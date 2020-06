Co takhle vyzkoušet zajímavou komentovanou prohlídku v rámci Technotrasy ve Frýdlantě nad Ostravicí.

Kdy: 9. června v 15.00

Kde: TIC Frýdlant nad Ostravicí

Za kolik: dospělí 120 Kč, děti do 15 let 80 Kč, děti do 6 let zdarma