Cesta do středu Věže

KDY: červenec 2021

KDE: Vyhlídková věž Nové radnice

ZA KOLIK: 60 korun dospělí; 40 korun senioři, studenti, děti 7-15 let; 20 korun děti 4-6 let

Zajímalo by vás, jak vypadá konstrukce Věže zevnitř? Chcete vidět odvrácenou stranu hodin? Prohlédnout si 16 majestátních šroubů, které drží konstrukci na místě? To vše nabízí nová akce Cesta do středu Věže. V 11, 13, 15 a 17 hodin budou návštěvníci moci spolu s průvodcem sestoupit vnitřkem Věže do Infocentra v 6. patře a seznámit se s touto ostravskou dominantou z nového úhlu. Akce je kapacitně omezena a pořadatel si vyhrazuje možnost sestup zrušit v případě vysokých teplot.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

J.A.R. & Monkey Business - Barrák music hrad 2021

KDY: čtvrtek 8. července od 19 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 590 korun



Dvě funky české legendy na jednom pódiu v jeden večer! J.A.R. českou funkovo-rocko-rapovou skupinu založili Roman Holý, Oto Klempíř a Michal Viktořík symbolicky 17.11. 1989. Monkey Business je dalším projektem multiinstrumentalisty a producenta Romana Holého. Tato pop funky kapela byla založena v roce 1999 a od té doby funguje v téměř původní sestavě; odešla pouze zpěvačka Tonya Graves, kterou nahradila Tereza Černochová. Více informací na facebookové události nebo webu.



Monkey Business. Ilustrační foto.Zdroj: Simona Bártlová

V centru pozornosti Jana Kunzeho: Kaczi

KDY: čtvrtek 8. července od 20 hodin

KDE: Centrum Pant

ZA KOLIK: 120 korun

V centru pozornosti Jana Kunzeho – tak se jmenuje nový koncept večerů s výjimečnými umělci, které diváky seznámí s jejich životním příběhem, názory a myšlením, navíc okořeněné jejich písněmi a hudbou v netradičním, komorním provedení. V moderaci umělce a performera Jana Kunzeho se hned první večer představí hudebnice a písničkářka Kaczi, která je známá oficiálně jako „písničkářka z Beskyd“. Není divu, hudbu do hor přenesla a kromě koncertů na Lysé hoře zde už stihla natočit i videoklip. Jako buskerka s akordeónem si navíc vyzkoušela jaké je to hrát v ulicích skotského Edinburgu , Vídně a dalších evropských měst a zná dobře i podia českých klubů a festivalu. Večer s Kazci proběhne v Centru Pant ve čtvrtek 8. července od 20 hodin.

Zpěvačka a písničkářka Kaczi.Zdroj: Deník/Gabriela Stašová

Visací Zámek - Barrák music hrad 2021

KDY: pátek 9. července od 20 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: momentálně k dostání už jen vstupenky za 390 korun



Punková legenda Visací zámek, která se na české hudební scéně pohybuje již téměř 40 let, zavítá také na Slezskoostravský hrad v rámci projektu Barrák music hrad 2021. Na koncert platí vstupenky zakoupené na koncert kapely, který se měl konat v hudebním klubu BrickHouse v DOV v roce 2020 (poslední náhradní termín měl být 27.3.2021). Více informací na facebookové události.



Skupina Visací zámekZdroj: Ondřej Soukup

Nat Osborn & Mike Parker duo

KDY: sobota 10. července od 19 hodin

KDE: Dock

ZA KOLIK: 200 korun

Nenechte si ujít společný koncert dua ve složení Nat Osborn a Mike Parker. Oba hudebníci spolu vyrůstali a hráli v New Yorku pod žánrovou škatulkou soul-jazz-pop. Posluchači mohou očekávat akustický koncert, žánrově zasazený mezi soul, folk, blues, a Americana s jazzovým pozadím. Půjde o zábavný set původní tvorby, ale i cover songů říznutých chytrou improvizací.

Slzy štěstí - Barrák music hrad 2021

KDY: neděle 11. července od 19 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad

ZA KOLIK: 290 korun



Stand-up comedy show SLZY ŠTĚSTÍ je zpět ve velkém stylu rovnou na Slezskoostravském hradě. Vlado, Jan, Dominika, Matúš a jejich speciální hosté přijdou zkontrolovat, jestli jsou vaše bránice připravené na plavkovou sezónu! Slzy štěstí je stand-up comedy show, která si stále nechce připustit, že se Československo už dávno rozpadlo. Každé vystoupení je tak fúzí toho nejlepšího z obou světů. Jako pivo s borovičkou, svíčková s haluškami nebo ponožky v krpcích. (oficiální popis pořadatele) Aktuality na webu a facebookové události.

