Jak si užít nastávající víkend? Podívejte se. Přinášíme pravidelnou várku tipů na akce nejen z Ostravy, ale i z dalších míst Moravskoslezského kraje.

OSTRAVA

Defenders Strongman Games 2023

KDY: sobota 30. září a neděle 1. října

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Dvoudenní festival silových sportů Defenders Strongman Games nabídne prostor k porovnání síly, setkání přátel a známých, zábavě, dobrému jídlu. Návštěvníci uvidí klasické strongman závody, mezinárodní rytířské turnaje, otevřený deadlift challenge a strongman závody pro složky IZS.

Komentované vycházky Ostravou

KDY: pátek 29. září až neděle 1. října

KDE: Ostrava a okolí

ZA KOLIK: 100/120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Protože jsou zábavné a určitě pro vás „najdou místo“. Zúčastnit se během velikonočního volna můžete v Ostravě hned několika komentovaných procházek s poutavým výkladem z historie moravskoslezské metropole, které pořádá kronikář nejlidnatějšího obvodu Ostravy-Jihu Petr Lexa Přendík v rámci projektu Ostravské pěšiny. Stojí zhruba stejně (100 až 120 korun) a hradí se na místě v hotovosti. Rezervace není nutná.



Pátek 29. září od 16.30 - Rezavka: lužní (pra)les Ostravy (sraz je u kruhového objezdu v Rudné ulici před obchodním domem Decathlon. Nutná pevná obuv, případně ošetření repelentem, dlouhé nohavice i rukáv - trasa vede přes překážky jako jsou spadlé větve, menší kmeny apod.)



Pátek 29. září od 20.30 - Noční improvizovaná vycházka centrem (sraz je u Nové radnice)



Sobota 30. září od 9 hodin - Ostravská pěšina, nultý ročník celodenního komentovaného pochodu. Trasa je nenáročná, dlouhá cca 19 km. Průvodce chce ukázat účastníkům město z úplně jiného pohledu, než na který jsou zvyklí z chodníků a silnic – trasa povede nezpevněnými cestami, pěšinami, loukami, podél břehů potoků a řek, případně v nutných případech čtvrtěmi rodinných domů. Pochod začíná v 9 hodin na konečné točně autobusů v Proskovicích.



Neděle 1. října od 19 hodin - Kněžky lásky aneb O nejstarším řemesle v Moravské Ostravě (sraz je u podchodu železniční stanice Ostrava-Stodolní)

Den architektury 2023

KDY: pátek 29. září až úterý 5. října

KDE: Ostrava (různá místa)

ZA KOLIK: vstup zdarma

PROČ PŘJÍT: V pátek 29. září začíná 13. ročník největšího architektonického festivalu u nás. Den architektury nabídne mezi 29. zářím až 5. říjnem na více jak 400 zdarma přístupných akcí po celé České republice i na Slovensku. Pestrý festivalový program se uskuteční i v Ostravě a pozve opět na exkurze do běžně nepřístupných budov, architektonické procházky s poutavým výkladem či přednášky. Festival se letos zaměří na výjimečná konstrukční řešení, a to jak v historické architektuře, industriální architektuře, tak u staveb 20.–21. století - kompletní program najdete zde.

Sportovní tip

Někdo vlakem, někdo autem, jednotlivě, nebo ve skupinkách, ale všichni ve výsledku společně, v bílém a za jediným cílem. Tak by se dal v krátkosti popsat tah fanoušků Baníku Ostrava na Olomouc. Příznivci slezského klubu sice za výjezd podzimu vyhlásili ten srpnový do pražského Edenu, nicméně početně největší enkláva vyrazí v sobotu na Hanou. Na Andrově stadionu by jich mohlo být až kolem tří tisíc - více zde.

BESKYDY

3. výročí otevření Libušína

KDY: sobota 30. září, od 10 hodin

KDE: Pustevny

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslava třetího výročí otevření restaurace Libušín po ničivém požáru. V 10 hodin začne přednáška Olgy Hloušové o rekonstrukci Libušína a diskuze, ve 13 hodin dojde na slavnostní přípitek a křest Libušínské slivovice spojený s koštováním. Od 14 hodin zahraje moderní cimbálová muzika Cimbal Hell Band, v 15 hodin začne soutěž v pojídání borůvkových knedlíků. K tomu bude vyhrávat cimbálovka se zpěvem, houslemi a harmonikou. Po celý den budou prohlídky Libušínem zdarma. Zdarma bude rovněž každé třetí pivo Radegast, každá třetí čepovaná kofola a 300 panáků slivovice. K jídlu budou valašské speciality a kotlíkový guláš.

NOVOJIČÍNSKO

Den otevřených dveří na jízdárně

KDY: sobota 30. září, od 9 hodin

KDE: jízdárna TJ Slovan, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci se mohou těšit na ukázky jednotlivých disciplín jezdeckého sportu, prohlídku stájí s odborným výkladem, různé hry pro děti, vození děti na ponících a velkých koních, občerstvení.

