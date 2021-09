Zámecké slavnosti na Zámku Poruba

KDY: pátek 27. srpna od 17 hodin

KDE: Zámek Poruba

ZA KOLIK: 200 korun (v předprodeji) / 300 korun (na místě); děti do 15 let, senioři nad 65 let, osoby se zdravotním postižením - 300 korun (v předprodeji) / 200 korun (na místě); děti do 10 let, ZTP/P zdarma

Všichni jsou srdečně zváni na 5. ročník Zámeckých slavností na Zámku v Porubě. Součástí programu bude slavnostní odhalení obnoveného portálu s erbem rodu Bzenců.

Program:

Ostravští trubači

Adorea (skupina historického šermu)

„Hrdinové“ - šermířsko-divadelní humorně laděné představení

Divadlo Bez Střechy

„Dědictví“ akční tragikomedie o tom, co vše se může stát, je-li touha po majetku silnější než zdravý rozum. Příběh inspirovaný klasickou italskou Comedií dell´Arte.

Batalion France Jabůrka aneb artilerie do kapsy - unikátní dělostřelecká show

Dei Gratia (historická hudba 13 - 16. století)

Strašení na hradě

KDY: sobota 28. srpna od 17 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: zvýhodněný předprodej: plné vstupné - 100 korun, děti 6-15 let, studenti 16-26, senioři nad 63 let, TP, ZTP, ZTP/P - 60 korun, rodinné (2 dospělí a 2-3 děti) - 280 korun, zdarma děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P; v den konání akce: plné vstupné - 120 korun, děti 6-15 let, studenti 16-26, senioři nad 63 let, TP, ZTP, ZTP/P - 80 korun, rodinné (2 dospělí a 2-3 děti) - 350 korun, zdarma děti do 5 let včetně, doprovod ZTP/P



Strašení na hradě. Stylové rozloučení s prázdninami na Slezskoostravském hradě proběhne v sobotu 28.8. 2021. Hradní brány se otevírají mimořádně až v 17:00, hlavní program začíná v 19:30. Zaručeně se budete bát.

Již 12. ročník jedné z nejoblíbenějších hradních akcí nabídne strašidelný závěr prázdnin. Během dne bude hrad pro veřejnost uzavřen a návštěvníkům akce se otevře v 17:00. Na místě budou stánky s občerstvením a posezení, hlavní program pak startuje se setměním po 19 hod. a končí ve 23 hod. Zvýhodněné vstupné je už nyní možné zakoupit v předprodeji na infocentrech OstravaInfo.

Program bude probíhat od 19:30 do 23:00, návštěvníci budou po skupinách provázeni hradním okruhem plným bytostí vynořujících se z temnot hradu. Na návštěvníky budou číhat čerti, zombie, duchové a další hrůzu nahánějící bytosti. Na akci proto nedoporučujeme brát děti mladší 6 let. Pokud by se vaše ratolesti hodně bály, trasu lze kdykoliv opustit.

V případě, že jdete na akci pouze jako doprovod, můžete si zakoupit vstup pouze na hradní nádvoří a strávit tak příjemný večer u stánků s občerstvením a posezením. Omezené vstupné na hradní nádvoří zakoupíte pouze na místě v den konání akce. Více ZDE.



Testování před akcí na místě a dodržování platných opatření

Abyste si Strašení na hradě užili na maximum a co nejpohodlněji, je tu možnost antigenního testování na místě přímo před akcí. Testovací stan bude připraven před Slezskoostravským hradem v době od 17:00 do 20:00 hod. Do 31.8. 2021 platí, že zdravotní pojišťovna pojištěnci proplácí 2 antigenní a 2 PCR testy z veřejného pojištění, testy nad rámec si pojištěnec uhradí sám na místě v částce 200 Kč/ATG test.



