První Máj je tradičně spojován s líbáním pod rozkvetlou třešní, jiskřivou atmosférou a vlahým jarním vzduchem. Když se tohle všechno propojí s výborným jídlem, vznikne První Máj, Lásky Kůň. Hudba, třešňové květy, fotokoutek a dál se nechte překvapit.

Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Ondřej Littera

Pálení čarodějnic

KDY: sobota 30. dubna od 17 hodin

KDE: Dolní oblast Vítkovice



Filipojakubská noc má od pradávna tajemnou moc. Přijďte posedět k magickému ohni, spálit přání, které se má vyplnit, upéct špekáček, vypít čarodějnický lektvar a oslavit poslední dubnový den. Ve 20 hodin startuje afterparty a DJ v kinobaru Etáž. Party nastartuje Hyňa svým minimal technem, new beatem a EBM. Po něm nastoupí Andrea, která svou selekci momentálně vybírá eklekticky v souladu s náladou večera. Tentokrát se bude nacházet v mezích club music, breakbeatu, bassu, se silným vlivem gqom, dubu ad. DJ a producent leafur sérii ukončí. Původně silně ovlivněn lo-fi scénou, přechází i do tvrdších poloh electra a techna. Melancholie se střídavou surovostí techna a prvky acidu.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Manon Lescaut

KDY: neděle 1. května od 19 hodin

KDE: Studio G, Ostrava

ZA KOLIK: 250 korun

Manon Lescaut a rytíř Des Grieux, Vítězslav Nezval, tragický příběh velké lásky ve verších podle románu Abbé Prévosta z 18. století, to bude něco starého, co už nám nemá co říct, ne? Ne! Když se mladičká lehkomyslná Manon poprvé setká se svým rytířem, jejich vzplanutí je tak silné, že nás ihned vtáhne do jejich příběhu. Naši mladí herci ho s použitím akrobatické šály i rapu hrají tak, jako by vyprávěli o sobě. Přijďte se přesvědčit, že láska těch dvou je silnější než všechno a všichni, kteří se je snaží rozdělit.

Z inscenace Manon Lescaut Studia G.Zdroj: Studio G/Antonín Dvořák

KARVINSKO

Taneční show

KDY: sobota 30. dubna od 17 hodin

KDE: Městský dům kultury, Karviná

ZA KOLIK: 160 korun, děti 80 korun

Taneční show taneční školy Nicola´s Dance Unico nabídne milovníkům ladného pohybu ukázky moderního i streetového tance.

Dobrodošli: festival cestování a jídla

KDY: neděle 1. května od 11 hodin

KDE: Lodičky dokořán, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Iniciativa Dokořán připravila ve spolupráci s městem Karviná festival Dobrodošli aneb odpoledne věnované cestování a vše kolem něj.Návštěvníci se mohou těšit na přednášky cestovatelů, workshopy a exotické jídla. Mezi přednášejícími se představí Marek Balicki - Záchranář na cestách, Jan Rendl s přednáškou Pěšky Kolumbií pod rouškou covidu, Beer with Travel - Transsibiřská magistrála aneb S pivem v ruce od Finského zálivu k Japonskému moři a mnoho dalšího.



Plakát k akci Dobrodošli: festival cestování a jídla.Zdroj: Archiv Iniciativy Dokořán

Den řemesel

KDY: neděle 1. května od 9 hodin

KDE: Kotulova dřevěnka, Havířov

ZA KOLIK: 100 korun

K zahájení sezóny na Kotulově dřevěnce se se svým umění připojí řezbář, košíkářka, keramička, kovář, drátenice, krajkářka, perníkářka, přadlena, provazník. K vidění budou fujary a píšťaly, textilní výrobky, hračky, patchwork, kostěné předměty. Návštěvníci můžou shlédnout výrobu sýra salašnickým způsobem, užít si lidovou muziku i malování na obličej.

