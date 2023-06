Kam o víkendu v Moravskoslezském kraji? Podívejte se. Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, vyberte si z naší nabídky akcí. Ostrava například láká na Rainbow Fest, festival vína, Honění krále ve Lhotce, Obecní slavnosti v Nové Vsi pod Ondřejníkem a Dny Slezské na hradě.

OSTRAVSKO

Na Rainbow Fest přijedou na Mareš a Cristovao

KDY: sobota 27. května 2023

KDE: Dolní oblast ve Vítkovicích, Ostrava

ZA KOLIK: dětská vstupenka od 448 Kč, dospělá vstupenka od 649 Kč

PROČ PŘIJÍT: Devátý ročník barevné akce s názvem Rainbow Fest. Letos je celý festival rozdělený na dvě části - festivalovou a sportovní. Každý návštěvník se tak bude moci rozhodnout, zda se chce zúčastnit pouze festivalu, na kterém vystoupí například Leoš Mareš, Ben Cristovao nebo dětská skupina Lollipopz. Akce bude začínat v sobotu, kdy se v 10 hodin dopoledne otevřou pomyslné brány Dolní oblasti ve Vítkovicích. Budou následovat dva běhy - dětský a rodinný. Hlavní běh na pět kilometrů začne ve dvě hodiny odpoledne, po kterém bude následovat start festivalového programu. Součástí Rainbow Festu bude i tradiční charitativní část s názvem Daruj duhu.

Festival Ostrava žije vínem

KDY: sobota 27. května 12 – 22

KDE: Národní zemědělské muzeum, Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na již 6. ročníku největšího vinařského festivalu v Ostravě, Ostrava žije vínem v industriálním prostředí Národního zemědělského muzea Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice, Svá vína představí téměř dvě desítky moravských a zahraničních vinařství. Nebude chybět skvělé občerstvení od restaurací Mlýn vodníka Slámy, Food Atelier, Pata Negra a sýry z Sheepshop, cimbálová muzika Úsměv a vystoupí i Folklórní soubor Hlubina. Na podiu se bude konat talk show s vinaři a dále workshopy o víně s hosty z Rakouska a Moravy. Zúčastnit se můžete také soutěží o vinařské, knižní a další ceny!

Honění krále ve Lhotce

KDY: v sobotu 27. května

KDE: v Ostravě-Lhotce

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční lidovou slavnost pořádá obvod Lhotka společně s jízdním oddílem Městské policie Ostrava. Honění krále probíhá na louce za tenisovou halou Doprovodný program, jako lidová veselice s tancem, vystoupení místních žáků, skupiny historického šermu, dekorování krále a královny a podobně bude připraven už od 14.30 u sportovní haly.

Dream Factory Ostrava - Mluvme spolu

KDY: neděle 28. května od 14 hodin

KDE: Centrum Pant, Ostrava

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce se koná v rámci festivalu Dream Factory Ostrava. Půjde o besedu s herci Dejvického divadla a šéfredaktorem týdeníku Respekt Erikem Taberym o stavu naší společnosti, její nedávné historii a také o výhledech do budoucna. Vstupné se vybírá ve prospěch ostravské organizace S.T.O.P. - více o festivalu Dream Factory se dočtete zde.

Den Slezské na hradě

KDY: sobota 27. května

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den Slezské je celodenní kulturně společenská akce pořádána každoročně městským obvodem Slezská Ostrava především pro rodiny s dětmi, čemuž je i přizpůsobován bohatý celodenní program. V letošním roce se jedná o již 16. ročník této akce. Hlavní program bude probíhat na nádvoří hradu na hlavní scéně (horní pódium). V průběhu dne se mohou návštěvníci těšit na vystoupení známých hudebních interpretů (skupina Acoustica, Roman Ondráček a Rakeťáci, kapela Poetika a skupina Slza) nebo mohou ohodnotit soutěžící již XV. ročníku mezinárodní kulinářské soutěže Slezský bigos. V dolní aréně je pro děti připraven doprovodný program a před hradem zábavné atrakce. Děti se mohou před hradem naučit klaunským dovednostem v šapitó, zahrát si různé hry nebo se povozit na kolotočích. Pro všechny návštěvníky budou po celou dobu konání akce připraveny stánky s občerstvením.

Staroveské obecní slavnosti

KDY: sobota 27. května

KDE: Zámecký park, Stará ves n. O.

