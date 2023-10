Jak si užít nastávající víkend? Podívejte se. Přinášíme pravidelnou várku tipů na akce nejen z Ostravy, ale i z dalších míst Moravskoslezského kraje.

Hodokvas na Slezskoostravském hradě na archivním videu Deníku z října 2014. | Video: Deník/Jakub Malchárek

OSTRAVSKO

Hodokvas na hradě

KDY: sobota 7. října od 10 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 120 Kč, zlevněné 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hodokvas na hradě, to je den plný dobrého jídla, zábavného programu, hudby nebo atrakcí pro děti. Program zaplní hudební kapely, divadelní představení, ukázky řemesel, show s koňmi, sokolník, ale připraveno je také mnoho tvůrčích dílniček a her.

Klimkovické farmářské trhy a Dýňobraní

KDY: sobota 7. října od 9 do 14 hodin

KDE: park P. Bezruče, Klimkovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Klimkovické farmářské trhy a Dýňobraní budou ve znamení podzimu. Nabídnou i bohatý doprovodný program – například vystoupení mažoretek a dlabání dýní.

Farmářské trhy u Futura

KDY: sobota 7. října, 08 až 12 hodin

KDE: OC Futurum, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na parkovišti u obchodní centra Futurum v Ostravě bude k mání široký sortiment moravských i českých potravinových produktů. Regionální prodejci zde pravidelně nabízí nejen ovoce a zeleninu, ale i pečivo, koláče (valašské frgály), mléčné výrobky, vejce, čerstvé maso z kozí farmy, jehněčí speciality, uzeniny, ryby, obiloviny, koření, med, nefiltrované pivo, víno, květiny, nejrůznější kulinářské speciality a další výrobky a zboží.

FC Baník Ostrava - FK Pardubice

KDY: sobota 7. října od 18 hodin

KDE: Městský stadion Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Útočná síla ostravských fotbalistů před vlastním publikem roste zápas od zápasu, čísla to dokládají! Baník Ostrava na domácím hřišti baví, atraktivita jeho vystoupení na městském stadionu roste. V této sezoně zatím jednoznačně platí, že každý další domácí zápas Baníku je atraktivnější, než ten předchozí! Připomeňme, že naposledy porazili fotbalisté Baníku doma Zlín vysoko 5:1. Čeho všeho se tedy asi v sobotu mohou dočkat diváci, kteří zavítají na utkání s Pardubicemi? Uvidíme. Začátek je v 18 hodin?

BRUNTÁLSKO

Víkendové běhy v Jeseníkách

KDY: sobota 7. a neděle 8. října

KDE: Bruntál, Malá Morávka, Stará Ves, Rýmařov

ZA KOLIK: platí se pouze startovné, diváci mají vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Ve znamení sportu se ponese nadcházející víkend v Jeseníkách. V případě sobotního Běhu na Čerťák půjde již o pátý ročník závodu, který je součástí Velké ceny vytrvalců Olomouckého kraje. Prezentace se koná od 9.30 do 10.30 v zázemí rýmařovského ski areálu ve Flemdě. Běh na Čerťák stejně jako následující den Běh na Alfrédku ve Staré Vsi pořádá AK Běžci z Rya Rýmařov.

V případě Běhu na Alfrédku půjde již o jeho 40. ročník. Hromadný start nedělních závodů je v neděli v 11 hodin ve ski areálu Severka (naproti bývalého penzionu Anenská huť). Probíhat budou podle pravidel Českého atletického svazu (ČAS). Trasa je vedena pouze po turisticky značených cestách – směr na Alfrédku po červené (poštovní) turistické značce až na Alfrédku a dolu po zelené turistické trase přes Škaredou jedli zpět na Severku.

V sobotu od 16 hodin se pak koná 51. ročník Večerního běhu Bruntálem. Běžecký závod ulicemi města pro mládež a širokou veřejnost všech věkových kategorii. Pořadatelem akce je TJ Olympia Bruntál. Sraz je na náměstí Míru.

Poslední běžeckou akcí, která by neměla uniknout pozornosti ani široké veřejnosti, je 21. ročník Běhu na Praděd - Memoriál Miloslava Čermáka. Jedná se o znovuobnovený silniční běh do vrchu Běh na Praděd, jehož 20 ročníků mezi lety 1994 - 2015 pořádal Miloslav Čermák. Závod je součástí Krakonoš Českého poháru v běhu do vrchu. Hromadný start je v neděli v 11.05, a to po odjezdu autobusu kyvadlové dopravy a osobních automobilů od závory na parkovišti. Cílem je socha Praděda před vysílačem. Běží se po horské asfaltové silnici.

