A kde se StarDance vlastně vzalo? Oblíbený britský televizní pořad Strictly Come Dancing zaujal Českou televizi před lety natolik, že se s BBC dohodla a na celý projekt zakoupila licenci. Díky tomu získala i „bibli pořadu“, která určuje nejen počet párů a délku jejich přípravy, ale třeba i způsob zabírání kamerou, formu hlasování nebo pravidlo, že jako doprovod musí vždy hrát živá hudba.

Supervizor z BBC tehdy strávil v Praze spoustu času. Nejednalo se ale jen o kontroly. Televize vysílající tento formát – a je jich v Evropě i po světě několik desítek – se navíc vzájemně inspirují v nápadech, jak samotnou soutěž neustále oživovat.

U české verze zaujala kvalita živého orchestru a hudebního aranžmá nebo medailonky ze čtvrté řady, v nichž se celebrity představovaly pomocí svých tančících či chodících prstů. Největší úspěch ovšem přineslo zařazení charitativního dílu. Majitel licence tento krok od té doby doporučuje i ostatním vysílatelům.

Tréninkový dril

První řada StarDance byla obrovským krokem do neznáma nejen pro štáb a produkci České televize, ale také pro moderátory Terezu Kostkovou a Marka Ebena. Tereza si prý první večer příliš nevybavuje, byla totiž tenkrát v jiném stavu, a tak se soustředila především na to, aby jakž takž všechno udýchala. Marek Eben prý nečekal takový náklad krásy, v první řadě byly prý „fakt brutální kočky, včetně Terezky“.

Jedny z nejintenzivnějších pocitů zažívaly už od začátku páry při trénincích, které vypovídají o podstatě StarDance – „nablýskanému“ přímému přenosu předcházejí vždy píle a dřina při nácviku jednotlivých tanečních kreací.

Manuál BBC hovoří jasně, nově sestavené páry mají začít s přípravou šest týdnů před vysíláním prvního dílu a doporučená minimální dávka odtrénovaných hodin se má vyšplhat alespoň na osmdesát. Ve většině případů jde o číslo, které nacvičující páry minou již po prvních týdnech zkoušení.

Důkazem byl například sportovní komentátor Robert Záruba, který si vše pečlivě zaznamenával. Se svou partnerkou strávil ve zkušebně 178 hodin ještě předtím, než soutěž vůbec začala. Podle jiného klíče se k objemu tréninku postavil choreograf Petr Čadek, jenž doporučuje, aby si dvojice před vstupem do StarDance osvojila tři tance. Jak dlouho jim to bude trvat, je prý na nich.

Herec Roman Vojtek kdysi prozradil, že soutěžící v posledním měsíci zápolením ve zkušebnách České televize žili. Nebyly prý výjimkou i devítihodinové zkoušky.

Účast ve StarDance totiž vyžaduje podat velmi náročný sportovní výkon. Mnoho soutěžících si během soutěže vylepšilo fyzickou kondici, odvrácenou stranou ale byla a jsou častá zranění, a to jak mezi celebritami, tak i mezi tanečními profesionály. Ještě před samotným startem pořadu museli kvůli zdravotním problémům někteří odstoupit, jiní se dokonce zranili přímo „při výkonu“.

Tanečník Jaroslav Kuneš si natrhl sval v tříslech, s chřipkou a bolestmi zad se potýkala lékárnice a modelka Jana Doleželová, záda sužovala i atleta Tomáše Dvořáka. Tanečnice Laura Klimentová se musela hýbat s naraženými žebry, hokejista Martin Procházka si poranil kotník, kuchař Filip Sajler si natrhl úponový sval mezi kyčelním kloubem a páteří, herečku Báru Polákovou zase trápila podebraná osmička, kterou si nejdříve léčila antibiotiky, načež si ji po soutěži šla dát vytrhnout.

Úplným martyriem si ovšem prošla herečka Zuzana Norisová, jež bojovala dva týdny s nepříjemnou chřipkou a hned poté, co ji vyléčila, si zablokovala krční páteř. I přesto odtančila elegantní slowfox. Jenomže pak si při zkouškách zvrtla kotník…

Tematické večery a charita

Každá řada přinesla soutěži nějaké vylepšení. Od čtvrté řady se StarDance přesunula z původních prostor v Křižíkově pavilonu pražského Výstaviště na Barrandov, do filmového ateliéru číslo 8. Větší rozměry nových prostor umožnily navýšit kapacitu hlediště z dvou set postupně až na téměř pět set míst, zlepšit zázemí pro štáb a díky tomu zajistit i kvalitnější svícení a místa pro televizní kamery.