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Slavnost zahájí před zámkem v 11 hodin Jizda Kole obila - slavnostní objezd veškerých hranic staroveských. Na odpoledne od 14 hodin pak bude v zámeckém parku připraven bohatý program, včetně vystoupení žáků MŠ a ZŠ Stará Ves n. O. a vystoupení folklorních souborů.

BestDrive - kontrola vozu zdarma

KDY: pátek 26. a sobota 27. května

KDE: OC Futurum, Ostrava-Mariánské Hory

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na akci BestDrive si můžete nechat zdarma zkontrolovat například geometrii vozidla, brzdovou kapalinu, tlak a stav pneumatik, stav autobaterie, chladící kapalinu.

Shakespearovské slavnosti v Ostravě nabídnou šest titulů

KDY: neděle 16. července až neděle 13. srpna

KDE: Slezskoostravský hrad, Slezská Ostrava

ZA KOLIK: od 390 korun, třídenní 300 korun

WEB: www.shakespearova.cz

PROČ PŘIJÍT: Již 16. ročník oblíbeného divadelního festivalu Letní shakespearovské slavnosti letos v Ostravě divákům nabídne šest titulů, včetně jedné nové a jedné obnovené premiéry, dohromady 20 představení.Sezónu v červenci zahájí premiéra komedie Jak se vám líbí v režii Jakuba Nvoty. Dváci se mohou těšit na Lucii Štěpánkovou, Václava Matějovského, Romana Zacha, Markétu Děrgelovou, Jaromíra Noska, Pavlu Tomicovou, Tomáše Jeřábka, Jakuba Žáčka a další. A to není jediná letošní novinka.Svou ostravskou obnovenou premiéru bude mít slovenská komedie Dvaja páni z Verony, se kterou se v minulosti ostravští diváci setkali. Nyní přichází její obnovená premiéra doplněná o akrobatické výstupy a humorné stand-upy. Mezi slovenskými hereckými osobnostmi se objeví i známí čeští herci jako například Tomáš Matonoha či Cyril Drozda. V režijním zpracování Petra Mankoveckého se dále představí Zuzana Norisová, Ľuboš Kostelný, Ondrej Kovaľ, Tomáš Grega a další.Repríz se dočká také humorná komedie Sen noci svatojánské, Macbeth, magická Bouře a oblíbený titul Zkrocení zlé ženy.Letní shakespearovské slavnosti Ostrava 2023 se letos konají od neděle 16. července do neděle 13. srpna tradičně na Slezskoostravském hradě.



Petřvald u Karviné pobaví fotbalové hvězdy

KDY: sobota 17. června

KDE: areál TJ HEPO Petřvald, Petřvald u Karviné

ZA KOLIK: 450 korun

WEB: tjpetrvald.cz

PROČ PŘIJÍT: Fotbalový klub TJ HEPO Petřvald slaví kulatých 90 let a při této příležitosti si účastník krajské soutěže I.B třídy přichystal v závěru sezony a na startu léta velkolepý bonbónek. Na místním hřišti si to rozdají týmy hvězd, které povedou dva ze čtyř českých vítězů Ligy mistrů – Milan Baroš a Marek Jankulovski. Kromě nich se na hřišti představí persony jako Václav Svěrkoš, Martin Lukeš, René Bolf, Radek Látal, Radim Kučera, Tomáš Mičola, Michal Papadopulos, Jan Žídek, současní hráči ostravského Baníku Jan Laštůvka, David Lischka, Nemanja Kuzmanovič, či Jiří Fleišman, opora pražské Slavie Ondřej Lingr, či hokejisté Robert Říčka a Roman Polák. Celou akcí bude provázet svým hlasem jeden ze Tří tygrů Vladimír Polák.

Utkání nebude ale vším. Půjde o celodenní sportovní i kulturní akci. Areál se otevře v 9 hodin, o šedesát minut později vypukne utkání starých gard HEPO, poté bude k vidění vystoupení místního tanečního souboru PS Dance. V poločase zápasu osobností, který začne ve 14 hodin, proběhne charitativní dražba dresů. V 18.30 hodin nastoupí na pódium kapela Horkýže Slíže a po 20. hodině pak skupina Napořád. Proběhne křest knihy herečky Jany Bernáškové „Koloušek“ a bude prezentováno i víno Marka Jankulovského. Událost je tak vhodná pro celé rodiny.

