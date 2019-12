KDY: sobota 16. listopadu

KDE: Komorní scéna Aréna, Ostrava

Sedmý ročník bude na téma Divadlo a svoboda a uskuteční se v předvečer 30. výročí sametové revoluce. Do akce se zapojí více než stovka divadel, souborů a institucí z více než třiceti měst a návštěvníkům nabídnou prohlídky, divadelní dílny, diskuze a přednášky, výstavy i performance.

Nabitý program s tématem sametové revoluce si každá scéna zorganizovala po svém. Například ostravská divadla se spojila a nabídnou cyklus „vaňkovských“ jednoaktovek. Divadlo Petra Bezruče společně s Národním divadlem moravskoslezským a Studiem G tak nabídnou kromě Havlovy Audience také Příjem Jiřího Dienstbiera a Arest Pavla Landovského. Pohádku pro děti nabídne v rámci programu Noci divadel v sobotu 16. listopadu také Ateliér při NDM. Bude se jednat o pohádkové pásmo s názvem Johanka vypravuje. Pohádky, bajky a písničky Pavla Helebranda jsou vhodné pro děti od pěti let.

Všechny scény, kde se bude hrát, jsou menší, akce tedy bude mít komorní ráz vždy zhruba pro 60 diváků. To umožní osobní a intenzívní propojení mezi herci a obecenstvem. „Některé věci už bereme jako samozřejmost a málo se zajímáme o to, jaká je vůbec historie naší republiky. My se takto snažíme atraktivním způsobem připomenout naši minulost, ale také zajímavé osudy významných osobností. Například Jiří Dienstbier byl známý novinář, disident a politik, za komunismu byl nucen pracovat jako topič,“ připomíná ředitel NDM Jiří Nekvasil.

Také ostravská Komorní scéna Aréna připravila na 16. listopad nevšední program. V sále divadla bude scénické čtení textu SADO Viliama Klimáčka a projekce televizního záznamu inscenace S nadějí, i bez ní Tomáše Vůjtka.

V Noci divadel nebude chybět ani loutková scéna. Divadlo loutek nabídne od 16 hodin loutkově-výtvarnou dílnou s názvem Prázdný prostor. Na její účastníky bude čekat prázdná scéna pokrytá papírem, který budou moci děti spolu se svými dospělým doprovodem a divadelním lektorem a výtvarníkem Tomášem Volkmerem celý svobodně a bez jakýchkoliv omezení pomalovat. Připravena bude i krátká scénka s názvem Noční hlídka, kde zjistíte, co se děje v divadle, když všechna světla zhasnou.

Společný program divadel – putování Ferdinanda Vaňka, 16. listopadu 2019:16 hodin – Divadlo Loutek Ostrava / Prázdný prostor, tvůrčí dílna pro děti od 3 do 8 let

od 16 do 18 hodin (každých deset minut) – Divadlo loutek Ostrava / Noční hlídka, krátká scénka

17 hodin – Divadlo Petra Bezruče / Václav Havel: Audience

18 hodin – Ateliér při NDM na rohu ulic Milíčovy a Čs. legií / Johanka vypravuje

18.30 hodin – Komorní scéna Aréna / Viliam Klimáček: SADO (Láska v Evropě), scénické čtení

19 hodin – NDM / Divadlo „12“ / Jiří Dienstbier: Příjem

20 hodin – Komorní scéna Aréna / Tomáš Vůjtek: S nadějí, i bez ní, projekce televizního záznamu České televize

21 hodin – Studio G v Chelčického ulici / Pavel Landovský: ArestDůležité! Na některé pořady je nutná rezervace. Program jednotlivých divadel najdete na www.nocdivadel.cz.

Česká Noc divadel je součástí mezinárodního projektu European Theatre Night, který v roce 2008 odstartovala chorvatská Noc Kazališta. Myšlenka společného divadelního svátku se postupně rozšířila do více jak desítky evropských zemí. Počtem zapojených divadel i návštěvností je česká Noc divadel, která existuje od roku 2013, největším projektem v rámci European Theatre Night.