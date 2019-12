KDY: sobota 16. listopadu (od 9.30 do 12 hodin)

KDE: rybník pod Pavilonem evoluce v ostravské zoo

ZA KOLIK: běžné vstupné do zoo



Akce potrvá od 9.30 do asi 12 hodin. Vylovené ryby se začnou prodávat u výběhu slonů v 10 hodin a nabízet se budou až do vyprodání zásob. „Upozorňujeme, že množství ryb je omezené. Nákup bude možný po zakoupení vstupenky do zoo, případně po předložení permanentní vstupenky,“ upřesnila mluvčí ostravské zoo Šárka Nováková. Kapr se bude prodávat za 65 korun za kilogram a amur za 70 korun za kilogram.