Vstupné činí 450 korun, koupit si lze v síti smsticket.cz, k dispozici budou i v den akce přímo na místě. Děti do 10 let mají vstup zdarma.



J&T Banka Ostrava Beach 2023

KDY: středa 31. května až neděle 4. června

KDE: Dolní Vítkovice, Ostrava

ZA KOLIK: od 100 do 1500 korun

WEB: www.ostravabeachpro.cz

PROČ PŘIJÍT: Turnaj v plážovém volejbalu mužů a žen se v Ostravě bude 31. května až 4. června letos konat už popáté v historii, podruhé je součástí seriálu nejvyšší světové kategorie Elite 16. Na dvou kurtech v Dolních Vítkovicích se představí beachvolejbalová elita, účast má zajištěnou nejlepších jedenáct párů ze světových žebříčků mužů a žen, které v hlavním turnaji doplní čtyři dvojice ze středečních kvalifikací, šestnáctí účastníci půjdou do bojů s divkou kartou. Body získané v J&T Banka Ostrava Beach 2023 jsou moc důležité, počítají se do kvalifikačního žebříčku pro olympijské hry v Paříži 2024.

Lístky se prodávají v síti Ticketportal od 31. března. Celodenní na kvalifikaci ve středu 31. května stojí v předprodeji 100 korun (v době konání turnaje pak 200 korun). Vstupenku na zápasy ve skupinách 1. a 2. června pořídíte za 300 (400), celodenní lístek na play-off v sobotu 3. června i na semifinále a zápasy o medaile v neděli 4. června je shodně za 500 (600). Vstupenka na celý víkend stojí 800 korun (1000) a na celý turnaj 1200 korun (1500).



Český běh žen v Ostravě

KDY: sobota 3. června

KDE: před Trojhalím na Karolíně, Ostrava

ZA KOLIK: 555 a 666 korun

WEB: www.ceskybehzen.cz

PROČ PŘIJÍT: Český běh žen je městský silniční závod pro ženy a dívky bez rozdílu věku a výkonnosti, které se společně vydají na tratě 10, 5 a 2,5 kilometru v centru Ostravy. Kvůli neopakovatelné atmosféře ženské sounáležitosti se ho pravidelně zúčastňují aktivní sportovkyně i amatérky z řad veřejnosti. Závodit mohou zároveň čtyřčlenné týmy na trati 5 km. Důležitější než dosažený čas je pro všechny radost z pohybu a osobního výkonu, každá účastnice je vítězkou. Maminky mohou běžet i s dítětem v kočátku nebo v invalidním vozíku. Pro ty, které nemohou běžet, je připraven závod v chůzi s nordickými holemi. Součástí je i Rodinný běh. Všichni příchozí si užijí celodenní doprovodný program, který nabízí hudební maraton základních uměleckých škol, přehlídku dechových orchestrů, skákadla, trampolíny, sportovní soutěže, poradny, turnaje, kurzy, občerstvení, výtvarné dílny, hlídání dětí a po závodě after party s tombolou a vyhlášením výsledků.

Cena startovného je 555 korun (on-line od 1. do 25. 5.) a 666 korun (na místě v den závodu), jeho součástí je uvítací balíček, startovní číslo s čipem, pitný režim, občerstvení v cíli, pojištění proti úrazu, hlídání dětí od 2 let během závodu i fotografie a pamětní medaile. Tým zaplatí 2100 (2500) korun. Závody průběžně startují v sobotu od 9.15 do 13.40 hodin.

Další akce tohoto víkendu v MS kraji:

KARVINSKO

Den otevřených dveří havířovských sportovišť

KDY: sobota 27. května

KDE: městská sportoviště v Havířově

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Den otevřených dveří havířovských sportovišť pořádají v sobotu 27. května havířovská sportoviště, která patří pod Správu sportovních a rekreačních zařízení. Od 9 do 12 hodin je připraven program ve skate parku, na lezecké stěně, v hale Slavie bude probíhat program zaměřený na florbal, v hale ZŠ Žákovská zase pro zájemce o basketbal. Program si připravili také zástupci MFK Havířov na fotbalovém stadionu. Na zimním stadionu se program koná od 14 do 17 hodin Den s Azetem, kde se dětem budou věnovat zástupci hokejového klubu. Ve venkovním areálu haly Slavie bude od 14 do 18 hodin k vidění technika, kterou při své práci používají pracovníci Technických služeb Havířov. Ve výpravní hale Fénix se den otevřených dveří bude konat o týden později.