Den řemesel v Kotulově dřevěnce.Zdroj: Archiv pořadatele

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Večírek s Akumou

KDY: sobota 30. dubna od 19 hodin

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 200 korun

Taneční večer s retro nádechem 60. let čeká na všechny fanoušky legendární frýdecko-místecké kapely Akuma. Kapela vznikla na počátku 60. let. Repertoár Akumy se skládal z písniček zakázaných rádiových stanic. Na vrcholu slávy se na jejich koncerty sjížděli lidé z širokého okolí a výjimkou nebylo ani to, že na parketu tančilo až pět set tanečníků. Návštěvníci swingového večera uslyší hlavně hity k tanci z původního repertoáru skupiny.

Frýdecko-místecká kapela Akuma.Zdroj: Bandzone kapely

Vítání ptačího zpěvu

KDY: sobota 30. dubna od 8 hodin

KDE: zámecký park, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: zdarma



Jarní dny dokáží potěšit nejen tím, že se pomalu otepluje a prodlužuje den. Za brzkého rána se začnou znovu ozývat různé druhy našich ptáků. Vydejte se v poslední dubnový den na procházku zámeckým parkem a podél řeky Ostravice, kde Vám průvodci představí základní druhy našich pěvců. Součástí bude také odchyt a kroužkování.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Modely automobilů, které změnily svět

KDY: sobota 30. dubna a neděle 1. května od 10 do 17 hodin

KDE: Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

Výstava sběratelských automobilových modelů Trabant, Wartburg, Barkas, Škoda, Tatra, Praga, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Bertone, Ferrari a dalších značek, doplněná o dobovou dokumentaci, historické fotografie a prospekty. Výstava také přibližuje svět veteránistů, veteránů a jungtimerů, veteránských jízd a soutěží, trofeje a poháry z veteránských akcí.

Slavnostní otevření hradu Hukvaldy

KDY: sobota 30. dubna od 10 hodin

KDE: hrad Hukvaldy



Hrad Hukvaldy ožije v duchu středověku a Vy u toho můžete být také! Po zimním uzavření otevíráme opět hradní bránu veřejnosti. Připraven je bohatý doprovodný program. Chybět nebudou ukázky šermířských soubojů, divadlo a ukázky řemesel. Brány se otevřou v sobotu 30. dubna od 10 hodin.



Brány hradu Hukvaldy se otevřou.Zdroj: Archiv pořadatele

Bystřický běh s úsměvem

KDY: sobota 30. dubna

KDE: Bystřice nad Olší

Každoroční Alis Run Bystřický běh s úsměvem se uskuteční 30. dubna 2022 v Bystřici nad Olší. Kromě hlavního závodu na vás čeká Hobby závod i Dětský závod a také Asistovaný běh s handicapovanými. Výtěžek ze startovného půjde na podporu spolku „Nikdy nejsi sám“.

Bystřický běh s úsměvem - plakátZdroj: Archiv pořadatele

OPAVSKO

Čarodějnice a folklór

KDY: víkend 30. dubna a 1. května

KDE: Hlučín, Slavkov a Opava

Čarodějnice budou v sobotu nelítostně upáleny na hlučínském Dětském ranči. Účastníci této plamenné exekuce se sejdou v 15 hodin před Domem dětí a mládeže a v průvodu dojdou přes historické uličky města na ranč , kde na ně bude čekat postavená hranice, stezka s úkoly, fotokoutek a zábavné hry. Podmínkou účasti jsou čarodějnické masky a čím hrůzostrašnější, tím víc zaujme v přehlídce. Po celou dobu bude přítomným vyhrávat kapela písničky k táboráku. Čarodějnické odpoledne vypukne ve Slavkově v sobotu od 16 hodin na hřišti u ZŠ. Na programu bude stavěné máje, soutěže, vyhlášení Miss čarodějnice, upálení dobrovolné čarodějnice a opékání uzenin. Pobyt návštěvníkům zpestří hudební skupina Kompromis, cimbálová muzika a folklórní soubory. Čarodějnice lidem pomáhající i škodící se v sobotu kolem 15 hodin slétnou do restaurace U Chovatelů v Opavě-Kylešovicích.na svou každoroční show. Divoženky s nadpřirozenými schopnostmi i běžní smrtelníci se tam zúčastní zábavného odpoledne se zapálením čarodějného ohně. V první květnovou neděli bude na zahradě Loutkového divadla od 15 hodin setkání folklorních souborů a cimbálových muzik v programu s názvem Stavění máje aneb Májové setkání s folklórem. (jih)

