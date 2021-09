Slezskoostravský Rock-Fest 2021

KDY: sobota 18. září od 12 hodin

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: vstupné v předprodeji 450 korun, na místě 500 korun, děti a TZP zdarma

Na třináctém ročníku hudebního festivalu SORFEST 2021 vystoupí KRUCIPÜSK, LIMETALL, COCOTTE MINUTE, PLEXIS, KRYPTOR, NAHUM, ILLUMINATI.CA & JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ a další.

Hudební festival Slezskoostravský Rock-Fest „SORFEST 2020“ se intenzivně připravuje a bude konat v sobotu 18. září 2021 na Slezskoostravském hradě a Loděnici pod hradem.

13. ročník festivalu Slezskoostravský Rock-Fest Open Air se bude konat opět NA TŘECH! pódiích - Nádvoří STAGE, Aréna STAGE a Loděnice pod hradem, kde bude také probíhat doprovodný program festivalu. Rockmetalový open air festival Ostravska nabídne žánrově bohatou přehlídku zajímavých interpretů, kde nebudou chybět špičky domácí hudební scény, mladé talentované formace i speciální hosté ze zahraničí. Součástí festivalu jsou doprovodné akce i atrakce pro děti a mládež - dětská zóna. V průběhu akce budou zajištěny prodeje občerstvení a jiné sportovně outdoorové aktivity…

Skupina Limetall.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Zažít Ostravu jinak 2021

KDY: sobota 18. září od 13 hodin

KDE: Ostrava

ZA KOLIK: zdarma



Celá tato akce se koná v rámci Evropského týdne mobility a Světového dne bez aut, což znamená, že ulice budou patřit jen a jen lidem! Samozřejmostí budou stánky s občerstvením a chill zóna, kde si odpočinete a třeba poslechnete hudbu nebo sníte zákusky od vašich sousedů.



Program a všechny, se kterými se budete moci potkat, bude postupně zveřejněn.



Akce je organizována v rámci projektu "Rozvoj MA21 a MOaP v roce 2021", který byl finančně podpořen Moravskoslezským krajem.



Aktuality můžete sledovat na FB události.

Adolphe-Charles Adam: Korzár

KDY: sobota 18. září od 18.30 hodin

KDE: Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava

ZA KOLIK: 420 korun / 400 korun / 380 korun / 320 korun

Národní divadlo moravskoslezského přivádí na jeviště první taneční novinku sezóny: Příběh o korzárovi (korzárce), který (která) vyplouvá na moře a bojuje za svobodu, lásku a své místo v nerovném světě.

Francouzský choreograf Michel Bejar spolu s libretistkou Céline Barcaroli vytvořili přitom na motivy původního romantického baletu (který měl premiéru v roce 1856) ucelený příběh spíše volně inspirovaný předlohou – stejnojmennou básní lorda Byrona z roku 1814. Současný francouzský skladatel Joris Barcaroli pro NDM hudbu upravil a doplnil tak, aby více konvenovala současnému divákovi. Doprovázet bude vždy živě orchestr opery NDM. Balet je vhodný i pro děti a může sloužit jako první seznámení mladšího diváka s baletem.

Národní divadlo moravskoslezské uvedlo balet Korzár.Zdroj: Archiv NDM

Slavnostní otevření prostoru zeleň za lunou

KDY: neděle 19. září od 13 hodin

KDE: Veřejný prostor mezi ulicemi Kosmonatů a Patrice Lumumby v Ostravě-Zábřehu, za kinem Luna.

ZA KOLIK: zdarma



Veřejné prostranství za kinem Luna v Zábřehu se změnilo na atraktivní místo pro setkávání přátel, různých generací, místo pro sportovní, školní, odpočinkové i rekreační aktivity.



Kromě vysazení nové zeleně přibyla řada nových možností pro volný čas - in-line dráha, stoly na ping pong, workoutové hřiště - jeden z vítězných projektů Participativního rozpočtu Ostravy-Jihu 2018. Kromě laviček zde návštěvníci najdou také pítko s vodou.



