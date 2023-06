Pestrý program je v nabídce měst v Moravskoslezském kraji. Ostrava láká například na Festival v ulicích a punkový koncert na hradě. Pozadu s atraktivní nabídkou nezůstávají ani další okresy, podívejte se. Je tady pravidelná várka tipů Deníku na víkendové akce.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Fidel Kuba

OSTRAVA

Festival v ulicích

KDY: pátek 30. června a sobota 1. července

KDE: Hlavní třída, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Podruhé v Porubě na Hlavní třídě se uskuteční druhý festival nového cirkusu. Na pětidenní Cirkulum po krátké pauze naváže dvoudenní Festival v ulicích Art&Life. O hudební zážitky se postarají více než dvě desítky interpretů z Česka, ale i z daleké Kanady, slunné Kuby a Španělska nebo sousedního Německa, Slovenska a Polska. Komornější prostředí dvorů a nároží ovládnou desítky buskerů a tanečníků z celého světa, dechberoucí show pak slibuje kouzelník s ohněm Blackout Paradox a či pohybová světelná show Exp(o)edice - více zde: Ostravský Festival v ulicích je tady a s ním skvělý program, podívejte se.

Kubánské rytmy i německý jazz. V ostravských ulicích se bude tři dny tančit

Komentovaná procházka: Výšlap na haldu Ema

KDY: Sobota 1. července od 10 hodin

KDE: sraz na Prokešově náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: dospělí 100 Kč, studenti do 18 let, senioři, ZTP, ZTP/P 70 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + 1 až 3 děti) 300 Kč, děti do 10 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Halda Ema je bezesporu jeden z nejzajímavějších bodů Ostravy, svým atypicky kuželovitým tvarem, který je vidět z mnoha částí Ostravy, dává jasně najevo, že není zcela přírodním kopcem a bude stát za objevení. Vydejte se s námi po stopách historie uhlí na Ostravsku a projděte se místy, nad kterými kdysi křižovaly uhelné lanovky. Poslechněte si neuvěřitelné příběhy o hornické Ostravě, tvrdé práci v dolech i lidech, kteří na haldách hledali živobytí či vytvářeli vlastní státy. Během prohlídky se dozvíte o historii uhlí na Ostravsku, i jeho vlivu na vývoj města. Doba trvání je zhruba 100 minut a délka procházky je 2,5 km. Prohlídky se konají za každého počasí a je nutné je předem rezervovat. V den prohlídky můžete navštívit také Vyhlídkovou věž, po prokázání zakoupené vstupenky na prohlídku budete mít nárok na zvýhodněné vstupné – dospělí 40 Kč/ dospělí, zlevněné vstupné 20 Kč.

Festival PUNK!!!

KDY: 1. července

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 690 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival PUNK!!! na hradě pod taktovkou Barrák music hrad. Do Ostravy se vrací polsko-britská kapela Booze & Glory, dále zde vystoupí punkrocková kapela The Analogs z polského Nového Štětína a ukrajinská kapela z Charkova Bezlad.

OPAVSKO

Divadlo zahraje pod širým nebem

KDY: pátek 30. června a sobota 1. července

KDE: Městské sady Opava

PROČ PŘIJÍT: Divadlo pod širým nebem. Tento zážitek umožní Slezské divadlo svým návštěvníkům poprvé v Opavě hned třemi inscenacemi. V pátek od 19 hodin jim nabídne úspěšnou francouzskou komedie Můj nejlepší kamarád, postavenou na archetypu nenapravitelného lháře. Sobotní dopoledne bude od 10 hodin patřit dětem a pohádkovému muzikálu Popelka. Od 21 hodin se pak divadlo se svými diváky na dva měsíce rozloučí diváckým hitem, který se na jeho repertoáru drží už úctyhodný počet sezón. Řeč je o muzikálu Noc na Karlštejně. Areál bude divákům přístupný hodinu před začátkem představení a jeho součástí bude i gastro zóna s občerstvením.

Setkání s oblíbenými youtubery

KDY: pátek 30. června od 15 hodin

KDE: jezero, Hlučín

PROČ PŘIJÍT: U hlučínského jezera bude hlavně mezi dětmi hodně veselo, protože vytoužené prázdniny jsou už tady. Na programu bude Youtuberská show v podobě zábavného odpoledne. K oslavě nastupujících prázdnin účastníků nabídne pestrý program, který není pro škarohlídy. Od 19 hodin zazní koncert Terezy Maškové a další část večera bude od 20 do 24 hodin patřit disko hudbě.

