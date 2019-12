Tip na úterý 3. prosince: Alena Vitásková o solárním byznysu

Alena Vitásková v úterý seznámí zájemce v Domě knihy-Knihcentru mluvit s tématikou solárního byznysu. Zastávala funkci předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERU) šest let, a to až do července 2017, kdy jí vypršel mandát.

Solární panely. Ilustrační foto | Foto: Archiv