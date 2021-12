Lakomá Barka

KDY: v sobotu 4. prosince od 16 hodin

KDE: Stará aréna, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Ve vesničce u Prahy jménem Dejvice lidé vůbec nerozdávali, ale naopak škudlili a hamonili, jeden víc než druhý. Ze všech nejlakotnější byla ale farářova kuchařka Barka. Nebyla by to pohádka, kdyby se obyvatelé nakonec nenapravili, anebo ne?

Ferda Páv – slavný fotograf

KDY: v pátek 3. prosince od 15 hodin

KDE: Ateliér pro divadelní vzdělávání, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Přijďte se v předvánočním čase potěšit pohádkou, u které se zároveň zahřejete v rozpálené Africe. Slavný fotograf Ferda Páv se vydá na své cesty i v prosinci. Kreativní tvoření v prostorách Ateliéru spojené s představením Ferda Páv – slavný fotograf, které začne v 16 hodin, zakončíme nadílkou Mikuláše, čerta a anděla.



Ferda Páv – slavný fotografZdroj: www.ndm.cz

Mikuláš a Dobrá zpráva

KDY: v sobotu 4. prosince od 10 hodin

KDE: Akord, Ostrava-Zábřeh

ZA KOLIK: 190 korun, dospělí bez nadílky 100 korun

Velká mikulášská pohádka s písničkami a nadílkou v podání divadelního souboru Nahodile. Na každé dítě čeká po skončení pohádky nadílka přímo od Mikuláše.

Přání Ježíškovi

KDY: v sobotu 4. prosince od 17.30 hodin

KDE: Dům kultury Poklad, Ostrava



Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme jsou vyprávěny s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou. Samozřejmě nechybí i ta správná dávka nefalšované romantiky a sentimentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty malou uprchlci z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je pro něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná dostanou ještě jednu šanci. Film si můžete vychutnat třeba 4. prosince od 17.30 hodin v ostravském Domě kultury Poklad.



Richard Krajčo ve filmu Přání JežíškoviZdroj: Bioscop

KARVINSKO

Kouzelné Vánoce

KDY: v neděli 5. prosince 9 do 15 hodin

KDE: Archeoskanzen Chotěbuz -Podobora

Zažijte atmosféru tradičních Vánoc a přijďte si vyzkoušet nazdobit vánoční baňku nebo vyrobit svíčku na Štědrý den.

Havířovská růže

KDY: v neděli 5. prosince 8 do 19 hodin

KDE: Zimní stadion, Havířov



Krasoklub Havířov zve všechny milovníky zimních sportů na 47. ročník tradičního závodu krasobruslařů.



Ilustrační fotoZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Koncert kapely Isara

KDY: v sobotu 4. prosince od 20 hodin

KDE: Pizzeria Altro Verdi, Český Těšín

Isara je hudební skupina, věnující se hudbě britských ostrovů – tedy Anglie, Skotska a Irska. V jejím repertoáru najdete převážně balady a vůbec „písně s příběhem“, ke kterým ISARA přistupuje s úctou a respektem k původním textům a tradičním aranžím. Přesto by ji asi nikdo nezařadil ke kapelám tradičního ražení. Výsledný mix by se dal nejspíš pojmenovat celt-folk-rock. Rock zastupují bicí, baskytara a el. kytara, klávesy, folk potom akustické kytary a vícehlasé vokály a tradici irské flétny a píšťaly, cistra nebo mandolína. Výsledkem je mix, který neurazí příznivce žádného ze zmíněných žánrů.

Zdroj: Youtube

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Mňága a Žďorp

KDY: v sobotu 4. prosince od 18 hodin

KDE: Klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 300 korun

Rodáci z nedalekého Valašského Meziříčí dorazí roztančit frýdecko-místecký Stoun.

