Nouzový stav neumožňuje aktuálně chodit na kulturu, nicméně Moravskoslezský kraj skýtá spoustu možností, kam vyrazit o víkendu na výlet. Ať už vyrazíte do Beskyd nebo na cyklovýlet, nuda nehrozí a pobyt na čerstvém vzduchu v tuto chvíli každému prospěje.

Halda Ema v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

TIPY ZA OSTRAVSKO

Bludné balvany v Ostravě

Kde: Ostrava

Severní Morava je místem, kde je nejvíce bludných balvanů z celé České republiky. Konkrétně v Ostravě můžeme tyto historické balvany, které k nám doputovaly ze severských zemí před tisíci let, spatřit na více místech. Každý kámen má svůj zajímavý příběh spojený s tím, jak se dostal na světlo. Největší z nich je vystaven na betonovém podstavci před jednou ze vstupních bran do hutního podniku Liberty Ostrava (dříve Arcelor Mittal) a váží téměř 18 tun. Jeho stáří je odhadováno odborníky na dva miliony let. Druhý největší kámen najdete v Ostravě-Porubě při cestě k tamnímu koupališti, další se nachází v Ostravě-Třebovicích. Nejen v Ostravě je balvanů ráj a mnoho jich můžeme nalézt také na Bruntálsku v okolí Osoblahy, kde je na bludné balvany „past“, a proto jich můžeme v kraji nalézt tolik.