Před námi je opět horký letní víkend a toho je potřeba využít. Pokud máte v plánu vyrazit někam na výlet a spojit ho s příjemnou zábavou, pak mrkněte na naši várku tipů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

OSTRAVA

Shakespearovské slavnosti v Ostravě startují, nabídnou šest titulů

KDY: neděle 16. července až neděle 13. srpna

KDE: Slezskoostravský hrad, Slezská Ostrava

ZA KOLIK: 390 až 1290 Kč

PROČ PŘIJÍT: Již 16. ročník oblíbeného divadelního festivalu Letní shakespearovské slavnosti letos v Ostravě divákům nabídne šest titulů, včetně jedné nové a jedné obnovené premiéry, dohromady 20 představení. Sezónu v červenci zahájí premiéra komedie Jak se vám líbí v režii Jakuba Nvoty. Dváci se mohou těšit na Lucii Štěpánkovou, Václava Matějovského, Romana Zacha, Markétu Děrgelovou, Jaromíra Noska, Pavlu Tomicovou, Tomáše Jeřábka, Jakuba Žáčka a další. A to není jediná letošní novinka.

Svou ostravskou obnovenou premiéru bude mít slovenská komedie Dvaja páni z Verony, se kterou se v minulosti ostravští diváci setkali. Nyní přichází její obnovená premiéra doplněná o akrobatické výstupy a humorné stand-upy. Mezi slovenskými hereckými osobnostmi se objeví i známí čeští herci jako například Tomáš Matonoha či Cyril Drozda. V režijním zpracování Petra Mankoveckého se dále představí Zuzana Norisová, Ľuboš Kostelný, Ondrej Kovaľ, Tomáš Grega a další. Repríz se dočká také humorná komedie Sen noci svatojánské, Macbeth, magická Bouře a oblíbený titul Zkrocení zlé ženy.

Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2023 se letos konají od neděle 16. července do neděle 13. srpna tradičně na Slezskoostravském hradě.

Shakespearovské slavnosti v Ostravě o víkendu začínají, nabídnou i dvě premiéry

Fesťáček Fest 2023

KDY: sobota 15. července od 9 hodin

KDE: sportovní areál ve Svazácké ulici, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: 490 Kč (3. vlna)

PROČ PŘIJÍT: Jde o třetí ročník jednoho z největších festivalů pro děti v Ostravě. Bývalý Kinder fest změnil místo (původně se konal v Komenského sadech) a jméno, ale i Fesťáček dětem nabídne hvězdné vystupující (vystoupí například Fíha, Karol a Kvído), lákavé skákací hrady a spoustu zábavy. Čeká na ně také nový doprovodný program i noví maskoti. Děti do 2 let mají vstup na akci zdarma.

NOVOJIČÍNSKO

Kopřivnický drtič

KDY: sobota 15. července, od 7.30 hodin

KDE: Letní stadion Emila Zátopka, Kopřivnice

ZA KOLIK: startovné 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jedná se již o 26. ročník poloorientačního nezávodního maratonu horských kol. Maraton je svou délkou a náročností. Jinak je to vlastně celodenní „pohodová" vyjížďka ve volné přírodě, nejede se na umístění, hledají se horské hospůdky a tajné kontroly. Účastníci jsou odkázáni jen na mapu, turistické značení a na sebe, popřípadě na své kamarády. Drtič začne hromadným startem z letního stadiónu Emila Zátopka v Kopřivnici, na start se vejde i 800 lidí. Letošní nejdelší trasa bude nejspíš stejná, jako minulý rok. Povede z Kopřivnice přes Janíkovo sedlo, Ondřejník, Pustevny, Martiňák, kolem Kladnaté, před Bumbálkou k chatě Třeštík, kolem Vysoké (z důvodů ochrany přírody), dále pěknou hřebenovkou na Soláň, Tanečnice, Hažovické Díly, Rožnov, stoupání přes Myší horu kolem Malého Javorníku na Velký Javorník, Frenštát a na závěr z Vlčovic přes Janíkovo sedlo do Kopřivnice. Trasa bude mít kolem 115 kilometrů a asi 3000 metrů převýšení. Kontroly jsou na Drtiči dvoje - razítkové a tajné. Start je v 7.30 hodin.

