Move Ostrava 2021 - Generace X

KDY: sobota 12. června od 20 hodin

KDE: Amfiteátr - Dům kultury města Ostravy

ZA KOLIK: základní 250 korun

40 let od narození, 30 let od převratu. Reflexe vlastního života na pozadí velké společenské změny. Taneční sólo vyjadřuje pocity generace, jejíž dětství zformoval přelom dvou epoch. Dětství poznamenané restrikcemi a vzápětí jejich náhlým uvolněním. Rozbušená srdce a slyšitelný tep vlastní krve. Dospěl člověk, který ví, co chce, a ví, co nechce. Studená válka ale ještě neskončila. Stále žijeme v jejím stínu. Vyhrává aktivní a ten, kdo se nebojí ukázat směr ostatním. Generace X vychází ze životní zkušenosti 21 významných českých osobností narozených v letech 1979-1980. Představení probíhá ve spolupráci s festivalem TANEC PRAHA 2021.

Tři tygři živě z Divadla Mír #31

KDY: čtvrtek 10. června od 20 hodin

KDE: on-line

ZA KOLIK: zdarma



Ve čtvrtek 10. června proběhne na YouTube poslední livestream této prapodivné divadelní „sezóny“, ve kterém se s ní herci rozloučí jak jinak než v tygřím stylu. Očekávejte nálož srandy a možná i nějaké to překvapení. Nenechte si je ujít naposledy živě v této sezóně. Albert Čuba, Štěpán Kozub, Vladimír Polák a Robin Ferro budou opět tvořit improvizované scénky podle vašich témat a pauzy mezi scénkami samozřejmě vyplní úžasná Kapela Dneska.



Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021 - Symfonický koncert

KDY: čtvrtek 10. června od 19 hodin

KDE: Janáčkova filharmonie Ostrava (budova DKMO)

Dvě vynikající interpretky se potkají na ostravské festivalovém pódiu v klasicko-romantickém programu. Kristiina Poska se stane třetí ženou ve festivalové historii, která se postaví na dirigentský stupínek.

Program:

Felix Mendelssohn-Bartholdy – Hebridy, předehra op. 26

Ludwig van Beethoven – Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll op. 37

Jean Sibelius – Symfonie č. 2 D dur op. 45

Účinkující: Lise de la Salle – klavír, Janáčkova filharmonie Ostrava, Kristiina Poska – dirigentka, Lukáš Hurník – úvodní slovo

Astronomické pozorování ve hvězdárně

KDY: čtvrtek 10. června od 22 hodin

KDE: Planetárium Ostrava



Večerní pozorování na hvězdárně probíhá pouze za bezmračné oblohy, protože ani hvězdářské dalekohledy nevidí přes mraky. Pokud přesto na hvězdárnu zavítáte, je pro vás připravený náhradní program. Nejste-li si jisti, zavolejte před návštěvou hvězdárny na číslo 597 324 950 pro potvrzení konání pozorování.



Nezapomeňte se dobře obléct, pozorování probíhá v otevřené pozorovatelně. Vstup do hvězdárny může být pro tělesně postižené velmi obtížný a pro vozíčkáře prakticky nemožný, neboť je přístupná pouze po relativně úzkých schůdkách, které vedou z prvního patra nahoru do kopule. Při vlastním pozorování je nutné vylézt na žebřík a dívat se do okuláru.



Ostravské planetárium. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Cirkus trochu jinak - Cvičme v rytme

KDY: neděle 13. června od 10 hodin

KDE: Amfiteátr - Dům kultury města Ostravy

ZA KOLIK: zdarma

Ambiciózní LuLu stoupá stále kupředu ve svých výkonech a doufá, že se jejich představení dostane na mezinárodní vesmírnou soutěž, která se koná v roce 2033. KoKo má trochu jiný názor a svým zasněným přístupem si mnohdy z ambiciózní LuLu utahuje. Koko nakonec podlehne šarmantní LuLu, která si ho omotá okolo sebe.

Účinkující: Alžběta Moravcová, Jindřich Kolidol Režie:Václav Pokorný

Fuj je to!

KDY: neděle 13. června od 17 hodin

KDE: Divadlo loutek Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Jak se pejsek zatoulal a díky tomu poznal, co je v životě nejdůležitější. Haryk je moc milý pejsek. Rád si hraje, rád lumpačí. Jediné, co doopravdy nemá rád, je koupání. Nemá ho rád tak moc, že se jednou,když zaslechne šplouchání vody ve vaně, rozhodne utéct. Venku je spousta zábavy! Ale něco tu přeci jen chybí – jeho rodina. Kdo se to vrací domů? Haryk? Ne. Je to pejsek, ušmudlaný tak, že by ho jeho vlastní páníček nepoznal.

TIPY ZA KARVINSKO

Festdobrý Fest

KDY: sobota 12. června od 16 hodin

KDE: Lékárna Aréna v Havířově

ZA KOLIK: 150 korun

Nenechte si ujít rockový festival Festdobrý Fest, který vypukne v sobotu od 16 hodin v Havířově. Letos vystoupí S.T.S. Solar System, Zákaz Konzumace a Vixlaivant. Přijďte se pořádně rockově vyřádit.

Představení Prachy!

KDY: sobota 12. června od 19 hodin

KDE: letní kino v Bohumíně

ZA KOLIK: 470 korun



Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je však těžší než k nim přijít.



Hraje: Divadlo Palace Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová/Jean Perkinsová, Michal Novotný, Sabina Laurinová / Andrea Hoffmannová, Pavel Kikinčuk, Richard Trsťan, Zdeňek Košata

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Víkend s kolotoči v Dobré

KDY: pátek 11. až neděle 13. června

KDE: u vlakového nádraží v Dobré

Tradiční a vyhlášená pouť v Dobré na jaře nevyšla, vyrazte ale na víkend s kolotoči! Nebude chybět ruské kolo, řetízkový kolotoč, labutě, mega star autodrom a spousta dalších atrakcí. Připraveno bude i bohaté občerstvení.

Folklorní sobota

KDY: sobota 12. června od 13 hodin

KDE: Náměstí Svobody ve Frýdku-Místku



Aneb den hudby a tance. Pokud nezradí počasí, bude se v sobotu odpoledne na náměstí Svobody v Místku s Ostravičkou a Ostravicou a jejich hosty zpívat, tančit a hrát.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/David Taneček

Nocování na hradě Hukvaldy

KDY: celé léto

KDE: hrad Hukvaldy

Zažijte jedinečnou noc na třetí největší hradní zřícenině v České republice! Čeká vás neopakovatelný zážitek, nocování v historickém jádru pod širým nebem, v bývalém vězení nebo dělové baště. Na programu je výpravná komentovaná prohlídka, hradní opékání špekáčku při západu slunce, pozorování přírodních úkazů na obloze z jedinečných hradních výhledů, nocování na hradě ve vlastní vybavení. Více i informaci a rezervaci najdete na www.hradhukvaldy.eu.

Lysohorská nej



Zdolejte nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu s průvodcem ve vybraných termínech! Obujte boty a zdolejte královnu Moravskoslezských Beskyd s průvodcem, za odměnu vám za krásného počasí nabídneme nádherné výhledy na okolní Beskydy a možná až do vzdálených Tater! Poznejte Lysou horu jinak a vystoupejte s průvodcem na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd. Letos si nově můžete vybrat ze dvou míst, odkud se s průvodcem vydáte. Připraveny jsou dvě trasy - z Malenovic a z Ostravice. Sraz je vždy v 8.30. Sraz pro výstup za západem slunce se posouvá na 15.30 hod. Stanovené termíny pro veřejnost na rok 2021, podmínky a další podrobnější informace o cenách zde.



Turisty vyhledávaná lokalita - Lysá hora.Zdroj: hejtmanství kraje

Letní kino: After: Přiznání

KDY: pátek 11. června od 21.30

KDE: Letní scéna na Městském stadionu STARS v Třinci

ZA KOLIK: 90 korun

Osudová láska Tessy a Hardina projde divokým vývoje i zradou a čeká ji opravdová zkouška ohněm. Po nečekaném odhalení a přiznání už jejich život a vášnivý vztah nebude nikdy takový, jako před tím. Fenomenální přijetí knižní sérii After se přeneslo i na plátna a po úvodním úspěšném filmu After: Polibek přichází do kin pokračování s názvem After: Přiznání.

ČteFesT přiveze Čerta a Káču

KDY: neděle 13. června od 17 hodin

KDE: knihovna v Třinci

ZA KOLIK: 50 korun



ČteFesT by bez divadla nebyl. Těšit se můžete na představení Těšínského divadla a scény Bajka. Tohle loutkové představení si užijí děti i dospělí, prostě celé rodiny.