Duchové a dušičky na hradě

KDY: sobota 7. a neděle 8. října 2023

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tentokrát si víkend Sovinci užijí všichni milovníci tajemna. Návštěvníky čeká nejen krásné babí léto, ale i hrad plný duchů, dušiček a netradiční prohlídky s kostýmovanými průvodci plné tajemství, záhad a překvapení. Přijďte se trochu bát i smát, lákají pořadatelé duchařského víkendu. Nebude chybět ani Sovinecký rébus a oblíbený speciální okruh pro děti a rodiny s dětmi. Za návštěvu stojí i věž, která nabízí výhled na podzimní krásu okolní krajiny. Zrátka ať už si uděláte autovýlet, na kole, pěšky nebo motorce, nebudete zklamáni.

Country fest v Krnově

KDY: sobota 7. října od 19 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 200

PROČ PŘIJÍT: Country fest WAGON Country Kavalérie Piknik Michal Tučný s revival hostem Beou Dostálovou nabídne večer plný country hudby.

NOVOJIČÍNSKO

Jakub Děkan s Láskou tour

KDY: sobota 7. října, od 20 hodin

KDE: Stará pošta, Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: 250 na místě

PROČ PŘIJÍT: Po úspěšném a z větší části vyprodaném turné v minulém roce se oba hudebníci rozhodli pokračovat ve společných koncertech i letos. Těšit se můžete na večer plný humoru a dobré hudby. Uslyšíte známé písně obou zpěváků v neznámých úpravách, řadu veselých historek a zcela jistě i mnohem víc.

Oderská pětadvacítka

KDY: sobota 7. října, od 8 hodin

KDE: stadion TJ Odry – start, Odry

PROČ PŘIJÍT: Charitativní akce vhodná pro děti i dospělé. Možno pojmout jako běžecký závod i rodinný pochod. Délky tras 25 a 10 kilometrů. Kategorie i pro děti. Prezentace od 8 do 9 hodin, start v 10 hodin.

Beskydská běžka

KDY: sobota 7. října, od 8.30 hodin

KDE: Kopanská ulice 176, cesta za VITESCO, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 150 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník dětských závodů na kolečkových lyžích a bruslích. Závod pro děti a mládež ročník 2004 a mladší.

OPAVSKO

Na Zlatém jezeře bude veselo

KDY: pátek 6. října od 18 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

ZA KOLIK: 650 korun

PROČ PŘIJÍT: V rámci přehlídky Divadelní podzim bude návštěvníkům představena romantická komedie Na Zlatém jezeře, která je má upřímně pobavit i dojmout. Manželé Normen a Ethel prožívají svůj společný život už rutinním způsobem. Zvrat nastane s příjezdem jejich dcery Chelsey se synem Billym. Manželé pochopí, že mají stále ještě čas svůj přístup změnit a začít si života užívat i v dlouholetém vztahu.

Výšlapem po Šlápotě

KDY: sobota 7. října od 9 hodin

KDE: Mírové náměstí Hlučín

ZA KOLIK: startovné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Zájemci o výšlap na 18. ročníku tradiční akce Hlučínsko – Všesinská šlápota se sejdou na Mírovém náměstí. Prezentace bude na programu od 8.30 do 9 hodina potom nastane čas, kdy se účastníci vydají na procházku z Hlučína do Vřesiny. Cílem bude místní sportovní areál, ve kterém je koncertem přivítají členové vřesinské kapely Pozdní sběr.

Setkání výrobců a sběratelů hlavolamů

KDY: neděle 8. října od 9 do 16 hodin

KDE: kulturní dům Větřkovice

ZA KOLIK: 20 korun

PROČ PŘIJÍT: V sále kulturního domu budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost vidět unikátní špičkové světové hlavolamy. Součástí výstavy budou i sbírky z dalších zajímavých oborů, ukázka starých řemesel a workshop pro děti. Výstavu světových hlavolamů zaštítila náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Šárka Šimoňáková.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Jazz ve městě

KDY: pátek 6. října a sobota 7. října, 19 hodin

KDE: Frýdek-Místek, klub Stolárna

ZA KOLIK: na oba dny předprodej 550 Kč/na místě 700 Kč, pátek či sobota 350 Kč předprodej/450 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Dva večery hravé jazzové atmosféry v klubu Stolárna. Vystoupí Behind The Door, Dan Bárta & Robert Balzar trio, Frank Parker Groove Collective, Martin Chodúr a Kateřina Pospíšilová & JazzBanda.

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav

KDY: pátek 6. října, 17 hodin

KDE: Werk Aréna Třinec

ZA KOLIK: 220, 320, 390 Kč

PROČ PŘIJÍT: Další extraligový zápas Třince "doma".

KARVINSKO

2. kolo soutěže kapel Líheň 2023

KDY: pátek 6. října, 19.22 hdoin

KDE: Karviná, klub Hard Cafe

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: 22.ročník mezinárodní soutěže amatérských hudebníků

O začarovaném lese - divadlo Sluníčko

KDY: neděle 8. října, 15 hodin

KDE: Havířov, KD Petra Bezruče

ZA KOLIK: 109 Kč

PROČ PŘIJÍT: Nedělní divadelní představení pro děti.