TIPY ZA KARVINSKO

Karviná Rocks!

KDY: pátek 9. července od 16 hodin

KDE: Lodičky Dokořán

ZA KOLIK: 300 korun v předprodeji, 350 korun na místě

Nenechte si ujít rockový večer na karvinských lodičkách! Vystoupí kapely Dymytry, Doga, Messalina, Bastard, Clustter, Kiaora a Grog, tedy kapely místní, poté místní, které zná celá republika, ale i přespolní rockové hvězdy. Milovníci ostřejšího rytmu si zkrátka opět přijdou na své. Návštěvník se koupí lístku zavazuje dodržovat veškerá epidemiologická opatření vydaná MZČR. Podmínky se můžou měnit. Pokud se akce zruší kvůli vládním opatřením, tak se cena lístků v plné výši vrací na účet, ze kterého byla platba provedena. Organizátor doporučuje lístky zakoupit již v předprodeji, momentální kapacita je 1000 osob. Více informací na facebookové události.

Kapela Doga v akci. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Zdeněk Hejduk

Koncerty a pohádky v parku

KDY: 11. červenec - 22. srpen

KDE: KD Radost (park)

ZA KOLIK: vstup volný



V rámci zábavných odpolední pro děti i dospělé se hned v neděli 11. července můžete těšit na Cimbálovou muziku Friš, a to od 16 hodin, od 14 hodin již bude probíhat dětský program Prázdninové cestování s Hopsalínem. Nenechte si ujít rodinnou pohodu v parku za Kulturním domem Radost.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Hukvaldský potlach

KDY: pátek 9. července od 17.30

KDE: hospůdka na hukvaldském koupališti

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Užijte si večerní posezení s hudbou! Těšit se můžete na vystoupení kapel Cizinci a Řehole. Součástí akce bude také malé divadelní vystoupení Spolku nezávislých vesnických žen Hukvaldy s dětmi. Vstupné je dobrovolné. Čeká vás prima podvečer!

Slepí křováci v zahradě Národního domu

KDY: pátek 9. července od 20 hodin

KDE: zahrada Národního domu ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: na místě 150 korun



Roztančí vás divokou rytmikou, podmaní mysticky znějícími tóny vibrujícího didgeridaa, rozesmějí vtipnými texty a rozburácí v srdci rock´n ´rollovými kytarovými riffy. A kdo tuto skupinu tvoří? David „Řepa“ – zpěv, tanec, kytara; Kamyl – el. kytara, didgeridoo, „zpěv“; Honza „Rudovous“ – basa, berimbau; Honza „Buča“ – bicí nástroje, řev.



Koncert vypukne v pátek 9. července od 20 hodin v zahradě Národního domu ve Frýdku-Místku. Za lístek v předprodeji zaplatíte 100 korun, na místě 150. Akce se koná pouze za příznivého počasí.

Na Hukvaldy míří sokolníci i šermíři

KDY: sobota 10. července od 11 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: základní 150 korun, snížené 60 a rodinné 300 korun

Hrad Hukvaldy opět po roce přivítá na své scéně sokolníky, kteří již tradičně nepřijedou sami! Těšit se můžete na přehlídku dravců, ukázky přeletů a poutavou besedu. Odvážlivci si mohou zkusit vzít dravce na ruku a vyfotografovat se s nimi. Nebudou chybět šermířské a rytířské souboje, ukázky zbraní, zbroje a humorně laděné divadelní představení.

Hrad Hukvaldy Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Cirkus bez šapitó

KDY: sobota 10. července od 14 hodin

KDE: Faunapark ve Frýdku-Místku

ZA KOLIK: základní 100 korun, dětské 50 a rodinné 250 korun (rodiče a 1 až 3 děti)



Nepropásněte zábavné odpoledne pro malé i velké v podání místních umělců a akrobatů. V průběhu celého dne si budete moci vyzkoušet různé formy nového cirkusu, akrobacii na šále či kruhu, chůzi po nízkém laně (slack line), vyzkoušet si chůzi na chůdách nebo objevit kouzlo poledance.



Nejmenší děti si mohou nechat namalovat krásnou masku na obličej, zařádit si v nafukovacím hradu nebo vytvořit obří bubliny! Chybět nebude ani občerstvení, stánek s cukrovou vatou, skákací hrad či party obchůdek.

