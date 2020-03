Medúza v Cooltouru

Víte, co se stane, když spojíte vrcholné dílo francouzského romantismu, pětici tanečníků a francouzskou choreografku? Přijďte to zjistit ve čtvrtek 5. března do Cooltouru.

Medúza (Sabina Bočková, Florent Golfier, Marek Menšík, Jaro Ondruš, Matthew Rogers). | Foto: Michal Hančovský