V rámci akce uvidíte exhibici profesionálních parkouristů a představení jednotlivých prvků nového parkourového hřiště. Zájemci si budou moci parkour pod dohledem zkušených lektorů na místě vyzkoušet a zasoutěžit si o věcné ceny.

KARVINSKO

Muzejní noc – Švédi v Těšíně

KDY: sobota 18. září od 18 hodin

KDE: Historická budova Muzea Těšínska v Českém Těšíně

Akce Muzejní noc – Švédi v Těšíně se bude konat poprvé v Historické budově Muzea Těšínska v Českém Těšíně, a to od 18 hodin do půlnoci. V budově i na muzejním dvoře potkáte vojsko, zhlédnete dobové ležení, zbraně a zbroj, vyslechnete si pověst o těšínském kvítku, můžete se zúčastnit přednášky Švédsko za polárním kruhem, pokochat se puškami těšínkami a poslechnout si odborný výklad o tom, jak se dodnes vyrábějí. Nebude chybět ražba mincí, venkovní projekce, historický knihtisk, výtvarná dílna s typickým švédským dalarnským koníkem, zkoušení kostýmů či focení.

Budeme trochu cestovat v čase a přeneseme se až do dnešních dnů, do doby, kdy je mezi lidmi čím dál tím více žádanější severská literatura, konkrétně krimi. Ze švédské ambasády v Praze jsme zapůjčili výstavu Švédsko, místo činu, která seznamuje s populárními autory, jako jsou Stieg Larsson, Lars Kepler, Camilla Läckberg a mnozí další. Výstavu doplní stánek českotěšínské knihovny.

Muzeum Těšínska. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Pavel Netolička

Workshopy na cestách: Opava a okolí

KDY: neděle 19. září od 8 hodin

KDE: Odjezd v 8.00 hod. z autobus. stan. Český Těšín

ZA KOLIK: cena zájezdu 200 korun



Tradice a pamětihodnosti města Opavy, perlyOpavského Slezska. Nabízí mnoho skvostů,které stojí za poznání. Návštěvníky upoutákrása přírody, významné historické objekty apohostinnost obyvatel. Celodenní výlet zapoznáním.



Program:

*Opava- skvosty města – prohlídkas průvodcem

*obědová přestávka

*Arboretum Nový Dvůr – vstup - hradí účastníci osobně/60 Kč základní, 30 Kčděti, senioři a studenti po předložení průkazu



Návrat je plánován kolem 17.00 hodiny.

Hornické slavnosti budou ve znamení piety, bohoslužby i zábavného programu pro veřejnost

KDY: sobota 18. září

KDE: Park Boženy Němcové, Karviná

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu 18. září 2021 ožije Park Boženy Němcové v Karviné, kde proběhnou tradiční Hornické slavnosti. Společnost OKD pořádá slavnosti pro své zaměstnance, jejich rodiny a také širokou veřejnost. Vstup na akci je zdarma. „Po loňském náročném roce, kdy jsme museli kvůli covidu tradiční Hornické slavnosti oželet, jsme moc rádi, že se opět při této příjemné události setkáme, a to nejen s našimi zaměstnanci. Tento den začneme vzpomínkou na ty, kteří těžkému hornickému povolání obětovali svůj život,“ přiblížila Vanda Staňková, předsedkyně představenstva OKD.

Hornické slavnosti začnou v deset hodin dopoledne pietním aktem na Univerzitním náměstí v Karviné. Za zvuku hornických písní tam u pomníku obětí havířské profese položí věnce a kytice zástupci vedení společnosti OKD, pozvaní hosté a také rodiny a kolegové.

„Následovat bude průvod krojovaných horníků a zástupců těžařů městem do kostela Povýšení sv. Kříže, kde od 11 hodin bude sloužena mše za všechny zemřelé spolupracovníky. Následně je v plánu kulturní program, který v parku Boženy Němcové začne ve 14:30,“ doplnil výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Na hlavním pódiu se představí Anna K., Tereza Mašková, skupina NEBE, Petr Bende s kapelou a program uzavře skupina BUTY.