Mňága a Žďorp. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Pavel Sonnek

Purpura na plotně voní

KDY: v sobotu 4. a v neděli 5. prosince od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 30 korun, děti 15 korun



Období Vánoc vždy bylo magickým bodem zimního období. Oslava narození spasitele i obřady k zajištění zdraví a dostatku úrody byly pro lidi jistotou, že jejich život bude v příštím roce plynout tak, jak má. A protože udělali všechno pro zajištění sebe a své rodiny, naplnila je radost – z půlnoční v kostele, z jesliček, koledníků i návštěv rodiny a sousedů.



Také výstava Purpura na plotně voní, ve které kromě nazdobeného pokoje bude vystaven i betlém řezbáře Ladislava Krále, bude pro návštěvníky jedním z radostných okamžiků předvánočního a vánočního času.



Minibetlém řezbáře Ladislava Krále.Zdroj: www.muzeumbeskyd.com

Ajťáci

KDY: v sobotu 4. prosince od 19 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 500 korun

Dějí se tam fakt neuvěřitelné věci – v kutlochu IT oddělení Reynholm Industries. Svoje pracovní i osobní příběhy tam prožívají Roy, Moss a jejich šéfová Jen, která si mimo jiné myslí, že internet je uložený do krabičky a rozbije se, když upadne na zem, o dvojkové soustavě nikdy neslyšela a Basicu rozumí asi tak stejně jako lama.

Okolo Frýdku cestička pro nožky i kolečka

KDY: v sobotu 4. prosince od 10 hodin

KDE: Faunapark Frýdek-Místek



Okolo Frýdku cestička pro nožky, tlapky, kolečka, aneb rozhýbejme Frýdek-Místek. Tak se jmenuje charitativní akce na podporu organizací Neposedné tlapky z.s. , Azylová farma Jarikhanda, z.s. a Faunapark Frýdek-Místek, mezi které se rozdělí výtěžek. Pojďte s Faunaparkem a Neposednými tlapkami rozhýbat celý Frýdek-Místek. Pojďme ven, pojďme udělat něco pro své zdraví a zdraví svých nejbližších. Trasy jsou v délce cca 5, 11 a 21km dle vašeho výběru a start je 4. prosince ve Faunaparku, a to v 10 hodin. Více informací na facebookové události akce.

OPAVSKO

Večer poesie a hudby

KDY: sobota 4. prosince od 18 hodin

KDE: KUPE Opava

V programu vystoupí čtyři špičkoví umělci - Daniela Džorova Waldhans, Mivchal Škrobánek, Árpád Nagy a Jan Zlámal. Dva básníci a dva hudebníci zavedou návštěvníky do světa lásky a nenávisti, věrnosti a zrady, o víry a beznaděje, života a smrti a nepominou ani další obyčejné věci, tvořící běžný život. (jih)

Mikuláš, čert a anděl

KDY: neděle 5. prosince od 16 hodin

KDE: Podolská ulice, Hradec nad Moravicí



Nezdolná pandemie covidu pošle děti i nadpozemské bytosti ne pod střechu, ale na vánočně osvětlenou Podolskou ulici. Tradiční mikulášská nadílka tak bude na sice čerstvém, ale přesto chladném vzduchu. Děti tak nepřijdou o Mikuláše, čerta ani anděla, ale přijdou o slíbenou pohádku Ztracený zvonek, kterou měli původně sledovat v sále Babince. (jih)



Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Attila Racek

Premiérové oratorium Stvoření světa

KDY: neděle 5. prosince od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo, Opava

Vítězové pěvecké soutěže duchovní hudby Concorso Internaziobale Musica Sacra 2020 – Sacred Music International Competition Rome 2020, děti ze základních škol Opava - Vrchní, Ostrava-Poruba, J. Valčíka a Leoše Janáčka - Hukvaldy, orchestr i sbor Slezského divadla a člen činoherního souboru Slezského divadla jsou protagonisté premiérového uvedení oratoria Josepha Haydna s názvem Stvoření světa. Sedm dnů tvoření světa začíná světlem, nebem, zemí a mořem i dalších počinů až po stvoření Adama a Evy. Boží dílo komentují a chvalozpěvy oslavují tři archandělé a k nim se v poslední části přidávají Adam a Eva. Společně pak velebí zázrak stvoření. Haydnova hudba sugestivně evokuje počáteční chaos i prudké bouře, ohnivé blesky a burácení hromu, lehounké sněhové vločky i zurčící potok. Svou vytříbeností je toto oratorium řazeno mezi autorovy vrcholné práce. (jih)

