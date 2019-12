Duch lesa Miloslava Mouchy

Ostravská galerie Magna v Bieblově ulici slaví v těchto dnech dvacet let své existence. Při této příležitosti si „nadělila“ zajímavou výstavu Miloslava Mouchy – Duch lesa. Vernisáž se uskuteční již tradičně v pondělí a to 9. prosince 2019 v 18 hodin. V programu vystoupí studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. Výstava potrvá do 12. ledna 2020.

Duch lesa Miloslava Mouchy | Foto: Deník / Šárka Mrvová