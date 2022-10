Čokofest KDY: od pátku 28. do neděle 30. října od 10 do 17 hodin KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

Třídenní kce je jedinečnou událostí pro všechny milovníky čokolády a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, skvěle si pochutnat a případně se i přiučit vaření s čokoládou.

Ostrava ČokoFest 2019 na výstavišti Černá louka. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Ston

Hulvácký les – propíchnuté plíce Ostravy

KDY: sobota 29. října od 10 hodin

KDE: zastávka u kříže, Hulváky

ZA KOLIK: 100 korun



Hulvácký les patří k nejznámějším stromovým porostům na území města. Jeho známá historie sahá do raného novověku. Právě minulosti mnohdy až ikonických míst patří valná část komentované vycházky. Návštěvníci procházky se dozví informace o pojmenování lesa, o výstavbě říšské silnice v době Marie Terezie, jež les rozdělila na dvě části, ale také o budování Plzeňské ulice, která les dále rozčlenila. Chybět nebudou informace o zdejším funkcionalistickém koupališti, Jarkově výletní restauraci, památném stromu, o novoveské vodárně či o střelnici. Součástí vycházky je také ukázka historických fotografií, nechybí ani novinové a literární ukázky týkající se surových vražd, jež se udály roku 1887 právě v Hulváckém lese.

Halloweenský lampionový průvod

KDY: neděle 30. října od 16 hodin

KDE: Prokešovo náměstí, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

Halloweenský lampionový průvod mohou v Komenského sadech zažít všichni příznivci tajemna. Čekají na vás kouzla tradičních podzimních světel v netradičním kabátku. Návštěvníky čeká podvečerní procházka parkem, interaktivní zábavná stanoviště pro děti i dospělé, soutěže a občerstvení. Průvod začne v 16 hodin na Prokešově náměstí před radnicí. Pak se účastníci vydají na procházku parkem, kde bude čekat lecjaké dobrodružství. Cíl trasy je vedle restaurace u Pykové dámy. Lampion a halloweenský kostým účastníkům nesmí chybět! Nenechte si ujít tuto tematickou podzimní oslavu v podzimních barvách a tajuplné atmosféře!

Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

MIG 21

KDY: čtvrtek 27. října od 20 hodin

KDE: Klub Rock and Roll Garage - Restaurant & Music Club, Ostrava



Slepic pírka, Malotraktorem, Snadné je žít nebo Tančím. Tohle vše jsou kultovní hity skupiny MIG 21, která už v říjnu do ostravské Garáže přijede v rámci své Podzim Tour 2022, a to 27. října. Koncert začíná ve 20 hodin. Vstup do sálu bude zpřístupněn od 19 hodin.



Koncert kapely Mig 21. Ilustrační fotoZdroj: Miloš Šálek

KARVINSKO

Skate Halloween Party

KDY: sobota 29. října od 10 hodin

KDE: Skatepark, Havířov

V sobotu všichni skateři a rideři ukončí letošní venkovní sezónu ve velkém stylu a to nejen pro ty nejmenší ze skate školy, ale letos organizátoři přidali Best trick contest pro starší ridery. Celá akce bude v halloweenském duchu a samozřejme s hudbou a celodenní zábavou.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

Dušičkový koncert v Šikmém kostele

KDY: neděle 30. října od 15 hodin

KDE: kostel sv. Petra z Alkantary, Karviná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Tradiční dušičkový koncert v šikmém kostele sv. Petra z Alkantary v Karviné nabídne milovníkům hudby nevšední zážitek. Na koncertě zazní díla Jacoba de Haan, Jan van der Roosta, Otto M. Schwarze a Philipa Sparka. Jako sólista se představí trumpetista Tomáš Kaleta. Koncert diriguje Filip Urban. Vzhledem ke kapacitě kostela doporučujeme bezplatnou rezervaci na https://symfonicky-dechovy-orchestr-majovak-karvina.reenio.cz/.