Zdroj: Youtube

Advent s Ave Maria

KDY: neděle 5. prosince od 15 hodin

KDE: Kaple Božského srdce Páně Marianum, Opava



Bývalá sólistka opery Slezského divadla, sopranistka Olga Procházková, vystoupí na svém tradičním adventním koncertu. S varhanním doprovodem Františka Šmída připomene posluchačům nejkrásnější Ave Maria od různých skladatelů. Latinská verze (v překladu Zdrávas Maria) je jedna ze základních modliteb katolické církve, oslovující Ježíšovu matku Marii. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Mikuláš ve vile Machů

KDY: v neděli 5. prosince od 16.00

KDE: Vila Machů, Kopřivnice

ZA KOLIK: 190 korun

Do Vily Machů dorazí známá trojka Mikuláš, anděl i čert a už se těší na předání mikulášské nadílky všem hodným dětem. Vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v Kavárně Vila Machů.

O bačovi, který falešně trúbil

KDY: v neděli 5. prosince od 15.30

KDE: Dům kultury, Frenštát pod Radhoštěm

ZA KOLIK: 90 korun



Co se stane, když je bačovi na salaši smutno a rozhodne se, že se pobaví na úkor druhých? O tom nám zahrají a zazpívají pěkně po beskydsku muzikanti z frenštátské kapely RukyNaDudy. Bude se trúbit na salašovku, hrát na ochlebky, gajdy, píšťaly, vzduchem budou lítat obušky a možná se i vystřelí z flinty! Ale hlavně bude legrace a nakonec se třeba i něco dozvíte o životě v Beskydech.

Koncert souboru Brač

KDY: v sobotu 4. prosince od 18 hodin

KDE: Dělnický dům, Studénka

ZA KOLIK: 100 korun

Sak Studénka zve na tradiční vánoční koncert místního tamburašského souboru Brač v Dělnickém domě. Co to ale je tamburašská hudba, respektive tamburašské nástroje? Jde o trsací hudební nástroje, jejichž původ je prý v Indii, dnes se však na ně hraje hlavně v zemích jako Bosna a Hercegovina, Srbsko či Makedonie. Tamburašský orchestr Brač Studénka se může jako málokterý amatérský hudební soubor v ČR pochlubit kořeny ve vzdálené Bosně a Hercegovině. Právě odtamtud se v roce 1913 vrátil z vojenské služby Rudolf Langer a v rodné Studénce založil tamburašský orchestr.

Zdroj: Youtube

Mikuláš přiveze schránku na Ježíškovu poštu

KDY: v neděli 5. prosince od 16 hodin

KDE: Kopřivnice



V neděli 5. prosince zavítá do Kopřivnice Mikuláš s andělským a ďábelským doprovodem. Děti pozdraví ze svého kočáru při okružní jízdě ulicemi města a přiveze jim schránku na vánoční přání i dopisy pro Ježíška. Mikulášova jízda odstartuje v neděli v 16 hodin. Kočár tažený koňmi projede ulicemi Zdeňka Buriana, Pod Bílou horou, Školní, Obránců míru, Záhumenní, kolem ZŠ Alšovy, po ulici Štefánikově, Čs. armády, Francouzské a České k ZŠ a MŠ 17. listopadu. Kočár nebude nikde zastavovat, děti si mohou připravit zvonečky a Mikuláše jimi pozdravit z oken nebo chodníků.



