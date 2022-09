Program Podzimní kašpaření nabídne až do 13 hodin řadu her a soutěží s výtvarnou dílnou a vystoupením chůdařů. V Loutkovém divadle představí Divadlo eMillion od 10 hodin malým návštěvníkům Cirkus plný loutek. Dvojice klaunů v něm zábavnou formou předvede pestrou škálu loutkových umělců a loutkářské technologie dávno zapomenuté i zcela nově objevené. Program je vhodný pro děti od tří let a vstupné je 80 korun.

Oblíbená Hubertova jízda

KDY: v sobotu 10. září od 11 hodin

KDE: hřiště Jančí



V obci poblíž Březové jsou domácími mazlíčky koně. Tradiční akcí bývá každoroční Hubertova jízda, v níž chladnokrevníci zdolávají terénní jízdu v zápřahu a sportovní koně uhánějí se svými chovateli v sedlech určenou trasou s přírodními překážkami. Pro jezdce je navíc připraveno několik soutěží o hodnotné ceny. Oficiální program Hubertovy jízdy bude vyčerpaný zhruba v 17.30 hodin a na řadu přijde občerstvení hladových i žíznivých účastníků a diváků. Koně se vrátí do svých stájí a uvolní na hřišti místo pro DJ Černého, který bude účastníkům country zábavy pouštět až do pozdní noci hudbu k tanci i poslechu.

Hubertova jízda v Jančí.Zdroj: Deník/archiv

Přátelství má své meze

KDY: neděle 11. září od 19 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava

Činoherní soubor Slezského divadla nabídne svým divákům jako první poprázdninovou premiéru francouzskou komedii Můj nejlepší kamarád. Bernard (Daniel Volný) žije spokojeně v manželství s Nelly (Sabina Muchová). Má však slabost i pro jiné ženy, například pro mladou stážistku z tchánovy firmy Sorayu (Andrea Zatloukalová). Jeho nejlepší kamarád Philipp (Jakub Stránský) je dobrák od kosti a příteli nic neodmítne. Žije s přítelkyní Alicí (Soňa Křepelová) a když Bernardovi začne milenka přerůstat přes hlavu, podá mu v nouzi pomocnou ruku. Jenže i tady bude platit známé rčení: Podej ruku a utrhnou ti ji i s ramenem.

O beletrii v časech pandemie s autorským čtením

KDY: sobota 10. září od 19 hodin

KDE: Pivnice U Mnicha, Opava

ZA KOLIK: vstup volný



Martin Lukáš z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR a nakladatel, šéfredaktor literárního časopisu Texty, básník Pavel Kotrla, zodpoví přítomným v přednášce řadu otázek - jak se autoři, finančně závislí na autorských čteních, vypořádali s covidovou uzávěrou kulturních akcí, v čem se proměnil přístup autorů ke svým čtenářům, jak čelili úbytku tržeb nakladatelé, v čem se projevilo stěhování autorů z virtuálního světa zpět do reality a o co kultura přišla? Součástí bude autorské čtení z knih dvou básníků. Sbírku s názvem Genciána představí Matěj Lipavský a soubor textů s názvem Slezský nonstop uvede do literárního života opavský básník, pořadatel kulturních akcí a recenzent Ondřej Hložek. Program hudebně doprovodí Jakub Janeček.

KARVINSKO

Jablkobraní v duchu první republiky

KDY: sobota 10. září od 15.30 hodin

KDE: areál zahrady Informačního centra a Café Rotigel v Petrovicích

V sobotu 10. září od půl čtvrté odpoledne se koná v areálu zahrady Informačního centra a Café Rotigel v Petrovicích u Karviné 7. ročník petrovického Jablkobraní. Stejně jako každý rok je kromě tradiční soutěže o nejlepší jablečný štrúdl připravena spousta sladkých i slaných dobrot a také ten nejlepší burčák. Třešinkou navíc bude vystoupení hudebního dua Ladislav Kokesch a Michaela Kocourková, kdy od 16.30 h. Jablkobraní roztančí swing a jazzová hudba první republiky. Pro všechny, kdo přijdou oblečení v prvorepublikovém stylu, připravili organizátoři malou odměnu.