Dny města Orlové

KDY: pátek 26. a sobota 27. května

KDE: letní kino Orlová , Náměstí 28. října, lesopark

ZA KOLIK: vstupné do amfiteátru/ 150 Kč za den, senioři nad 70 let, děti, ZTP zdarma

PROČ PŘIJÍT: V rámci bohatého programu vystoupí po oba dny kvězdy, jako Pokáč, Rytmus, Duo Jamaha, Ewa Farna, Michal David, DJ Leoš Mareš a mnozí další. Spousty akcí pro děti i další nabízí doprovodný program.

Smacznego karvinský food festival a Buty

KDY: sobota 27. května od 10 hodin

KDE: areál Lodičky Dokořán, park Boženy Němcové, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce nabídne bohatý gastro program, kde se představí několik restaurací a provozoven z Karviné, v rámci kulturního programu zahrají populární Buty.

Kollárovci - Amfik tour 2023, Karviná

KDY: sobota 27. května, 19 hod.

KDE: letní kino Karviná

ZA KOLIK: předprodej 450 I na místě 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pozvánka kapely: Obľúbenú slovenskú kapelu spod vysokých Tatier si môžete prísť užiť pod holým nebom na Amfiteáter do mesta Karviná.Toto turné bude obohatené dychovou sekciou pod vedením Adriána Harvana.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Mezinárodní výstava bonsaí v Třinci

KDY: pátek 26. až neděle 28. května

KDE: KD Trisia Třinec

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí

PROČ PŘIJÍT: Výstava s mezinárodní úrovní potěší všechny milovníky bonsaí, na místě poradenství pro začínající pěstitele, praktické ukázky, prodej rostlin a další.

Tančíme s Akumou - taneční večer

KDY: sobota 27. května, 19.30 hod.

KDE: Klub Stolárna, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Taneční večer s legendární frýdeckou kapelou Akuma.

Grunge, hard core koncert ve Zkušebna Art Clubu

KDY: sobota 27. května, 20 hod.

KDE: Zkušebna Art Clubu, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na akci se představí tři kapely pro fanoušky tvrdšího roku. Zahrají grunge post hardcore The Matrones, grunge Germ a alternative grunge Dead Hornet.

BRUNTÁLSKO

Řemeslný jarmark na hradě

KDY: sobota 27. a neděle 28. května

KDE: hrad Sovinec, Jiříkov

ZA KOLIK: 180 Kč, zvýhodněné vstupné 120 Kč, rodinné 540 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vydejte se po stopách starých řemesel. Poodhalte tajemství práce středověkého soustruhu na dřevo, košíkářství, svíčkařství, dobové kuchyně a dalších. Na hradě na vás čeká doprovodný program po celý víkend. V sobotu večer i noční prohlídky – nutné je ale se zarezervovat.

Záhady hlavolamů na zámku

KDY: od pátku 26. do neděle 28. května, od 9.30 do 16.30

KDE: Zámek Bruntál

ZA KOLIK: vstupné do zámku od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Poslední příležitost spojit prohlídku bruntálského zámku s návštěvou nové výstavy. Určená je pro všechny bez rozdílu věku, kteří rádi "potrápí" své mozkové závity při řešení hlavolamů či hádanek a rébusů. Najdete zde přes 500 hlavolamů ze soukromé sbírky pana Miroslava Kučery, z nichž některé si budou moci návštěvníci sami složit. Jsou připraveny i hádanky a rébusy s tematikou Bruntálu a jeho okolí.

O Ježíšovi z Nošovic

KDY: sobota 27. května v 18 hodin, neděle 28 května od 9.45 hodin

KDE: Evangelický kostel Krnov

PROČ PŘIJÍT: Krnov o víkendu navštíví Alexandr Flek, výrazná a v jistém smyslu kontroverzní osobnost křesťanského světa. V evangelickém kostele bude mít v sobotu přednášku spojenou s debatou na téma od Bible k Parabibli, v neděli od 9.45 na stejném místě bude kázat při bohoslužbě. V roce 2018 vydal svou velmi známou knihu Parabible. Jde o známé i méně známé biblické příběhy a pasáže autorem převyprávěné a posazené do současných českých reálií.