Nárůst zahraničních filmových zakázek v České republice a jejich návrat do filmových ateliérů ovšem zapříčinil, že se o osm let později StarDance opět vrátila na pražské Výstaviště. Postupem času se počet dvojic rozšířil na deset, čímž se zvýšil i počet večerů a finalistů, namísto dřívějších dvou se utkaly dokonce tři páry.

Díky této změně se také zavedly tematické večery a pevnou součástí StarDance se stal emotivní charitativní díl, během něhož soutěžící tančí společně s vozíčkáři z Centra Paraple. Česká televize nechtěla tento díl separovat a zařazovat ho jako speciální vysílání, jak tomu bylo do té doby v Británii, a BBC se nakonec podařilo přesvědčit. Napoprvé se vybralo téměř 12 milionů korun.

Ve StarDance ovšem nejde jen o to, jak kdo tančí, ale také, co tančí. Diváci jsou vždy zvědaví, jaké kroky a na jakou konkrétní skladbu uvidí, jakou výzvu profesionální tanečníci svým tanečním polovičkám připraví. Aby se nejednalo o naprosté úlety, hlídá vše hlavní choreograf a odborný poradce každé řady soutěže.

Ten také musí dohlédnout, aby tanec zůstal pořád tancem a nezměnil se například v pouhý sportovní výkon – tedy s výjimkou finálového freestylu, kde je možné takřka vše. Choreograf musí dbát i na to, aby tanečníci při svých kreacích nešli až za hranice možností kamer i kameramanů, tedy aby svými divokými kroky příliš nevyskakovali ze záběru.

Dále musí vymyslet a nazkoušet společné tance všech párů, kdy je nutné dbát na možnosti i schopnosti soutěžících. A v neposlední řadě odborný poradce pomáhá před každou řadou s výběrem profesionálních tanečníků a tanečnic, dohlíží i na správné spárování s VIP osobnostmi. Kromě tanečních dovedností totiž hraje velkou roli schopnost učit, míra empatie a také to, aby si pár zcela obyčejně lidsky a povahově sednul.

Diváci u obrazovek nezkoumají jen taneční výkony nebo choreografie, ale také šaty, zejména tančících dam. Šaty jsou totiž zpravidla to první, co na soutěžním páru zaujme, a většina diváků z nich nespustí oči ani po vystoupení. Mají svou váhu i při diváckém hodnocení, proto si na nich dávají módní návrhářky obzvlášť záležet.

Šaty musejí ladit nejen k tanci a ke zvolené hudbě, ale také k samotné tanečnici a projevu, jakým se pár chce charakterizovat. Zároveň se pořád jedná i o sportovní dres, který musí vydržet celé náročné taneční číslo, v neposlední řadě musí mít ten správný „televizní šmrnc“. Návrhářky, kterými byly v minulých ročnících například Hana Kopecká nebo Klára Nademlýnská, proto volí speciální materiály a látky.

Na latinu stačí přibližně deset metrů tkaniny, standardní tance ovšem spotřebují až pětatřicet metrů. Nejefektnější ozdobou bývají kamínky, kterých musí švadleny nalepit na jednu róbu i několik tisíc. Šaty se tak vyrábějí až šedesát hodin a hotové bývají až v sobotu kolem poledne, kdy je tanečnice mohou také poprvé obdivovat.

Hey, Jude jako salsa

Jednou z nejdůležitějších součástí StarDance je samozřejmě hudba. Kvůli soutěži vznikla i skupina Moondance Orchestra Martina Kumžáka, která doprovází tanečníky od samého začátku ve stejném složení a která se stala ozdobou každého večera. Opakovaně si hudebního tělesa všimla i jinak přísná BCC a Českou televizi za kvalitu hudebníků a vokalistů „měsíčního“ orchestru několikrát ocenila.