Jablkobraní.Zdroj: Deník/archiv

Dny evropského kulturního dědictví

KDY: v sobotu 10. a v neděli 11. září

KDE: Karviná

ZA KOLIK: zdarma



Milovníci regionálních zajímavostí by si neměli nechat ujít tradiční kulturně poznávací společenskou akci Dny evropského dědictví. V Karviné se budou konat 10. a 11. září. Návštěvníci se mohou těšit na netradiční prohlídky zámku s historickým divadlem, nostalgické jízdy kočárem, návštěvu dalších památek i na cestu retroautobusem po staré Karviné.

Karvinské varhany

KDY: v sobotu 10. září od 19.30 hodin

KDE: Jazz club, Havířov

ZA KOLIK: 100 korun

Už 18. ročník festivalu varhanní hudby na královském nástroji v duchovním prostředí zahájí prvním koncertem v neděli 11. září. V kostele Povýšení sv. Kříže účinkuje Marieta Puhovichová.

U5 v Jazzu

KDY: Jazz club, Havířov

KDE: v sobotu 10. září od 19.30 hodin

ZA KOLIK: 100 korun



Po několika letech se do Jazzu vrací havířovská „učitelská“ folkrocková kapela U5, aby v rámci oslav svého 25. výročí představila to nejlepší z tvorby Borise Hrubeše.

BRUNTÁLSKO

Rockový doping

KDY: v sobotu 10. září od 13 hodin

KDE: Náměstí Míru, Bruntál

ZA KOLIK: zdarma

Legendární bruntálská kapela zahájí druhý ročník rockového svátku. Kromě výběru blues-rockových pecek 70-90tých let si připravila i vzpomínkové kultovní písničky, které si zpívaly stovky fanoušků kapely před téměř 40 lety. Fanoušci si tak mohou užít jedinečnou atmosféru rockového dne, který „poběží“ současně s akcí 50. ročník Mezinárodní Večerní běh Bruntálem.

Sovinecké šelmování

KDY: v sobotu 10. a v neděli 11. září od 10 hodin

KDE: hrad Sovinec

ZA KOLIK: 120 korun, děti 90 korun, rodinné vstupné 420 korun



Během Sovineckého šelmování se návštěvníci dozví mnohé zajímavosti z oblasti ochrany přírody, o šelmách, které se znovu vrací do české přírody, o činnosti záchranné stanice pro poraněná nebo jinak ohrožená zvířata nebo o sokolnictví. Kromě klasických prohlídek s průvodcem se návštěvníci mohou těšit na oblíbený Sovinecký rébus. Kromě víkendového programu budou probíhat také klasické prohlídky s průvodci v dobových kostýmech každých 30 minut. Můžete si projít v rámci vstupného na víkendovou akci také prohlídku s průvodcem, základní nebo vnější okruh nebo prohlídku určenou i pro menší děti.

Marie Rottrová – Lady Soul

KDY: v neděli 11. září od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Krnov

ZA KOLIK: 490 korun

Koncert Lady Soul, tedy zpěvačky Marie Rottrové, potěší průřezem největších hitů její bohaté kariéry. Na pódiu Městského divadla Krnov vystoupí v doprovodu hudebního tělesa Big Band Septet Plus Orchestra. Hostem programu bude i zpěvák, kytarista a skladatel Petr Němec, který je neodmyslitelně spjat s doprovodnou kapelou Flamingo z přelomu 60. a 70. let.

NOVOJIČÍNSKO

Lesobenefice 2

KDY: v sobotu 10. září od 13 hodin

KDE: centrum Vanaivan, Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

Zábavné odpoledne nejen pro rodiny s dětmi, ale i přátelé Rotary, skautingu a dobrého jídla a pití nabídne koncerty živé hudby i divadelní představení. Chybět nebude ani možnost vyzkoušení skautských dovedností – vázání uzlů, lasování, střelba z luku, poznávání přírody, lezecká stěna, opékání špekáčků a mnoho dalšího.

Jubilejní koncert pěveckého sdružení Kopřivnice

KDY: v neděli 11. září od 17 hodin

KDE: Muzeum fojtství, Kopřivnice

Jubilejní koncert Pěveckého sdružení Kopřivnice představí skladby českých a moravských skladatelů, například Lidová nokturna Leoše Janáčka, Žaloba Bohuslava Martinů, ale také šansony jako – Čerešně Hany Hegerové nebo Modlitba Marty Kubišové. Úplně poprvé také posluchači uslyší několik písní tvůrců Johna Lennona a Paula McCartneyho a kapely Beatles v nových úpravách pro ženský sbor.

