Tip na neděli 29. prosince: Fajny pořad v novym fěrtuchu

Novou verzi pořadu o Ostravě v ostravském dialektu uvede v neděli 29. prosince od 15.30 hodin Planetárium Ostrava. „Chcete se něco dozvědět nejen o Ostravě, a to ostravsky i spisovně, ale i o hvězdách, které vám svítí nad hlavou? Tak něbuďte shnili a přyleťte se podivat ku nam do planetarka,“ zvou poněkud netradičním způsobem na návštěvu organizátoři pořadu. Ten bude uveden k výročí 750 let první písemné zmínky o Ostravě.

Ostravské planetárium. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň