Corpus Christi (Moje kino LIVE)

Kdy: čtvrtek 25. března od 20.30

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Příchod mladého charismatického pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí začít pomalu léčit své rány. Uspěje Daniel ve svém poslání? A za jakou cenu? Snímek si vychutnáte v původním polském znění s českými titulky. Více najdete ZDE.

Snímek Corpus ChristiZdroj: Archiv kina Metropol

Večer s Kateřinou Šedou (Moje kino LIVE)

Kdy: pátek 26. března od 20.30

V rámci online streamu Moje kino LIVE proběhne přednáška Kateřiny Šedé. Umělkyně Kateřina Šedá se dlouhodobě věnuje sociálně koncipovaným akcím a happeningům, v nichž obvykle spolupracuje se skupinami osob, které se běžně nezajímají o svět výtvarného umění. V letech 1999–2005 Kateřina Šedá absolvovala Akademii výtvarných umění v Praze u malíře Vladimíra Kokolii a vzápětí získala prestižní Cenu Jindřicha Chalupeckého za projekt Je to jedno, na kterém spolupracovala se svojí babičkou.

V roce 2011 měla výstavu v anglické galerii Tate Modern, kdy v rámci akce Bedřichovice nad Temží přesunula osmdesát obyvatel vesnice Bedřichovice do ulic centra Londýna. Její kniha BRNOX: Průvodce brněnským Bronxem získala Magnesii Literu za publicistiku v roce 2017 a ve stejném roce Kateřina Šedá získala také cenu Architektka roku. V současné době i navzdory pandemii pracuje na několika projektech, které proběhnou nebo probíhají v Česku, Rakousku, Bulharsku nebo Číně.

Ve své přednášce na Moje kino LIVE se umělkyně zaměří především na projekty, které můžou ostatní motivovat k vlastní aktivitě a tím jim pomoci překlenout tuto složitou dobu. Na konci přednášky také zodpoví vybrané dotazy diváků, které jí mohou psát v průběhu streamu. Více najdete ZDE.

Všude dobře, doma nevím (Moje kino LIVE)

Kdy: sobota 27. března od 20.30

Psychoterapeutka Selma se vrací z Paříže do rodného Tunisu, aby si splnila sen a otevřela svou vlastní ordinaci. Mladá emancipovaná žena v novém prostředí naráží na řadu překážek – od neustálých dotazů, proč je stále svobodná, přes velmi svérázná očekávání klientů, až po bizarní předpisy komplikující schválení její terapeutické licence. Selma je ale odhodlaná uspět a staví se k problémům čelem. Milá komedie o boření předsudků, nových přátelstvích a návratu ke kořenům okouzlila publikum na festivalu v Benátkách a v Torontu. Diváci se můžou těšit na původní arabské znění s českými titulky. Více najdete ZDE.

Všude dobře, doma nevímZdroj: Archiv kina Metropol

McQueen (Moje kino LIVE)

Kdy: neděle 28. března od 20.30

Příběh Alexandra McQueena je moderní, leč poněkud gotická pohádka o obyčejném chlapci z dělnického Východního Londýna, který spoutal vlastní démony a stal se globální hvězdou módního návrhářství. Film McQueen sleduje mimořádný osud jednoho z nejvýraznějších umělců našeho tisíciletí, který v 27 letech stanul v čele Givenchy, aby následně založil svou vlastní úspěšnou módní značku.

Ukazuje divokou krásu a odvážnost jeho originálních modelů, které šokovaly veřejnost a nadchly zástupy celebrit od Lady Gaga po Sarah Jessicu Parker, a současně nahlíží do niterného světa inspirativní i zmučené duše radikálního génia. Skrze rozhovory s jeho nejbližšími kolegy a přáteli, rodinou i s návrhářem samotným poprvé rozkrývá i jeho osobní traumata, která silně ovlivnila jeho tvorbu a zřejmě mu také předčasně zkrátila život. Více najdete ZDE.

KULTURNÍ ON-LINE TIPY

Live Session Vojtěch Kůrka

Kdy: pátek 26. března od 18 hodin

Kde: on-line na Facebook Live Telegraphu

Live Sessions jsou koncerty známých i neznámých interpretů živě z olomouckého kulturního centra Telegraph. Tentokrát vás svojí hudbou potěší Vojtěch Kůrka, sedmnáctiletý talentovaný umělec a hudebník z Prostějova. V jeho tvorbě jde hlavně o autentické vzbuzení emocí. Autorské texty o lásce, svobodě a zradě doprovází hrou na akustickou kytaru.

Muzikant Vojtěch KůrkaZdroj: archiv galerie Telegraph

Štramberská divadelní přehlídka: Divotvorný hrnec

Kdy: pátek 26. března od 19 hodin

Kde: on-line ZDE

Štramberské divadelní přehlídky opět zvou na záznam představení z roku 2010. Diváci si budou moci vychutnat adaptaci slavného amerického muzikálu Divotvorný Hrnec autorské dvojice Jiří Voskovec a Jan Werich v podání Divadelního souboru Pod věží. Internetový záznam představení můžete sledovat přes odkaz na webových stránkách města Štramberk v kalendáři akcí nebo přes facebookový profil města, kde budou jednotlivá představení zveřejněna.

Dům Bernardy Alby v podaní Moravského divadla Olomouc

Kdy: pátek 26. března od 20 hodin

Kde: on-line ZDE

Moravské divadlo Olomouc zve všechny divadelní nadšence na online uvedení činohry Dům Bernardy Alby. Záznam bude dostupný do nedělní půlnoci a s jednou vstupenkou ho můžete zhlédnout jedenkrát. Vstupenky jsou však v prodeji pouze do pátku 19 hodin pod tímto odkazem.

Španělský literární velikán García Lorca dokončil toto stěžejní dílo těsně před svou násilnou smrtí v roce 1936 a podtrhl jím tak celou svou úžasnou, byť krátkou, uměleckou kariéru. Dům Bernardy Alby se proto stal jakousi labutí písní tohoto nejslavnějšího dramatika, jaký se kdy na Pyrenejském poloostrově narodil.

Emocemi obetkaný příběh dominantní matky a jejích pěti dospělých dcer, z nichž každá je zralá na vdávání, bude v této sezoně zastupovat klasickou světovou dramatickou tvorbu, k níž tento titul právem náleží. Kde není řád, tam vládne chaos, a kde není víra, tam nastupuje bezbřehost a nejistota. Ještě větší nebezpečí ale hrozí, když se řád stane vězením a víra nesvobodou.

Impozantní příběh o odvěké člověčí touze po svobodě a právu volby, vyprávěný prostřednictvím vdovy Bernardy, která spoutala život svých dcer těmi nejpřísnějšími zásadami a společný domov tak s neskrývanou hrdostí proměnila v doživotní žalář.

Zdroj: Youtube

Taste Ballet

Kdy: sobota 27. března od 17.30

Kde: on-line ZDE

Moderní tanec i virtuozní klasika na špičkách, to všechno čeká milovníky baletu ve čtyřech ukázkách ze tří baletních inscenací na YouTube Národního divadla moravskoslezského.

Rossiniho karty zastupují první uvedený styl. Choreograf Mauro Bigonzetti je fascinován dílem slavného italského skladatele, ale okouzlilo jej i kuchřaské umění Rossiniho. Ten sice žádné své dílo nepsal pro balet, ale Bigonzetti se nechává unášet jeho hudbou i životem a vytvořil doslova taneční hostinu. Rita Pires a Koki Nishioka v roce 2019 získali za svůj duet v choreografii širší nominace na Cenu Thálie.

Čajkovského Labutí jezero nemůže ve výběru chybět. Ukázku z 2. dějství nastudoval ostravský baletní soubor speciálně pro kameru, snímala i z ptačí perspektivy.

Druhou část inscenace Rossiniho karty (a zároveň duhou ukázku moderního tance) představuje dílo Následky od Španěla Juanja Arquése. Inspirováno nekonečným vývojem vztahu mezi přírodou a člověkem a vlivy moderní techniky. V závěru uvidíte ukázku z novinky souboru baletu, komický balet Coppélia měl premiéru v září 2020 těsně před zavřením divadel. Italský choreograf Giorgio Madia v něm spojuje neoklasickou baletní techniku s propracovanou vizuální stránkou inscenace.

Všechny ukázky uvede balet NDM v původních kostýmech i scéně. Opět s humorem sobě vlastním provázejí Anna Knollová a její otec Pavel Knolle – tanečník, choreograf a výtvarník, který jsou profesní dráhu spojil i s pražskou Laternou magikou.

Ukázka z baletu Coppélia a Rossiniho kartyZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Virtual Tour: Skotsko

Kdy: sobota 27. března od 18 hodin

Kde: on-line ZDE

Země tisíců hradů, drsné vysočiny a tajemstvím opředených příběhů! Zažijte prohlídku Skotska, jež zhmotní ranní rosu mírně zvlněné krajiny a majestátnosti štítů, mezi nimiž sváděly krvavé souboje kdysi bájné klany. Nadýchejte se čerstvého vzduchu větrem ošlehaných ostrovů, poznejte skalnaté útesy nespoutaného severního a západního pobřeží lemované písečnými plážemi s vodou čistou jako duše jejich obyvatel.

Odhalte tajemství rozlehlých jezer a temnou historii pohádkových hradů. Utečte před deštěm do ospalých vesniček s chaloupkami, v nichž se topí rašelinou, anebo nalezněte útočiště v útulných městech vybudovaných potem a krví svých předchůdců, které vás vždy přivítají jako starého přítele. Poznejte národ, který se nebere příliš vážně, ale právem hoří hrdostí ke své zemi. Z pohodlí našich domovů vás tisíci krás, jež nabízí nenapodobitelné Skotsko, provede cestovatel Adrián Drudga.

Na webinář se můžete připojit přes svůj telefon anebo notebook, nepotřebujete k tomu žádné další technické vybavení. Před konáním webináře vám v den jeho konání na e-mail pořadatel pošle odkaz, přes který se na webinář lehce připojíte. Pokud vstupenkou zakoupíte v den konání akce, odkaz na webinář vám přijde v jednom e-mailu přímo se vstupenkou.

Pašijová hra aneb O nejslavnějším zmrtvýchvstání

Kdy: sobota 27. března od 18.30

Kde: facebook Komorní scény Aréna

Komorní scéna aréna v soboru představí on-line stream hry, která navazuje na tradici středověkých pašijových her. Ty věřícím zpřítomňovaly umučení (latinsky passio) a následné zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Původně byly hrány přímo v kostelech, postupem času byly obohacovány o lidové prvky a přenášeny mimo chrámy. Dochované staročeské hry jsou plné laskavého humoru, který přešel i do her lidových. A s humorem je podán tento nesmrtelný příběh i v našem zpracování, které z předešlých her poučeně čerpá.

Chybět nebude živý hudební doprovod, který obstará ne jedna, ale dokonce rovnou dvě kapely!

Víra v časech konzumu

Kdy: neděle 28. března od 9.30

Kde: on-line ZDE

Když se na Ježíšův příběh díváme z různých stran, jsme schopni ho ocenit pokaždé trochu jinak. Několik pohledů na něj nás čeká v této velikonoční sérii. Na svět se v naší kultuře hodně díváme našima očima - jde především o mě, o to, abych byl šťastný, abych dělal zábavné věci, aby život nebyl příliš složitý, abych se nemusel omezovat. Koneckonců, covidová epidemie podle toho u nás tak vypadá. To je ale v poměrně silném rozporu s tím, jak žil Ježíš. Jak se s tím můžeme jako křesťané vyrovnat? Vysílání si můžete pustit i v dalších dnech, a to ZDE.

Povídání o Štramberku: Postní a velikonoční obyčeje

Kdy: neděle 28. března od 18 hodin

Kde: on-line ZDE

Muzeum Novojičínska ve spolupráci s městem Štramberk připravilo zajímavou tématickou přednášku o starých postní a velikonočních zvycích, ktéré se obyčejně držely v Oblasti kolem Štramberka. Povídáním provede etnografka muzea Novojičínska Anna Hrčková a na staré časy zavzpomíná Josef Hrček. Přednášku můžete sledovat přes odkaz na webových stránkách města Štramberk v kalendáři akcí nebo přes facebookový profil města.

ŠtramberkZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

To nejlepší z Komenského

Kdy: neděle 28. března od 18 hodin

Kde: on-line ZDE

Slavnostní zakončení Projektu Komenský vypukne v neděli, příznačně na Komenského narozeniny. Na programu de nejen vyhlášení nejlepších studentských Projektů proměny. Nad lidskostí a světem, který má budoucnost, se budete moci zamyslet s Tomášem Sedláčkem nejen z ekonomického hlediska. Kde hledal Komenský naději nám prozradí Pavel Hošek. Proč je důležité formovat charakter nastíní Jan Hábl, garant projektu a Jan Libich bude mluvit o Komenském z hlediska vzdělávání.

Přednáška Jak číst media? Fake news a dezinformace

Kde: ZDE

Vědecká knihovna v Olomouci zve na další přednášku, tentokrát o fake news a dezinformacích. Nazpíval Karel Kryl písničku o hořící mešitě? Skrývá Yoko Ono lesbickou orientaci? A dá se covid vyléčit česnekovým odvarem inhalovaným v pravidelných intervalech? Bohužel. Vzrušující nové informace, které se často objevují na sociálních sítích, chodí nám v řetězových e-mailech od přátel a zaplňují stránky nejen bulvárního tisku nemusí být vždy pravdivé, ačkoliv se na první pohled mohou zdát důvěryhodné. Jak se pohybovat ve světě přeplněném informacemi, jak si z nich vybrat “to pravé” a nepodlehnout manipulaci? Nenechte si ujít přednášku Kateřiny Byrtusové Černohorské z FF UPOL.

On-line výstava fotografií Camera Obscura

Kdy: do středy 31. března

Kde: on-line ZDE

Výstava fotografií s názvem Camera Obscura, kterou má na svědomí karvinský fotograf Anton Svrček, probíhá kvůli současné pandemické situaci na facebooku Regionální knihovny Karviná. Podívat se tak můžete na fotografie vzniklé prostřednictvím takzvané dírkové komory.

ZÁBAVA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Nadechni se a leť!

Kdy: pátek 26. března od 15 hodin

Kde: odkaz na marketa.janeckova@zusopava.cz

Další pirátské vysílání nazvané Nadechni se a leť bude plné naděje, hledání, letu neznámou krajinou, kde na hoře Kaf v Číně nám tajemný král Simorg prozradí, jak vytvořit na světě klid, dobro a mír. Lekce je inspirovaná knihou Petra Síse Ptačí sněm, která vypráví o ptácích, kteří se vydají hledat svého krále.

Do čela pestrého hejna se postaví modrý dudek, jenž ostatním nezapírá, že cesta k tajemné hoře Kaf bude daleká, plná překážek a nebezpečí. Než ptáci přeletí sedm údolí – Hledání, Lásky, Porozumění, Odstupu, Jednoty, Úžasu a Smrti – zůstane jich pouhopouhých třicet. Ti nejvytrvalejší ale nakonec svůj cíl najdou. Spisovatel, malíř a ilustrátor Petr Sís vás bude při letu doprovázet a inspirovat.

Na hodinu si prosím nachystejte tyto pomůcky: papíry A2, A4, alobal, lepidlo, nůžky, pastelky nebo fixy, vodové barvy, štětce, kelímek s vodou, chytrý mobilní telefon nebo digitální fotoaparát. Lekcí provází Markéta Janečková a Zuzana Tázlarová. Pro odkaz na hodinu si napište nejpozději do pátku 14 hodin na e-mail marketa.janeckova@zusopava.cz.

Dášeňka čili život štěněte v podaní Divadla Scéna

Kdy: neděle 28. března od 9 hodin

Kde: vstupenky ZDE

Za kolik: od 105 do 200 korun

Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko, a protože si lidé přáli mít psí holčičku, dali jí jméno Dášenka.

Jeden z nejoblíbenějších dětských příběhů od Karla Čapka objevíte nyní i na jevišti. On-line pohádka o malém nezbedném štěněti, plná hravosti, humoru, písniček i dojetí potěší diváky bez rozdílu věku. Pohádku budete moci sledovat v neděli kdykoli od 9 do 21 hodin.

Dášenka a koštěZdroj: Karel Čapek

Malá Mína Zmlsaná

Kdy: neděle 28. března od 17 hodin

Kde: on-line na www.dlo-ostrava.cz

Malá Mína je hodně zmlsaná. Když má sníst něco, co jí nechutná, děsně vyvádí. Tak na příklad, když dostane čočku s párkem, koprovou omáčku s vajíčkem nebo nedej bože špenát. Ten byl zrovna dnes k večeři. Mína si chtěla vydupat místo té zelené slizké kaše hamburger s hranolky, ale maminka s tatínkem řekli ne. Kdo ví, co z toho vzejde, ale určitě nebude nouze o legraci a bujarou hudbu.

Jarní přání pro seniory

Kdy: do středy 31. března

Kde: Mateřské centrum Cipísek v Prostějově

Milé jarní přání, vytvořené vlastnoručně dětmi, udělá radost nejedné babičce či dědečkovi. Vezměte si společně s dětmi barvy na pomoc a pojďte udělat radost. Vytvořte velikonoční přání pro babičky a dědečky, ty vaše i ty, o které pečuje Centrum sociální péče v Prostějově. Fantazii se meze nekladou, můžete použít libovolné barvičky, barevné i krepové papíry a vytvořit malovaná vajíčka, květiny nebo třeba roztomilého beránka. Ve spolupráci s organizací Mezi námi, předá Mateřské centrum Cipísek vaše dílka pro radost. Hotová přáníčka můžete do 31. března donést do schránky u mateřského centra.

Uvařte domácí plastelínu

Na nepřilnavou pánev smíchejte: 150 g hladké mouky, 75 g kuchyňské soli, 2 lžíce octa, 1 lžíci stolního oleje, 300 ml studené vody, potravinářské barvivo v prášku. Za stálého míchání ohřívejte, dokud se hmota nepřestane lepit. Za pár minut zhoustne a vytvoří se nelepkavá koule. Tu ještě chvíli prohřejte a dejte vychladnout. Plastelínu uchovávejte v lednici, kde vydrží asi měsíc. Recept je vyzkoušený a opravdu funguje. Domácí plastelína je měkká, nebarví ruce, nedrolí se a nelepí, a navíc je zdravotně nezávadná. Více na webu tvorimeprodeti.cz.

Tvoření výrobků z plastelínyZdroj: DENÍK/Pavel Mašlaň

Zvídálkovy pracovní listy

Kde: web Slováckého muzea

O Velikonocích oslavujeme příchod jara, probuzení přírody po zimním spánku, ale také si připomínáme utrpení, ukřižování, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Velikonoce slaví první neděli po prvním jarním úplňku. O Zeleném čtvrtku přestanou znít kostelní zvony až do Bílé soboty a nahradí je zvuk dřevěných klepačů a hrkačů. Velký pátek je dnem ukřižování Ježíše Krista, je to den velkého smutku a také půstu.

V neděli slavíme Boží hod velikonoční. V pondělí chlapci chodí po mrskačce a vyšlehají všechna děvčata žilou, aby zůstala po celý rok zdravá. Ta jim na oplátku dají překrásně ozdobené vajíčko. Znáte všechny velikonoční zvyky a víte, proč je držíme? Ověřte si svoje znalosti a poučte se u velikonočních pracovních listů, které pro všechny děti připravilo Slovácké muzeum.

Maluj, vyhrávej a pomáhej s Barum Czech Rally Zlín

Kdy: do 26. dubna

Kde: z pohodlí domova

Pořadatelé Barum Czech Rally Zlín se rozhodli pro letošní jubilejní 50. ročník připravit výtvarnou soutěž. Zadání je jednoduché – vytvořte obraz, jehož obsah bude mít jasnou spojitost s Barumkou. Nemusí jít pouze o samotný závodní vůz, ale třeba o jezdce, atmosféru při rally či ztvárnění legendárních míst na trati. Na samotnou tvorbu máte čas do 26. dubna 2021.