Výstup na Pustevny a Radhošť

KDY: neděle 16. července, 13 hodin

KDE: Beskydy

PROČ PŘIJÍT: Výlet a pouť ukrajinských rodin z celé severní Moravy na Pustevny a Radhošť v Beskydech. Sraz v 9.30 v Ostravě-Staré Bělé, odjezd autobusy kolem 9.50 hodin. Příjezd na Pustevny nahoru kolem 11.30, pak se půjde pěšky na Radhošť, kde proběhne před kapli venku od 13 hodin mše pro Ukrajince i Čechy. Po mši se půjde zpět na Pustevny. Po návratu bude ve Staré Bělé na faře od 17 hodin výdej potravinové pomoci.

Skalní sklepy – rockový večer vol. 1

KDY: sobota 15. července, od 20 hodin

KDE: areál Skalní sklepy, Odry

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nefalšovaná rocková zábava. Na rockovém večeru vol. 1 se představí kapely Easy company a Menu 65, které doplní rockotéka DJ SPIDI.

OPAVSKO

Kravařský zámek ožije

KDY: pátek 14. a sobota 15.července

KDE: zámek Kravaře

PROČ PŘIJÍT: Zámecké dopoledne bude v pátek od 9 hodin patřit hlavně dětem od šesti let. Program jim do pravého poledne nabídne speciální kostýmované prohlídky zaměřené na starověká povolání budou probíhat vždy v 9, 10. a 11 hodin. Děti se projdou zámeckou expozicí a cestou budou plnit různé úkoly. Těžko odolají i možnosti nechat se vyfotografovat v připravených kostýmech prince nebo princezny. V sobotu bude zámku vládnout swing, který prý umí zahnat chmury. Retro Elegant Silesia o tom všechny pochybovače přesvědčí. Zejména, když se k němu připojí i cyklisté na Mistrovství republiky na historických závodních kolech. Jejich hromadný start začíná v 7.30 hodin a pošle je na trasy v délce 45, 85 a 140 kilometrů. K vidění budou od 9 hodin též vysoká kola, odrážedla, bezpečníky a další cyklistické klenoty včetně jezdců v dobových kostýmech. Od 11 do 15 hodin bude na programu komentovaná vyjížďka s bohatým programem, vstupy do památek, piknik a další překvapení. Swing se upozadit nenechá a kromě tanečních workshopů nabídne zájemcům od 17 do 22 hodin Swingovou tančírnu pod širým nebem s přispěním Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.

Písničkáři a jejich písně

KDY: pátek 14. a sobota 15. července

KDE: Kupe, Opava

PROČ PŘIJÍT: Posluchači přivítají v pátek od 19 hodin v Kupe mezi sebou Patrika Šímu, který jim nabídne své písně, ve kterých se prolínají harmonické postupy blues, rocku, folku a country. Všechny gradují inovativními melodickými pointami. Patrik Šíma je mnohostranně zaměřený umělec. Vytváří koláže, instalace, maluje, píše poezii i prózu a skládá písně. Jeho hudební tvorba je charakteristická hluboce intimními texty a osobními reflexemi. Vstupné je 150 korun. Sobota bude na terase Obecního domu patřit od 20 hodin Petrovi Cieplému a jeho kapele. Opavský zpěvák P.E.T.R. nabídne posluchačům své autorské písně s doprovodem kapely, složené z kytaristy Tomáše Piky, basisty Lukáše Trlicy, bubeníka Adama Fialy, trumpetisty Kryštofa Kamrádka, pianisty Dominika Stříbného a zpěvačky Barbory Larischové. Vstupné na místě je 200 korun.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Živá hudba v Rybízáku

KDY: pátek 14. července, od 18 hodin

KDE: klub Rybízák, Místek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Páteční živá hudba v Rybízáku, vystoupí kapela TriCo, s večerem plným evergreenů stylu Louise Armstronga, dixielandů a českých písní až z 50. let 20. století

Obléhání nedobytné pevnosti

KDY: sobota 15. července, od 9 hodin, neděle 16. července, do 17.30 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

PROČ PŘIJÍT: Šestý ročník legendární bitvy o hrad Hukvaldy. Temné období Třicetileté války z pohledu obránců, ale i prostého lidu. Ubrání hradní posádka bránu před nájezdnými žoldnéři? Víkend plný šermu, historických zbraní, bitev a soubojů.

