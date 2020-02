3. Maškarní erotický ples

V sobotu 8. února se můžete opět pobavit na erotické show, kterou bude hostit Klub Rock and Roll Garage v Ostravě-Martinově. „Společně se přeneseme do erotické show ve stylu LAS VEGAS. A to nejen hudbou, ale i kostýmy. Čeká na vás bohatá tombola, hlavní cenou bude Playstation.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Bílek