Pro děti bude připraven bohatý zábavný program, který pravidelně pořádá Nadace OKD. Od 14 do 18 hodin si děti v Nadačním městečku mohou zasoutěžit, vyrobit dárkové předměty a také si odnést pěkné ceny. Nebude chybět foto koutek, lezecká stěna, nafukovací atrakce a také autogramiáda karvinských fotbalistů. Letošní ročník se ponese v duchu hesla „Letem světem.“

Během celého dne bude nutné v areálu dodržovat platná protiepidemická opatření.

Hornické slavnosti v Karviné. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Januszek Tomáš

Karvinští zahrádkáři vystavují

KDY: pátek 17. září a sobota 18. září, vždy od 9 do 18 hodin

KDE: areál ČZS v Mlýnské ulici v Karviné-Fryštátě



Na tradiční podzimní výstavu Zahrada 2021 zvou v pátek a v sobotu zahrádkáři z Karviné. Koná se jako obvykle v areálu ČZS v Mlýnské ulici v Karviné-Fryštátě.



K vidění budou letošní výpěstky místních zahrádkářů, členů ČZS, kaktusy a sukulenty, okrasné rostliny, rukodělné práce a výpěstky z balkonů a lodžií.

Součástí výstavy je mykologická poradna, bezplatná poradna pro pěstitele, soutěž o ceny pro školní třídy, které se zapojily do soutěže. A chybět nebude ani Soutěž o nejtěžší rajče a papriku, ochutnávky a přednášky. Koupit bude možné okrasné rostliny a keře a košíkářské a keramické předměty.



To vše 17. a18. Září vždy od 9 do 18 hodin.

Den města Orlové

KDY: sobota 18. září od 11 hodin

KDE: Areál Letního kina Orlová

ZA KOLIK: vstupné 50 korun

V sobotu 18. září proběhne v areálu letního kina již 24. ročník DNE MĚSTA ORLOVÉ. Organizátoři připravili pestrý a bohatý program, v němž se od 14:30 hodin představí Orlovanka Eliška Rusková, Sebastian, Petr Rezek a Olga Lounová. Den plný zábavy uzavře ve 20:45 hodin vystoupení kapely NO NAME.

Na své si přijdou i děti. Už v 11 hodin vypukne Wikiho zábavná show s Mimoni a od 14 hodin se mohou vydat na Pirátské dobrodružství.

Do programu se zapojil se svou sportovní nadílkou i Městský sportovní klub Orlová.

Sobota bude v dopoledních hodinách patřit mládežnickému sportu. Od 12:45 a 14:15 hodin je připraveno bruslení na ledové ploše zimního stadionu, a to ZDARMA pro rodiny s dětmi. Otevřena bude i půjčovna bruslí. V 15:30 hodin odehrají fotbalisté FK Slavia mistrovské utkání s Brušperkem. Hokejisté MSK U21 zahájí v 17 hodin svou sezónu prvním ostrým startem s HC Rožnov pod Radhoštěm. Ani tady organizátoři nezapomněli na doprovodný program pro fanoušky.

Zavírání pramenů s ochutnávkou burčáku

KDY: sobota 18. září od 14.30 hodin

KDE: Park u Rehabilitačního sanatoria, Karviná

ZA KOLIK: 100 korun



Lázně Darkov zvou všechny Karviňáky i návštěvníky z širokého okolí na akci plnou dobrého jídla a zábavy. Tradiční společenská událost Zavírání pramenů proběhne v sobotu 18. září v parku u Rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích. Letošní ročník slibuje opět dobrou zábavu a pestré obsazení. Celodenní program je připraven pro celou rodinu. Pro dospělé je připravena ochutnávka burčáku.



Vše odstartuje ve 14:30 hodin koncertem oblíbené kapely Legendy se vrací, která hraje v sofistikovaném provedení světové legendární rockové pecky. Následovat budou sokolnické ukázky. V 16:00 vystoupí AKVARTET vojenská hudba Olomouc. Od 17:30 nabídne jedinečnou podívanou hudební skupina Michal David revival. V 18:45 vypukne strhující houslová show houslového virtuosa, zpěváka a baviče Jirky Erlebacha, který zábavnou formou představí housle ve všech jejich podobách napříč různými hudebními styly. V 19:30 celý program vyvrcholí koncertem kapely HEC, která zahraje k tanci i poslechu největší české i zahraniční šlágry.