Svatojakubská noc je pohromou pro čarodějnice.Zdroj: Archiv Deníku

Oblíbená pohádka v muzikálu

KDY: neděle 1. května od 18 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Kdopak by neznal Popelku? Její muzíkálový kabátek už tak známý není. Teď ho mohou poznat mladší i starší návštěvníci na prknech opavského divadla. S princem budou prožívat trampoty s rodičovským příkazem oženit se i s utlačovanou a skromnou Popelkou, která má kromě citu ještě trápení se zlou macechou a nevlastními sestrami. Inscenace nabídne divákům též kouzla a barevné kostýmy za doprovodu chytlavých melodií. Nakonec se všechno v dobré obrátí, zlo je po zásluze potrestáno a svatební zvony mohou znít. (jih)



Muzikál Popelka.Zdroj: Archiv Slezského divadla

Svět deskových her s Legií Hradec

KDY: neděle 1. května od 14 do 18 hodin

KDE: Babinec, Hradec nad Moravicí

Deskové hra jsou neustále v centru pozornosti a jejich příznivci budou mít možnost blíž se s nimi na akci seznámit. Jednotliví návštěvníci včetně rodin s dětmi si mohou kromě pobavení dosyta zahrát a vyzkoušet si též noviny z oblasti deskových her. (jih)

Ilustrační foto.Zdroj: Se souhlasem Patrika Prelovského

Víkend s koncertní oslavou

KDY: sobota 30. dubna a neděle 1. května vždy od 17 hodin

KDE: Kulturní domy Vítkov a Větřkovice



Smíšený pěvecký sbor Komenský Vítkov slaví padesátiny a Dechový orchestr při Základní umělecké škole ve Vítkově šedesátiny od svého založení. Slavit bude jak jinak než hudbou. V sobotu budou pěvecké i hudební těleso vystupovat ve svém „mateřském“ kulturním domě a v neděli se přemístí do kulturního domu ve Větřkovicích. Oba oslavenci nabídnou svým posluchačům samostatná vystoupení i skvělý společný program. (jih)

Farmářské trhy s veselicí

KDY: sobota 30. dubna

KDE: Ludgeřovice

ZA KOLIK: veselice 300 korun

Na louce u hřiště budou od 8 do 12 hodin Farmářské trhy, na kterých si návštěvníci mohou koupit regionální potraviny i řemeslné výrobky. V obecním domě začíná od 19 hodin Velikonoční veselice s hudebním doprovodem tří kapel. Znít budou hity devadesátých let a vítané bude dobové oblečení. Hodně přítomných se jistě přihlásí do soutěže o bečku piva. (jih)