NOVOJIČÍNSKO

Frenohraní podruhé a ve větší síle

KDY: sobota 27. května, od 14 hodin

KDE: volejbalové hřiště u sokolovny, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Proč nevyužít areál málo frekventovaného volejbalové hřiště k něčemu smysluplnému? Loni to organizátoři festiválku Frenohraní zkusili a vyšlo to. Letos se tedy Frenohraní vrací, a to v mnohem větší síle. Na dvou pódiích se představí 15 kapel, k osvěžení přispějí 3 bary, k vidění bude galerie z počátků big beatu ve Frenštátě pod Radhoštěm a pro milovníky sportu je připravené plátno k promítání hokeje. Představí se kapely místní i z okolí, na programu budou různé žánry od swingu, přes dechový soubor, indie pop, punk až po různé rockové variace. Pro někoho asi největší hvězdou budou valašští rockeři Ciment.

Travní lyžování na Svinci

KDY: pátek 26. května až neděle 28. května

KDE: lyžařský klub Svinec, Nový Jičín

PROČ PŘIJÍT: Na sjezdovce na Svinci se uskuteční Celorepublikový závod ve slalomu, obřím slalomu a sprint slalomu na trávě ve všech kategoriích. Závody o Český pohár 2023 budou jistě skvělou podívanou, sobotní večerní afterparty od 18 hodin zpestří kapela Hudecké jaro. K dispozici bude občerstvení ve skibaru. V pátek bude od 16.30 do 18.30 trénink, potom bude prezentace a porada vedoucích družstev. Veřejnost si může užít v sobotu, kdy první trénink začíná v 8 hodin a další budou následovat podle kategorií, v 10.15 odstartuje 1. kolo, v 17.30 bude vyhlášení výsledků. Podobně to bude vypadat i v neděli, jen vyhlášení výsledků je plánováno na 14.45 hodin.

Lucie Bílá zazpívá v kostele

KDY: pátek 26. května, od 20.30

KDE: kostel sv. Josefa, Fulnek

ZA KOLIK: 1250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Mnohonásobná zlatá slavice Lucie Bílá zazpívá v chrámové lodi kostela sv, Josefa za doprovodu klavíristy Petra Maláska se speciálním doprovodem v podobě chlapeckého sboru Boni Pueri. Původně byl plánovaný jeden koncert v 18 hodin, který byl ale brzy vyprodaný, zpěvačka se uvolila přidat ještě jeden koncert ve 20.30 hodin.

Bílovecká padesátka

KDY: sobota 27. května, od 6 hodin

KDE: budova Českého svazu chovatelů v Bezručově ulici, Bílovec

PROČ PŘIJÍT: Bílovecká padesátka je tradiční akcí, která má letos jubilejní 50. ročník. Pro účastníky všech věkových kategorií jsou připraveny pěší tratě na 10, 15, 25 a 50 kilometrů a cyklo tratě na 25, 50, 75 a 100 kilometrů. Na tratích je připravená možnost občerstvení a v cíli polévka pro každého účastníka. Start akce je od 6.30 do 9.30 hodin, organizátoři upozorňují, že pro pro trasu 50 km pěší je prezentace nutná mezi 6. až 7. hodinou. Ukončení akce je v 18 hodin.

Výšlap na Radhošť

KDY: sobota 27. května, od 10 hodin

KDE: Pustevny

PROČ PŘIJÍT: Akce v rámci projektu Poznáváme Česko s lidovci a s Orlem. Sraz je v 10 hodin na Pustevnách u Libušína s komentovanou prohlídkou této obnovené památky. V 11 hodin účastníci vyrazí směrem na Radhošť s mezizastávkou u sochy Radegasta. Na 13. hodinu je naplánovaná komentovaná prohlídka kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti a mše svatá.

Lidé podruhé půjdou a poběží za Šimonka

KDY: sobota 27. května, od 14 do 22 hodin

KDE: amfiteátr Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Krok za Šimonka II je benefiční akce pro rodiny s dětmi na podporu nákladné léčby vzácné a vážné nemoci Lesch Nyhanova syndromu, kterou trpí malý Šimonek Hanzelka. Součástí akce budou běžecký závod, dětský závod, akce pro pěší, klaunská balónková show s Odrou, zumba show Iva Pawlasové, tajuplná kouzelnická show Dua Rascals, pirátská discoshow kapitána Jacka Sparrowa, malování na obličej, ukázka Policie ČR, malování kamínků. Ve večerní části programu od 18 hodin zahrají kapela ReLucie, skupina Verona a závěr obstará Dj Martin David. Účastníci mohou na místě přispět do kasiček, které jsou pod kontrolou Moravskoslezského kraje, výtěžek bude zaslán na transparentní účet zřízený na nákladnou léčbu Lesch Nyhanova syndromu: 2202103744/2010. Více na www.krokzasimonka.cz.