O vítězích a pořadí jednotlivých obrazů rozhodne hlasování veřejnosti. První tři nejúspěšnější autoři si za odměnu budou moci užít spolujízdu v závodním voze či let vrtulníkem nad rychlostní zkouškou v rámci zážitkového programu Rally naplno! Deset nejúspěšnějších autorů přitom obdrží permanentky na nadcházející ročník Barumky. Z obrazů vznikne i výstavní kolekce, jež bude následně zpřístupněna veřejnosti prostřednictvím několika prestižních výstav. Nejprve v klubovém domě Autoklubu ČR v Praze, později v Obchodním a zábavním centru Zlaté Jablko ve Zlíně a na dalších místech. Nejlepší malby či kresby budou dokonce použity jako jeden z motivů Barum Czech Rally Zlín na tričkách či plakátech.

Celá soutěž bude mít i dobročinný rozměr. Všechny soutěžící obrazy budou zařazeny do dražby, jejíchž výtěžek bude věnován na podporu rodin, jejichž děti zápolí s leukemií. Podrobnější informace a pravidla soutěže naleznete na ZDE.

Barum Czech Rally Zlín 2019 cíl Ch.IngramZdroj: Deník / Jan Karásek

POBYT NA ČERSTVÉM VZDUCHU

Po stopách dinosaurů mohou vyrazit děti v třineckém lespoparku

Kde: lesopark v Třinci

Kdy: do pondělí 29. března

Blíží se další akce pro děti a jejich rodiče v lesoparku v Třinci. Děti s rodiči se vydají po dinosauřích stopách. Cestou se budou dovídat informace o dinosaurech, plnit úkoly, odpovídat na otázky a hledat dinosauří stopy. Nejlepší z hledačů budou zařazeni do slosování o ceny. Akce je určena nejen školákům a předškolákům, ale celým rodinám. V areálu lesoparku naleznete nahodile rozmístěné dinosauří stopy, úkolem je nejen stopy najít a spočítat, ale i odpovědět na otázky a vyluštit tajenku.

Pokud se chcete zúčastnit vyhodnocení a slosování o věcné ceny, pak zašlete počet nalezených dinosauřích stop a vyluštěnou tajenku do 31. března na adresu soutezddmtrinec@gmail.com. Nejlepší z vás budou zařazeni do slosování o ceny. Vítězové budou informováni formou emailu a zveřejněni na Facebooku DDM Třinec. Více informací je uvedeno na webu DDM Třinec. Tak hodně štěstí při hledání dinosauřích stop!

Druhá cesta skřítka Goblina ve Vítkově čeká na zdolání

Kde: katastr obce Vítkov

Kdy: do 11. dubna

Hledači pokladů zapomenutých a hledači štěstí svého. Otevřela se druhá cesta skřítka Goblina. Trasa vede po obrázcích fotografických a je v katastru obce Vítkov. Cesty budou postupně tři a tato druhá bude aktivní od 17. března do 11. dubna. Vydejte se opět po stopách skřítka Goblina. Podle pověsti v dávných časech putoval po Vítkovských stezkách, lesích a loukách. Je známo, že kdo projde tři z jeho cest, bohatě bude odměněn.

Ze slov, která naleznete na jednotlivých místech, poskládejte větu. Na konci cesty u stromu listnatého naleznete v široké sklenici medailony. Vezměte jeden sobě a místo vraťte do stavu původního, ať je přístupné i poutníkům dalším. Taktéž i jednotlivé zprávy ponechte na místě svém. Vyfoťte svůj tým, chcete-li stačí fotografie medailonu v ruce a zašlete na Facebook SVČ ve Vítkově přes messenger tuto fotografii a vyluštěnou větu. Veškeré doplňující informace o Goblinových stezkách jsou zveřejněny na Facebooku SVČ ve Vítkově.

Druhá cesta skřítka Goblina ve Vítkově.Zdroj: SVČ Vítkov