V sobotu 28. srpna proběhne velké strašení na Slezskoostravském hradě.Zdroj: Archiv Slezskoostravského hradu

Do sobotní Muzejní noci se opět zapojí i Hasičské muzeum města Ostravy

KDY: sobota 28. srpna od 17 hodin

KDE: Hasičské muzeum města Ostravy

Do letošní sobotní Muzejní noci (28.8.2021) se tradičně zapojí také Hasičské muzeum města Ostravy, situované v Zákrejsově ulici za katolickým kostelem na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Od sobotních 17 do 24 hodin je zde připravena řada akcí a ukázek pro malé i velké návštěvníky.

Vedle prohlídky rozličných exponátů muzea, které funguje v Přívoze už od roku 2005, to budou praktické ukázky hašení, ruční stříkačky pro trénink návštěvníků, soutěže a kvízy. Nebude chybět občerstvení se specialitami a také neotřelý hudební i slovní podkres DJ Karlsona, dnes již bývalého, ale dlouholetého zkušeného profesionálního hasiče (i DJ).

Jediným omezením na sobotní noční akci v našem Hasičském muzeu bude, podobně jako v dalších 21 otevřených ostravských muzeích, galeriích, kulturních a vzdělávacích zařízeních, povinnost dodržovat hygienická opatření v souvislosti s covidem.

SteelOva - Hornický příběh Ostravy na elektrokole

KDY: sobota 28. srpna od 13.30 do 17.30 hodin

KDE: Ostrava, nástupní místo: Infocentrum DOV

ZA KOLIK: 500 korun na osobu



Jedinečná komentovaná vyjížďka na elektrokole, během které vám budeme vyprávět autentické příběhy z ostravských dolů, hutí i hornických hospod. Přeneseme vás do dob, kdy se městu říkalo černá hvězda a oplývalo hořkým štěstím. Parta lidí, která zná v Ostravě každou uličku, zapadlý kout i oprýskanou ceduli, vás dokonale vtáhne do příběhu industriálního města, jeho minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Váš průvodce je na projížďku dobře vybaven. Má mobilní megafon, proto jeho výklad dobře uslyšíte. Během cesty vám ukáže hodně historických fotografií, takže se budete cítit jako součást příběhu. Přesná trasa zůstává tajemstvím a postupně ji budete odhalovat až na samotné akci.



Co si vzít s sebou:

– cyklistickou helmu a vhodné oblečení

– nabitý mobilní telefon, případně powerbanku k tomu

– dostatečně velkou láhev s pitím

– helmu vám v případě zájmu zajistíme



S kým jet:

– s každým, komu už bylo 18 let

– děti pouze v doprovodu svého zákonného zástupce



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

TIPY ZA KARVINSKO

Noční prohlídky prvorepublikového bunkru

KDY: sobota 28. srpna od 19 do 22 hodin

KDE: Muzeum v bunkru MO-S5 Na Trati, Bohumín

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, děti 50 korun, Děto do 6 let zdarma

Podnikněte výpravu do časů první republiky pod rouškou tmy. Muzeum v bunkru MO-S5 Na Trati pořádá v sobotu 28. srpna od 19 do 22 hodin noční komentované prohlídky. Vybrané části bunkru spatříte stylově pouze za svitu petrolejky. Dospělí zaplatí za vstup 100 korun, děti ve věku 6 až 15 let 50 korun, děti ve věku do 6 let mají vstup zdarma.

„Noční komentované prohlídky se na Pětce staly již tradiční tečkou za letními prázdninami,“ říká za pořádající Klub vojenské historie Bohumín Michal Hejda a dodává: „Jen při nočních prohlídkách máte jedinečnou možnost navštívit ochranný příkop přes nouzový východ objektu. Taky promítneme dokument o proměnách srubu a vyzkoušíme startování dieselagregátu.“ Kdo si přinese vlastní uzeninu (špekáček, párek, cokoli jiného), může si ji opéct na ohništi přímo u bunkru.

Památkově chráněný objekt, který slouží zároveň jako muzeum pěchotního srubu, je pro zájemce otevřen každý víkend a státní svátek, až do 28. září, a to vždy od 14 do 18 hodin (komentované prohlídky každou hodinu, poslední začíná v 17 hodin). Naposledy se bunkr otevře ještě v sobotu 28. října v Den vzniku samostatného československého státu.