Festival kultury a řemesel

KDY: neděle 2. července od 14 hodin

KDE: Mírové náměstí Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Náměstí ožije tradičním festivalem kultury a hlučínských řemesel, který zahájí vystoupení místní dechovky Hlučíňanka, kterou vystřídají Bolatické seniorky a po nich vystoupí folklorní soubor Borovanka. Od 15.45 hodin se budou střídat taneční a folklórní soubory. Po tanečních Seniorkách ze Závady nastoupí folklórní Karmašnice, pak taneční Slunečnice, folklórní Srubek a znovu Slunečnice. Programovou nabídku uzavře od 18 hodin koncert dechové hudby Kobeřanka.

Obec slaví odpust

KDY: sobota 1. července od 15 hodin

KDE: areál Na Kučakovci, Rohov

PROČ PŘIJÍT: Odpustový program zahájí bohoslužba pod širým nebem a v 16.30 hodin vystoupí žáci sudické základní školy. V 17 hodin zahraje kapela Rohovanka, po ní bude k tanci a poslechu vyhrávat Leo Malchárek. Od 20 hodin vystoupí kapela Jen Tak Band. Pro děti bude odpoledne připravena zábavná show klauna Arnika a řada atrakcí.

NOVOJIČÍNSKO

Kontakt fest

KDY: sobota 1. července, od 10 hodin

KDE: lesopark Horečky, Trojanovice, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 690 Kč na místě, děti do 12 let v doprovodu rodičů zdarma

PROČ PŘIJÍT: První ročník festivalu zcela nového typu. Na dvou pódiích a dalších třech místech návštěvníky čeká kvalitní hudba, koncerty, recitály, exkluzivní rozhovory, výstavy, workshopy a vynikající gastronomie. První vystoupení začíná v 12 hodin. Mezi protagonisty jsou Tomáš Klus, 7krát3, Mucha, Tatabojs, fotografové Libor Fojtík, Jindřich Štreit, Michael Hanke, Jarmila Štuková, kuchařské umění předvedou Ondřej Vlček, Petr Novotný, Radim Gerlich, na talk stage se představí gastrogeograf Lukáš Hejlík, ekonom Radovan Vávra, konstruktér Pavel Březina, architekti Kamil Mrva a Romana Mališ Bílková. Otevřený bude po desítkách let hotel Pantáta, kde rovněž nebude chybět program v podobě Slam Poetry či vystoupení Mariana Friedela Bandu a All Brass Bandu. Techno scénu obstará DJ Lucky Boy a další mistři tohoto oboru.

Zahájení prázdnin aneb Královské hry na Trúbě

KDY: pátek 30. června, od 16 hodin

KDE: hrad a věž Trúba, Štramberk

ZA KOLIK: zdarma/50 Kč startovné na rytířskou stezku odvahy

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci hradu se mohou těšit na loutkovou pohádku Kašpárkův svět, souboj bum-bác, házení kroužků, střílení z luku, oblékání do zbroje a šerm s šermířem, vlastnoručně ražené mince, poznávání zbraní, pískování nebo třpytivé tetování. V půl osmé večer odehraje šermířská skupina Allegros pohádku pro děti i dospělé a závěr bude patřit prázdninovému diskotékovému trdlování.

Mezinárodní setkání přadlen a přadláků

KDY: sobota 1. července, od 9 do 17 hodin

KDE: piaristická zahrada, Příbor

PROČ PŘIJÍT: Setkání se zúčastní více než 80 přadlen a přadláků z různých koutů Česka, Slovenska a Polska, kteří budou příst na kolovratech, vřetánkách a dalších nástrojích používaných v minulosti na ruční zhotovování nití. O hudební doprovod se postarají dvě cimbálové muziky Bečva a Poštár.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Mezinárodní festival Muzikantské žně, Frýdek-Místek

KDY: pátek 30. června a sobota 1. července

KDE: Frýdek-Místek, areál Sokolík

ZA KOLIK: 200, 290, 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Letos jsou hlavními hvězdami akce Lenka Filipová a kapela Kamelot. Vystoupí ale i další skvělí více či méně známí muzikanti, F-M BAND z Frýdku-Místku, Co dům dal, kteří budou hrát i na přání, René Souček, Drops, Luboš Beňa & Petr Bonzo Radvanyi & Emil Ferenc, Stetson a další.