BRUNTÁLSKO

Vrbenský vrch 2023

KDY: pátek 14. až neděle 16. července

KDE: Jeseníky, Vrbno pod Pradědem a okolí (Andělská Hora, Karlovice)

PROČ PŘIJÍT: Letošní jubilejní Vrbenský vrch, který pořádá Automotoklub Vrbno v AČR, očekává vysokou účast jezdců. Kulturní program nabídne vystoupení kapel Lucie revival a Legendy se vrací. Tradiční motoristické závody se pojedou na silnici mezi Vrbnem pod Pradědem, rozcestím nad Karlovicemi a Andělskou Horou od pátku 14. do neděle 16. července 2023.

V Jeseníkách zaburácí motory. Vrbenský vrch omezí dopravu

„Desátý ročník Mezinárodního mistrovství závodů automobilů do vrchu, který je spojený s Mistrovstvím České republiky, Maverickem Hill Climb Czech a Českou trofejí, chystáme z hlediska organizačního a technického zabezpečení, ale nezapomínáme také ani na další doprovodný program – kulturní a společenskou část, a to ve spolupráci s Kulturním, informačním a vzdělávacím centrem ve Vrbně pod Pradědem,“ přiblížil hlavní pořadatel Martin Pleva z vrbenského Automotoklubu ČR. Reprezentovat vrbenský region a na závodní trať mají v plánu vyjet Martin Pleva se svým vozem Škoda 100–1400 a Michal Kašák s Opel Astra.

Metalový North- eastern open air v Chomýži

KDY: v sobotu 15. července od 14 hodin

KDE: v areálu TJ Sokol Chomýž

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nové sportovní prostředí 11. ročníku krnovského festivalu North- eastern open air vtiskne novou tvář a jiné zázemí. Se změnou areálu přichází také nový festivalový „kuchař“, takže piva a klobás bude pro všechny dost. „Jsem skutečně rád, že jedenáctý rok se ponese v duchu účasti dvou zahraničních hostů a také toho nejlepšího, co naše metalové scéna nabízí," uvedl hlavní organizátor Radan Kostovský a prozradil, na koho se návštěvníci mohou těšit. Úvod bude patřit hardcore metalu z Valašského Meziříčí a kapele Black Adder. Dále pak vystoupí Tribes of Misery z Olomouce, kteří se posunuli do škatulky progressive death metal a oproti dobám minulým představí nového zpěváka i těžkotonážní materiál. Technický metal z Mohelnice přijedou představit borci z Archeonic. Z Velkého Meziříčí pak dorazí Bad Victim hrající death-soul a z dalekých Košic chalani z Breaking the Tarot. Zárukou kvality je kytarista René Blahušiak, kterého si starší mohou pamatovat z deathmetalové legendy Dementor. Další zahraniční hosté Don Gatto pochází z maďarského Szekszardu a hrají hard core světové extra třídy. Hráli na pódiích s kapelami jako například Napalm Death. Jako předposlední vystoupí bzenečtí thrash metalisté Shaark, kteří už brázdí pódia od roku 1991. Závěr programu pak bude patřit domácí kapele tartarO:s.

Na příkaz císaře

KDY: sobota 15. až neděle 16. července

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky kromě klasických prohlídek opět čeká bohatý pragram v podobě jedinečných ukázek soubojů těžkooděnců v plných zbrojích - na sekery palcáty i meče. Skupina historického šermu Grál přiveze několika cenami ověnčený legendární rytířský Turnajíček, moravská šermířská legenda, těžkooděnci v plných zbrojích Markus M představí rytířský turnaj a šermířskou povídku Lásku vítězi. Kejklířská a divadelní společnost Komedianti na káře předvedou profesionální žonglérskou show a velkou rodinnou pohádku Rytířské vyprávění o princi Bajajovi. Chybět nebudou ani tradiční sokolnické ukázky výcviku a příletů dravých ptáků, Skřítkova řemeslná dílna a práce na hrnčířském kruhu, kovářské řemeslo pak představí mistr Jakub.

Folk v zahradě budou servírovat Schovanky

KDY: sobota 15. července od 17 hodin

KDE: zahrada Flemmichovy vily, Krnov

ZA KOLIK: 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dívčí country kapela, založená původně již roku 1971 vystoupí o víkendu v Krnově, konkrétně v zahradě Flemmichovy vily. Do dnešní doby skupinou prošly více než tři desítky hudebnic. Dámy se od původního bluegrassu postupně odklonily k modernějším formám country, zejména v souvislosti s příchodem Věry Martinové v roce 1982. Ta se ale po čtyřech letech rozhodla pro sólovou dráhu (a nutno dodat úspěšnou). Schovanky hrají často i v zahraničí. V roce 1978 si s nimi zazpíval dokonce Johnny Cash při svém turné po Československu.