Noční pohled na bunkr v Bohumíně.Zdroj: Martin Cieslar

Galaxie Rock zahraje na Masarykově náměstí

KDY: neděle 29. srpna od 17 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Karviná-Fryštát

ZA KOLIK: zdarma



V neděli 29. srpna se v Karviné v rámci programu Karvinské kulturní léto 2021 můžete těšit na místní kapelu Galaxie rock. Tato pop-rocková formace hraje světové hity i vlastní tvorbu. V samostatném bloku zahrají písničky od skupiny Olympic. Na Karvinsku působili již v 80. letech a po dlouhé odmlce jsou zpět. Kapela hraje ve složení: Jiří Cílek - klávesy, kytara, Lumír Dzida - sólová kytara, vocál, Zbyšek Žebrok - baskytara, zpěv, Pavel Dzida - bicí nástroje.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Noc na hradě Hukvaldy

KDY: ze soboty 28. srpna na neděli 29. srpna od 18.30 do 7.30

KDE: hrad Hukvaldy

ZA KOLIK: vstupné pro všechny od 15 let 500 korun, snížené pro děti 4 až 14 let 380 korun

Buď první, kdo zažije jedinečnou noc na třetí největší hradní zřícenině v České republice. Nocování v historickém jádru pod širým nebem, v bývalém vězení nebo dělové baště. Časová náročnost celé akce je přibližně 13 hodin. Akce začne v sobotu v 18.30 a bude končit v neděli v 7.30. Zájemci o nocování si musí dopředu vytvořit rezervaci a nocování proběhne s minimální účastí 20 osob. S sebou si nezapomeňte spacák, karimatku, polštář, pohodlné a teplé oblečení k ohni a na spaní, hygienické potřeby, baterku, pláštěnku. Možnost občerstvení, pití i snídaně bude v areálu zajištěna. (koc)

Hrad Hukvaldy. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Morys Lukáš

Chytrolináda

KDY: neděle 29. srpna od 16 hodin

KDE: Faunapark Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun, rodinné (rodič a 1 až 3 děti) 210 korun, děti do 3 let zdarma



Zábava s principálem klaunů Chytrolínem na téma barvy a balónky. Přijďte si i vy se svými dětmi užít zábavné odpoledne. Připraveny budou soutěže i doprovodný program. Akce začne v neděli od 16 hodin ve Faunaparku ve Frýdku-Místku. Pro vstup si připravte 70 korun, rodinné vstupné vyjde na 210 korun, děti do 3 let mají vstup zdarma. Užijte si zábavné odpoledne s klauny z Balonkova! (koc)

Klauni z BalónkovaZdroj: D. Zbavitele

Frýdecký zámek

KDY: neděle 29. srpna

KDE: Frýdecký zámek

ZA KOLIK: dospělí 100 korun, děti 4 až 14 let 50 korun, osoby nad 65 let 70 korun

Vydejte se za kouzlem poznání tradic, historie, umění a přírody na zámku uprostřed města Frýdku pod beskydskými horami. Dominanta města Frýdku-Místku dříve bránila město na hranici mezi Moravou a Slezskem, stojí nad řekou Ostravicí již od 14. století. Společně s návštěvou zámku si na pokladně vyzvedněte i hrací kartu a vydejte se na 2 kilometry dlouhou trasu, na které je potřeba vyřešit 15 úkolů. Hledačka, která se jmenuje Okolo frýdeckého zámku cestička, zavede do tří zámeckých parků, kde si děti užijí spoustu zábavy a dozví spoustu nových informací. (koc)

Lysohorská nej za západem slunce

KDY: pátek 27. srpna od 15.30 hodin

KDE: Lysá hora, Moravskoslezské Beskydy

ZA KOLIK: 80 korun



Obujte boty a zdolejte královnu Moravskoslezských Beskyd s průvodcem. Odměnou vám za krásného počasí budou nádherné výhledy na okolní Beskydy a možná až do vzdálených Tater. To vše za kouzelné atmosféry zapadajícího slunce. Po cestě nahoru bude čekat 7 zastavení a budou se povídat pověsti spjaté s Lysou horou. Pokud vás výlet v poslední srpnový pátek navnadil, nezapomeňte si předem vytvořit rezervaci ZDE. (koc)



