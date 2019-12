Kdy: sobota 14. prosince od 19 hodin

Kde: BrickHouse-Staré koupelny

Za kolik: vstupenky v prodeji v infocentrech bez možnosti rezervace (650 korun plocha, 1100 korun golden zone, 2490 korun M&G + Golden Zone, 4000 korun V.I.P. zone, 650 korun ZTP/P + doprovod zdarma, více informací na info@ticketlive.cz)

Jeho první koncert byl označen dalšími medii jako “ambiciózní koncertní debut s výpravou z říše snů” a v mezičase se stal Mikolasův poslední single hitem letošního léta už v několika zemích a nasadila ho rovnou po vydání některá americká rádia.

To slibuje, že se určitě můžeme těšit na show, která nemá obdoby. Co určitě zůstane nezměněno a na co se fanoušci mohou opět těšit, je doprovod afrických vokalistů a mistrná taneční show.