Kácení máje v Tiché

KDY: sobota 27. května, od 14 hodin

KDE: prostranství před obecním úřadem, Tichá

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Kácení máje v Tiché doprovodí pestrý program. Po zahájení ve 14 hodin vystoupí děti z MŠ Tichá, po nich soubor Modrá avokáda ze ZŠ Tichá. Následovat budou pěvecké a taneční vystoupení žáků ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm. Ke skácení máje dojde v 15.30 hodin. O hodinu později začne vystoupení Martina Harricha spojené s autogramiádou, poté se na pódiu představí kapela Koridor a ve 20 hodin stane na pódiu skupina Argema, která po vystoupení rovněž bude mít autogramiádu. Až do půlnoci pak bude hrát reprodukovaná hudba. Součástí akce budou skákací hrad, malování na obličej, pískování pro děti, prezentace SDH Tichá, Rybářského spolku Frenštát pod Radhoštěm, Mysliveckého spolku Hubert Tichá a Misijního klubka Tichá. Chybět nebudou stánky s občerstvením. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v Kulturním domě Tichá.

Rodinné odpoledne Studénka

KDY: sobota 27. května, od 14 hodin

KDE: zahrada Dělnického domu, Studénka

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Rodinné odpoledne ve Studénce nabízí pestrý program – aquazorbing, malování na obličej, skákací hrad, rukodělné dílny, čarodějnický program, mažoretky Petra, skupinu historického šermu Oderberg, ukázky japonského bojového umění, vystoupení taneční skupiny P.U.S.A., tělovýchovného spolku Cobra, prezentaci SDH Studénka i Police ČR. Akci hudebně doprovází kapela The Rock Band Ostrava. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v prostorách Dělnického domu.

OPAVSKO

Koncert pro rodiny v problémech

KDY: pátek 26. května od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Všechno začalo roku 1995 nečekanou smrtí osmadvacetiletého kytaristy rockové skupiny Maraton z Horního Benešova. Igor Hanzel zemřel přímo na podiu a zůstaly po něm syn a dcerka. Syn zemřel vloni jako třicetiletý a nechal po sobě rovněž dvě děti. Kapelová fanynka zase zůstala po mrtvici jako ležák a její děti má v péči sestra. Skupina Maraton chce oběma rodinám pomoci a proto pro ně pořádá charitativní koncert, podpořený několika hosty. Honorář za koncert předají její členové zástupcům obou rodin přímo na jevišti Slezského divadla.

ZUŠ uvede do života open air festival

KDY: pátek 26. dubna od 14 hodin

KDE: na třech scénách v Opavě

PROČ PŘIJÍT: V programu, složeném z koncertů, výstavy, workshopů a tanečních i divadelních vystoupení, nabídne opavská ZUŠ to nejlepší ze své výuky. Diváci ho mohou do 18 hodin sledovat na třech připravených komorních scénách – hlavní bude ve Smetanových sadech za kostelem sv. Janů, další na zahradě ZUŠ v Nádražním okruhu a poslední najde své místo ve Slezském zemském muzeu. Výtvarný obor připravuje na 14 hodin velký průvod s bubeníky, slibující velký červený happening, na který se žáci dlouho připravovali.

Osmanyho pořad bude hned jiné kafe

KDY: sobota 27. května od 19 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Známý módní návrhář Osmany Laffita umí být k skvělý bavič, což svou lámanou češtinou dokáže ve svém pořadu Kafe u Osmanyho. Bude vyprávět sérii neuvěřitelných historek ze svého života a dopustí, aby se diváci nepřestávali smát. A že bude mít o čem mluvit je předem jasné. Jeho dosavadní život je totiž až dosud tak pestrý, že obsáhne všechno, co jiným lidem není dopřáno za jejich celý život.