Lysá hora v létě. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

TIPY ZA OPAVSKO

Město znovu přivítá cyklisty

KDY: sobota 28. srpna od 9 hodin

KDE: Horní náměstí, Opava

Jedna z největších sportovních událostí na Opavsku, Silesia Bike Marathon, která je zařazena do Českého poháru horských kol v marathonu a partnerského seriálu Prima CUP, se znovu pojede. Slavnostní start uskuteční výstřel v 9 hodin a pošle závodníky na trať v délce 90 kilometrů. V 10.30 hodin vyjedou závodníci na trať, dlouhou 55 kilometrů a obě tratě povedou obcemi Raduň, Vršovice, Chvalíkovice, Hradec nad Moravicí, Jelenice, Podhradí, Zálužné, Dubová, Žimrovice, Bohučovice a zpět do Opavy. V kylešovickém areálu U Chovatelů pojedou nejmladší účastníci Silesia Bike Marathonek po trasách v délce 150 metrů až 20 kilometrů. (jih)

Letní festiválek končí

KDY: sobota 28. srpna od 16 hodin

KDE: u kulturního domu v Brance u Opavy



Branský hudební minifestival se v režii spolku Starý Ještěr rozloučí s létem vystoupením čtyř skupin. Program zahájí od 16 hodin ostravský Botanyk a následovat budou koncerty třineckého Biographu a pražského Zed Jonese. Minifestival zakončí od 20.30 hodin karvinská Orchidea. (jih)

Na zámku ožije divadelní legenda

KDY: neděle 29. srpna od 20 hodin

KDE: nádvoří Červeného zámku, Hradec nad Moravicí

ZA KOLIK: 300 korun, senioři, ZTP a ZTP/P 200 a studenti do 26 let 100 korun

Básník s velkým nosem a kadet, který vládne kordem stejně dobře jako veršem. Nešťastně milující muž, který ctí památku svého soka, hrdina, který do posledního dechu brání svůj čistý štít. To je Cyrano z Bergeracu, kterého stvořil dramatik Edmont Rostand. Divadelní legendu, kterou ztvární Martin Valouch, jeho sokem bude Daniel Volný a Roxanu představí Soňa Křepelková v aleternaci s Andrteou Zatloukalovou. představí činohra Slezského divadla jako předpremiéru v režii Jiřího Seydlera. Šermířské souboje, podmanivá poezie, přátelství, láska, válka i smrt bude strhující podívanou. Tuto inscenaci uvede Slezské divadlo ve stejném prostředí ještě v pondělí.

Pozor! Cyrano mění místo své návštěvy

V původním záměru měl Cyrano z Bergeracu zavítat tuto neděli (29.8.) a následně ještě v pondělí na nádvoří Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. Studené počasí mu to však znemožnilo, a proto se s návštěvníky sejde ve stejném dni i hodině v teple pod střechou Slezského divadla. Vstupenky zůstávají v platnosti. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Roman Konečný

Borůvky všude, kam oko dohlédne

KDY: neděle 29. srpna od 15 hodin

KDE: kulturní dům, Hlučín



Pod názvem Borůvkový rozmarný kulturák se ukrývá program, ve kterém budou v hlavní roli borůvky a všechny dobroty, které je z nich možné udělat. Jeho součástí bude letní párty, zábava pro děti a farmářské produkty. (jih)



Borůvky. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Iveta Nádvorníková

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Dožínky

KDY: sobota 28. srpna

KDE: Zámecký park, Odry

Na bohatý program se můžete těšit v sobotu v Odrách. Konají se zde Dožínky. Průvod vyrazí od Dělnického domu ve 13.30 hodin směrem do Zámeckého parku. Zde se pak od 16 hodin představí folklorní soubory a cimbálové muziky. Vystoupí CFM Radegast, SLPT Javorník, SVPT Ovčák, Mužský sbor z Kyjova, DOCH, Lentilky, CM Cerky, CM Odera, CM Javorník, Mateřidůšky a Oderští mužáci. Po celé odpoledne budou pro děti připravené dílničky a trampolína. Večer zábava pokračuje dále, od 20.15 hodin se návštěvníci mohou pobavit na Dožínkové taneční zábavě.

Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Jarmila Kuncová

Hudební večer se ZAZPÍVEJMI.CZ

KDY: sobota 28. srpna v 18 hodin

KDE: zahrada restaurace Nové Slunce, Nový Jičín

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Hudební večer v režii dámského hudebního dua ze Starého Jičína - Karla Michalíková, Zuzana Segeťová-Rosová, se uskuteční pod širým nebem na zahradě restaurace Nové Slunce a začne. „Zveme úplně všechny, kdo si chtějí od plic zazpívat a zatančit, protože náš repertoár je složený tak, aby "zasytil" každou věkovou generaci - vemte tedy s sebou děti, rodiče i prarodiče! Kamarády, kolegy, sousedy…," láká na akci hudební duo. Akce se koná jen za příznivého počasí. V opačném případě se akce ruší.

Gulášové hody

KDY: sobota 28. srpna od 14 hodin

KDE: areál lyžařského klubu, Veřovice

Lyžařský klub Veřovice pořádá tuto sobotu už 13. ročník ve vaření gulášů. Už od 14 hodin bude připraveno k ochutnání několik druhů gulášů různých chutí a vůní od těch nejlepších veřovských gulášových mistrů.

ilustrační fotoZdroj: archiv

Festival Paseka

KDY: sobota 28. srpna od 12 hodin

KDE: Trojanovice

ZA KOLIK: vstupné je dobrovolné



Festival nepopulárního umění se koná nedaleko Bystrého potoka v Trojanovicích už popáté. Vystoupí kapely Zrní, Plastic People of The Universe, Zuby Nehty, Kolektivní halucinace, Goji, Na značky, M.A,K.S. crew. Festival je vhodný i pro děti, ty mají ty mají na pasece Lesní školky na Bystrném, připraveny jsou pro ně na pasece všelijaké prolézátka, houpátka, poskakovátka a pískoviště a také tři divadelní představení: Divadlo Bublanina - Začarovaný les, Statické divadlo - Útěk a Dan Taraba - Pták ohnivák. Bohaté občerstvení je zajištěno.



Kapela The Plastic People of the UniverseZdroj: Deník/archiv

TIPY ZA BRUNTÁLSKO

Tajemný hrad Sovinec

KDY: sobota 28. srpna až neděle 29. srpna

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: dospělí 150 korun, děti 90 korun

Po oba poslední prázdninové víkendové dny se můžete těšit na netradiční prohlídky hradu. Dozvíte se zajímavosti z tajemné, možná i temné, minulosti hradu Sovinec, o tajích kuchyně našich předků, zažijete bádání v alchymistické dílně a mnoho dalšího. V sobotu večer budou probíhat strašidelné noční prohlídky plné tajemna, magie a čar (je potřeba se předem objednat na 554 219 863 nebo na sovinec@mubr.cz). Nebudou chybět komentované prohlídky kostýmovanými průvodci, které budou jak v sobotu, tak v neděli od 9.30 do 17 hodin každých 30 minut a nebude chybět ani oblíbený Sovinecký rébus.

Hrad Sovinec - Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Dalibor Otáhal

Valšovská letní slavnost

KDY: sobota 28. srpna od 14 do 18 hodin

KDE: fotbalové hřiště ve Valšově

ZA KOLIK: zdarma



Slavnosti, které uvítají jak malé, tak velké účastníky. Pořadatelé zvolili zastřešené zázemí u fotbalového hřiště ve Valšově. Pro děti budou připraveny soutěže a hry, nafoukne se velká atrakce Pravěk, zahraje cimbálová muzika Gizdi, tu vystřídá hudební skupina La Nanita a v rámci večera budou probíhat i vstupy taneční skupiny Dambra. Dambra bude vystupovat s novou taneční choreografií se světelnými efekty. Občerstvení bude v rámci akce zajištěné.

