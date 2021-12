Už dvacet let trvá tradice rokenrolových Štěpánských zábav, které každoročně na 2. svátek vánoční pořádá známá ostravská kapela Rock and Roll Band Marcela Woodmana. Tato hudebně – taneční atrakce se za dobu své existence stala oblíbenou kratochvílí pro ty, kdo mají rádi rokenrol a kdo chtějí po vánočním hodování shodit příjemným způsobem nabraná kila. První ročníky se uskutečnily na počátku milénia v hudebním klubu Boomerang, jemuž v té době šéfovala Zlata Holušová, a od začátku bylo jasné, že přesně tento typ zábavy ostravským Vánocům chyběl. A ještě větší grády Woodmanovské Štěpánské nabraly, když se místem dalších pokračování tradice stal prostornější, rokenrolu zasvěcený klub Garage v Martinově. Pouze vloni se kvůli vládním opatřením Garage na Štěpána rokenrolem neotřásala. O to víc se kapela těší na letošní jubilejní ročník. Připravila pro návštěvníky koncert největších rokenrolových pecek ve speciální unplugged verzi. Ale jak zpěvák Marcel Lesník alias Woodman vzkazuje: „Potichu a bez napětí to v Garage letos na Štěpána určitě nebude!“

Jubilejní kolonie – komentovaná vycházka

KDY: neděle 26. prosince od 10 hodin

KDE: Jubilejní kolonie, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun



Jubilejní kolonii z let 1921–1950 řadíme mezi vůbec nejkrásnější kolonie ostravsko-karvinského revíru. Procházka Jubilejní kolonií vás nadchne natolik, že budete přemýšlet, zdali jste v Ostravě, nebo ve Vídni a také zdali jste v dělnickém sídlišti, nebo v zámeckém areálu. Během vycházky se seznámíme s pěti stavebními etapami, v nichž bylo sídliště budováno. Dozvíte se, čím byly jednotlivé etapy typické, a to nejen z hlediska architektury. Chybět nebudou ani informace o občanské vybavenosti, spolkovém životě, významných osobnostech či o nynější památkové ochraně a rekonstrukčních pracích. Součástí komentované vycházky je rovněž ukázka dobových snímků a literárních vzpomínek.

Živý betlém – Vánoce na jihu

KDY: neděle 26. prosince od 15 hodin

KDE: Kostel Sv. Ducha, Ostrava-Jih

Na příchozí u kostela svatého Ducha v Zábřehu čeká od 15 hodin bohatý program, jehož součástí je prezentace řemesel, zpívání koled a připraveno bude také chutné občerstvení. V 16.30 hodin začne průvod do betléma a od 17 hodin bude k dispozici živý betlém.

Autorský vánoční les

KDY: neděle 26. prosince od 10 hodin

KDE: Plato, Ostrava

ZA KOLIK: 30 korun



Tradiční umělecká intervence na téma vánočního stromu se po loňské pandemické pauze už posedmé vrací do PLATO. Tentokrát se však poprvé z vánočního stromu stává vánoční les. Vánoční les vyrůstá z kolektivních aktivit, participace, spolupráce, solidarity, empatie, z potřeby služby a péče, ale také z fantazie, vzájemného pronikání umění a života, z úvah o užitečnosti umění a jeho propojení se sociálním aktivismem.

KARVINSKO

Půlnoční bohoslužba

KDY: pátek 24. prosince od 23 hodin

KDE: 4ka Komunitní centrum, Orlová

Jste zváni na štědrovečerní půlnoční bohoslužbu ve 23 hodin. Chcete-li si zazpívat koledy, vychutnat vánoční atmosféru a oslavit narození dítěte, které přineslo světlo a naději do tohoto světa, neváhejte a přijďte!

Krav maga

KDY: neděle 26. prosince od 19 hodin

KDE: Severka, Havířov

ZA KOLIK: 100 korun



Krav Maga Havířov, pořádá trénink pro širokou veřejnost. Tělocvična areál Severka ul. Jaselská 1. Pokud nechcete jen sedět doma a chcete udělat něco pro sebe, neváhejte. Přihlaste se a navštivte trénink. Poznáte novou partu lidí v širokém věkovém rozpětí a ještě uděláte něco pro své tělo.



Městský betlém

KDY: pátek 24. prosince, sobota 25. prosince, neděle 26. prosince

KDE: Náměstí republiky, Havířov

ZA KOLIK:

Milovníci tradic jistě ocení procházku k havířovskému městskému betlému. Ten je tvořen dřevěnými sochami, které postupně od roku 2011 vytvořili umělci na řezbářském sympoziu Havířovská lípa s novou tváří.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Vánoční plavání

KDY: sobota 25. prosince od 9 hodin

KDE: Jez U Žida, Ostravice

První svátek vánoční je sobota a tak u Žida samozřejmě plavou otužilci. Pojďte si dát na chvíli pokoj od přejídání a koukání na televizi a zaplavte si s námi v ledové Ostravici. Bude připravena podpora i pro úplné nováčky, takže si tohle plavání můžete klidně nadělit pod stromeček.

Svatoštěpánská odpoledne

KDY: neděle 26. prosince od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Přijďte si užít druhý svátek vánoční na frýdecký zámek. Toto sváteční odpoledne můžete hodin zhlédnout výstavy Smrk, Objektivem Oty Landsbergera a Purpura na plotně voní nebo navštívit stálé expozice. Po celé odpoledne bude vstup na vánočně laděnou výstavu Purpura na plotně voní zdarma. Také se můžete zúčastnit prohlídky vánočně vyzdobeného Zámeckého okruhu, která bude po celý den ozvláštněna o vánoční zvyky a tradice.