Mikuláš s andělem. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Karel Pech

Historické perly pod Beskydami 2021

KDY: v sobotu 4. prosince od 10, 13 a 15 hodin

KDE: začátek v Návštěvnickém centru, Nový Jičín

ZA KOLIK: 50 korun

Podnikněte s Návštěvnickým centrem Nový Jičín kouzelnou vánoční prohlídku města! Vycházky, které budou součástí projektu Historické perly pod Beskydami, se uskuteční v sobotu 4. prosince v 10.00, 13.00 a 15.00 hodin. S naší průvodkyní se projdete po historickém Masarykově náměstí, zavítáte do svátečně vyzdobeného farního kostela Nanebevzetí Panny Marie a vystoupáte na radniční věž, odkud budete mít celé město a jeho okolí jako na dlani. Také se dozvíte mnoho zajímavého o vánočních tradicích a budete si moci prohlédnout obě expozice Návštěvnického centra, věnované výrobě klobouků a slavnému generálu Laudonovi. A protože k nejkrásnějším svátkům v roce patří rovněž voňavé cukroví, na závěr si pod vedením mistra pekaře Ladislava Hezkého upečete perníčky. Procházky budou začínat a končit v Návštěvnickém centru.

Nový Jičín. Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Ivan Pavelek

Kino pro děti

KDY: v sobotu 4. prosince od 16 hodin

KDE: Kulturní dům Příbor

ZA KOLIK: 100 korun



Město Příbor Vás zve na promítání animované pohádky pro děti s názvem O čertovi a jiné Vánoční pohádky. Promítání proběhne v sobotu 4.12.2021 od 16:00 v Kulturním domě v Příboře. Vstupné 100 Kč.

BRUNTÁLSKO

Můj Vilém peče housky

KDY: v pátek 3. prosince od 20 hodin

KDE: Flemmichova vila, Krnov

Tradiční výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v Krnově – Atelieru Trám představí výtvarná díla vytvořená v letech 2019–2020. Citujeme z katalogu: „Z výčtu našeho výtvarného snažení je patrná soustavná, cílevědomá mnohaměsíční, či mnohaletá pedagogická práce. Když jsme se „vypořádali s penězi“, celkem očekávaně jsme slídili po něčem novém, neobvyklém, po tom, co tu ještě nebylo, co jsme neprožili, nespatřili? A bylo to tady! Inspirací byl název písně Můj Vilém peče housky… Zrodilo se nové téma o obyčejných věcech všedního dne. Tak se děti učily poznávat a hledat krásu v těchto zcela základních věcech.“

Pohledy na Krnov

KDY: od pátku 3. prosince do 23. Ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Městské muzeum Krnov

ZA KOLIK: 50 korun, snížené vstupné 30 korun



V pátek 3. prosince se návštěvníkům otevírá již šesté pokračování oblíbené výstavy velkoformátových kopií starých fotografií a pohlednic Pohledy na Krnov. Ve spolupráci s panem Jiřím Křivou jsou krnovskému publiku představovány jak známé, tak i prozatím nepublikované snímky ze sbírek nejen Městského muzea v Krnově a Jiřího Křivy, ale také některých dalších krnovských sběratelů a fotografů.

Přijďte se ohřát

KDY: v sobotu 4. a v neděli 5. prosince od 8.30 do 16.30 hodin

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: 30 korun

Přijďte si prohlédnout výstavu novověkých kachlů ze sbírek Muzea v Bruntále. Expozice je intalována ve výstavní části kaplu zámku v Bruntále.

Zámek Bruntál. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK / Dalibor Otáhal

Vánoční čas - pohádka s mikulášskou nadílkou

KDY: v sobotu 4. prosince od 16 hodin

KDE: Městské divadlo Bruntál



Známé postavičky z televizní obrazovky a ze studia Kamarád přijedou do Bruntálu s pohádkou Vánoční čas. Krásné představení završí příchod Mikuláše, který dětem rozdá malé dárky. Příjemné setkání připravila loutkoherecká skupina Loudadlo. Představení se koná za dodržení aktuálně platných protiepidemických nařízení, a to 4. prosince od 16 hodin v Městském divadle Bruntál.



Studio kamarád. Ilustrační fotoZdroj: Česká televize