Malování na obličejZdroj: Deník/Zdeněk Skalička

Rockový koncert kapely Marian 333

KDY: pátek 9. července od 19.30

KDE: Hotel Freud v Ostravici

ZA KOLIK: 100 korun

Kapela Marian 333 zahraje průřez celou tvorbou od Chudý a bohatý až po nejnovější singl Ostři nožů. Kapela se rozhodla vnést svěží hudební vítr mezi lidi a vymyslela sérii mini rockových koncertu, kterými chce oživit kulturní dění. Můžete se těšit také na skvělé jídlo a pití, a hlavně na pořádnou porci muziky! Vstupné bude moci rezervovat přímo na Hotelu Freud nebo si můžete vstupenku zakoupit na stránkách kapely www.marian333.cz.

TIPY ZA OPAVSKO

Užijte si Opavu z ptačí perspektivy

KDY: soboty od 10 do 17 hodin (letní sezona)

KDE: radniční věž, Horní náměstí, Opava

ZA KOLIK: plné vstupné 30 korun, děti do 15 let, ZTP a ZTP-P 10 korun

Přijďte se kochat Opavou. Z ptačí perspektivy se bude jevit ještě krásnější. Od 5. června až do září má široká veřejnost možnost každou sobotu zavítat do radniční věže zvané Hláska. Z pětatřicet metrů vysoké věže získáte dokonalý přehled o veškerém dění ve městě a při dobrých povětrnostních podmínkách dohlédnete až na masiv Hrubého Jeseníku s nejvyšší horou Moravy – Pradědem. V rámci vstupenky na výstup do věže můžete navštívit také expozici Opava / Troppau, ve které najdete historickou sbírku předmětů z 20. století s tematikou Opavy.

Opavská radniční věž Hláska.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Na terase Obecního domu to bude žít

KDY: pátek 9. července od 20 hodin

KDE: terasa Obecního domu, Opava

ZA KOLIK: předprodej 70 korun, na místě pak 100 korun



V pátečním večeru neseďte doma , vyrazte do víru města a dopřejte si skvělý hudební zážitek. Od 20 hodin rozezní spolu s kapelou prostor terasy opavského Obecního domu frontman bývalé skupiny Naděje, Petr Cieplý. Nyní se vydává na sólovou dráhu jako P.E.T.R. Zazní jak staré pecky, tak i písničky z nejnovější tvorby, například Happyend, ke které Petr Cieplý nedávno vydal svůj debutový videoklip. Nenechte si ujít příjemný večer se skvělou muzikou a v krásném prostředí. Vstupné v předprodeji 70 korun, na místě pak za stovku.



Petr CieplýZdroj: facebook Petra Cieplého

Setkání bez hranic

KDY: sobota 10. července od 14 hodin

KDE: zámecký park Oldřišov

Pestrý program zahrnuje kromě česko-polského setkání i další akce. Návštěvníci zažijí kromě otevření muzea v zámku také patřičně veselý Dětský den, plný zábavy, aktivit i dobrot. (jih)

Oslava století fotbalu v onci

KDY: sobota 10. července od 14 hodin

KDE: hřiště, Velké Hoštice



Program oslav zahrnuje fotbalová utkání žáků i staré gardy a též mimosportovní akce. Zájemci se například projedou v kočáře i na hřbetech poníků, poslechnou si koncert dechové hudby Galánečka, zkusí Štěstěnu při oblíbené tombole a od 19.30 hodin završí pestré odpoledne bujarou veselici. (jih)

Opavské léto zábavy začíná

KDY: sobota 10. července od 15 hodin

KDE: parčík za Slezankou, Opava

Program Country show nabídne zábavu dětem a příjemné chvíle milovníkům country hudby. Pro děti jsou od 15 do 19 hodin připravené hry i další aktivity a dospělým návštěvníkům budou od 16.30 hodin postupně vyhrávat country kapely County s. r. o., Country Kavalérie a Piknik se vzpomínkou na zpěváka Michala Tučného. Program zakončí od 21.45 hodin Ohňová show. (jih)

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Štěstí je krásná věc

KDY: v pátek 9. července od 21.30 hodin

KDE: amfiteátr pod Starou věží, Štramberk

ZA KOLIK: 60 korun

V amfiteátru pod Starou věží ve Štramberku můžete zhlédnout v pátek nový film Štěstí je krásná věc. O čem komedie pojednává? „Čenda (Karel Zima) a Jana (Petra Hřebíčková) tvoří pár. Žijí na vesnici, ani jeden z nich nemá práci. Čenda dluží snad každému a dveře si u nich podávají exekutoři. Přesto se mají rádi a na svůj život si nijak výrazně nestěžují. Čendův otec má nemocné srdce a Čenda by mu rád zaplatil operaci, která by mohla prodloužit otcův život. Jenže kde vzít peníze? Zajdou tedy do kostela a doufají, že by jim farář mohl půjčit. To se nestane, ale daruje jim sázkový tiket, který jim navíc požehná a na Janu s Čendou se konečně usměje štěstí a vyhrávají 176 milionů korun…“