Karviná-Doly. Kostel sv. Petra z Alkantary.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Halloween na ledě

KDY: neděle 30. října od 14 hodin

KDE: zimní stadion, Český Těšín

ZA KOLIK: vstup v masce zdarma

Netradiční Halloween ve sportovním duchu je připraven na těšínském zimním stadionu. Návštěvníci mohou ukázat své bruslařské umění a zároveň nepřijdou o soutěž o nejhezčí masky. Mohou je případně i vyšperkovat oblíbeným malováním na obličej a pobavit se u zábavných soutěží a na památku se zvěčnit ve fotokoutku.

Ve státní svátek letos naposledy otevře prvorepublikový bunkr Na Trati

KDY: pátek 28. října od 14 do 18 hodin

KDE: Čs. armády, 735 81 Bohumín



Letošní poslední šance navštívit prvorepublikový bunkr MO-S5 Na Trati a tamní muzeum. Vydejte se do srubu u Starého Bohumína v pátek 28. října, v den státního svátku, od 14 do 18 hodin. Poslední komentovaná prohlídka (každá začíná vždy v celou) startuje v 17 hodin.

Prvorepublikový pěchotní srub je v majetku města Bohumín a starají se o něj dobrovolníci z Klubu vojenské historie Bohumín. V prostorách pěchotního srubu MO-S5, kulturní památky a jedné ze zastávek moravskoslezské Technotrasy, funguje muzeum.

Objekt československého opevnění patří v celé linii pohraničního opevnění k unikátům. "Protitankový kanón vz. 36 v provedení sólo a dva samostatné těžké kulomety jsou k vidění v pravé střelecké místnosti právě jen zde," připomíná Michal Hejda z Klubu vojenské historie Bohumín. V podzemní části lidé zamíří do ubikací mužstva a poddůstojníků vybavených věrnými replikami postelí, taky do strojovny s diesel agregátem, proviantního skladu, který mapuje stravování vojáků, a mohou rovněž nahlédnout do nouzového východu.



Ve státní svátek 28. října letos naposledy otevře prvorepublikový bunkr Na Trati.Zdroj: Archiv města Bohumín

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Dušičky ve Faunaparku

KDY: neděle 30. října od 16 hodin

KDE: Faunapark, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné s maskou 80 korun, 240 korun rodinné vstupné

Strašidelná hra Dušičky ve Faunaparku, nebo že by Halloween ve strašidelném domě? Ať tak či tak, akce potěší malé i velké, kteří se umějí bát. Vstup je pouze ve strašidelném převleku, nebo masce. Kdo masku nebude mít, může se vykoupit splněním speciálního úkolu. Kdo se bojí, může hru absolvovat i s rodiči a prarodiči.

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Sv. Jan session – Zapomenuté světlo

KDY: neděle 30. října od 19 hodin

KDE: kostel sv. Jana Křtitele, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Divadlo jednoho herce - Jana Horáka, představí, tentokrát vlastní adaptací, román Jakuba Demla Zapomenuté světlo. Silné drama potěší svou bolestně ironickou polohou náročného diváka, ale neodradí ani divadelní novice, ba naopak.

Kabát

KDY: sobota 29. října od 20 hodin

KDE: Werk Arena, Třinec

Kabát vyjíždí na dlouho odkládané turné po zimních stadionech. Scéna je již tradičně umístěna do centra stadionu. V případě Kabátu to není poprvé, a rozhodně ani naposled. Kapelu tato varianta baví, všichni návštěvníci koncertu totiž mají blíže k jevišti. Je to dlouhodobě asi nejatraktivnější varianta z pohledu diváka. Turné by se mělo repertoárem zásadně lišit v tom, že se budou hrát nové věci z desky El Presidento.