TIPY ZA OPAVSKO

Citrusová slavnost v zámecké oranžerii

KDY: sobota 12. června od 14 hodin

KDE: zámecká oranžerie, Raduň

ZA KOLIK: vstupné 50 korun

Milujete citrusy? Sladké voňavé pomeranče a citrony, bez nichž si nedokážete představit start dne třeba v podobě čaje s citronem?Nenechte si proto ujít jedinečnou citrusovou slavnost v nádherném prostředí raduňského zámku v oranžerii. Citrusy si zde v sobotu od 14 hodin vychutnáte doslova všemi smysly očima, chuťovými pohárky i jejich specifickou jedinečnou vůní. Skvělou atmosféru důmyslně okoření jazzová hudba v podání Alexandry Špruncové a Branislava Dorka. Pořadatelé nezapomínají ani na nejmenší, pro které chystají zábavný program. Pokud sami citrusy pěstujete, můžete se během slavnosti také poradit s odborníkem, jak o citrusy správně pečovat. Pokud chcete pomoci s roubováním citrusů, doporučujeme, abyste se předem objednali na radun@npu.cz.

Citrusy. Ilustrační fotoZdroj: Petr Broža

Dívčí skupina Lollipopz vystoupí v zámeckém parku v Dolním Benešově

KDY: neděle 13. června od 15 hodin

KDE: zámecký park, Dolní Benešov

ZA KOLIK: vstupné 350 korun, zakoupíte v síti TicketStream či Ticket Kravaře



Dívčí skupina Lollipopz konečně míří do Dolního Benešova. Představí svou jedinečnou show, při níž dívky zazpívají své největší hity. Těšit se můžete na barevnou a zábavnou show. Nebude chybět ani autogramiáda a focení! Skupina vystoupí ve venkovním prostoru zámeckého parku v Dolním Benešově, v ulici Hájecká 65. Dle vládního nařízení je nutné, aby dospělí a děti od 6 let měli s sebou potvrzení o PCR testu, ne starším 7 dnů nebo antigenní test provedený zdravotníkem ne starší 72 hodin. Případně potvrzenío prodělání nemoci Covid-19 v posledních 180 dnech. Děti do 6 let se nemusí prokazovat. Na akci je nutné mít respirátor.

Dohnálkova vila bude otevřena

KDY: sobota 12. června od 14 hodin

KDE: Háj ve Slezsku

Slavnostní otevření vily odstartuje vystoupení žáků místní ZUŠ a celé odpoledne budou mít zájemci možnost prohlídky. Chybět nebudou dětské atrakce, občerstvení ani reprodukovaná hudba. Majitel vily František Dohnálek byl zakladatelem a prvním předsedou Sokola v Háji, spoluorganizátorem tábora lidu na Ostré hůrce v roce 1918 a zasloužil se o výstavbu prvního památníku odboje na Ostré hůrce. Bývalá zahrada u jeho vily, známá jako Dohnálkův park, patří mezi významné parkově upravené plochy v obci.

Kaple se otevře návštěvníkům

KDY: neděle 13. června od 14 do 15 hodin

KDE: Kaple sv. Kříže, Chuchelná



Návštěvníci mohou zamířit do kaple s restaurovanými sarkofágy členů rodu Lichnovských. Její výstavbu zajistil v letech 1902 až 1903 opavský stavitel Julius Lundwall a postupně byly v její kryptě umístěny ostatky knížete Karla Marii Lichnovského, jeho manželky a syna Karla Maxe Lichnovského. Po válce sloužila věřícím ke konání bohoslužeb náhradou za zničený farní kostel. Její zvon z roku 1779 pochází z dílny věhlasné opavské zvonařské rodiny Stanke. Kaple sv. Kříže bude veřejnosti přístupná do konce října.

Pohádkový les zve k návštěvě

KDY: neděle 13. června od 14 hodin

KDE: sraz na hřišti pod zámkem, Raduň

Tradiční akce přiláká děti i jejich rodiče znovu na příjemnou procházku, doplněnou o setkání s pohádkovými bytostmi. Ty zadají malým účastníkům různé úkoly, po jejichž splnění je čeká pěkná odměna.

Zámek Raduň nejen pohledem z dronu.Zdroj: Jiří Baran

Příjemný víkend s koňmi

KDY: víkend 12. a 13. června od 9 hodin

KDE: Jezdecký klub Opava – Kateřinky



Rozvolnění protipandemických opatření konečně uvolnilo i sportovní aktivity a dočkali se jich též jezdci s koňmi. Na parkurovém kolbišti bude na programu Pegas cup 2021 a účast už potvrdili přední moravští, slovenští i polští jezdci. Spolu se svými čtyřnohými parťáky budou zdolávat překážky do 135 centimetrů a vrcholem bude nedělní program od 14 hodin. Partneři soutěže připravili pro vítězné i umístěné dvojice zajímavé ceny. Vstup je pro příznivce parkurového skákání zdarma, s podmínkou dodržování aktuálních epidemiologických opatření.