Vstupné pro veřejnost je 100 Kč, kapacita je omezena na 800 účastníků. Předprodej vstupenek probíhá od 13. září na recepci budovy A Rehabilitačního sanatoria. Pro klienty Lázní Darkov je vstup zdarma.



Vstup bude umožněn pouze s platným potvrzením o testování na covid, nebo s platným očkováním či potvrzením o prodělání nemoci.



Prostranství u rehabilitačního sanatoria. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Gabriela Stašová

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Procházka zooparkem nejen pro pamětníky

KDY: sobota 18. září od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun, rodinné vstupné 150 korun, děti do 3 let zdarma

Kolik bylo zvířat v zooparku ve Frýdku-Místku (1960-1976) Kde všude kosili a sušili seno pro zvířata. Kolik lidí se staralo o zvířata? Kde mel klec medvěd a kde na lidi plivala legendární lama? Kdo a proč zrušil zoopark?

Via vitae Comenius

KDY: sobota 18. září od 18 hodin

KDE: Kostel Všech svatých, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 180 korun, zlevněné vstupné - 150 korun



V roce 2020 jsme si připomněli 350. výročí od úmrtí jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů, který je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si svým dílem přízvisko Učitel národů. K této příležitosti vznikl spolu s Jitkou Baštovou nový hudební pořad, jenž plynule propojí hudbu se slovem. Účinkují: Jitka Baštová - akordeon, Jindřich Macek - loutna.



Vstupenky v předprodeji online ZDE nebo na pobočkách Turistického informačního centra Frýdek-Místek.



Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/archiv

Hukvaldský POTLACH - Rozloučení s létem hudbou na koupališti

KDY: sobota 18. září od 18.30 hodin

KDE: Areál Hospůdky na koupališti, Hukvaldy

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Kulturní spolek Hukvaldský potlach vás zve na další hudební večer – Rozloučení s létem s kapelou The Addams sisters (vítězky autorské Porty 2019) a country kapelou Šlakhotref. Akce se uskuteční v areálu Hospůdky na koupališti v Hukvaldech 18. září 2021 od 18.30. Vstupné je dobrovolné.

Ensemble Castelkorn: Italské inspirace

KDY: sobota 18. září od 15 hodin

KDE: Kostel Božího těla, Jablunkov

ZA KOLIK: 200 korun, senioři 150 korun



V rámci Svatováclavského hudebního festivalu 2021 vystoupí v sobotu 18. září v kostele Božího těla v Jablunkově houslista Josef Žák a sopranistka Claire Lefilliâtre za doprovodu Ensemble Castelkorn.



Široká paleta barev a tvarů, podmanivá lehkost tahů i nekompromisní lehkost afektů italského vkusu 17. století… to vše v sobě skrývá program pařížského souboru založeného českým houslistou Josefem Žákem. Podstatnou část svého repertoáru těží ze sbírky olomouckého biskupa Liechtenstein-Castelcorna, kdy letos poprvé obohacuje své instrumentální zvukové spektrum o registr lidského hlasu a s velkou ctí představuje výsledek spolupráce se sopranistkou Claire Lefilliâtre (francouzský soubor Le Poème Harmonique), která se celosvětově řadí mezi nejlepší interpretky italského stylu 17. století.



Ilustrační foto z koncertu Svatováclavského festivalu.Zdroj: Archiv

OPAVSKO

Pohádka O Malence

KDY: neděle 19. září od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun

Malenka patří k nejoblíbenějším Andersenovým pohádkám pro děti od tří let. Vypráví o malinké holčičce,která se narodila ze semínka v krásné květině a prožije řadu dobrodružství - únos ropuchou, útočiště u myšky, setkání se sobeckým krtkem, i s nemocnou vlaštovkou, kterou Malenka zachrání před smrtí. A vlaštovka pak odnese Malenku do země, kde je spousta květin a slunce a kde tahle maličká dívenka konečně najde své štěstí. (jih)

Opavský hudební víkend

KDY: sobota 18. září od 16 a neděle 19. září od 16 hodin

KDE: Kupe, Opava

ZA KOLIK: Jednodenní vstupné za 250 a dvoudenní za 400 korun



Víkendový festivalový program začíná v sobotu v 16 hodin v Kupe Minifestival Kvarteto kvartetdvojím vystoupením dámského kvarteta Beladoma Quartet a světově proslulého kvarteta Gadrew Way, které doprovázelo například Karla Gotta a Hanu Hegerovou i Andrea Bocelliho nebo Georga Michaela.



