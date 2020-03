Kdy: pátek 6. března 2020 od 15:00

Kde: na mnoha místech Ostravy, viz. www.nocprava.cz

Noc práva se poprvé uskuteční i v Ostravě. Bude to večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí. Organizátoři akce chtějí popularizovat právo pro veřejnost a vytvářet příležitost pro setkání právnické obce. Akce proběhla poprvé loni v Brně a letos se rozšířila jak do Ostravy, tak i do Olomouce. Den konání 6. března je výročím nabytí účinnosti Ústavní listiny Československé republiky z roku 1920, prvního ústavního dokumentu naší země, když nepočítáme prozatímní ústavu z roku 1918. Celá akce je určena nejen pro právnickou obci, ale i pro širokou veřejnou. (PIF)