KARVINSKO

Hillfort aneb skotsko‑irský den

KDY: sobota 15. července, 9.30 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz

ZA KOLIK: 120 Kč, rodinné vstupné 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hradiště ožije rytmy irské a skotské hudby, chybět nebudou dudy, ostrovní tradiční tance, tábořiště Keltů, vyrábění tartanové látky, ragby, polní tábor RAF a letoun spitfire či práce s jantarem a kostí. program pro dospělé a hlavně děti (živá zvířátka, perníčky, šperky z pryskyřice).

Prakiáda v Těrlicku

KDY: sobota 15. července, 10 hodin

KDE: Hospůdka u dvou písařů Těrlicko

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Nestandardní recesní soutěž ve střelbě z praku pro širokou veřejnost.

Mimoproudy na Lodičkách

KDY: sobota 15. července, od 20 hodin

KDE: park Boženy Němcové, areál Lodiček, Karviná

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Iniciativa Dokořán představí v půlce července Mimoproudy, které se povezou na proudech moderního rocku okořeněného metalem. Vystoupí The Truth Is Out There (TTIOT), kteří si díky energickým koncertům získali širokou fanouškovskou základnu i renomé i mezi hudebními kritiky či The.Switch, kteří po dvaceti letech od svého založení jsou již považováni za legendu české klubové scény.

TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

ZLÍNSKO A VALAŠSKO

Masters of Rock

KDY: 14. - 16. července

KDE: Areál likérky Rudolf Jelínek Vizovice

ZA KOLIK: 1400 korun jednodenní vstupenka, 2900 korun celofestivalová vstupenka

PROČ PŘIJÍT: Příznivci tvrdého rocku si užijí 39 kapel z 10 zemí světa na 19. ročníku největšího mezinárodního rockového open airu. Zahrají například Within Temptation, u nás velmi oblíbená holandská formace. S půvabnou Sharon Den Adel v čele se na „Masters“ vrací po čtyřech letech. Vikingové Amon Amarth to s fanoušky opravdu umí, jejich melodic-death metal plný masových riffů dokáže v posluchačích spustit vlnu nekontrolovatelného nadšení. Jejich ohnivá show jsou do detailu propracovaná, výpravná a vskutku velkolepá. Nebudou chybět ani švédsko-norští Europe, Kreator, oblíbená Tarja nebo Dymytry a Doga.

Kromě nezapomenutelných hudebních zážitků nebude chybět ani řada dalších "atrakcí", které vždy perfektně dokreslí odpočinkový, a zároveň aktivně prožitý, prodloužený víkend uprostřed zelených Valašských kopců na Zlínsku. Festivalový areál nabídne desítky stánků s občerstvením, pivní stany, hospůdky, kavárny, čajovny, obchůdky se suvenýry, tetovací studia, piercing, body-painting, zábavní a herní zóny, adrenalinové sporty, bungee jumping, exkurze Likérky R. Jelínek s ochutnávkami a mnoho dalších lákadel pro každého.

Začal festival Masters of Rock. Déšť nevadil, rockoví fandové zaplavili Vizovice

Portášské slavnosti

KDY: pátek 14. až neděle 16. července

KDE: Valašská Bystřice, areál Společenského domu U Pernických

PROČ PŘIJÍT: Portášské slavnosti nabídnou připomenutí a představení historie portášů (valašských strážců hranic v 17. a 18. století), četnických a policejních sborů a jejich vybavení a bohatý kulturní program. Na pátek je naplánovaný každoroční podvečerní propagační pochod obcí a také promítání filmu Portáši v amfiteátru U Pernických.

Hlavním dnem slavností je sobota, která už od 10 hodin dopolne nabídne pestrý program. Návštěvníci se mohou těšit na soutěži pro děti i rodiče, vystoupení folklorních souborů Troják z Valašské Bystřice a Vsacan ze Vsetína, mužského pěveckého sboru Surovo drevo, nebo hudebních skupin Docuku, Ostroški, Trombitáši bratia Štefánikovci a STRAM.