A nejde jen o uměleckou úroveň. Poklonu si zaslouží i množství skladeb, které Moondance Orchestra musí týden co týden nastudovat a během sobotního večera odehrát. V případě osmi párů se jednalo o více než padesát hudebních kompozic, s deseti dvojicemi se číslo ještě navýšilo.

Samostatnou kapitolou jsou pak skvělá a originální aranžmá, která všem skladbám Martin Kumžák dává. Dokáže vykouzlit zadané rytmy i z mnoha velmi netradičních hudebních zdrojů, nebojí se sáhnout třeba po skladbách Johannese Brahmse nebo Sergeje Prokofjeva a dokáže tvořit i na speciální přání tanečníků.

Například bavič Lukáš Pavlásek chtěl tančit na písničky členů skupiny Beatles, a tak dostali diváci unikátní šanci slyšet Hey, Jude jako salsu. Kolegyně z kapely daly Martinu Kumžákovi dokonce přezdívku notomat.

Podle manuálu od BBC jde v soutěži často o rozpor mezi míněním porotců a diváků. Porotci by měli být považováni za autoritu „nad zákonem“ – plnou důvěryhodnosti, kterou ani moderátoři, ani účinkující nemohou zviklat. Ale současně je nutno si v každé fázi soutěže uvědomovat, že i diváci mají značnou moc, páry tančí stejně pro divácké laické hlasy jako pro body od porotců.

Občasný rozpor mezi diváckým hlasováním a odbornou porotou vyřešila novinka deváté řady. Poprvé se totiž změnilo pravidlo, podle kterého se tři páry ze semifinálového kola posunuly do finále. O postupu začaly rozhodovat pouze esemesky od diváků.

Do té doby platilo, že v každém kole vznikla minitabulka párů podle hlasování poroty a minitabulka párů podle diváků. Body z obou minitabulek se párům sečetly a dvojice, která jich měla nejméně, vypadla. V případě, že se na poslední příčce octli soutěžící se stejným počtem bodů, postoupil pár s více diváckými hlasy. To občas způsobilo, že postup slavila i dvojice, která byla odbornou porotou hodnocena jako daleko nejhorší, ale diváci se jí zkrátka nechtěli vzdát.

Letošní soutěžící

I tentokrát půjde o pestrou sestavu mužů a žen, reprezentujících profese, které se v rolích tanečníků na obrazovce dosud ještě neobjevily – třeba farářka, tenistka či krasobruslař. Zeptali jsme se jich na několik otázek.

Herečka Simona Babčáková (*1973) účinkovala ve stand-up show Na stojáka a provozuje improvizační workshopy. Diváci si ji oblíbili zejména jako nekonvenční Simonu v seriálu Comeback. Je členkou Dejvického divadla. Ve StarDance bude tančit s Martinem Prágrem.

Čím je pro vás StarDance?

Je to příležitost posunout své hranice. Charakteristický rys mé tvorby je zabít několik much jednou ranou: uvědomila jsem si, že když to nevezmu teď, tak už nikdy. Cítím, že tělo už není ochotno snášet dřinu a dril, tohle je poslední možnost. Kompenzuji si také čas dospívání, kdy jsem do tanečních nechodila ze strachu, že mě nikdo nevyzve k tanci. Tanec mě velice baví, navíc si užívám to, když mě partner při tanci vede, ví, co dělá, a já se mu mohu odevzdat. Je to pro mě hluboce léčivé.

Herec a moderátor Jan Cina (*1988) hrál v mnoha českých filmech a seriálech, naposledy na sebe upozornil titulní rolí v televizní minisérii Herec. Zvítězil v druhé řadě soutěže Tvoje tvář má známý hlas. Ve StarDance se představí s Adrianou Maškovou.

Co vám StarDance evokuje?

Jistou značku. Když to v České republice zmíníte, všichni vědí, o co jde. Automaticky se jim na tváři objeví úsměv, tedy pokud nejde o lidi, kteří z nějakého důvodu nenávidí televizi nebo tanec. Obecně ale bývá reakce velmi podobná.

Duchovní Martina Viktorie Kopecká (*1986) vystudovala kromě teologie i psychologii a speciální pedagogiku. Je farářkou Církve československé husitské. Působí v mezinárodním ekumenickém hnutí, pravidelně píše svůj blog Deník farářky. Ve StarDance utvoří dvojici s Markem Dědíkem.

