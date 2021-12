Po dvou úspěšných sezónách v pražském Divadle Broadway zavítá v rámci regionálního turné legendární hudební komedie Trhák muzikál i do Ostravy. Ten vznikl podle stejnojmenného filmu scénáristů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka a režiséra Zdeňka Podskalského. Na divadelní scénu jej adaptoval osvědčený scénárista a režisér Radek Balaš, který zachoval nespočet známých dialogů a hlášek, samozřejmě je doplnil o originální hity z filmu a se supervizí Zdeňka Svěráka i vyšperkoval dějovou linku celého příběhu. Trhák bude bavit celou vaši rodinu, užijete si dvouhodinové představení, neobvykle velkou výpravu a v neposlední řadě i exkluzivní hvězdné obsazení.

Rybovka s Chorusem Ostrava

KDY: sobota 18. prosince od 18 hodin

KDE: Evangelický Kristův kostel, Ostrava

ZA KOLIK: 150 korun



Co by to bylo za advent, kdybychom si nezazpívali Českou mši Vánoční od Jakuba Jana Ryby? Přijďte se zaposlouchat do známých melodií a naladit se na tu správnou vánoční atmosféru.

Pohádková vycházka s lampičkami

KDY: neděle 19. prosince od 17 hodin

KDE: Jubilejní kolonie, Ostrava

Komentovaná adventní vycházka s lampičkami povede od sousedského stromu v Jubilejní kolonii do Družstva. Dozvíte se zajímavé příběhy, sousedské historiky a prohlédnete si ta nejkrásnější vyzdobená okna, domy, vánoční stromy a zahrady. Lampičkami pak dohromady ozdobíme sousedský vánoční strom v Družstvě, kde bude připraven teplý čaj, domácí buchty a bohatý program.

KARVINSKO

Voňavá mýdla

KDY: sobota 18. prosince od 9 do 15 hodin

KDE: Archeoskanzen Chotěbuz-Podobora

Pokud byste chtěli na poslední chvíli ještě o něco více zpestřit kolekci vánočních dárků pro své blízké, máme pro vás skvělý tip! V sobotu 18. prosince se v dílně archeosaknzenu rozehraje symfonie vůní a vy si budete moct vyrobit mýdla nejrůznějších tvarů i barev. Součástí akce bude i poznávací kvíz, během něhož si každý může vyzkoušet, zda správně určí aromatické rostliny pouze na základě jejich vůně. Přijďte spolu s námi udělat provoněnou pomyslnou tečku za letošní sezonou.

Benefiční koncert na podporu Tomáška

KDY: sobota 18. prosince od 19 hodin

KDE: hospůdka Ajka, Havířov

ZA KOLIK: 100 korun



Benefiční večer na podporu Tomáška Fialy, který statečně bojuje se spinální muskulární atrofii. Vystoupí Kujóni, Jakub Tichý a Neklan se svým autorským čtením.

Vánoční Jin jóga

KDY: sobota 18. prosince od 17.30 hodin

KDE: Studio YoGaia, Havířov

Přijďte si užít vánoční Yin jógu s živou hudbou pod vedením Moniky Žídkové a Zbyška Firly. Cvičení zpříjemní vůně kadidla a masala čaje a po lekci se společně s lektory studia sejdete v kruhu u zpěvu manter.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Sobotní pečení vánočky

KDY: sobota 18. prosince od 9 hodin

KDE: SVČ Klíč, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun

Během sobotního dopoledne si společně upečeme vánočku, kterou si hezky nazdobíme. Dozvíme se zajímavosti o vánočních tradicích nejen u nás, ale i v jiných zemích. Vyzkoušíme si různé zvyky a přeneseme se do vánoční atmosféry. Nebudou chybět zajímavé a pohybové hry.

Oscar pro Emily

KDY: sobota 18. prosince od 19 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 450 korun



Konverzační komedie s překvapivými zvraty.

Stárnoucí manželský pár Emily a Henry čekají na předávání Oscarů. Oba doufají, že jejich celoživotní herecké dílo bude odměněno. Čas do večerního ceremoniálu si krátí diskusemi o vhodném oblečení a vzpomínkami. Jakmile se objeví Jeff z donáškové služby, mají konečně publikum, které tolik potřebují. Mladý poslíček ovšem svými zvídavými otázkami brzy odhalí, že ne vše, co si myslí a říkají, je pravda. A na závěr přijde velké překvapení…



O veselém vánočním stromečku

KDY: neděle 19. prosince od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 70 korun

Vánoční poetická pohádka divadélka Koloběžka o tom, jak Hanička a Honzík Palečkovic píší dopis Ježíškovi a jak zachraňují v lese nemocný stromeček.