FIREFEST u hasičů

KDY: sobota 27. května od 16 hodin

KDE: hasičská zbrojnice, Kobeřice

ZA KOLIK: na místě 399 korun

PROČ PŘIJÍT: Firefest udělá radost zejména příznivcům rocku a metalu. Přivítají mezi sebou skupiny Czech System of A Down Tribute Band, Silence Before Decay, Apathy Again, Checkfly a Ansámbl 44. Jejich společný koncert je pojatý jako memoriál Kristiána „Klause“ Plachtzika.

Den pro malé rančery

KDY: sobota 27. května od 15 hodin

KDE: Pony ranč, Vrablovec

PROČ PŘIJÍT: Na Pony ranči v místní části Ludgeřovic vypukne Den dětí a protože dětem jen to nejlepší, bude program odpovídat záměru. Své místo v něm najdou soutěže v parkurovém skákání i v jízdě zručnosti, dítka si mohou nechat pomalovat obličeje a ta odvážnější se mohou dokonce projet na koni. Samozřejmostí budou též soutěže o ceny. Program, trvající až do 19 hodin, má však jednu podmínku, kterou je příznivé počasí.

Město čeká hudební víkend

KDY: víkend 27. a 28. května

KDE: kulturní dům a zámek, Dolní Benešov

PROČ PŘIJÍT: Mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek nabídne zájemcům v sobotu ve 14 hodin v kulturním domě úvodní Hvězdicový pochod městem a po něm vystoupí slovenský dechový soubor s mažoretkami, dechový soubor opavské ZUŠ s mažoretkami, soubor Excelent, polský Orkiestr Dęta ze Starej Wsi a dolnobenešovský soubor s mažoretkami z Banimo. Následovat bude Monstrkoncert, jako host festivalu vystoupí soubor Lovesongorchestra a program od 21 hodin uzavře Afterparty a znovu Dechový orchestr ZUŠ Opava s mažoretkami. V neděli zazní v obřadní síni zámku od 16 hodin Jarní koncert. V něm se posluchačům postupně předvedou Dětský pěvecký sbor Nezmar, Komorní sbor Rozmar a smyčcové soubory Strunka a Strunečka.

Premiéra rodinného muzikálu

KDE: neděle 28. května od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

PROČ PŘIJÍT: Rodinný muzikál Za zvuků hudby patří jistě mezi to nejlepší, co na broadwayské divadelní scéně kdy zaznělo a v roce 1965 se dočkal i filmového zpracování s pěti Oscary. Děj je inspirovaný životním příběhem postulantky Nonnberského kláštera Marie a kapitána rakousko-uherského námořnictva, barona von Trappa. Dohromady je svedla nepředvídatelnost osudu a dílo zachycuje způsob, jakým se vypořádávají se vztahem k Bohu, vlasti i sobě samým. Přináší jim naději a lásku v době první poloviny 20. století v Rakousku. Muzikál je však hlavně o lásce k hudbě a jedna z jeho nejslavnějších písní nese název Do-re-mi.

Mocný Čaroděj ze země Oz

KDY: neděle 28. května v 10 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Mládežnický divadelní soubor Štěk bude divákům vyprávět dobrodružný příběh malé Dorotky a jejího pejska Tota. Příběh je volným zpracováním díla L. F. Bauma, určeným pro děti od pěti let. Oč v něm jde? Malá Dorotka vyrůstá u tety a strýce na kansaské farmě a její život je tam hodně jednotvárný. Sní proto o úplně jiném světě až do chvíle, kdy na město Kansas zaútočí tornádo a odnese ji i s psíkem Totem do zázračné země Oz. Tam žije ve Smaragdovém městě nejmocnější čaroděj a Dorotka se s ním setká. V té chvíli však už ví, jak moc ji bývalá rodina chybí a chce se k ní vrátit zpátky domů. Jak se jí to povede děti zjistí až při sledování příběhu.

Záhadná loupež na Den dětí

KDY: neděle 28. května od 14 hodin

KDE: turistická základna Vítkov - Klokočov

PROČ PŘIJÍT: Akce pro celou rodinu nabídne pochod rodičů a dětí od vítkovského vlakového nádraží detektivní cestou po trase záhadné loupeže v délce cca 3,5 kilometru, která končí na zahradě Turistické základny v Klokočově. Koná se však jen za příznivého počasí. Po cestě budou pro účastníky připravena detektivní stanoviště s odměnami, v cíli budou zajištěny atrakce i občerstvení. Trasu je možné projet též na kole a případně projít i s kočárkem. U účastníků budou vítané detektivní kostýmy a rekvizity.