přitom vážím nejvíc, co jsem kdy vážila. Jsem spokojená, ale někteří s tím mají problém.

Váš příběh ztělesňují také tetování na kůži, jaký k nim máte vztah?

Mám potetované oba rodiče, a to skoro od hlavy až k patě. I když mi tetování přišlo odmala normální, nikdy jsem k němu neinklinovala. Maminka mi ho i do osmnácti zakazovala. Jsem vděčná, že mě držela zpátky.

Kdy se to zlomilo?

Mám o sedm let mladší sestru a u vrstevníků jsem tehdy viděla, že když mají sourozence, mají k sobě blízko, ale nám tohle vzhledem k většímu věkovému rozdílu chybělo. Pro mě ale bylo důležitý dát jí najevo, že ji miluju, tak jsem si „něco s ní společného“ nechala vytetovat.

Postupem doby se začaly nabalovat další kérky, které odkazovaly na lidi v rodině. A když jsem přemýšlela, jakou cestou se v tomto ohledu vydat, uvědomila jsem si, že k mojí osobnosti nejvíc pasují pohádkové, komiksové či umělecké postavy, mám jich nejvíc. Když někdo útočí na moje tělo, podívám se na některou a řeknu si: tenhle týpek to má u zadku, tak to budu mít taky.

Dokážete svá tetování ještě spočítat?

Přesně nevím, ale pro představu mám vytetovaných kolem sto padesáti očí. (smích)

Co byste poradila ženám, které se bojí předsudků a bojí se ukázat svou pravou tvář?

Určitě hodně pomáhá vyhledat komunitu – lidi, kteří jsou na stejné vlně. Sama vím, že když najdu člověka, se kterým jsem na stejné vlně, tak spolu nemusíme ani mluvit, ale ta energie a pospolitost nás oba nabíjí a dělá nám dobře na duši i na srdci.