Vnímáte účast ve Star Dance jako další krok v boření předsudků o tom, jak má a nemá vypadat duchovní?

Spousta lidí mi říká, že jsem nekonvenční farářka, a čtu to o sobě i v médiích, což mě těší. Nemyslím si, že nekonvenční farář musí být nutně divoch, který porušuje pravidla. Spíš to pro mě představuje otázku hledání nových cest a obzorů, boření stereotypů. Na cestách se člověk učí radovat z domova – a tohle je podobné, výprava do světa tance mě nevzdaluje od služby, spíš naopak.

Herec Zdeněk Godla (*1975) se k herectví se dostal zcela náhodou, když se zúčastnil castingu na film Cesta ven. Režisér Petr Václav ho pak obsadil i do svých dalších filmů Nikdy nejsme sami či Skokan. Zatím největšího diváckého ohlasu dosáhl v roli romského popeláře Franty v seriálu Most! Jeho taneční partnerkou bude Tereza Prucková.

V rozhovorech jste zmiňoval, že jste si chtěl svou účast ve StarDance rozmyslet – jak to máte nyní?

Rozhodně nelituji. Už mám za sebou několik týdnů tréninků a trochu vím, o čem to je, takže si nepřipadám tak špatně jako na začátku. Bylo to dáno hlavně neznámem, do kterého člověk šel. Teď už máme i nějaké taneční sestavy, a když nás pak vidím v zrcadle a hraje přitom hudba, mám z toho radost.

Bývalá tenistka a současná sportovní komentátorka Andrea Sestini Hlaváčková (*1986) získala na okruhu WTA dvacet čtyři titulů ve čtyřhře, byla i na třetím místě deblového žebříčku. S Lucií Hradeckou vyhrály dva Grand Slamy a probojovaly se i do finále Wimbledonu. Pro StarDance jí byl vybrán tanečník Michal Necpál.

Jak byste srovnala náročnost tenisových a tanečních tréninků?

Až díky tréninkům tady jsem si uvědomila, jak neuvěřitelně náročný je tenis. Neustále mám nějaké tenisové tréninky a tělo mě bolí převážně z nich. Tady je to spíš náročné na hlavu a čas. Občas mám pocit, že už tančím slušně, ale pak vidím video a pořád to nevypadá tak, jak jsem si představovala.

Kytarista a zpěvák Mirai Navrátil (*1992) pochází z česko-japonské rodiny. Vystudoval práva a ve skupině Mirai, kterou v roce 2014 spoluzakládal, působí od jejího počátku jako zpěvák a kytarista. Své taneční kreace předvede v páru s Lenkou Norou Návorkovou.

Váš první velký hit se jmenuje „Když nemůžeš, přidej“ – nepopichuje vás tímto refrénem vaše taneční partnerka Lenka Nora Návorková?

Ani ne, spíše přidáváme četnost návštěv Pitevny, což je pracovní název pro občerstvovací místo v České televizi. Takže když nemůžeme, chodíme více jíst, ale na figuru to zatím nemá moc vliv. Ten výdej je značný.

Herečka Marika Šoposká (*1989) hrála v několika pražských divadlech a je známá z řady pohádek, filmů, jako Poupata nebo Laputa, či seriálů Cirkus Bukowsky, První republika nebo Ordinace v růžové zahradě. S kamarádkou a herečkou Berenikou Kohoutovou psala blog Sedmilhářky. Ve StarDance se představí po boku Robina Ondráčka.

Máte dvě děti – bude vám to starší v televizi fandit?

Já myslím, že určitě. Už teď spolu StarDance řešíme – zrovna včera jsem Benovi vyprávěla, jak jsme točili znělku a o čem to bylo. Hrozně ho to zajímalo. Myslím, že soutěž bude prožívat se mnou.

Bývalý český krasobruslař Tomáš Verner (*1986) je mistrem Evropy z roku 2008, na jiných ME byl rovněž úspěšný, získal stříbrnou a bronzovou medaili. Na jaře 2009 figuroval na 1. místě světového žebříčku krasobruslařů. Nyní vlastní krasobruslařskou akademii, podniká, věnuje se i moderování televizních pořadů. Do páru mu byla vybrána Kristýna Coufalová.