Třinecké kulturní léto

KDY: pátek 30. června, 17 hodin

KDE: Třinec, Náměstí Svobody

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: První festivalový pátek a vlastně začátek vytoužených letních prázdnin oslavíme mimo jiné se třineckými pěveckými talenty ze ZUŠ Třinec pod vedením Radka Morcinka. Ještě předtím Divadlo b zahraje pro děti hru Locika, loutkovou pohádku na motivy bratrů Grimmů: Vyprávění o zlatovlasé dívce a nebojácném princi. A pak to rozjede DJ Teddybear (PL) a multižánrový umělec, multiinstrumentalista a skladatel badfocus, jehož hudba představuje zvukově bohatý, intimní zážitek a snahu neustále rozšiřovat svůj vlastní hudební jazyk. Akce se pak budou konat každý pátek, do 1. září.

Zahájení sezony Letního kina Třinec s autogramiádou s tříneckými hokejisty

KDY: pátek 30. června, autogramiáda 20 hodin, promítání 21.30 hodin

KDE: Třinec, Městský stadion

ZA KOLIK: vstup na film 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: S letními prázdninami přichází i pravidelné projekce pod širým nebem. První promítání proběhne již 30. 6. na atletickém stadionu STaRS v 21:30. Prázdniny zahájíme projekcí filmu Děti Nagana spojenou s autogramiádou HC Ocelářů Třinec od 20 hodin.

KARVINSKO

Zahájení sezóny Letního kina Havířov

KDY: pátek 30. června, sobota 1. července, 21.30 hodin

KDE: Letní kino Havířov

ZA KOLIK: 140 a 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: V pátek 30. června zahraje poprvé v letní sezóně Letní kino Havířov. Prvním filmem bude animák Krakenteena Ruby, v sobotu tu promítnou film Transformers: Probuzení monster.

Red Hot Chillies Ostrava

KDY: neděle 2. července, 17 hodin

KDE: Karviná, areál Lodičky Dokořán

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Red Hot Chillies Ostrava je partička ostravských muzikantů hrajících písně slavných Red Hot Chili Peppers. Kapela funguje od roku 2010, má za sebou řadu koncertů u nás i v zahraničí. Těšte se na hity jako Otherside, Snow, Californication a mnoho dalších.

Karvinské kulturní léto 2023

KDY: neděle 2. července, 17 hodin

KDE: Karviná, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci Karvinského kulturního léta budou divákům nabídnuty koncerty a divadelní představení - pohádky pro děti. První koncert se koná v neděli 2. července a zahraje šumperská kapela Bluegrass Nova, o čtrnáct dní později tu zahraje karvinská stálice Allskapones.

BRUNTÁLSKO

Přízrak z temné věže

KDY: sobota 1. a neděle 2. července

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zazvonil zvonec a školy je konec. Školákům a studentů začaly prázdniny a na hradě Sovinci si proto pro ně první červencový víkend přichystali první prázdninovou akci. Nese název Přízrak z temné věže aneb Festival práva útrpného vážně-nevážně. Bude se zde hrát, šermovat, běhat a dělat vše proto, aby se návštěvníci nenudili. S černou komedií Den v katovně a novou šermířskou groteskou Šaty dělají člověka dorazí Šermířská a divadelní společnost Divadlo bez střechy, premiéru šermířské pověsti Lesk a bída středověku předvede skupina historického šermu Malberk. Šermířská a divadelní společnost Fuente ovechuna vystoupí s šermířským příběhem Golem a novým příběhem Jak se pozná princ. Pro děti zahraje Loutkové divadlo Kašpárkův svět své pohádky o Kašpárkovi, Škrholovi a lotrech z mlýna. A kdo bude chtít, můžete si zahrát sám některou z Pohádek z kufru.

