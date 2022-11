Mint Market se ještě jednou letos vrátí do Ostravy. V Trojhalí Karolina svou tvorbu představí více než devadesát tvůrců z celé republiky a Slovenska. V nabídce tak bude obrovská dávka krásných produktů. Mint market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami. Zároveň bude v hale probíhat i Extrem food festival - festival světové kuchyně.

Vítkovický Slavín

KDY: sobota 5. listopadu od 15 hodin

KDE: hřbitov, Ostrava-Vítkovice

ZA KOLIK: 100 korun



Komentovaná vycházka vítkovickým hřbitovem představí minulost všech vítkovických pohřebišť. Hlavní pozornost však bude věnována současnému hřbitovu na Závodní ulici. Během vycházky se seznámíte s jeho minulostí, s nejvýraznějšími hroby, památníky obětem světových válek a hladových bouří, dále s kříži i s významnými osobnostmi, které na hřbitově sní svůj věčný sen.

Pink Floyd Forever

KDY: sobota 5. listopadu od 20 hodin

KDE: Hudební bazar, Ostrava

Fanoušky této hudební skupiny potěší mistrně a s velkou láskou a respektem připravený hold britské legendě. Hudební bazar v sobotu večer nabídne koncertní provedení audiovizuálního pořadu s názvem Kéž bys tady byl. V průběhu vystoupení bude hrát nejen kompletní LP Pink Floyd - Wish You Were Here, ale také další skladby ze starší i novější éry Pink Floyd, doplněné velkoplošnou projekcí a světelnou show.

J.A.R.

KDY: sobota 5. listopadu od 21 hodin

KDE: Barrák Music Club, Ostrava



Jedna z nejznámějších funky kapel dorazí 5. listopadu do Barrák Music Clubu, aby potěšila všechny posluchače hity jako Jsem vymletej nebo Bulhári. A bude toho samozřejmě mnohem více! Vstupenky na akci jsou v předprodeji v klubu a v Hudebním světě. Koncert začíná ve 21 hodin!



KARVINSKO

Případ ztraceného kupce

KDY: sobota 5. listopadu od 8 hodin

KDE: Archeopark Chotěbuz-Podobora

Na Jantarové stezce se ztratil kupec. Návštěvníci archeoparku se proto mohou připojit ke skupině detektivů a rozluštit záhadu na základě výpovědí obyvatel hradiska. Ne všichni jsou ovšem poctiví a říkají pravdu. Detektivní hra je určena pro děti od 10 let.

Jóga smíchu

KDY: sobota 5. listopadu od 10 hodin

KDE: YoGaia, Havířov

ZA KOLIK: 350 korun



Jóga smíchu neboli hasjayoga, jak se jí tradičně říká, je založena na principu vyvolaného smíchu, který poskytuje stejné fyziologické a psychologické výhody jako smích spontánní. Unikátní koncept, který spojuje jednoduchý zdravý pohyb, smícho-cviky, jógové dýchání, hraní her i relaxaci mohou vyzkoušet zkušení jogíni i úplní nováčci.



Monsterllica

KDY: sobota 5. listopadu od 18 hodin

KDE: Hard Cafe, Karviná

ZA KOLIK: 150 korun

Milovníci legendárni kapely Metallica si mou přijít užít jedinečnou tříhodinovou show s jejími nejznámějšími hity v podání revivalového uskupení Monsterllica.

Severozápad USA

KDY: úterý 8. listopadu od 18 hodin

KDE: malý sál, MěDK Karviná



Podzimní výlet na severozápad USA (stát Washington) nás zavede do překrásných národních parků North Cascades, Mount Rainier a do deštných pralesů Olympijského poloostrova. Dále se podíváme do krajiny zdevastované výbuchem sopky St. Helens a na závěr si prohlédneme města Seattle, Tacoma a Olympia. Přednáška v rámci cyklu pravidelných cestovatelských večerů „Karviná svět a zase zpět“ se uskuteční 8. listopadu od 18 hodin v malém sále MěDK Karviná.



FRÝDECKO-MÍSTECKO

Cesta za pokladem

KDY: neděle 6. listopadu od 15 hodin

KDE: Kino Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 80 korun

Děti zažijí spoustu dobrodružství s pirátem Mikym-dřevěnou nohou a pirátkou Marcelínou. Na tajuplném ostrově najdou poklad, zatančí si s divochem Pátkem, zazpívají se zvířátky z džungle a pak zjistí, že největší poklad, který člověk má, je zdraví, přátelství a láska.