Prý jste na účast ve StarDance kývl i proto, že jste chtěl znovu zažít tréninkový dril?

To jsem chtěl, ale už jsem si to rozmyslel a nechci. Vylosovali nám sambu, a to jsem nepochopil, zda dělám atletiku, nebo taneční sport. Člověk se skutečně nestačí divit! Ne, samozřejmě jsem za ten dril i trénink rád, jen tělo nefunguje tak, jak bych si představoval.

Zpěvačka Tereza Černochová (*1983) vystudovala obor reprodukční biotechnologie na České zemědělské univerzitě. Spolu s Helenou Zeťovou a Terezou Kerndlovou tvořila nějaký čas skupinu Black Milk, získaly i Českého slavíka v kategorii Objev roku. V současnosti koncertuje s kapelou Monkey Business, věnuje se rovněž sólové dráze. Publiku se představí s tanečníkem Dominikem Vodičkou.

Váš kolega z kapely Matěj Ruppert skončil před osmi lety ve StarDance na čtvrtém místě – dělá si z vás někdy legraci?

Ne, srandu si ze mě nedělá. Ví, že do StarDance nastupoval v době, kdy ještě neměl děti. Takže se mě jen zeptá, jestli je všechno v pořádku, na což mu odpovím, že ne, protože jsem zrovna na pokraji sil. S dětmi je to diametrálně odlišné. Je to větší boj s časem a energií. Ostatní kluci si legraci trochu dělají a nemají rádi, když přijdu na koncert s výrazem těsně před smrtí. Takže se kvůli tomu občas špičkujeme, což je však rozhodně potřeba – humor představuje jeden ze základů kapely.

Český herec a moderátor Pavel Trávníček (*1950) hrál v Divadle bratří Mrštíků v Brně, později působil v Divadle E. F. Buriana i v Městských divadlech pražských. V současnosti se věnuje svému soukromému divadlu. Účinkoval v mnoha televizních filmech, seriálech a především pohádkách. Jeho taneční partnerkou bude v jedenácté řadě StarDance Veronika Lálová.

Lidé si často naříkají na náročné tréninky – jak je zvládáte vy?

Každý den ráno mě bolí celý člověk, ale jakmile začneme trénovat, tak to zase přejde. Z toho plyne poučení, že člověk se má hýbat.

Průvodce každou hvězdnou sobotou

Přichází nová desítka, nová dekáda, nový tým, nový choreograf a nové tematické večery…

První večer zahájí opening inspirovaný tématem času. Ten se bude jako leitmotiv prolínat celou jedenáctou řadou. Druhá taneční sobota bude věnována písním Jiřího Suchého. První říjnový den totiž tento český divadelník, herec a skladatel oslavil své devadesátiny. Třetí večer bude plný kouzel a čar. Devět tanečních párů nám zatančí pod rouškou tajemna. Čtvrtý večer? Osm párů, osm tanců a (bohužel) třetí vyřazování. Pátý sobotní přímý přenos je zasvěcen filmovým hitům. Zahájí ho dokonce speciální akrobatické číslo. Šestá sobota a premiéra! Ve StarDance se poprvé zatančí charleston! Tanečníci se v něm utkají během Souboje týmů. Sedmý, benefiční večer bude již popáté věnován Centru Paraple. Tentokrát ale v novém, vozíčkáři se stanou patrony zbylých pěti párů. A pozor – v tomto kole se nevypadává. Osmá sobota! Pětici párů doplní taneční company. Na řadu přijde totiž současný tanec. Semifinále. Na tanečním parketu se tentokrát vyřádí i porota, která semifinálový večer zahájí. O postupu třetího páru opět rozhodnou diváci. Poslední večer aneb Finále! Součástí posledního večera bude i společný vánoční valčík všech deseti párů. Teprve pak definitivně zjistíme, kdo se stane králem nebo královnou tanečního parketu!

Jak to všechno začalo?

Jedenáctá řada StarDance se na obrazovky vrací tuto sobotu, dva roky po vynucené pauze.