Rocková skupina Kabát. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/archiv

OPAVSKO

Rozmarný kulturák

KDY: sobota 29. října od 15 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

ZA KOLIK: vstup zdarma

Kulturní dům nabídne dětem i jejich doprovodu celou řadu zábavných činností. Program zahájí malování po obličeji, rej masek a kostýmů se soutěží o nejoriginálnější masku a k chuti přijdou návštěvníkům i dýňové hody. V 18 hodin přijde na řadu průvod masek s lampiony a to i vlastnoručně vyrobenými. (jih)

Divadlo bude hostit svalovce

KDY: sobota 29. října od 10 a 17 hodin

KDE: Slezské divadlo Opava



Na divadelních prknech vystřídají herce pro tentokrát svalnatí účastníci letošního mezinárodního 44. ročníku Grand Prix Pepa. Do Opavy opět přijedou špičkoví čeští a evropští borci v kulturistice a fitness. Kulturisté i kulturistky z různých zemí budou diváky udivovat svými dokonale vypracovanými těly od 10 do 16 hodin a finalisté se svými svaly budou chlubit od 17 do 20 hodin. Nad soutěží převzalo záštitu statutární město Opava. (jih)



Grand Prix Pepa. Ilustrační fotoZdroj: Archiv pořadatele

Duchové ze záhrobí

KDY: neděle 30. října od 14 hodin

KDE: kulturní dům Vítkov

ZA KOLIK: jízdenka za 25 korun

Při putování za duchy si malí i velcí účastníci koupí u startu vstupenku a neohroženě projdou záhrobím s pavouky, které budou muset spočítat. Rodiče by své bázlivější děti měli vybavit baterkou. Na konci cesty je v sále čeká taneční a soutěžní hodinka s maskotem Paw Patrola, Nerf střelnice, rodeo býk též vyhodnocení pavoučí soutěže. (jih)

Ilustrační fotoZdroj: Deník / Pavel Sonnek

Retro nejenom pro pamětníky

KDY: sobota 29. října od 20 hodin

KDE: kulturní dům Větřkovice

ZA KOLIK: 100 korun



Do sálu zamíří zájemci o retro taneční zábavu ve stylu 70. - 90. let. Pamětníci se na chvíli vrátí do doby svého mládí a malin nezralých, současníci zjistí, jak se lidé bavívali v době, kdy oni ještě nebyli na světě nebo už byli, ale jen chvíli. Přítomným budou k pohybu na tanečním parketu vyhrávat skladby, pouštěné DJ Urbickým. (jih)



Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

NOVOJIČÍNSKO

Machina Mundi

KDY: čtvrtek 27. října od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín

ZA KOLIK: 150 korun

Machina Mundi je skandinávský kvartet, v jehož čele stojí český saxofonista Luboš Soukup. Ten pobývá v Kodani v Dánsku již více než deset let. Jeho silnou stránkou je schopnost dát dohromady zajímavé hudební formace, které překračují nejen geografické, ale i žánrové hranice — a ani tento band není výjimkou. Kapela má mnoho inspirací. Jednou z nich je i legendární projekt Weather Report a konkrétně způsob, jakým jsou v hudbě využívané klávesové nástroje a syntezátory. V groovech se Machina Mundi inspiruje například kapelou Chris Potter Underground.

Machina MundiZdroj: Archiv pořadatele

Lampionový průvod

KDY: neděle 30. října od 16.45 hodin

KDE: u obecního úřadu, Tichá



Oblíbený lampionový průvod nemůže chybět ani letos, avšak návštěvníci si kromě procházky za svitu lampionů mohou užít i ohnivou show. Pro děti bude připravena i Pohádková babička a pro všechny bez rozdílu věku skvělé zážitky a občerstvení.



Ilustrační foto.Zdroj: Deník/archiv

Královská opera: Maddame Butterfly

KDY: neděle 30. října od 16.30 hodin

KDE: kino, Kopřivnice

ZA KOLIK: 250 korun

Láska nemůže zabít, přináší nový život. Tato slova pronesl během hvězdné noci v Nagasaki americký voják Pinkerton mladé gejše Cio-Cio-San. Jak ale oba zjistí, nedbale vyslovená slova a sliby mohou mít nesmazatelné následky. Milovníci této světoznámé opery mají jedinečnou příležitost užít si nesmrtelný příběh i Pucciniho hudbu na velkém plátně.

