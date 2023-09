Jak si užít nastávající víkend? Podívejte se. Přinášíme pravidelnou várku tipů nejen v Ostravě, ale i na dalších místech Moravskoslezského kraje.

Konert Rádia Blaník může být symbolickou tečkou za letními festivaly v Ostravě. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

OSTRAVA

Festival a dřevorubecká show v Bělském lese

KDY: sobota 23. září, 11 až 16.30 hodin

KDE: Bělský les, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky Bělského lesa čeká v sobotu nejen napínavá dřevorubecká show, ale také jarmark tradičních řemesel, ukázky řemeslnických dovedností a lesnické činnosti, těžba dřeva i zalesňování a podzimní expozice zahradní a lesní techniky známých firem Stihl a Husqvarna. V lesoparku Bělský les v rámci Festivalu dřeva předvedou své umění také dřevosochaři a řezbáři. Připraveny budou zajímavé hry, soutěže, sokolnická show a svézt se bude možné v koňském taxi v povozu s kočím. Atmosféru akci dodá vystoupení cimbálové muziky Jagár a folklorbeatové skupiny Docuku.

FOTO: Burácení motorů, kaskadéři a davy lidí. Ostravu-Jih ovládl Road Cirkus

Koncert Rádia Blaník v Ostravě

KDY: sobota 23. září od 15. hodin

KDE: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava-Jih

ZA KOLIK: 899 Kč, na místě 999 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hledáte akci, která udělá symbolickou tečku za letními festivaly v Ostravě? Pak zkuste Koncert Rádia Blaník. Pestrá plejáda hvězd udělá se sejde v sobotu v ostravských Dolních Vítkovicích, a to kapely Kabát, Buty, Wanastowi Vjecy a Aneta Langerová s Jankem Ledeckým.

Pravidelný bleší trh

KDY: sobota 23. září od 7 do 12 hodin

KDE: Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 30 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pravidelná burza opět nabídne celostátní setkání hobby sběratelů všech různých oborů – starožitnosti, filatelie, pohlednice, mince, odznaky, tel. karty, militaria, staré knihy, fotoaparáty, obrazy, hodiny, hračky, vláčky, autíčka, sklo, porcelán, kuriozity a jiné. Většinu vystavených věcí si bude možné i zakoupit.

VIDEO: Erotická show místo loutek. Do Ostravy dorazily burlesky, podívejte se

Farmářské trhy u Futura

KDY: 23. září, 8 až 12 hodin

KDE: OC Futurum, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na parkovišti u obchodní centra Futurum v Ostravě bude k mání široký sortiment moravských i českých potravinových produktů. Regionální prodejci zde pravidelně nabízí nejen ovoce a zeleninu, ale i pečivo, koláče (valašské frgály), mléčné výrobky, vejce, čerstvé maso z kozí farmy, jehněčí speciality, uzeniny, ryby, obiloviny, koření, med, nefiltrované pivo, víno, květiny, nejrůznější kulinářské speciality a další výrobky a zboží - více zde.

Rychlý přehled dalších tipů z Ostravy a okolí:

Krajská zahrádkářská výstava

Ostravské Muzeum potravin a zemědělských strojů pořádá dvoudenní krajskou zahrádkářskou výstavu Život na zahradě. Konat se bude ve dnech 22. a 23. září od 9 do 18 hodin v Národním zemědělském muzeu Ostrava - více zde.



Mokré Lazce: Světla nad bunkry

V sobotu 23. září ve 20 hodin proběhne již tradiční akce s názvem Světla nad bunkry. Lidé po celé republice si připomínají 85. výročí od vyhlášení všeobecné mobilizace nasvícením objektů československého pohraničního opevnění - více zde.



Vítkovice vyzvou Jágrovo Kladno

Hokejisté Vítkovic si to rozdají v pátečním utkání 3. kola extraligy s Jágrovým Kladnem. Duel devátého se třináctým má úvodní buly v Ostravar Aréně v 17.30 hodin - více zde.



Tradice fanoušků Baníku pokračuje!