Příborská pouť

KDY: v sobotu 10. a v neděli 11. září

KDE: Příbor

Nedělní mše svatá předznamená pouťový koncert Swingového orchestru Bedřicha Pukovce v městském parku, kde si pak lidé budou moci odpoledne užít i koncert Leony Machálkové. Celou neděli bude ke zhlédnutí Mariánská pouť - 110 let muzea v Příboře, tedy jednodenní výstava k výročí 110 let muzea. Vystaveny budou předměty související s historií piaristického kláštera, učitelského ústavu, Krajinského muzea a s Centrem tradičních technologií Příbor. V sobotu i v neděli si mohou lidé užít jarmark na náměstí a kolotoče budou, jako obvykle, u Fit-centra.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Pink Floyd Forever

KDY: v sobotu 10. září od 19 hodin

KDE: U Arnošta, Frýdek-Místek

Koncertní provedení audiovizuálního pořadu „Kéž bys tady byl“ si fanoušci kapely budou moci vyslechnout ve velice precizním podání. Uslyší nejen kompletní LP Pink Floyd - Wish You Were Here, ale i další skladby ze starší i novější éry Pink Floyd, doplněné velkoplošnou projekcí a světelnou show.

Mobilní planetárium

KDY: v neděli 11. září od 15 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 100 korun za jednu projekci



První mobilní planetárium, tedy planetárium, do kterého nemusíte chodit, ale které přijede k vám, nabídne digitální sférické kino umožňující filmový pohled v 360° úhlu, díky němuž přinese divákům velmi efektní audiovizuální představení. Ta jsou určena malým i velkým divákům. Jedná se nejen o výukové a dokumentární filmy, ale také o čistě zábavní atraktivní show s 3D efektem. Na programu budou projekce Jak měsíc putoval ke slunci, Se zvířátky o vesmíru, Astronomie, Neuvěřitelný vesmír.

Po stopách textilek

KDY: v sobotu 10. září od 8.30 hodin

KDE: TIC, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 120 korun

Nechte se provést příběhem textilek ve Frýdku-Místku a poznejte tehdejší život z obou stran mince – jak život dělníků, bez nichž by manufaktury nemohly fungovat, tak majitelů továren, bez nichž by ony podniky nemohly vzniknout. V průběhu komentované prohlídky budete moci i nahlédnout do jedné z tkalcoven. Program zahrnuje výklad průvodkyně o tom nejzajímavějším z historie textilnictví, prohlídku bývalých tkalcoven, přádelen a dalších budov textilky Slezan včetně budovy ředitelství, zábavné kvízy pro děti i dospělé, poznávačku látek a vstup na výstavu o historii textilnictví.

OSTRAVSKO

Bílý Tesák a odhozené srdce

KDY: v sobotu 10. září od 15 hodin

KDE: Studio G, Ostrava



Bílý tesák je bezesporu nesmrtelný příběh z divočiny. Z divočiny se vším kouzlem, krásou příro-dy i její syrovostí a krutostí. Příběh malého vlčete, které zkoumá a objevuje svět a jeho pravidla. Pravidla bolesti, lásky, přežití, strachu, mateřství, tepla nory, kousanců, pravidlo býti štváčem-lovcem i štvanou kořistí. Vše prostupuje všudypřítomná smrt. Je zlá? Je přirozená. Zrození, smrt a další zrození jsou propojené body na spirále bytí všeho živého. Takový je zákon divočiny. A tak ji v představení mohou objevit i děti.

Benefiční koncert pro Štěpánka

KDY: v sobotu 10. září od 18 hodin

KDE: Divadlo loutek, Ostrava

ZA KOLIK: 490 korun

Daniel Hůlka, Martin Chodúr a další zazpívají na koncertě Láskou svět spoutej. Veškerý výtěžek z koncertu bude věnován na nákladné neurorehabilitace a další terapie pro Štěpánka s dětskou mozkovou obrnou, které ve většině případů zdravotní pojišťovna nehradí.

Tajuplný ostrov Ostrava

KDY: v sobotu 10. září od 10 hodin

KDE: Prokešovo náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: 100 korun

Na ostrově Julesa Verna užívali trosečníci svých vědeckých a technických znalostí a přírodních podmínek ostrova k vybudování pohodlného místa k životu. V Ostravě se o totéž snažili techničtí odborníci ze všech koutů světa. Objevte, jakým tempem se nevýznamné feudální městečko pro-měnilo v průmyslového giganta.