Filmový klub: Hranice odvahy

KDY: pondělí 2. května od 18 hodin

KDE: Kino Mír, Opava



Opavský filmový klub se na začátku května často vrací k tématu druhé světové války a bude tomu tak i letos v norském snímku Hranice odvahy. Jde o celovečerní debut režisérky Johanne Helgelandové a ona sama jej nazývá rodinným thrillerem. Že se jí tato žánrová novinka vyplatila, o tom svědčí řada cen z festivalů i vítězství diváckého hlasování na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. Dvě dětské sourozenecké dvojice, jedna židovská, se vydávají z nacistického Norska na cestu ke hranicím neutrálního Švédska, přičemž musí prokázat řádnou dávku odvahy, ale také vzájemné empatie a solidarity. Příběh sledujeme pohledem Gerdy, která cestu pojme částečně jako možnost začít něco, co zná jen z pohádek a z dobrodružných knih. Jak říká režisérka: „Pravdivost příběhu byla pro mě velmi důležitá, ale zároveň jsem chtěla, aby bylo jasné, že příběh je vyprávěn z pohledu dítěte, tj. někoho, kdo vidí svět svým zvláštním způsobem.“ Snímek Hranice odvahy uvádí kino Mír v pondělí 2. května od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Pohádkování

KDY: sobota 30. dubna od 10 hodin

KDE: Bookafe, Nový Jičín

Na třetí sobotní pohádkování přijde všechny malé tvořivce navštívit víla Amálka. Spolu s Kristinou Káňovou si ovšem na pohádkování nebudeme jen číst, ale také kreslit, hrát, povídat. Kdo je Kristina Káňová? Kristina vystudovala v Brně učitelství češtiny. Má také ráda českou literaturu, dobrou kávu a zároveň je maminka ročního chlapečka. Jelikož neumí odpočívat a ráda vymýšlí nové věci, rozhodla se veškeré tyto zájmy spojit a jednou měsíčně pořádá v Bookafe čtení pro děti. Všechna tato čtení pak mají něco společného - známé postavy z večerníčku.

Řemeslný jarmark a čarodějná noc na zámku

KDY: sobota 30. dubna od 10 hodin

KDE: Žerotínský zámek, Nový Jičín



Řemeslný jarmark nabídne stánkový prodej originálních produktů a výrobků, ukázky řemesel v exteriéru i interiéru, dřevěný kolotoč, cukrovou vatu, edukační programy, originální dobroty k zakousnutí, ale také domácí limonády, miniexpozici zvyků a tradic spojených s filipojakubskou nocí, hudební vystoupení skupiny Bakchus s originální středověkou hudbou, na stínové divadlo, stavění máje a rovněž tematickou přednášku.



Žerotínský zámek je sídlem novojičínského muzea.Zdroj: Archiv

Znouzectnost

KDY: sobotu 30. dubna od 19 hodin

KDE: MusiClub Drago, Nový Jičín

Legendární kapela Znouzectnost zve na svéráznou kombinaci rocku, folku, undergroundu, punku a garážového rocku. Kapela se může pochlubit celými 36 lety na scéně, více nez 3 000 koncerty, 13 vydanými alby, lehce ke 300 písním, které většinou obnáší příslovečné tři akordy, někdy i pouhé dva.

Kapela ZnouzectnostZdroj: Bandzone kapely

Turistický pochod Za pohledy z Rybí

KDY: sobota 30. dubna od 7 hodin

KDE: start na fotbalovém hříšti v Rybí



Po dvou letech, kdy nebylo možné akci kvůli covidové pandemii uskutečnit, bude obec Rybí na Novojičínsku v sobotu 30. dubna v epicentru zájmu milovníků pěší turistiky. Už po pětačtyřicáté totiž bude hostit populární pochod Za pohledy z Rybí, který pozve účastníky za poznáním krás okolního kraje a s výhledem na nedaleké Beskydy.

Jak se ukazuje v dosavadním průběhu jarní sezony, po koronavirových lockdownech pociťuje veřejnost velký hlad po společně zdolaných kilometrech v přírodě a obdobné aktivity letos zatím lámou účastnické rekordy. Vysokou účast proto očekávají také organizátoři v Rybí.

„Nejvíc jsme v minulosti zaregistrovali téměř dva tisíce pochodníků, ale je dost dobře možné, že letos tento počet překonáme. Na výběr bude ze tří tras, přičemž ta nejkratší, desetikilometrová, potěší zejména všechny děti. Na trase se totiž budou moct setkat s oblíbenými postavami z večerníčků, máme potvrzeno, že je přijdou přivítat třeba Hurvínek, Pat a Mat, Rumcajs se svou rodinkou a mnozí další,“ prozradila Jana Kovaříková z pořádajícího sportovního klubu TJ Rybí.