Houbařský víkend Krajiny břidlice

KDY: sobota 30. září a neděle 1. října

KDE: areál Skalních sklepů, Odry

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce pro milovníky houbaření začíná v sobotu mykologickou vycházkou s odborníkem Jiřím Ledererem – sraz je v 9 hodin u Skalních sklepů. V neděli se v areálu Skalních sklepů uskuteční výstava hub. V 10 a ve 13 hodin se konají komentované prohlídky výstavy s Jiřím Ledererem. Součástí výstavy bude mykologická poradna.

OPAVSKO

Den svatého Václava na Vikštejně

KDY: čtvrtek 28. září od 13 hodin

KDE: Hrad Vikštejn, Radkov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Pro návštěvníky hradu bude připravená výstava expozic okolních měst, jako na každém správném hradě budou k vidění souboje v rytířském turnaji, středověké ležení, vojáci, pohádka, historická katovna. Chybět nebude ražba mincí, střelba z historických zbraní, dobový tanec a zpěv za doprovodu flašinetáře Zdeňka, soutěže, možnost prohlédnout si hrad a také bohaté občerstvení.

Bramborové speciality s hudbou

KDY: sobota 30. září od 14 hodin

KDE: skanzen lidových tradic Bolatice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci si během Kobzolfestu pochutnají na bramborových specialitách a prohlédnou si expozici souvků a experimentální archeologie. Součástí akce bude kulturní program, vyplněný hudbou a zábavou. Dobrovolné vstupné bude určeno k humanitárnímu účelu.

BRUNTÁLSKO

Jak vznikají dějiny?

KDY: sobota 30. října až neděle 1. října

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Víkend na hradě Sovinci bude patřit historii. Navíc jubilejní! Uskuteční se tu totiž jubilejní 500. historická akce pořádaná spolky Špinavci a Dědictví. Nese název Jak vznikají dějiny a nabídne nejen šermířská vystoupení, ale také šermířské příběhy. I ostatní nádvoří budou slavit. K vidění i ke koupi zde budou výrobky dřevěné, keramické, umělecké a kožené. Také pamlsky slané, sladké, horké i studené. A kdo bude mít šikovně ruce, bude si moci něco vyrobit, třeba malou voskovou svíčku.

Cvilínské schody

KDY: sobota 30. září od 9.30

KDE: rozhledna Cvilín, Krnov

ZA KOLIK: startovné na místě 300

PROČ PŘIJÍT: Cvilín je místo s velkou duchovní a kulturní hodnotou. K jeho vrcholu vede 218 kamenných schodů, které se generace krnovských sportovců snaží vyběhnout pod hranicí jedné minuty. Klub orientačních sportů, Středisko volného času a sdružení Sport pro Krnov navazuje na úspěšné ročníky běhu do schodů již sedmým pokračováním, které se znovu bude konat poslední zářijovou sobotu. Kromě hlavního závodu bude připraven i bohatý, sportovně laděný doprovodný program (orientační běh, herní zóna a řada dalších aktivit pro děti).

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Turistický autobus aneb TuBus naposledy

KDY: naposledy 30. září

KDE: Ostravice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: TuBus je malý autobus, který brázdí Beskydy. Jezdí zdarma a umožní turistům se bez auta dostat na Sepetnou pod Lysou horu, na Gruň, ale i jiná místa. Odjezdy TuBusu jsou např. z Beskydského Pivovárku směr Ostravice, nádraží – Na Pile – Sepetná nebo z Gruně a Samčanky (8:33, 9:03, 10:33, 11:03, 14:38, 15:08, 16:38, 17:08).

Pouť a program v Kozlovicích

KDY: 30. září a 1. října

KDE: Náves, Kozlovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční pouť a krmáš. Zábava, dobré jídlo a pití, muzika. Už v pátek 29. září od 20 hodin Krmášová zábava s kapelou Dazzer (Hospůdka u Kovačka, vstup 100 Kč). V sobotu 30. září pak v sále OÚ v Kozlovicích proběhne pouťová diskotéka s DJ Tomášem Molitorem (vstup 100 Kč).

KARVINSKO

Prohlídky s průvodcem v kostele sv. Petra z Alkantary

KDY: 30. 9. (10-18 hod.) a 1. 10. (11.30-18 hod.)

KDE: šikmý kostel Sv. Petra z Alkantary, Karviná-Doly

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci prohlídky s výkladem se návštěvníci seznámí s historií zaniklého města Karviná a také s historií i současností pamětníka dávného města – kostela sv. Petra z Alkantary. Procházkou v interiéru kostela si pak budou moct vyzkoušet působení onoho zvláštního optického klamu.

Festival čokolády a sladkostí

KDY: 29. září až 1. října celý den

KDE: rynek Cieszyn

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kdo má rád sladkosti, přijde si na své. Potěcha pro oko o jazyk.

Festival Bez hranic/Bez granic

KDY: neděle 1. října, celý den

KDE: Těšínské divadlo, Dóm Narodowy (Cieszyn)

PROČ PŘIJÍT: Celkem 11 představení divadelních souborů z Česka, Polska a Slovenska nabídne od 1. října 32. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Bez hranic/Bez Granic. Do Slezska přijedou renomovaná kamenná divadla i nezávislé divadelní soubory. O přízeň publika se bude ucházet klasická činohra, loutková představení, taneční divadlo, autorská představení, pouliční spektákl, nebude chybět setkání nad literaturou, koncerty či výstavy.