Ježíši punk vol.12

KDY: neděle 26. prosince od 19 hodin

KDE: Art klub, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 150 korun

Tradiční vánoční pogo proběhne tentokrát ve Zkušebně Art clubu. Těšit se můžete na kapely Lepší stavy, IQ 60, Mletý standard, Benny Hill Band nebo Bratrova svatba.

OPAVSKO

Sváteční akustický koncert

KDY: neděle 26. prosince od 19 hodin

KDE: klub Art, Opava

ZA KOLIK: 150 korun

Akustický koncert opavského písničkáře Petra Cieplého, známého pod jménem P.E.T.R a jeho hostů slibuje příjemný hudební zážitek. Na elektrickou kytaru zahraje Tomáš Pika, na bicí Adam Fiala a na baskytaru Lukáš Trlica. Na housle zahraje Vojtěch Mareček, na violoncello Kateřina Bočková, na trubku Kryštof Kamrádeka, na piano Dominik Stříbrný. (jih)

Vánoční koncert

KDY: neděle 26. prosince od 16 hodin

KDE: kostel sv. Mikuláše, Ludgeřovice



Koncert v provedení dolnobenešovského Městského orchestru mladých nabídne posluchačům mimo jiné melodie z Čajkovského Louskáčka, Handelovu Hudbu k ohňostroji a řadu dalších děl více i méně známých skladatelů. Vstupné je dobrovolné. (jih)

Víkend v divadle

KDY: sobota a neděle 25. a 26. prosince

KDE: Slezské divadlo, Opava

Boží hod přivítá divadlo od 17 hodin muzikálem Mrazík, kterého děti i jejich rodiče důvodě znají z vánočně naladěné televize, tentokrát však obohaceného o písničky. Druhý svátek vánoční oslaví diváci od 19 hodin sledováním legendární komedie Zítra to roztočíme, drahoušku aneb Absolutně nevinný žertík v podání činoherního souboru. (jih)

NOVOJIČÍNSKO

Valašská koleda

KDY: neděle 26. prosince od 16 hodin

KDE: Žerotínský zámek, Nový Jičín

Přijďte si užít 2. svátek vánoční s poslechem autorské skladby Pavola Knápka na valašské lidové texty v provedení s Vejvanovského komorním orchestrem.

Koledy u jesliček

KDY: neděle 26. prosince od 16 hodin

KDE: Kostel sv. Bartoloměje, Studénka



V kostele sv. Bartolomněje si můžete spolu se skauty zazpívat známé i méně známé koledy. Akce proběhne v poněkud komornější atmosféře, než bývalo zvykem, ale po společném koledování je připraveno malé divadelní představení – kdo tedy nebude spěchat domů, je srdečně vítán.

Vánoční koncert

KDY: sobota 25. prosince od 16 hodin

KDE: Farní kostel Narození Panny Marie, Příbor

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Sdružení hudebníků Příbor a sólisté pod vedením Zdeňka Pukovce potěší nejznámějšími českými i světovými koledami.

BRUNTÁLSKO

Vánoční besídka

KDY: sobota 25. prosince od 20 hodin

KDE: Kofola Music club, Krnov

Přijďte si užít tradiční vánoční posezení u dobré hudby.

Pohledy na Krnov

KDY: do 23. Ledna od 9 do 17 hodin

KDE: Městské muzeum Krnov

ZA KOLIK: 50 korun, snížené vstupné 30 korun



V pátek 3. prosince se návštěvníkům otevírá již šesté pokračování oblíbené výstavy velkoformátových kopií starých fotografií a pohlednic Pohledy na Krnov. Ve spolupráci s panem Jiřím Křivou jsou krnovskému publiku představovány jak známé, tak i prozatím nepublikované snímky ze sbírek nejen Městského muzea v Krnově a Jiřího Křivy, ale také některých dalších krnovských sběratelů a fotografů.

Putování za krnovskými betlémy

KDY: pátek 24. prosince, sobota 25. prosince a neděle 26. prosince

KDE: Krnov

Také letos si mohou milovníci tradic udělat procházku po krnovských betlémech. Asi nejnavštěvovanější je betlém v centru města. V letošním roce je umístěn v prostoru mezi obchodním domem a radnicí.

Při procházce městem každoročně narazíte na betlém Krnovanů ve výloze prodejny dámského a pánského spodního prádla TINA na Hlavním náměstí u kostela sv. Martina. Je to betlém, ve kterém každý může poznat stavby a dominanty města. Postavičky Vám představí profese, koníčky, sporty i události, které Krnov charakterizují.

V kostele sv. Martina bude krnovský betlém přístupný 25. prosince od 14 do 16 hodin

Krnované jsou zvyklí také na betlém u Kelty na Albrechtické ulici. Nepřijdou o něj ani letos.

Další betlém se nachází na Ježníku. Betlém se od zvoničky přemístil na plochu nad penzion Hermes. Letošní novinkou bude možnost prohlédnout si betlém v kostele Narození Panny Marie. Pro veřejnost bude kostel otevřen 25. prosince od 14 do 17 hodin a 26. prosince od 14 do 18.30 hodin

Hojně navštěvovaný bývá betlém v poutním kostele na Cvilíně, který bude přístupný od 25. prosince do 2. ledna. Po cestě ke kostelu vás čeká další novinka, a to betlém v kapli Anděla strážného na cvilínských schodech.