Když těsně před Vánoci v roce 2019 získala herečka Veronika Khek Kubařová s tanečníkem Dominikem Vodičkou vítěznou trofej, málokdo si dokázal představit, že tanec bude na několik dlouhých měsíců téměř zapovězenou aktivitou a že se i oblíbená soutěž logicky na nějakou dobu zcela odmlčí.

Ostatně, ani v minulých letech se StarDance neobjevovala v podzimním televizním schématu každoročně. Pojďme se spolu podívat, jak celá soutěž kdysi začínala a jaké hvězdy se jí protančily až do finále.

Historicky prvními vítězi taneční soutěže StarDance se v roce 2006 stali herec a zpěvák Roman Vojtek s tanečnicí Kristýnou Coufalovou, ve finále tehdy porazili herce Václava Vydru s taneční partnerkou Petrou Kostovčíkovou. I když byla ze začátku Kristýna lehce zklamaná, že jejím tanečníkem byl (v tu chvíli) ten „méně známý Vojtek“ a ne frontman skupiny Kabát, po letech pro Taneční magazín s úsměvem vzpomínala:

„Bylo mi čerstvých 21 let a cítila jsem se jako Alenka v říši divů. Soutěž mi dala obrovské množství krásných zážitků, zkušeností a pracovních příležitostí. A i přátelství. Dva roky poté se to naše ‚zdravé jádro‘ potkávalo při každé příležitosti, jako narozeniny, svatba či pracovně na různých vystoupeních. Bylo to moc milé a opravdové.“

Odborníky favorizovaný pár herečky Mahuleny Bočanové a Jaroslava Kuneše tehdy vypadl v pátém kole, dvojice odstoupila ze soutěže kvůli zranění partnera. Jiní se naopak účasti vzdali téměř dobrovolně, herečka Jana Švandová a Zdeněk Fenčák skončili ve třetím kole poté, co Jana Švandová v průběhu televizního vysílání poprosila diváky, aby jim už nezasílali hlasy, neboť se cítila unavená.

O rok později v druhé řadě přijal výzvu zatančit si před diváky i porotou český olympijský vítěz v akrobatických skocích na lyžích Aleš Valenta. Soutěžil s tanečnicí Ivou Langerovou a dokázal, že je mimořádně pohybově nadaný nejen na zasněženém svahu, ale i na zcela rovném tanečním parketu. Ve finále totiž dvojice porazila skutečně těžké soupeře, herečku Tatianu Vilhelmovou s tanečníkem Petrem Čadkem.

Mezi výrazné osobnosti druhé řady patřili například i sportovní komentátor Robert Záruba či herec Michal Dlouhý. Ikonou ročníku se ovšem stal herec Jiří Schmitzer. Jeho legendární tréninkové „gatě“ mu dokonce pomohly vytančit si třetí místo.

Když divadelní a televizní herečka Dana Batulková kývla v roce 2008 na nabídku do třetí řady, byla možná překvapená, že jí jako tanečního partnera vybrali zdánlivě nekompatibilního tanečníka, mladičkého Jana Ondera. Přesto (nebo právě proto?) vytvořili velmi úspěšnou dvojici a své účinkování završili prvním místem.

Diváci drželi palce také finalistům herečce Zuzaně Norisové a Janu Klimentovi, rádi se bavili i fotbalovým komentátorem Jaromírem Bosákem, který si své tance i přes některé zjevné rytmické handicapy užil a předváděl skutečně zábavnou show. Třetí řada pořadu se ovšem nesla v duchu mnoha zranění a zdravotních neduhů.

Ani čtvrté řadě v roce 2010 se nevyhnuly zdravotní komplikace. Hned na začátku nahradila herečku Taťjanu Medveckou zpěvačka Aneta Langerová, která se poté po boku tanečníka Michala Kurtiše stala obrovským překvapením celé soutěže. Probojovala se dokonce až do úplného finále, kde soupeřila s Pavlem Křížem a jeho soutěžní partnerkou Alicí Stodůlkovou.

Diváci ocenili Křížovy taneční kreace větším počtem hlasů, a známý herec se tak stal zaslouženě vítězem čtvrté řady. Ve finálovém tanci si od poroty odnesl skoro samé desítky.