Parkúrový závod Procamping Cup v areálu Jezdeckého klubu Opava-Kateřinky, 30. září 2018.Zdroj: Deník / Petr Widenka

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Divadelní dílna

KDY: pátek 11. a sobota 12. června

KDE: Kamenné divadlo Skalky, Nový Jičín

ZA KOLIK: dvoudenní vstupenka v předprodeji (pouze on-line) – 200 Kč – ZDE - využijte předprodeje, kapacita návštěvníků v letošním roce omezena. Dvoudenní vstupenka na místě (pátek 11. 6.) – 250 Kč, jednodenní vstupenka na sobotu 12. 6. – 50 Kč, děti do 6 let zdarma

Na již 24. ročník Divadelní dílny se můžete v novojičínském amfiteátru Kamenné divadlo Skalky těšit už tento víkend. V pátek 11. června od 19 hodin vystoupí kapela Evamore z valašského pomezí, kterou asi nejlépe vystihuje „škatulka“ Word music. Návštěvníky naladí do příjemné a jedinečné atmosféry kamenného divadla. Po té vás čeká nevšední zážitek divadelní improvizace Milostný trojúhelník v podání Aničky Polívkové, Martina Zbrožka a Lukáše Pavláska. Trojice vstupuje herců na jeviště vždy bez předem daného scénáře. Sobota bude patřit celé rodině, hlavně dětem. Program odstartuje v 15 hodin klasická pohádka Tři zlaté vlasy děda Vševěda, tu vystřídá pohádka proti strachu z neznáma Hadráček a létající svetr. Těšit se pak můžete na Velkou cirkusovou pohádku a žonglérské vstupy v podání kejklíř Vojty Vrtka, na pohádky Tajemství skryté v koruně stromů a Pohádková lesní stezka. Divadlo Věž se představí s programem Jak Uhlíř Skoumal Svěrák aneb Televize Věž uvádí, divadlo Kubuku přijede s Bubenickou show s překvapením a čeká vás také strhující podívaná plná energie a ohně Joker & Královna. Celým dnem bude na kytaru provázet Tom Strom. Od 14 hodin je připraven doprovodný program v duchu broučků a berušek, workshopy, hudba, opékání párků či fotokoutek.

Milostný trojúhelníkZdroj: facebook

Víkend otevřených zahrad

KDY: víkend 12. a 13. června

KDE: Piaristická zahrada, Příbor

ZA KOLIK: zdarma



LV rámci Víkendu otevřených zahrad se v sobotu 12. a v neděli 13. června otevře Piaristická zahrada v Příboře. Těšit se můžete na zajímavý program. V sobota čeká návštěvníky od 14 hodin komentovaná prohlídka s názvem Příbor očima geologa Dalibor Kvita. V neděle si přijdou na své milovníci módních trendů, od 15 hodin začne Módní přehlídka modelingové agentury Studio 36. Vstup je zdarma.



Víkend otevřených zahrad v Příboře 2019.Zdroj: Stanislava Slováková

Slavnostní otevření Zámecké galerie

KDY: sobota 12. června ve 14 hodin

KDE: Zámecká galerie, Bílovec

Nová Zámecká galerie Bílovec se slavnostně otevře v sobotu ve 14 hodin. Projekt vznikl pod záštitou paní Rosany de Montfort, která zároveň uvede prodejní výstavu svých obrazů a obrazů Romany Štrync pod názvem Romy & Rose. V průběhu slavnostního otevření galerie proběhne také dražba obrazů. Výtěžek bude věnován depozitu Kočičí dům u Mourečka, který spadá pod organizaci Cat World z. s. Expozice Romy & Rose zde bude k vidění až do 31. srpna.

Tuning drift show

KDY: sobota 12. června od 7 hodin

KDE: areálu Tatry, Kopřivnice



Tuning drift show Kopřivnice je název sportovní akce, která se uskuteční tuto sobotu v areálu Tatry. Vstup je od 7 do 18 hodin. Po celý den Drifty, závod pod patronátem FURT BOKEM, Lucky boy, Dan Matejny a spol., sprinty TMS o Mistra CR, soutěž Show Shine, dB Drag, Rallye závody Kopr Cup, nafukovací atrakce pro děti. Bohaté občerstvení zajištěno.