Souboj Bigbandů

KDY: sobota 5. listopadu od 19.30 hodin

KDE: Klub Stolárna, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 300 korun



Big Blast Band si po dlouhé době domluvil na domácí půdě spřátelený Band k souboji a tím se vrací k tradičnímu formátu, kde vám dva swingbandy předvedou své nej kusy. Tentokrát vyzve frýdeckomístecký Big BLAST! Band nedaleký Big band Vratimov. Přijďte si užít téměř tři hodiny skvělé zábavy s klasickou i moderní swingovou hudbou.



Hity ze záhrobí

KDY: sobota 5. listopadu od 21 hodin

KDE: Klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 korun

V dušičkovém čase jsou pro víkendové pobavení jako stvořené hity ze záhrobí. Potěší pamětníky i milovníky takzvaných oldies. K poslechu a především k tanci bude DJ Kamil a DJ Komár hrát písničky, které vznikly v době od 50. do 90. let.

Beskydský slavík

KDY: sobota 5. listopadu

KDE: Nová scéna Vlast, Frýdek-Místek



Pěvecká soutěž pro mladé talenty ve věku 13 26 let! Jeden z castingů proběhne 5. listopadu ve Frýdku-Místku v Nové scéně Vlast, finále soutěže pak 26. listopadu ve Frýdku-Místku v Nové scéně Vlast. Splň si svůj sen a staň se novým Beskydským slavíkem! Zažije nezapomenutelnou atmosféru a zazpívej na velkém podiu v záři reflektorů a před kamerami. Přihlášku do soutěže najdeš na webu www.beskydskyslavik.cz.



Mytologie Bohové Severu

KDY: sobota 5. listopadu od 16 hodin

KDE: Knihovna Třinec

ZA KOLIK: zdarma

Jak začal svět a jak skončí podle jejich mytologie? Jaké je srovnání starých mýtů s komiksy Marvel? To se dozvíte s dobrovolnicí Miriam už 5. listopadu od 16 hodin v Knihovně Třinec! Vstup na akci je zdarma.

OPAVSKO

Kdo se bojí, nesmí na zámek

KDY: sobota 5. listopadu od 15 do 23 hodin

KDE: zámek Raduň

ZA KOLIK: 200, 160 a 80 korun

Za okny se šeří, noc se blíží a s ní přicházejí duchově i strašidla. Stručně řečeno – nic pro slabší povahy. V zámeckých komnatách budou totiž během netradiční prohlídky ožívat děsivé příběhy z minulosti. Statečné děti i dospělí návštěvníci zažijí na vlastní kůži mrazivou přítomnost nadpozemských bytostí, kteří k ním budou během Noci duchů a strašidel vycházet z temných zákoutí. (jih)

Kam se asi poděl dárek?

KDY: neděle 6. listopadu od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo Opava

ZA KOLIK: 60 korun



Malá Anička má narozeniny a rozbaluje si dárky, ale jeden se jí v tom množství papíru ztratí. Pomůžete jí ho najít spolu se strýčkem Dlouhánem? To všechno prozradí i umožní inscenace Rodinného divadla Rarášci dětem od čtyř let. (jih)

Zimní Slunovrat je štědrý

KDY: pátek 4. a sobota 5. listopadu

KDE: Opava

Náplní zimní krátké verze festivalu Slunovrat 2022 bude dnes od 16.30 hodin v Obecním domě vernisáž fotovýstavy Tomáše Vocelky s názvem Města a útěky. Od 18 hodin se v kostele sv. Václava uskuteční beseda s farářkou Marií Viktorií Kopeckou, známou jako autorku knížky Deník farářky nebo z televizní taneční soutěže StarDance a ve 20 hodin vystoupí Robert Křesťan se svou Druhou trávou. Sobotní část Slunovratu zahájí ve 14.30 hodin komentovaná prohlídka výstavy Města a útěky a program se následně přesune do kostela sv. Janů. Od 16 hodin se návštěvníci cestopisné přednášky vydají na cestu po Libanonu a od 18 hodin začíná literárně hudební večer. Evy Turnové a Tomáše Hradila. Do klubu Art přijdou hudební fanoušci ve 20 hodin na koncert Jamese Harriese. (jih)

Nezmar vydá své poklady

KDY: víkend 5. a 6. listopadu

KDE: rybník Nezmar, Dolní Benešov



S podzimem přichází i tradiční výlov největšího severomoravského rybníka, který po oba dny už ráno přiláká k břehům znovu velký počet návštěvníků. Podle odhadu by v sítích rybářů mělo uvíznout kolem 1 200 metráků nejrůznějších ryb. Nejvíc bude kaprů, ale objeví se též štiky, candáti, líni, amuři i sumci. Pořadatelé zajistí pro diváky tradiční stánky s živými rybami, rybími lahůdkami z šesti rybích druhů i výstavu okrasných ryb. (jih)