OPAVSKO

Výstava v kostele

KDY: sobota 18. prosince

KDE: kostel sv. Petra a Pavla, Kružberk

V galerii Na půdě bude otevřena výstava Karly Karleové pod názvem Co patchwork je?. Patchwork (anglicky patch – záplata, work - práce - vyrobeno ze záplat) je specifická textilní technika. Jedná se o sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Pro zájemce o tento druh umění bude výstava přístupná do neděle 5. června příštího roku. (jih)

Výstava betlémů

KDY: neděle 19. prosince od 15 do 17 hodin

KDE: Orlovna, Slavkov



Nedílným symbolem Vánoc jsou betlémy. Mají různé velikosti i způsoby provedení, ale pohled na ně je pokaždé dokonale uklidňující. V místní Orlovně si je zájemci mohou prohlédnout tuto neděli a následně ještě 26. prosince a 2. ledna, kdy jejich výstava skočí. (jih)

Víkend ve Slezském divadle

KDY: sobota a neděle 18. a 19. listopadu

KDE: Slezské divadlo, Opava

Sobotní večer bude od 19 hodin patřit Haydnovu oratoriu Stvoření světa. Sedm dnů stvoření světa začíná světlem, nebem, zemí a mořem i dalších tvořených počinů až po stvoření Adama a Evy. Boží dílo komentují a chvalozpěvy oslavují tři archandělé - Gabriel (soprán), Uriel (tenor) a Raphael (bass). K nim se v poslední části přidávají Adam a Eva a společně velebí zázrak stvoření. Spoluúčinkují děti ze základních škol, sbor , balet a orchestr Slezského divadla. V neděli přijde v 15 hodin za diváky známá Popelka v muzikálovém hávu. (jih)

Čtení z nových knih

KDY: neděle 19. prosince od 14 do 18 hodin

KDE: květinová dílna Anděl, Krnovská 104, Opava



Vánoce se blíží a květinová dílna proto připravila pro děti čtení z nových knih Rostislava Poláčka. Malí návštěvníci poznají hmyzí pohádky z květinové zahrádky U nás v Hmyzákově. Jejich rodiče si mohou zase vybrat vánoční dárky značkové prodejny Bernard. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Fčil a Tu

KDY: sobota 18. prosince od 19.00

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

Koncert novojičínské kapely Fčil a Tu zahájí v novojičínské Galerce. Folkpobossablues plus nějaký ten vánoční kus prý pohladí Váš hudební vkus. Přijďte se na chvíli zastavit a písní se poveselit a vzpomenout si na to, co všecko stojí za to.

Nedělní pohádka: Poppy a Adélka

KDY: neděle 19. prosince od 10 hodin

KDE: Kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: 60 korun



Také čtvrtou adventní neděli čeká na děti divadelní pohádka v kinosále. Poppy a Adélka slaví Vánoce trochu jinak - divadelní představení vtáhne do děje děti i dospělé a zábavnou formou všem připomene tradice Vánoc.

Šťastné a červené

KDY: neděle 19. prosince od 15 hodin

KDE: Kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: 50 korun

Přijďte poděkovat za každou chvíli, kdy můžeme zpívat a hrát a společně si užít zlatou adventní neděli. V předvánočně laděném programu vystoupí Eva a Tereza Nedjalkovy, Barbora Zahradníčková a Kateřina Bortlová.

Adventní koncert

KDY: neděle 19. prosince od 17 hodin

KDE: Kulturní dům, Příbor



Město Příbor Vás zve na Adventní koncert, který se uskuteční v neděli 19.12. od 17 hodin v Kulturním domě. V rámci koncertu se představí Spolek hudebníků Příbor pod vedením pana Zdeňka Pukovce a Komorní pěvecké kvarteto pod vedením Martina Monsporta.

BRUNTÁLSKO

Sváteční koncert Lucie Zet

KDY: sobota 18. Prosince od 18 hodin

KDE: Villa Cafe, Krnov

Sváteční vánoční koncert zpěvačky a textařky Lucie Zet. Vypněte a odpočiňte si s námi v tomto adventním čase. Zaposloucháme se společně do melodií zahraničních i českých v našich krásných prostorách Villa Cafe.

Pohledy na Krnov

KDY: do 23. Ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Městské muzeum Krnov

ZA KOLIK: 50 korun, snížené vstupné 30 korun



V pátek 3. prosince se návštěvníkům otevírá již šesté pokračování oblíbené výstavy velkoformátových kopií starých fotografií a pohlednic Pohledy na Krnov. Ve spolupráci s panem Jiřím Křivou jsou krnovskému publiku představovány jak známé, tak i prozatím nepublikované snímky ze sbírek nejen Městského muzea v Krnově a Jiřího Křivy, ale také některých dalších krnovských sběratelů a fotografů.

Křest publikace Rýmařovsko v proměnách času

KDY: neděle 19. prosince od 18 hodin

KDE: Městské muzeum, Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov zve zájemce na výstavu Rýmařovsko v proměnách času, která je instalovaná v Galerii Pranýř rýmařovského muzea. Poslední adventní neděli 19. prosince v 18 hodin se můžete těšit i na křest nové publikace Tomáše Lašáka a Bohumila Švédy Rýmařovsko v proměnách času, která vyšla za laskavé finanční podpory Ministerstva kultury ČR a města Rýmařova.