Rozloučení s prázdninami

KDY: neděle 29. srpna od 15 hodin

KDE: hřiště TJ Sokol Brantice, Krnov

ZA KOLIK: zdarma

Máte doma mláďata, kterým už za pár dní (snad) začne znovu školní docházka? Neváhejte, a i vy společně se svými dětmi přijďte dát prázdninám sbohem. Rozloučení s prázdninami proběhne na hřišti TJ Sokol Brantice od 15 do 18 hodin. Připraveny budou skákací hrady, animační program, tvořivá dílna, malování na obličej, koníci a poníci, občerstvení nebo zmrzlina.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Veronika Zimová

Dlouhá noc s toulavými kytarami

KDY: pátek 27. srpna od 18 hodin

KDE: autokempink Dolina v Ludvíkově



Tentokrát trošku po trampsku proběhne akce Dlouhá noc s kytarami, kterou pořádá Spolek Přátelé Vrbenska. Přineste si kytary a zahrajte pro radost sobě i ostatním. V rámci večera proběhne Mezinárodní noc netopýrů, kdy se vyhlásí nejhezčí kostým a škraboška večera a ocení se bednou sektu. Od 20.30 se můžete těšit na letní kino a až vám v průběhu filmu vyhládne od 22 hodin si budeme moct naplnit žaludek vlastnoručně upečeným špekáčkem.

Krnov Run 2021

KDY: neděle 29. srpna od 8.30

KDE: Cvilín, Ježník

V rámci závodu Krnov RUN budou v neděli slavnostně otevřeny nové běžecké trasy na Cvilíně a Ježníku. Zahajovací závod proběhne na Ježníku, start bude na parkovišti u bývalé léčebny. Prezentace účastníku začne v 8.30, v 9.45 dojde ke slavnostnímu otevření stezek a první běžci odstartují v 10.45.

Předem registrovaní závodníci obdrží při prezentaci sportovní balíčky s občerstvením. Po ukončení závodu proběhne veřejná prohlídka nově vybudované Venkovní tělocvičny na Ježníku s praktickou ukázkou použití posilovacích prvků.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ TIPY ZE SOUSEDNÍCH KRAJŮ

Olomoucký kraj

Strongman Šternberk

KDY: sobota 28. srpna od 13 hodin

KDE: parkoviště sportovní haly Ecce Homo ve Šternberku

ZA KOLIK: zdarma

Nenechte si ujít 9. ročník sportovního klání silných mužů v extrémních silových disciplínách. Jedná se o závod České strongman ligy pod záštitou ČNFS. Závod Strongman Šternberk 2021 navštíví v sobotu pořádní chlapy ze všech koutů České republiky. Pro závodníky je připraveno pět náročných silových disciplín, které prověří kompletní sílu, vůli i odhodlání.

Závod se koná za každého počasí! Během závodu proběhne dobročinná sbírka na nemocnou Adélku z Mladějovic, která má diagnostikovanou DMO.

Ilustrační foto.Zdroj: Strongman

Plumlovský drak aneb Dračí loděa jejich posádky opět v akci

KDY: sobota 28. srpna od 9 hodin

KDE: Plumlovská přehrada, pláž U Vrbiček, Mostkovice

ZA KOLIK: 50 korun, děti do 12 let zdarma



Tradiční akce rozvíří vody a zvedne vlny Plumlovské přehrady. Festival dračích lodí nabídne poslední srpnovou sobotu od brzkého rána, od 9 hodin, skvělou podívanou. Vedle závodů malých dračích lodí, se bude v areálu na pláži U Vrbiček konat také velký dětský den. Dorazte s celou rodinou podpořit nabuzené posádky dračích lodí. Závod v malých dračích lodích se pojede mezi 9. až 18. hodinou. Užijte si kultovní „Den přehrady“, skvělou atmosféru, dobré jídlo i pití. Pro děti budou připraveny nafukovací atrakce i překážková dráha. Programem po celý den bude provázet Petr Zakopal. Slavnostní vyhlášení výsledků závodů proběhne mezi 18. – 19. hodinou.



