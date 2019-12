Vyhlídková věž Nové radnice je jedna z mála rozhleden u nás, kterou lze navštívit denně. Výjimkou není ani Štědrý den. Kromě toho, že si i v tento sváteční den mohou návštěvníci vychutnat pohled na vánoční Ostravu z výšky, bude připraven také tradiční program v podobě vánočních tradic – pouštění lodiček, házení střevícem, rozkrajování jablek a dalších.

Ostrava. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Kdy: úterý 24. prosince, od 9 do 14 hodin

Kde: vyhlídková věž Nové radnice, Prokešovo náměstí, Moravská Ostrava

Za kolik: program zdarma, vstup na věž 60 korun dospělí; 40 korun děti od 7 do 15 let, studenti, senioři, TP, ZTP a ZTP/P; 20 korun děti od 4 do 6 let; 160 korun rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti do 15 let); zdarma děti do 3 let a doprovod ZTP/P