Kdy: pátek 21. února od 20 hodin

Kde: Dům kultury Akord, Ostrava–Zábřeh

Za kolik: 580 korun s večeří, 450 korun bez večeře

V pátek 21. února se v prostředí Akordu uskuteční již jedenáctý ročník Oldies plesu. K poslechu zahraje COMBO 2 + DJ Bárt a také ZERO BAND. Letošním lákadlem bude skupina HOLKI a také bohatá tombola. Hlavní cenu věnovala společnost CK Travel Family. Soutěžit se bude tak o nejlepší kostým. Vstupenky lze objednat online nebo zakoupit osobně na pokladně budovy Akord.

Reprezentační ples Ostravské univerzity 2020

Kdy: pátek 21. února od 19 hodin

Kde: Staré koupelny bývalého Dolu Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic

Za kolik: 490 korun do hlavního sálu, 450 korun do dolního sálu, 390 korun do Big Baru, 290 korun na stání



Ostravská univerzita pořádá svůj Reprezentační ples v pátek 21. února. Letošní téma je hvězdná obloha. Jako hosté se představí Martin Chodúr, Big Band Ostrava!!!, kapela Syrinx či Hazafele.

Benefiční ples ABC

Kdy: pátek 21. února od 19 hodin

Kde: Střední škola technická a dopravní, Ostrava–Vítkovice

Za kolik: 290 korun v předprodeji, 400 korun na místě

Již šestý ročník benefičního plesu Střední školy technické a dopravní se koná v pátek 21. února v prostorách školy. Téma plesu se nese ve stylu hippies, k tanci zahraje kapela Hot strings Davida Savkoviče. Tombola i občerstvení jsou zajištěny.

6. společenský ples Záchranného týmu ČKK Ostrava

Kdy: pátek 21. února od 19.30 hodin

Kde: Kulturní dům K-Trio, Ostrava–Hrabůvka

Za kolik: 250 korun, s večeří 350 korun



V pátek 21. února se v Kulturním domě K-Trio uskuteční 6. ročník společenského plesu ČKK Ostrava. Hudební doprovod v podání skupiny Flash a DJ Michala Seidla provede bohatým programem. Těšit se můžete i na tombolu či fotokoutek.

Odborářský ples DPO

Kdy: pátek 21. února od 19 hodin

Kde: Dílny Dopravního podniku, Ostrava–Martinov

Za kolik: 300 korun



Dopravní podnik Ostrava pořádá v pátek 21. února Odborářský ples. K tanci zahraje skupina Paradox. Zajištěna je i bohatá tombola. Vstupenky jsou k zakoupení v kanceláři Výboru ZO na středisku Tramvaje Mor. Ostrava. V ceně vstupenky je i večeře.

Reprezentační ples VŠB Technické univerzity 2020

Kdy: sobota 22. února od 19.30 hodin

Kde: Clarion Congress Hotel, Ostrava–Zábřeh

Za kolik: 500 korun



Vysoká škola Báňská-Technická univerzita zve na svůj reprezentační ples do sálů Clarion Congress Hotel v Ostravě Zábřehu. Hlavním hostem bude Marie Rottrová. K poslechu bude hrát také orchestr Josefa Hlavsy a celým večerem provede moderátor a DJ Roman Pastorek. V ceně je i večeře.

(*Již vyprodáno)

28. Reprezentační ples městského obvodu Ostrava–Jih

Kdy: pátek 28. února od 19 hodin

Kde: Dům kultury Akord, Ostrava–Zábřeh

Za kolik: 600 korun do velkého sálu i salonku nebo 500 korun do salonku, klubu a hudebního sálu. V obou cenách je zahrnuta večeře.



Tradiční reprezentační ples městského obvodu Ostrava–Jih se koná v pátek 28. února. Těšit se můžete na spoustu zábavy, hudebního i tanečního doprovodu. Vstupenky lze zakoupit na pokladně Akord.

11. Original oldies ples

Kdy: pátek 28. února od 20 hodin

Kde: Garage Martinov

Za kolik: 520 korun sezení v restauraci či motobaru, 650 sezení na VIP balkóně nebo 2 640 korun sezení v sále s ubytováním pro dva



Klub Garage Martinov se 28. únor přenese do 60. - 90. let, kdy se prostory rozezní hudební hity v doprovodu kostýmů této doby. Chybět nebude ani tombola či soutěž o nejlepší kostým. Nocí provede DJ Marcel Woodman a Dan Svoboda, skupina Meteor a hlavním hostem bude Revival Queen Princess. Vstupenky zakoupíte online nebo na recepci Retro hotelu Garage v Martinově od pondělí do pátku vždy mezi 12 - 20 hodinou.

Městský ples ve Vratimově

Kdy: pátek 6. března od 20 hodin

Kde: Společenský dům Vratimov

Za kolik: 300 korun

Město Vratimov zve na Městský ples, který se koná v sále Společenského domu. K tanci i poslechu hraje kapela Tyrkys a diváci se mohou těšit i na akrobatické vystoupení.

Ples hitů

Kdy: sobota 7. března od 19 hodin

Kde: Kulturní dům K-Trio, Ostrava–Hrabůvka

Za kolik: 200 korun



Kulturní dům K-Trio zve 7. února na Ples hitů od 80. let až po současnost. Hrát bude Zdeněk Trembač a těšit se můžete i na taneční vystoupení páru Julie Pieter a Damiana Onsraszeka. Možnost objednání večeře do 3. března za 189 korun.



(*Již vyprodáno)

Jarní erotický ples

Kdy: pátek 20. března od 19.30 hodin

Kde: Kulturní dům Akord, Ostrava–Zábřeh

Za kolik: 550 korun s večeří, 400 korun bez večeře



V pátek 20. března se můžete těšit na ples pro dospělé. K poslechu zahraje kapela HEC a DJ Ross a celým večerem bude provázet moderátor Jiří Basta. Připraven je dámský i pánský striptýz nebo live sex show.

Jarní seniorský bál

Kdy: pondělí 30. března od 15 hodin

Kde: Střední školy prof. Z. Matějčka, Ostrava-Poruba

Za kolik: 130 korun



V pondělí 30. března se můžete těšit na jarní seniorský bál. Celou akci hudebně doprovodí Stanley´s Dixie Street Band a Hudební skupina Klasik. Lístky již můžete zakoupit na pokladně Akordu nebo v IC Poruba.