Pokračuje nedělními koncerty Opole Quarteta které návštěvníky potěší nejenom skladbami Beatles, ale též celosvětově známou písní od Louise Armstronga What a wonderful world. Posledním vystupujícím kvartetem bude Kukal Quartet, držitel třetí ceny a titulu laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 2021. Repertoárem připomene klasické melodie českých velikánů - Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. (jih)



The Beatles. Ilustrační fotoZdroj: Archiv

Schůzka s vodníkem bude nasucho

KDY: neděle 19. září od 14 hodin

KDE: Slezské divadlo, Opava

Chytrý vodník Česílko, lakomý Knížepán a krásná Rusalka. To jsou hlavní postavy pohádky Vodník Česílko, kterou podle oblíbeného klasického Večerníčku nastudovali členové Divadla scény Zlín a přivezou ji opavským dětem. Ty budou sledovat, jak si vodník se svými přáteli poradí s Knížepánem, který chce mocí mermo získat rusalku. Příběh doplní veselé písničky Davida Rottera. Během víkendu se posluchačům představí čtyři nejenom čeká prestižní smyčcová kvarteta s pestrým repertoárem. (jih)

Minifestival Kvarteto kvartet

KDY: sobota 18. září od 16 hodin

KDE: Kupe, Opava



Koronavirové restrikce donutili pořadatele jedinečného hudebního minifestivalu smyčcových kvartet dvakrát ustoupit. Do třetice však už nezasáhnou a druhý ročník Kvarteta kvartet dostane 18. září od 16 hodin v Kupe zelenou.



Během víkendu se posluchačům představí čtyři nejenom čeká prestižní smyčcová kvarteta s pestrým repertoárem. Program zahájí dámské smyčcové kvarteto Beladona Quartet, na které naváže světově proslulé kvarteto Gadrew Way, ktré doprovázelo například Karla Gotta, Hanu Hegerovou i Andrea Bocelliho nebo Georga Michaela. Nedělní minifestivalová část nabídne polské kvarteto Opole Quartet, které návštěvníky potěší nejenom skladbami Beatles, ale též celosvětově známou písní od Louise Armstronga What a wonderful world. Závěr dá prostor nadějnému mladému pražskému kvartetu Kukal Quartet, pyšnícímu se řetí cenou a titulem laureáta na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro 2021. Repertoárem připomenou klasické melodie českých velikánů - Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka. Jednodenní vstupní je 250 a dvoudenní 400 korun. (jih)

Charitní sportovní den

KDY: sobota 18. září od 9 do 13 hodin

KDE: fotbalové hřiště v Opavě – Kylešovicích

Benefiční rodinné dopoledne, plné zábavy a netradičních sportovních disciplín, připravila pro zájemce z řad veřejnosti Charita Opava s Okresním fotbalovým svazem. Jeho výtěžek je opět určený pro její mobilní hospic Pokojný přístav. Návštěvníky čekají netradiční sportovní disciplíny jako jízda na invalidním vozíku, hra šupec, zvuková střelba, jízda na dvoukole, fotbalový slalom nebo speciální ruské kuželky. Kdo je zvládne, získá kromě diplomu i originální medaili. Program mimo jiné doplní malý koncert nevidomé obyvatelky Domu sv. Cyrila a Metoděje Ivety Dunkové, masírování šíje od Wellness centra Charity Opava i vystoupení mažoretkové skupiny Banimo. Záštitu nad akcí převzal senátor Herbert Pavera. (jih)