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Myslivecké slavnosti na hradě Sovinci

KDY: víkend 12. a 13. června od 9 hodin do 18 hodin, v sobotu od 20 hodin zahraje kapela Hubertus

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun (2 + 2), děti do 3 let zdarma

Zajímá vás vše o myslivosti a máte doma malé sokolníky a znalce přírody? Pak o víkendu vyrazte na Myslivecké letní slavnosti, které se konají na hradě Sovinci. Děti se mohou těšit na ukázky z výcviku dravých ptáků a loveckých psů i zajímavosti o ochraně přírody. Nebude chybět třeba komentovaná výstava trofejí, myslivecké fanfáry, zajímavosti z myslivecké historie a mnoho dalšího. Chuťové pohárky osvěžíte a potěšíte vynikající mysliveckou kuchyní a budete si moci zasoutěžit o věcné ceny včetně zvěřiny. V sobotu od 20 hodin zahraje country kapela Hubertus.

Hrad Sovinec v Jiříkově.Zdroj: Deník/Dalibor Otáhal

Koncert Marybandu

KDY: sobota 12. června od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Bruntálská 72, Krnov

ZA KOLIK: plné 120, snížené 100 korun



Přijďte si vychutnat koncerty konečně naživo. Zavítejte v sobotním večeru na blues-rockovou krnovskou kapelu Maryband, která působí na hudební scéně od roku 2013. Při návštěvě platí nařízení týkající se nutnosti mít potvrzení o očkování, prodělání onemocnění covid-19 a jím získaných protilátkách nebo negativní test na covid-19.

Farmářské trhy v Krnově

KDY: čtvrtek 10. června

KDE: Hlavní náměstí, Krnov

Zavítejte ve čtvrtek 10. června na farmářské trhy na krnovské Hlavní náměstí. Nakoupíte zde plno výsostně regionálních produktů. V nabídce budou třeba oblíbené kremrole, víno, ořechy, frgály, pečivo, koření, oděvy, keramika, svíčky, mýdla, dřevěné obrazy, bylinková kosmetika, dřevo nebo proutí, medovina a další. Nebude chybět ani zelenina a ovoce. Trhy se zde konají pravidelně ve čtvrtek, vždy jednou za 14 dní a to po celý den, od 9 do 16.30 hodin.

Farmářské trhy. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK / Karel Janeček

TIP Z OLOMOUCKÉHO KRAJE

Sraz patinovek a bastlů v Hradčanech - Kobeřicích

KDY: čtvrtek 10. - neděle 13. června

KDE: mlýn v Hradčanech-Kobeřicích / okres Prostějov

ZA KOLIK: startovné i vstupné 100 korun/osoba. Děti do 15 let mají vstup zdarma

Zavítejte na netradiční sraz veteránů. Program je celý víkend opravdu nabitý. Ve čtvrtek mohou dorazit všichni, kteří se chtějí vyhnout pátečnímu provozu. Nebude sice ještě program, ale bude k dispozici výčep a gril. Večer se pak těšte na promítání letního kina - film Pětistovka - v hlavní roli JAWA 500 OHC. Nocleh ve vlastních stanech na oplocené louce.

V pátek bude areál otevřen od 8 hodin a můžete se těšit na sjezd přespolních. Večer společná malá projížďka po zajímavých místech v blízkém okolí v historickém autobuse ŠL 11. K večeru pak posezení u domácího jídla i piva, přednášky cestovatelů, ale i jiných zajímavých lidí ze světa motorismu. Přednášku o putování v Africe po stopách Emila Holuba přislíbil dobrodruh a cestovatel Vojta Hlásný.

V sobotu ráno proběhne představení nejzajímavějších strojů, prohlídky mlýna a příprava orientačního závodu družstev (registrace, představení pravidel a losování do družstev proběhne v rozmezí od 9 do 11 hodin). Poté hromadný odjezd na orientační závod okolo 12. hodiny. Návrat z z něj okolo 14. - 15. hodiny. Novinkou letošního ročníku je soutěž o nejzajímavější špek srazu. Je připraveno několik kategorií, kde se bude hlasovat o nejzajímavjěší patinovky a bastly srazu. Výherci se mohou těšit na mastný či tekutý dárek a samozřejmě diplom. Soutěž bude probíhat v sobotu od 11 do 15 hodin. Podrobné informace o akci získáte zde. Nebo na telefonu 733 504 934 či přes e-mail: info@motokenny.cz.

Sraz patinovek a bastlů v Hradčanech-Kobeřicích, 13. 6. 2020Zdroj: Deník / František Berger