Stejně jako loni, převzal záštitu nad akcí primátor statutárního města Prostějova Mgr. František Jura, i proto budou moci dračí posádky soutěžit o Pohár primátora.

Zlínský kraj

Za lidovými řemesly i valašskou kuchyní zavítejte do Živých dřevěnic

KDY: sobota 28. srpna od 13 do 18 hodin

KDE: Valašské Klobouky

Tři kloboucké dřevěnice, Červený dům, Stará radnice, stodola u domu Josefa Bratmanna i věž farního kostela se o poslední srpnové sobotě otevřou, aby si sem lidé mohli přijít pro jedinečné zážitky. Při procházce po historickém centru města se návštěvníci mohou zastavit u valašských chalup, nahlédnout do světnic a přiblížit si živobytí našich předků. Hospodyňky příchozí pohostí, řemeslníci zase vezmou do rukou nářadí a pustí se do práce. Své nástroje nenechají zahálet ani muzikanti, a tak bude na Živých dřevěnicích pěkně veselo. Přijďte si užít příjemnou lidovou atmosféru už v sobotu 28. srpna od 13 do 18 hodin.

„Srdečně zveme na návštěvu Pechancovy dřevěnice, kde uvidíte všední život valašské rodiny, do Pivečkovy dřevěnice, kde se ocitnete v ševcovské domácnosti, a také do dřevěnice na Kosence, kde zavoní v peci upečený chleba, zavrtí se kolovrátek a bude se drhnout peří. A v programu toho bude daleko víc, proto si určitě udělejte čas a vydejte se s námi na putování za valašskými tradicemi,“ pozvala Eliška Olšáková, starostka města Valašské Klobouky.

Spolu s dřevěnicemi se návštěvníkům otevřou i další památkové objekty. „Zváni jste do Červeného domu na Masarykově náměstí, kde se podíváte do soukenické i prvorepublikové domácnosti a také do dobové kuchyně z 50. let. Expozice o díle architekta Huberta Gessnera můžete zhlédnout ve Staré radnici a ve stodole na zahradě domu Josefa Bratmanna. A když vystoupáte po schodech do výšin kostelní věže, pokocháte se výhledem na město s nezvyklým nadhledem,“ pozval Jaroslav Baloušek, ředitel Kulturního a vzdělávacího střediska Valašské Klobouky.

V areálu Kosenky příchozí přivítá lidovými písničkami cimbálová muzika Klobučan. Zruční řemeslníci k tomu před zraky návštěvníků oživí staré tradiční postupy, například kutí kos, výrobu šindelů a metel, tkaní na stavu, paličkování, předení na kolovrátku a další. Lákavou zkušeností pro malé i velké se jistě stane skok do čerstvého bělokarpatského sena. A k občerstvení tu zavoní valašská kyselica, pečené zemáky s česnekem nebo chleba z pece. Dvůr Janíkovy dřevěnice pak nabídne venkovní výstavu obrazů i místo k příjemnému odpočinku.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Daniela Loudová

Unikátní koncert Cyrille Oswald Quartetu

KDY: neděle 29. srpna od 19.30

KDE: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 160, na místě pak za 180 korun



Jedinečný koncert plný skvělé muziky na vlnách bluesu a jazzu rozehrají v neděli večer Cyrille Oswald Quartet, který tvoří čtyři hudebníci: Cyrille Oswald z Nizozemska, Rusové Daniel Bulatkin a Max Makagonov a v českém zastoupení Petr Nohavica. „Cyrille Oswald se začal věnovat hraní na profesionální úrovni, když žil v Karibiku, od roku 1994. Po návratu do Holandska založil latinský soubor a začal se studiem na Královské konzervatoři v Haagu, kterou dokončil v roce 2001. V Holandsku patří do jednoho z nejprestižnějších současných orchestrů, the New Rotterdam Jazz Orchestra,“ lákají na webu organizátoři. Dopřejte si v závěru prázdnin a dovolených skvělou hudební tečku – pecku. Nebudete litovat.