Zámecké burčákobraní

KDY: sobota 18. září od 14 hodin

KDE: zámek Kravaře



Burčákem provoněný prostor nabídne návštěvníkům též vystoupení cimbálové muziky Háj, folklorního souboru Karmašnice i kapely Majzlík. Součástí programu budou projížďky v kočáře a pro děti jsou připravené zábavné atrakce. (jih)



Burčák, prodej , ochutnávka. Ilustrační fotoZdroj: Deník/ Archiv

NOVOJIČÍNSKO

Talisman z orgonitu

KDY: sobota 18. září od 9 hodin

KDE: Slovanská 8, Nový Jičín

Orgonit je energetický fenomén, který se v současnosti často používá jako komponent do šperků pro jejich hlubší i praktičtější význam. V Novém Jičíně na Slovanské 8 si mohou všechny zvídavé děti v sobotu 18. září od 9 hodin přijít vyrobit svůj orgonitový talisman! Kurz vede Renča Petrskovská. Rezervovat místo si můžete na e-mailu tereza@terezakucerova.cz nebo na čísle 733 608 769. Více informací naleznete také na webu www.terezakucerova.cz. Příjemnou zábavu při výrobě krásných talismanů!

Talismany z orgonitu. Ilsutrační fotoZdroj: Deník / Poláková-Uvírová Petra

Country festival

KDY: sobota 18. září od 10 hodin

KDE: Náměstí Štramberk

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Vystoupení country kapel z blízkého i dalekého okolí. Country tance Taneční centrum RELAX Kopřivnice. Ukázky westernových řemesel a technik. Westernová exhibice - Pája Votárek - World Champions 2003 v show biči z Las Wegas. Doprovodný program, občerstvení.



Od 10 do 13 hodin probíhá soutěž o nejlepší Štramberský guláš.

BRUNTÁLSKO

Kašpárek ze Skalního hradu

KDY: víkend 18. - 19. září

KDE: Hrad Sovinec

Prázdniny jsou za námi a děti se vrátily do školních lavic. Ale co kdybychom jim dopřáli ještě jeden skoro prázdninový víkend? O víkendu 18. - 19. září 2021 proto v prostorách hradu Sovinec připravili organizátoři oblíbenou pohádkovou akci s názvem Kašpárek ze Skalního hradu, aneb loutkářská a divadelní pouť.

Návštěvníky všeho věku budou na pátém nádvoří bavit skupiny šermířské, divadelní a komediální. Šermířská a divadelní společnost Berendal si pro tuto akci připravila novou pohádku Posezení s králem a předvedou také středověké dvorské tance a pro starší i souboje na sekery, palcáty i meče. Skupina scénického šermu Allegros připomene oblíbenou pohádku Popelák.

Loutkové divadlo Kašpárkův svět přijedou s rodinnou loutkovou pohádkou Peklo v pekle a další příběhy Kašpárka. Pro zvědavce bude připravený Sokolnický dvorec s dravými ptáky, které si budete moci i vyfotit na ruce.

Loutkové divadlo KAŠPÁRKŮV SVĚT přijedou s rodinnou loutkovou pohádkou Peklo v pekle a další příběhy Kašpárka.Zdroj: se souhlasem Petra Šenkyříka

Rozloučení s létem

KDY: sobota 18. září od 9 hodin

KDE: pláž u Slezské Harty v Leskovci nad Moravicí

ZA KOLIK: program je zdarma, startovné v soutěži je 150 korun



Rozloučení s létem na Bruntálsku se koná v sobotu 18. 9. 2021 na pláži u Slezské Harty v Leskovci nad Moravicí. Čeká vás soutěž ve vaření kotlíkového guláše, projížďky na koních a vyhlídkové projížďky kočárem nebo také vyhlídková plavba na lodi Harta s pirátským dobrodružstvím! V rámci doprovodného programu se objeví také skákací hrad, šlapadla či elektrolodě/elektrokola/elektrokoloběžky.



Občerstvení se bude prodávat za výprodejové ceny! Přijďte se rozloučit s létem, ochutnat soutěžní guláše a užít si program na voděi na souši. Při nepříznivém počasí bude k dispozici vytápěný stan.