Turisté vyrazí na tratě v sobotu 30. dubna z fotbalového hřiště v Rybí, prezence proběhne od 7 do 9 hodin. Zvolit si přitom mohou distanci na 10 km, 13,5 km nebo 25 km. Ta nejkratší sice nese přezdívku kočárková, ale sportovně založené rodiny s kočárky mohou pohodlně absolvovat i kteroukoliv ze dvou delších tras. Odměnou jim přitom budou krásné výhledy na blízké pohoří Beskydy.



Rybí nabízí nejen pěkné výhledy ale také zajímavé aktivity.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

BRUNTÁLSKO

Filmové swingobraní

KDY: sobota 30. dubna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Krnov

Přijďte si užít koncert krnovského BigBandu napěchovaný známými filmovými melodiemi! Uslyšíte pestrý výběr skladeb z filmů Porgy a Bess, Rebelové, Tmavomodrý svět, Swing Kids, James Bond, Pulp Fiction, Růžový panter a několika dalších.

Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Zdroj: Projekt 100

Po polském břehu řeky Opavy

KDY: sobota 30. dubna od 10 hodin

KDE: krnovská radnice



Společná procházka krnovských krokařů bude představovat poslední kroky v dubnové výzvě Deset tisíc kroků. Výletníci si budou moci užít třináct kilometrů z Krnova do polských Bliszczyc a zpět přes vyhlídku Barania Kopa. Sraz bude v 10 hodin před krnovskou radnicí, v polovině trasy pak zastávka na odpočívadle nad Bliszczycemi s možností opékání.

Ine kafe

KDY: pátek 29. dubna od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 400 korun

Inekafe, slovenská punkrocková hudební skupina založená v roce 1995. Své působení ukončila na počátku roku 2006 poté, co odešel její frontman a zpěvák Vratko Rohoň. V roce 2010 se skupina vrátila, ale se sporadickými koncerty. V rámci oslav 25 let od svého založení přišlo Inekafe s dvojicí koncertů v doprovodu Českého symfonického orchestru a pěveckého sboru Tirnavia. V roce 2021 pak na CD a DVD vyšel záznam symfonického koncertu z Bratislavy pod názvem 25 rokov symphonic live in Bratislava. Turné 25 rockov si nyní mohou užít i krnovští fanoušci.

Iné Kafe. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Milan Říský

V bodech a plochách

KDY: vernisáz v sobotu 30. dubna od 16 hodin; výstava až do 29. května

KDE: Galerie Octopus, Rýmařov



Všichni jsou srdečně zváni na vernisáž nové výtvarné výstavy v Galerii Octopus rýmařovského muzea, a to jihočeské solitérní malířky Evy Prokopcové s názvem V bodech a plochách, jež se uskuteční v sobotu 30. dubna 2022 v 16 hodin. Úvodní slovo za přítomnosti autorky pronese Jindřich Štreit a výstava potrvá do 29. května 2022.



Plakát k výstavě V bodech a plochách.Zdroj: Archiv pořadatele

Minifestival undergroundových kapel

KDY: pátek 29. dubna od 18 hodin

KDE: hala firmy Eurointermetall, Rýmařov

V pátek 29. dubna od 18 hodin můžete zajít na mimořádnou hudební událost – minifestival undergroundových kapel, jež se uskuteční v úžasném industriálním prostředí haly firmy Eurointermetall na ulici 8. května 1304. Těšit se můžete na rýmařovskou Siberiji, brněnskou kapelu Hrozně, mělnickou Postiženou Oblast a pražský BBP Podzemní orchestr. Výtěžek z koncertu bude věnován na Ukrajinu!

Z koncertu kapely Siberija.Zdroj: Bandzone kapely