Nejen herci, ale i sportovci

Zejména pátý ročník znovu ukázal, že mnozí čeští sportovci a sportovkyně excelují nejen ve svých disciplínách, ale i v tanečním sále. Do finále v prosinci 2012 se totiž protančili „tvrďák“ hokejista Martin Procházka a „křehká“ atletka Kateřina Baďurová, která nakonec se svým tanečním partnerem Janem Onderem zvítězila – pro něho to byla již druhá výhra v taneční show.

I šestá řada nabídla divákům taneční boj herců, zpěváků, modelek a sportovců. Hvězdná Miss World Taťána Kuchařová tančila po boku Jana Ondera, se kterým se dostala až do finále roku 2013. Bylo to tenkrát velmi těžké rozhodování, úspěšný a krásný pár však porazila dvojice Anna Polívková s Michalem Kurtišem. Ti získali srdce nejen diváků, ale (alespoň na nějaký čas) i ta svá navzájem.

Sedmý ročník přinesl zajímavou a zábavnou sestavu – ve StarDance soutěžily například dietoložka Kateřina Cajthamlová, moderátor Leoš Mareš nebo zpěvák Radek Banga. Miláčkem a maskotem této řady se stal zejména herec a bavič Lukáš Pavlásek, který často dokázal nadchnout nejen svou taneční partnerku Lucii Hunčárovou, ale pravidelně i diváky. Ti se mu za to odvděčili svými hlasy, které ho, byť taneční ekvilibristikou příliš nevynikal, překvapivě poslaly až do samotného finále.

V historicky prvním tříčlenném prosincovém finálovém večeru 2015 nakonec nad párem Jitka Schneiderová a Marek Dědík zvítězili herečka a bloggerka Marie Doležalová a tanečník Marek Zelinka.

V osmé řadě se objevily zejména zajímavé ženy – například herečky Jana Plodková a Kristýna Leichtová, sportovkyně a cvičitelka aerobiku Olga Šípková či zpěvačka Anna K. Srdce publika si tentokrát získal mladičký Zdeněk Piškula. Pod vedením jen o pár let starší taneční partnerky Veroniky Lálové dokázal zvládnout i velmi složité taneční kroky a nakonec se mohl oprávněně chlubit titulem krále tanečního parketu 2016. Ve finále Zdeněk a Veronika porazili dvojici, kterou tvořil lyžař Ondřej Bank a tanečnice Eva Krejčířová, jež v průběhu soutěže nahradila zraněnou Kamilu Tománkovou.

Devátý ročník byl soubojem především oblíbených herců a zpěváků. Hned na začátku řady musel herce a hudebníka Václava Koptu nahradit bavič a moderátor – podobné tělesné konstituce – Richard Genzer. Do závěrečného kola, tedy mezi finálovou trojici, se v prosinci 2018 pak dostali pětibojař David Svoboda, herečka Pavla Tomicová a herec Jiří Dvořák. Ten spolu s tanečnicí Lenkou Norou Návorkovou zatančil skvělý jive, kterým ohromil nejen porotu, ale i diváky.

Dohromady tvořili velmi elegantní pár a zvítězili zaslouženě, i když mnozí diváci až do úplného finále favorizovali právě Pavlu Tomicovou s Markem Dědíkem, snad i proto, že oblíbená herečka a komička ukázala, že tanec skutečně není jen výsadou „zcela konfekčních figur“. Svým neutuchajícím nadšením i zajímavými tanečními modely mnohé ženy navíc inspirovala.

Mezi nejsympatičtější páry zatím poslední, desáté řady z roku 2019 patřila dvojice tvořená hercem Matoušem Rumlem a mladinkou tanečnicí Natálií Otáhalovou. Dostali se až do posledního večera, stejně jako absolutní překvapení celé soutěže, introvertní sportovní rybář Jakub Vágner. Příznivci sportu ovšem mohli držet palce i biatlonistce Gabriele Koukalové (dnes už znovu Soukalové). Mladší generaci zase svým tanečním šarmem oslovil sympatický youtuber Karel „Kovy“ Kovář.

Vítězkou jubilejní desáté řady se však zaslouženě stala česká herečka Veronika Khek Kubařová se svým tanečním partnerem Dominikem Vodičkou. Ta si – na rozdíl od některých soutěžících žen – svého partnera pochvalovala hned od začátku.