Sobotní odpoledne bude ve Vítkovicích patřit Baníku Ostrava. Nejenže fotbalisté slezského klubu na městském stadionu přivítají Zlín od 15 hodin. Hodinu a půl před výkopem, ve 13.30 se sejdou fanoušci u nádraží v Ostravě-Vítkovicích, aby do dějiště duelu 9. kola FORTUNA:LIGY hromadně pochodovali. V Ostravě se tak stane téměř po roce - více zde.



Výroční sezonu zahájí NH Ostrava derby s Opavou

Již v sobotu 23. září vstoupí basketbalisté NH Ostrava do nové sezony atraktivním derby s mistrovskou Opavou a se speciálním logem, které poukazuje na oslavy 70. výročí klubu. V hale Tatran začne očekávaný zápas v 15.30 hodin - více zde.

NOVOJIČÍNSKO

Oderská mlýnice Lesy ČR

KDY: sobota 23. září, od 9 hodin

KDE: areál letního tábora Spálovský mlýn, Odry-Klokočůvek

ZA KOLIK: startovné na místě 990 Kč / diváci zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční závod v rámci cyklistického projektu Kolo pro život. Díky ojedinělé atmosféře a legendárnímu kopci Mlýnice, který je vyzdoben motivačními slogany jako na Tour de France, se sem závodníci rádi vrací. K dispozici je pět tras – od dětského okruhu dlouhého zhruba 800 metrů, po nejdelší 54 kilometrů dlouhou trasu s převýšením 1455 metrů. Registrace a prezentace v místě závodu je už v pátek 22. září od 16 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 11.309 hodin – registarce na jednotlivé trasy končí 30 minut před oficiálním startem. Více na: https://www.kolopro.cz/zavody/oderska-mlynice-lesy-cr/propozice

Den železnice v Bohumíně. Uvidíte historické i současné skvosty a noční show

Den bez aut

KDY: sobota 23. září, od 13.30 hodin

KDE: modelářské letiště – kopec u sv. Jana, Příbor

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akci pořádá odbor životního prostředí městského úřadu společně s modelářským letištěm firmy JETI model. Na programu je od 13.30 hodin pouštění draků, v 15 hodin začne přehlídka leteckých modelů. Zejména dětští účastníci se mohou těšit na drobné občerstvení a dárky s ekologickou tématikou, a také na malování na obličej a různé soutěže.

Burčákové slavnosti

KDY: neděle 24. září, od 10 do 17 hodin

KDE: náměstí Republiky, Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 4. ročník Burčákových slavností zpestří cimbálová muzika, soutěže, program a skákací hrad pro děti či řízené degustace pro dospělé.

OPAVSKO

Výstava a Burčákobraní

KDY: sobota 23. září

KDE: Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Zámecký klub nabídne svým návštěvníkům amatérskou výstavu Kouzlo babiččiny kuchyně a zámecké nádvoří ožije od 14 hodin Burčákobraním. Kromě popíjení oblíbeného podzimního moku zahrnuje jeho program lukostřelbu, mincovnu, zvířátka a hlavně oslíky, kteří povozí děti. Soubor Rabussa připomene staré písničky, představí se kejklíři, komedianti, žongléři, fechtýři a duelanti, ostrými předměty budou do sebe píchat šermíři a program uzavře ukázka Jak se hrálo na jarmarcích.

Na koníčka si vyskočím…

KDY: sobota 23. září od 13 hodin

KDE: středisko Kravaře – Nový dvůr

PROČ PŘIJÍT: Místní jezdecký oddíl představí v rámci Jezdeckého dne návštěvníkům při jednotlivých ukázkách dokonalý soulad člověka s koněm a nabídne jim i pestrý doprovodný program včetně zábavy pro děti. Současně bude otevřeno Muzeum zemědělství a řemesel Františka Wieczerka. Dobrovolné vstupné bude určeno na charitativní účel.