Filmový klub: Trojúhelník smutku

KDY: pondělí 7. listopadu od 18 hodin

KDE: kino Mír, Opava

Opavský filmový klub tradičně uvádí snímky, které byly úspěšné na významných festivalech, a takovým je i Trojúhelník smutku. Získal v Cannes Zlatou palmu a pro švédského režiséra a scenáristu Rubena Östlunda byla už druhá, před pěti lety jí byl oceněn jeho film Čtverec. Také ten měli možnost diváci OFK zhlédnout, ale uváděný snímek je divácky přístupnější a předevšm velmi zábavný a vtipný, byť jde mnohdy o humor značně nekorektní. Ve filmu se vydáme na plavbu luxusní lodí, na níž potkáme výstřední milionáře, servilní stevardy, nějaké modelky a permanentně opilého kapitána ve skvělém podání Woodyho Harrelsona. Ve třech filmových kapitolách dojde k nečekaným událostem, které danou sociální hierarchii zásadním způsobem rozklíží. Tato sociální satira na soudobou společnost je chytrý film, který rozhodně nenastavuje zrcadlo jen bohatým snobům. Snímek Trojúhelník smutku uvádí kino Mír v pondělí 7. listopadu od 18 hodin. (mal)

NOVOJIČÍNSKO

Exkluzivní francouzské baroko

KDY: neděle 6. listopadu od 16 hodin

KDE: Muzeum Tatra, Kopřivnice

ZA KOLIK: 200 korun

V Kopřivnici mezi automobily Tatra vystoupí jedna z nejuznávanějších francouzských sopranistek, specializující se na starší slohová období, Chantal Santon Jeffery, a to společně s českou špičkou, sourozenci Vojtěchem a Janou Semerádovými v doprovodu flétny, violy da gamba a cembala. Zazní unikátní program sestavený z děl francouzského baroka. Ten nabídne formou zrekonstruované kantáty imaginární epický příběh hrdiny Apollóna, který během svých milostných setkání oslavuje umění múz.

Motýlek s úsměvem

KDY: sobota 5. listopadu od 14 hodin

KDE: Kulturní dům, Kopřivnice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Jubilejní 25. ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a mládeže s handicapem se po dvou letech vrací se svým programem. Akci moderuje Roman Pastorek a v dopolední části jsou připraveny i doprovodné tvořivé dílničky jako veselé tetování, veselé náramky, veselé odznáčky, výroba přáníček, kadeřnický salón a promítání pohádek v kině.



AC/DC revival

KDY: sobota 5. listopadu od 20 hodin

KDE: Kulturní dům, Příbor

ZA KOLIK: 100 korun

Nejúspěšnější AC/DC tribute kapela v České republice, kritiky uznávaná jako jedna z nejlepších i v zahraničí, vystoupí pro fanoušky v Příboře. Kapela působí na scéně od roku 2010 a ročně odehraje přes 100 koncertů v České republice, Slovensku, Polsku, Rakousku a Německu. Objevuje se také na pódiu s přední špičkou české hudební scény.

Three for Silver (USA)

KDY: pátek 4. listopadu od 20 hodin

KDE: Klub Galerka, Nový Jičín



Kapela Three for Silver pochází z Portlandu v Oregonu. Soubor posluchačům objevuje tradiční americkou hudbu: jde o eklektickou, ale smysluplnou směs folku, blues, country, americany, klezmeru a roots music, zazpívanou mimo jiné zpěvákem a basistou s hlasem Toma Waitse. Jeho stylový chraplák vyvažuje křišťálově čistý hlas akordeonistky. Kapelu na trio doplňuje velmi dobře zpívající houslista. Na koncert se můžete těšit 4. listopadu od 20 hodin v novojičínském Klubu Galerka.



BRUNTÁLSKO

Švestka aneb Jevištní sklerotikon

KDY: pátek 4. listopadu od 19 hodin

KDE: Městské divadlo, Bruntál

ZA KOLIK: 150 korun

Ochotnické divadlo ze Světlé Hory pod vedením Járy Šmitryho Cimrmana zve na svou, vlastně Cimrmanovu hru, kterou nastudovali členové tohoto souboru. Známá hra pojednává o partě kamarádů, kteří se sešli, aby očesali švestku.

CZ – SK Oldies

KDY: sobota 5. listopadu od 20 hodin

KDE: Kofola Music Club, Krnov



Milovníci hudby minulého století ocení večer plný hitů československé i zahraniční scény 70., 80. a 90. Let. Stylovou party doplní fotokoutek a welcome drink.



Halloween

KDY: sobota 5. listopadu od 17 hodin

KDE: Na Špici, Krnov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Lampiónový průvod v maskách ve stylu Halloweenu bude první listopadovou sobotu vycházet ze zahrady hostince Na Špici. Kromě samotného průvodu a přehlídky strašidelných masek je připraveno opékání špekáčků a ohňostroj.