Do Holčovic dorazí Janek Ledecký i Kašpárek v rohlíku

KDY: sobota 1. července od 14 hodin

KDE: areál TJ Tatran Holčovice

ZA KOLIK: předprodej 350 Kč, na místě 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Festival Holčovice původně vznikl jako oslava obnovy Holčovic po povodních 1997. První ročník nazvaný „Holčovice 10 let po povodních“ měl v roce 2007 obrovský ohlas. Celý program je letos sestaven z kapel , které vystoupí v Holčovicích poprvé. Poprvé po 15 letech bude v Holčovicích také nové pivo: Radegast. Poprvé do Holčovic zavítá Janek Ledecký se svým bandem i kapela Jelen. Poprvé v Holčovicích vystoupí kapela určená nejen dospělým, ale hlavně dětem. Ve více než hodinovém bloku bude publikum bavit Kašpárek v rohlíku. Jako první odpálí Holčovický festival 2023 ve 14 hodin smršť bicích bubeníka Miloše Meinera, kterého známe z Dymytry, BSP nebo od Michala Pavlíčka. Holčovický festival letos ukončí skupina Tango a Miroslav Imrich, kteří zavzpomínají na hity z éry kapely Abraxas. Hlavní předností Festivalu Holčovice je stanové městečko zdarma a zajištěná autobusová doprava, aby si ani řidiči nemuseli odpírat pivo.

Netradiční plavba na lodi s hudbou

KDY: sobota 1. července

KDE: Slezská Harta

ZA KOLIK: základní cena 260 Kč, děti do 15 let 220 Kč, děti do 6 let 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Zahájení letních prázdnin se první červencový víkend chystají oslavit i na Slezské Hartě. Plavba na lodi Harta bude proto v sobotu delší, romantická a se zastávkou pro poslech a rozjímání za zvuku hudby, kterou mohou slyšet cestující na zaoceánských lodích. Pro zážitek z jízdy je nutné se zarezervovat na webu slezskaharta.cz.

JESENICKO

Hvězdy na hradě v Zábřehu vrcholí. Přijedou The Tap Tap

KDY: pátek 30. června od 20 hodin

KDE: hradní nádvoří Zábřeh (areál společnosti Talorm, Masarykovo náměstí)

ZA KOLIK: 290 korun v předprodeji, 390 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si užít nesmrtelný hit Ředitel autobusu a další veselé písničky pražského souboru The Tap Tap! Kapelu tvoří převážně studenti a absolventi Jedličkova ústavu, ale také hostující profesionální hudebníci. The Tap Tap vydali řadu populárních CD, hráli v Londýně, Madridu i Jeruzalémě, pravidelně vystupují na velkých českých festivalech. Navíc už dávno nejsou jen hudební skupinou. Pořádají festivaly, promlouvají do veřejného života, lobbují za práva lidí s postižením a aktivně usilují o rozšíření možností vzdělávání pro hendikepované. Přijďte si užít pozitivní koncert a pohodovou letní atmosféru!

Burgerfest v Novém Malíně

KDY: sobota 1. července od 11 hod.

KDE: areál Sokolovny v Novém Malíně

ZA KOLIK: 50 korun, děti zdarma

PROČ PŘIJÍT: Po celý de bude připraveno bohaté občerstvení, program pro děti a večer bude následovat after party. Těšit se můžete na soutěže o nejlepší hamburger, v pojídání hotdogů nebo v pití piva a dále na zábavný program s populárními Coconut Dj´s a moderátorem. Pro děti bude připravený skákací hrad, odpoledne vystoupí kouzelník David Strašil se svým programem. Letošní ročník bude obohacen o profesionální výrobce hamburgerů, kdy se o občerstvení budou starat vyhlášené šumperské podniky Cakir´s Burger, J&J Bistro, Pikola, Můj SENdvič.

SOS festival v Jeseníku

KDY: pátek 30. června od 17 hodin

KDE: areál Moravolen / WOOX Jeseník

ZA KOLIK: do 18 hodin, za 50 korun, od 18 hodin za 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Již tradiční, originální podnik v rámci jesenické festivalové sezony otevře letní prázdniny jako první open air. Letošní osmý ročník bude opět navazovat na úspěšné akce SOS plné zábavy, pohody, přátel, různorodosti a především muziky. Čeká vás opravdu zajímavá porce kvalitní rockové hudby, elektra, hip-hopu a akustiky. Poprvé se například v Jeseníku představí pražští The Fialky, kteří jsou na hudební scéně již od roku 2000. Kapelu Proti směru místním není potřeba představovat a pro milovníky jiných žánrů bude opět elektro stage s jesenickými