Petra HřebíčkováZdroj: archiv Petry Hřebíčkové

Letní koncerty v parku: OSTOPĚT

KDY: neděle 11. července od 18 hodin

KDE: Sad Dr. Edvarda Beneše, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma



Na druhý z několika promenádních koncertů pod širým nebem v příjemném prostředí parku se můžete rěšit už tuto neděli. V Sadu E. Beneše v Kopřivnici vystoupí pětičlenná kapela hrající převzaté pop-rockové skladby českých i zahraničních interpretů. Hrají spolu od roku 2007 a májí za sebou přes 200 vystoupení na svatbách, plesech a nejrůznějších akcích. Za nepříznivého počasí se koncert přesouvá do Ringhofferovy vily (kapacita 50 míst).

Perly české operetky

KDY: neděle 11. července od 17 hodin

KDE: Dělnický dům, Odry

ZA KOLIK: 50 korun

Milovníci swingové muziky si přijdou na své už tuto neděli se mohou těšit na Koncert swingového orchestru pod kaštany Dělnického domu aneb Perly české operetky. Největší šlágry Járy Beneše, Josefa Stelibského a Jaroslava Jankovce zahraje Evergreen Band, swingový a taneční orchestr, zpívají Martin Frynta a Lenka Krompolcová.

HOREČKY fest 2021 - den třetí, den čtvrtý

KDY: pátek 9. července od 16 hodin, sobota 10. července od 16 hodin

KDE: Frenštát pod Radhoštěm, Trojanovice

ZA KOLIK: 3. den 200 korun, 4. den 200 korun



Desátý ročník hudebního festivalu

3. den – pátek 9. července

Hřiště ZŠ Tyršova u Domu kultury, Frenštát pod Radhoštěm

16:00 Nitrocel (Ostrava)

18:00 Dirty Blondes (Praha)

20:00 The Atavists (Hradec Králové)

22:00 Wohnout (Praha)



4. den – sobota 10. července

Amfiteátr na Horečkách Trojanovice

16:00 Hobití noha (Nový Jičín)

18:00 JegR (Praha)

20:00 Portless feat. Henry D (Praha)

22:00 Monkey Business (Praha)



Kapela Wohnout.Zdroj: Jiří Loudín

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Hrad Sovinec hostí akci Přízrak temné věže

KDY: víkend 10. – 11. července od 9 hodin do 18 hodin

KDE: hrad Sovinec, V. nádvoří, Jiříkov

ZA KOLIK: plné vstupné 150, snížené 90, rodinné 400 korun, děti do 3 let zdarma

Léto společně s vytouženou dovolenou i prázdninami je konečně tady. Pokud neplánujete cestovat mimo republiku a hledáte skvělou akci na víkend, pak rozhodně dorazte s celou rodinouo druhém červencovém víkendu na hrad Sovinec. Jeho páté nádvoří v sobotu i neděli zaplní ostré souboje i břitký humor a vtipy všech účinkujících. Těšit se můžete na vystoupení divadelní a šermířské společnosti Divadlo bez střechy, na šermířea divadelníky ze skupiny historického šermu Nuntius Regis nebo herce a příležitostné akrobaty šermířsko-divadelní společnosti Fuente Ovejuna. Ti nejmenší si jistě užijí skvělá představení loutkového divadla Kašpárkův svět. A samozřejmě nebudou chybět ani ukázky některých řemesel – kováře brašnáře a dalších.

Akce na hradě Sovinci.Zdroj: Petr Šenkyřík, se souhlasem

Den plný skvělé hudby na Garden Vibe

KDY: sobota 10. července od 15 hodin

KDE: zahrada SVČ, ulice Dobrovského 16, Krnov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Za chvíli už konečně začnou velké prázdniny, léto bude zanedlouho v plném proudu. Přijďte si ho vychutnat plnými doušky do zahrady volnočasového střediska Krnov (ulice Dobrovského 16). Od sobotních 15 hodin se prostor zahrady rozezní tóny elektronické hudby v žánrech: house, deep-house, tech-house a techna. Samozřejmě nebude chybět ani skvělé jídlo, pití a káva od lokálních prodejců, které dokonale okoření hudební prožitek. S sebou si vezměte deku, je možné ji zapůjčit i na místě. Vstupné je dobrovolné. V případě nepřízně počasí se akce přesune na jiný termín. Pro bližší informace kontaktujte SVČ Krnov na telefonním čísle: 775 055 213.