BRUNTÁLSKO

Sokolnické lovy

KDY: od pátku 28. do neděle 30. října

KDE: hrad Sovinec

Blíží se konec října, a to je nechvalná známka toho, že letošní akce historicko-řemeslných akcí na hradě Sovinec se chýlí ke konci. Přijďte se pro letošní rok rozloučit s hradem Sovinec o prodlouženém svátečním víkendu a shlédněte to nejlepší z letošního roku na akci s názvem Sokolnické lovy, aneb Slavnostní ukončení sezóny.

Po celý prodloužený víkend bude návštěvníky bavit cirkusový klaun, akrobat a kejklíř Slávek Načunajev s kejklířskou show Polibek zubaté a krocením divokého mustanga. Spolu s ním své umění předvedou členové jihočeského profesionálního divadla Já to jsem při oblíbené pohádce pro celou rodinu Pohádkový kolotoč. Chybět nebude ani sokolník v Sokolnickém dvorci, ve kterém si s ním mohou zájemci popovídat a vyzkoušet si dát dravce i na ruku a vyfotit se s ním.

K dispozici budou ukázky historických řemesel. Pro návštěvníky budou o víkendu přichystány co půl hodiny kostýmované prohlídky hradu s průvodcem a to od 9.30 do 16 hodin ve třech různých okruzích.

Karel Plíhal

KDY: čtvrtek 27. října od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 430 korun



Ojedinělý textař, hudebník a poeta Karel Plíhal se na přání posluchačů předvede krnovskému publiku. Mistr slovních hříček v jedné chvíli dokáže neopakovatelně publikum rozesmát veselou básničkou, aby jej vzápětí roztesknil emotivním textem písně.



Karel Plíhal. Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Zdeněk Hejduk

J.A.R.

KDY: sobota 29. října od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov

ZA KOLIK: 490 korun

Těsně před vydáním nového alba Jezus Kristus Neexistus, dorazí funkový buldozer J.A.R. i do Krnova. Hustá desítka hráčů publiku opět předvede nebývalé tornádo hudební i lidské energie, která v našich končinách nemá obdoby.

Kapela J.A.R.Zdroj: Emil Bratršovský

Rozloučení s cyklistickou sezónou se v Jeseníkách koná už tuto sobotu

KDY: sobota 29. října

KDE: Bike Park, Kopřivná



Vydejte se do Bike Parku Kopřivná v Jeseníkách a zúčastněte se Dne na kolech s Moravskoslezským krajem. Program bude připravený pro celou rodinu. Děti si mohou zazávodit na odrážedlech a dospělí pak mohou poměřit své síly i obratnost na trailech. Na sportovní den zavítá i speciální host Mirai Navrátil. Budete se moci zeptat na cokoli, co vás zajímá, nebo si s ním i zazpívat.

Při exhibičních jízdách můžete po celý den obdivovat obratnost cyklistů z Flowridu. Děti si užijí doprovodný program jako malování na obličej, střílení laserovými pistolemi, skákací hrad a mnoho dalšího. Pokud se během sportovního dne vysílíte, můžete si dát i něco dobrého k jídlu. Inspiraci a tipy na výlety pak načerpejte u stánků turistických oblastí našeho kraje.



Vydejte se do Bike Parku Kopřivná v Jeseníkách a zúčastněte se Dne na kolech s Moravskoslezským krajem.Zdroj: Archiv pořadatele

Máte tip na dobrou akci nebo jste dokonce jejím pořadatelem a rádi byste tuto událost zviditelnili? Pošlete krátký popis akce s ilustrační fotkou na e-mail: tipy.morava@denik.cz. Pozvánka se posléze objeví v našich tipech.