Pekařská sobota

KDY: sobota 15. července od 9 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 320 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rožnovský skanzen bude v sobotu 15. července hostit už 28. ročník tradiční přehlídky dovedností mistrů cechu pekařského s názvem Pekařská sobota. Připravené jsou ochutnávky pečiva na stáncích, soutěž pro návštěvníky v netradičních disciplínách, soutěž o nejlepší pekařský stánek, o nejlepší chleba a rohlík, pečení chleba v Billově domě v Dřevěném městečku a ve vodním mlýnu v Mlýnské dolině.

Otrokovické slavnosti

KDY: 15. - 16. července

KDE: Otrokovice

ZA KOLIK: 350 korun

PROČ PŘIJÍT: V novém duchu se ponesou letošní Otrokovické letní slavnosti. Pořadatelé program zkrátí ze tří na dva dny a hlavní koncerty přesunou na Štěrkoviště. Akce bude poprvé zčásti zpoplatněna. Slavnosti se budou konat pojedenácté. Na slavnostech vystoupí například Jelen, Xindl X, Buty, či Kašpárek v rohlíku. Chybět nebude scéna v Kvítkovicích, kde jako hlavní hvězda vystoupí Stanislav Hložek. Nově bude do programu zařazeno i zrekonstruované přístaviště, kde se mohou lidé těšit na cimbálovou muziku, regionální kapely a dětský doprovodný program. Tato dvě místa budou pro návštěvníky zcela zdarma.

Kosení bělokarpatských orchidejových luk

KDY: 14.-15. července

KDE: oblast Valašských Klobouk na Zlínsku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přes čtyřicet let se v oblasti Valašských Klobouk scházejí dobrovolníci, kteří se snaží této krásné krajině pomoci. Začátkem července vyrážejí každý den brzy ráno na karpatské louky s kosou a hráběmi. Další ročník tradičního ručního kosení orchidejových luk s krojovanými účastníky, malým jarmarkem tradičních výrobků a cimbálovou muzikou. Folklórně kulturní akce pořádaná v panenské přírodě CHKO Bílé Karpaty, jejímž posláním je navázat a udržet tradice našich předků a seznámit dnešní mladé lidi s jejich těžkou fyzickou prací.





JESENICKO

Den s horskou službou v Loučné nabídne spoustu zábavy

KDY: sobota 15. července, od 10 hodin

KDE: zámecký park v Loučné nad Desnou

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Celodenní akce plná záchranářských ukázek, vzdělávání, ale i zábavy a sportu se odehraje v zámeckém parku v Loučné nad Desnou. Je určený pro všechny věkové kategorie. Na své si přijdou samozřejmě i rodiny s dětmi. „Děti se budou moci povozit na dvou lanovkách, vyzkoušet si obratnost na lanovém žebříku a pohyblivé kládě nebo zkusit slack – line. Pro všechny je k dispozici prohlídka vybavení horské služby, představení práce našich kynologů, komentované ukázky technického zásahu a ošetřování zraněného,“ říká horský záchranář z Jeseníků a hlavní organizátor Roman Fišnar. Pro děti je připraven velmi zajímavý soutěžní program s plněním úkolů na stanovištích a následně možností získat chutné, hodnotné a užitečné ceny. Mimo horské služby z České republiky se zúčastní také horští záchranáři ze Slovenska, Polska a Itálie. Zájemci mohou navštívit také expozici o historii horské služby. Veškeré informace najdete na www.denshorskousluzbou.cz.

Kniha v lázni navštíví Velké Losiny, Bludov, Sobotín i Šumperk

KDY: pátek 14. a sobota 15. července, v 16 a 18 hodin

KDE: lázně Velké Losiny a Bludov, Městská knihovna Šumperk, Resort Sobotín

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: V dnešní době plné digitálních a virtuálních zážitků mají ty skutečné zážitky velkou hodnotu. Patří k nim třeba poslech literatury „naživo”, přímo z úst spisovatele aneb literární čtení. A tak tři lázeňská městečka - Velké Losiny, Sobotín, Bludov a Městská knihovna T. G .Masaryka v Šumperku spojily své síly a společně se spisovatelkou Markétou Pilátovou, která ve Velkých Losinách žije, vymysleli festival literárních čtení Kniha v lázni. V pátek a v sobotu na něj můžete vyrazit do lázeňské budovy Eliška ve Velkých Losinách, do Resortu Sobotín, Městské knihovny v Šumperku nebo do lázeňské kavárny v Bludově. Kompletní program festivalu najdete ZDE.