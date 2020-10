Nouzový stav nás neminul ani na podzim a mnoho akcí se ruší, přesto se instituce snaží o to, aby zbylé události proběhly za daných pravidel a lidé si je tak mohli užít v maximálním bezpečí. Vyzkoušejte několik tipů Deníku a věřme, že s trpělivostí a dodržováním pravidel bude brzy zase lépe.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Pavel Netolička

Komentovaná procházka - Ostrava, město hříchu

Kdy: neděle 4. října 2020, od 10 a 14 hodin

Kde: Havlíčkovo nábřeží, Ostrava

Za kolik: 80 Kč

Hospody, nevěstince, ale i místa, kde se odehrával nejhrůznější zločin, to vše na komentované procházce Ostrava, město hříchu. Netradiční komentovaná procházka centrem Ostravy vás zavede do míst, která žila bouřlivým nočním životem a o zločiny v nich nebylo nouze. Procházky se budou konat v 10.00 a 14.00 hodin. Sraz účastníků je 15 minut před procházkou na Havlíčkově nábřeží u Krajského soudu.

Přelom 19. a 20. století, období první republiky a Ostrava jako město zločinu, alkoholu, hříchu i trestů. Nepodíváte se pouze na ulici Stodolní, která je s nočním

životem spojena do dnešních dnů, ale poznáte spoustu dalších zákoutí, která nejsou běžným Ostravákům známá jako původní místo nekalých praktik.

Vstupenky jsou k dispozici v infocentrech OSTRAVAINFO nebo online. Již není možné zakoupit vstupenky u průvodce na místě před procházkou. Pozor! Kapacita je omezená a na místě již není možné vstupenky zakoupit. Pokud procházku nestihnete, připomínáme, že je možnost objednat si průvodce i dle individuálního přání zákazníků.