„Na první schůzce se mě ptali, jaký typ by mi vyhovoval, jestli mám raději dril, nebo pohodu. Někdo prý rovnou řekne – chci sexsymbol, chci to vyhrát, potřebuju k sobě někoho ambiciózního. Ta otázka mě docela překvapila. Počítala jsem, že mi někoho přidělí a já se s tím nějak vyrovnám, rovnou to zpracuju.

Nakonec jsem řekla, že bych ráda dostala příjemného tanečníka, aby s ním byla pohoda. Vybrali mi Dominika, a mám pocit, že to nějak zacvaklo. Předtím by mě ani nenapadlo, že u tance si musí lidi vonět. Nesmí mi být nemilé se ke svému tanečníkovi přivinout. Ale nehledejte v tom nic dvojsmyslného ani koketního,“ řekla předloni v rozhovoru pro Deník ŽENY.

A na co se můžeme těšit letos?

Letošní sestava účinkujících je opět pečlivě vybrána, diváci uvidí desítku známých tváří z různých oborů. Hereckou profesi reprezentují Simona Babčáková, Jan Cina, Zdeněk Godla, Pavel Trávníček a Marika Šoposká, hudebníky zastupuje Tereza Černochová a Mirai Navrátil.

Sportovní barvy zase hájí tenistka, úspěšná deblistka Andrea Sestini Hlaváčková či bývalý mistr Evropy v krasobruslení Tomáš Verner. A kroužit parketem bude i farářka Církve československé husitské a oblíbená bloggerka Martina Viktorie Kopecká.

I taneční profesionálové nebudou divákům zcela neznámí. V jedenácté řadě se potkají hned čtyři dosavadní vítězové: Kristýna Coufalová, Veronika Lálová, Lenka Nora Návorková a Dominik Vodička. Do StarDance se zapojí rovněž Tereza Prucková, Marek Dědík, Adriana Mašková, Michal Necpál, Robin Ondráček a Martin Prágr. Výkony soutěžních páru zhodnotí porota ve složení Tatiana Drexler, Richard Genzer, Zdeněk Chlopčík a Jan Tománek.

Deseti tanečním večerům bude opět dominovat klasický tanec, ovšem na nudné figury v nich účinkující i diváci určitě nenarazí. A to nejen díky novému odbornému poradci a hlavnímu choreografovi v jedné osobě, jímž je nekonvenční umělec Marek Zelinka – tedy tanečník, který si před šesti lety spolu s herečkou Marií Doležalovou (která se mezitím stala i jeho životní partnerkou) podmanil porotu i diváky zcela neotřelými tanečními prvky. V rámci jednotlivých večerů se tak na parket dostanou akrobaté i žongléři, poprvé si soutěžící zakusí také rytmus charlestonu.

Hudební doprovod zajišťuje i letos Moondance Orchestra Martina Kumžáka s vokalisty Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem, Dashou a Michalem Cermanem. A již pojedenácté diváky večery tance provedou Tereza Kostková a Marek Eben.

„StarDance je pro mě největší stres roku, ale taky největší dobrodružství,“ svěřil se Marek Eben. „Dělá mi radost, když mě lidi potkávají na ulici a ptají se, kdy už to bude. Máte-li práci, na kterou jsou lidi zvědaví a která jim dělá radost, je to velký dar… Je to vždycky takový koktejl vzrušení a hrůzy, jestli mě ještě něco napadne, jestli to lidi bude ještě bavit. Ale přes to všechno se vždycky znovu těším.“

Tereza Kostková jej doplňuje: „Stále se nepřestávám divit, že už je to patnáct let, co jsem znělku StarDance slyšela poprvé. To je fakt kus života… Jedinečnost každé řady je součástí půvabu pořadu. Vždy vás může někdo zaskočit. Překvapení kouká na člověka každou vteřinu. S novými lidmi nová překvapení.“

Motivem jedenáctého ročníku, který udal tón jednotlivým večerům, znělce i kampaním, je téma času. „Oproti předchozím ročníkům se nám podařilo najít téma, které letošní řadu provází. Diváci ho uvidí v malých i větších náznacích v logu, znělce, příbězích seznámení… Takže teď už stačí si jen říct, že je tady ‚Čas StarDance‘, a pojďme si ho pořádně užít,“ popisuje producentka celého projektu Lucie Kapounová.