Vzhůru na prohlídky krnovských památek

KDY: sobota 10. července v časech: 14, 15 a 16 hodin

KDE: kostel Narození Panny Marie a klášter Minoritů, Štursova 2, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si letos ujít komentované prohlídky vybraných krnovských kulturních skvostů, které pořádá krnovské muzeum.. Pokud jste navíc milovníky historie, pak si pro sobotní odpoledne rozhodně vyhraďte čas. Spolu s průvodcem navštívíte minoritský klášter a přilehlý kostel Narození Panny Marie a dozvíte se plno zajímavých faktů z jejich historie. Do objektu mohou vstoupit pouze menší skupiny s maximálním počtem 20 osob. Z tohoto důvodu budou prohlídky přístupné pouze pro předem přihlášené zájemce. Rezervaci můžete provést osobně na recepci Flemmichovy vily nebo telefonicky na čísle: 730 155 332. Vstup na prohlídku je zdarma. Sraz je před kostelem vždy v celou hodinu – ve 14, 15 nebo v 16 hodin.

Klášter Minoritů v Krnově.Zdroj: Deník/František Kuba

Dobrodružné léto aneb Objevy z kuchyně

KDY: sobota 10. července od 14 hodin

KDE: zahrada kina Mír 70, Krnov

ZA KOLIK: zdarma



Léto si žádá pořádná dobrodružství. Zažijte spolu s dětmi fantastickou sobotu plnou jednoduchých avšak efektních pokusů, ke kterým použijete hromadu věcí běžně používaných v domácnostech. Vyzkoušíte si například, jak se mohou měnit barvy kapalin nebo vyzkoušíte zapálit bubliny. Samozřejmě nebude chybět ani výroba dětmi tolik oblíbeného slizu i roztoků se zvláštními vlastnostmi. Prostě skvělé sobotní odpoledne na zahradě kina Mír 70. Akce je určena pro děti od 5 do 10 let. Vstup na akci je zdarma. Děti se mohou účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Program se uskuteční pouze za příznivého počasí.



Pokusy s barvami.Zdroj: z webu Pixabay.com

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Vinaři na Šantovce s koncertem Davida Kollera

KDY: pátek 9. a sobota 10. července

KDE: FunPark Šantovka v Olomouci

Festival Vinaři na Šantovce přináší do Olomouce kouzlo vinařského světa jižní Moravy. Na akci se představí špičková vinařství. Cílem je nabídnout nejen mimořádně kvalitní vína našich předních vinařů a užít si tak pohodové letní dny, ale také jako doprovodný program nabídnout sommeliérské workshopy a doprovodné akce spojené s edukací o víně, jejichž smyslem je návštěvníkům pomoci přiblížit proces výroby vína, práci ve vinohradech a celkově vinařskou kulturu. Těšit se můžete na vinařské odborníky, kteří vás rádi zasvětí do tajů vína ve speciálních sommeliérských kurzech, které budou ve vybraných časech k dispozici a v pátek pak na cooking show Romana Pauluse. Jako doprovodný program bude na podiu hrát cimbálová muzika. V sobotu se mohou návštěvníci přijít podívat na koncert Davida Kollera, který vystoupí od 20 hodin v areálu FunParku.

David KollerZdroj: Jirka Sloupenský

Zlínský kraj

16. ročník Na kole vinohrady Uherskohradišťska

KDY: sobota 10. července, registrace od 8.30 do 9.30 hodin

KDE: Masarykovo námětí, Uherské Hradiště

ZA KOLIK: startovné 150 korun, vstupné na večerní program je 250 korun v předprodeji, 350 korun na místě

V sobotu se na Masarykově náměstí opět potkají na kole, koloběžkách i pěšky příznivci zdravého pohybu a dobrého vína, v rámci tradiční a vyhledávané akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska. V rámci již 16. ročníku této oblíbené akce budou pro cyklisty připraveny a pečlivě značeny čtyři cyklotrasy a jedna pěší. Nejpohodlnější je registrovat se předem na webu Slovácka (www.slovacko.cz/nakolevinohrady). Den můžete příjemně zakončit při koncertě CM Harafica a posezením u cimbálu na Kolejním nádvoří (Masarykovo náměstí 21). Registrace, podrobnosti k trasám, kontakty a další potřebné informace najdete na www.slovacko.cz/nakolevinohrady a také na telefonu 572 525 525 nebo emailu mic@uherske-hradiste.cz.

Na kole vinohrady.Zdroj: Deník/repro