Den železnice v Bohumíně. Uvidíte historické i současné skvosty a noční show

Bezručova Opava – Hra o trůn, beseda s koncertem a divadlo

KDY: neděle 24. září

KDE: Loutkové a Slezské divadlo, KUPE, Opava

ZA KOLIK: 90, 230 a 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Když musíš, tak musíš! Bratři v triku míří v Loutkovém divadle hravou formou přímo na mísu ožehavého tématu. Nejen žonglováním záchodovými prkýnky, papíry a štětkami přibližují nejmenším divákům místo, kam i císař pán chodí sám (od 10 a 16 hodin za 90 Kč). Programem pro dospělé bude od 16 hodin v KUPE one man show Moje cesta v podobě setkání s perským kytaristou a zpěvákem Shahabem Tolouiem na besedě a koncertu (230 korun). Ve Slezském divadle představí Divadlo Husa na provázku od 19 hodin inscenaci Vitka, týkající se slavné české skladatelky. Udržovala mnohaletý partnerský i tvůrčí vztah s Bohuslavem Martinů, dodnes patří k nejhranějším českým skladatelkám. Vstupné 400, 350, 300 a 200 korun.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Svatováclavské slavnosti v Hukvaldech

KDY: sobota 23. září, 11-16 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: základní vstupné 130 Kč, děti, senioři, ZTP 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pestrý program nabídne ukázky zbraní, katovo řemeslo, duel a další historické akce.

Po stopách textilek - Zážitková jízda

KDY: sobota 23. září, 16.00 hodin

KDE: TIC Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 210 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nasedněte do historického autobusu Karosa ŠL 11 a jeďte s námi objevovat kouzlo textilního průmyslu ve Frýdku-Místku, který ovlivnil nejen místní architekturu, ale i celkový život ve městě.

Světla nad bunkry. Přijďte se podívat na objekt č. 44 v Mokrých Lazcích

HC Oceláři Třinec - Vítkovice

KDY: neděle 24. září, 17 hodin

KDE: Třinec, Werk Arena

ZA KOLIK: 265 - 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Svátek moravskoslezského hokeje, derby dvou lokálních celků.

KARVINSKO

Dobrodošli - cestovatelský festival

KDY: sobota 23. září, 11 hodin

KDE: Karviná, Lodičky Dokořán

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Cestopisy z celého světa, workshopy a promítání cestovatelských filmů, také program pro děti.

Národní den železnice 2023

KDY: sobota 23. září, od 8 hodin, od 20 hodin noční show

KDE: železniční depo ČD Bohumín

ZA KOLIK: 150 Kč základní vstupné na denní program, 300 Kč na noční show od 20 hodin, společné vstupné na obé 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: Navštivte světy historie, změny a zábavy. Ze stanice Bohumín poté odjíždí všechny speciální nostalgické parní vlaky do okolí. Svou techniku tu nebude prezentovat pouze národní dopravce, ale i dceřiné společnosti a spolupracující dopravci – např. ČD Cargo, LokoTrain a další. Denní program zakončí exkluzivní světelná show plná nejen historických železničních skvostů.

Krajská zahrádkářská výstava – Život na zahradě

HCB Karviná - Zubří

KDY: sobota 23. září, 18 hodin

KDE: Karviná, házenkářská hala

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Karviná hostí na domácí palubovce tradičního házenkářského regionálního rivala. Derby se Zubřím patří vždy k zážitkům sezony.

BRUNTÁLSKO

Trhy v Karlově Studánce

KDY: sobota 23. září, 10 až 17 hodin

KDE: areál lázní, Karlova Studánka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Karlova Studánka patří k nejznámějším a nejkrásnějším obcím České republiky. Každý si hned vybaví zdejší čistý vzduch, lesy, vodopády, léčivé prameny, lázeňský klid a přírodu Jeseníků. K tomu všemu na všechny návštěvníky čekají v sobotu i prodejní stánky s regionálními produkty.

Hradní hodování

KDY: sobota 23. a 24. září

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky kromě klasických prohlídek čeká zábava a program určená milovníkům dobrého jídla a pití. Chybět nebudou ani šermíři, tanečnice nebo sokolník. Největší moravský hrad byl založený mezi léty 1329 – 1332 bratry z rodu Hrutoviců, rozšířený v 16. století. Většina hradeb a bastionů - včetně samostatné dělové bašty - byla postavena v 17. století, kdy hrad vlastnil Řád německých rytířů. Vojenský význam hradu od konce 17. století postupně klesal a v polovině 18. století byl odzbrojen.