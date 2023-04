Jak si užít aktuální víkend v kraji? Ostrava láká na festival věnovaný konopí, Janovice u Rýmařova na zámecké oslavy. Krnov na náměstí oslaví Den Země. Podívejte se na naši pravidelnou várku tipů.

Konopex 2022 v Trojhalí Karolina, 22. dubna 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

OSTRAVSKO

Festival a oslava konopí Konopex 2023

KDY: pátek 21. až neděle 23. dubna

KDE: Trojhalí Karolína, Ostrava

ZA KOLIK: jednodenní 200 korun, třídenní 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Šestý ročník konopného festivalu proběhne 21. až 23. dubna v komplexu Trojhalí Karolina v centru Ostravy a představí rostlinu konopí v mnoha oblastech svého univerzálního využití. V pátek bude otevřeno od jedné hodiny odpoledne, v sobotu a v neděli do jedenácti. Končit bude festival v pátek a v sobotu v osm hodin, v neděli o půl páté vpodvečer.

Starší 65 let, ZTP a ZTP/P (s doprovodem) mají na akci tradičně vstup zdarma, stejně jako děti v doprovodu dospělých – událost je vhodná i pro rodiny s dětmi. Na své si přijdou také milovníci gastro specialit, protože z konopných surovin lze připravit delikátní zázraky, což potvrzuje populární sýr Konopáč nebo konopná zmrzlina ze šumavské řemeslné farmy s příznačným názvem Dobré Konopí. Připraveny jsou i přednášky – návštěvníci se doví spoustu zajímavých informací a novinek o zpracování a využití konopí v samoléčbě i lékařské praxi, potravinách, doplňcích stravy, stavebnictví, průmyslu či veteriny. Budou připraveny expozice věnované konopí a souvisejícímu sortimentu. Semena a sazenice konopí s obsahem CBD, pěstitelské indoor či outdoor vybavení, ale také vystavovatelé zaměření na kosmetiku, potraviny nebo testování či zpracování nejen konopí, ale i dalších léčivých bylin. Doprovodný program zahrnuje i odbornou konferenci, besedy či konopnou burzu. Jednu z přednášek bude mít také průkopník mezi českými lékaři, lékař Radovan Hřib, vedoucí Centra pro léčbu bolesti ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, který se podělí o dosažené úspěchy a pokroky v oblasti léčby konopím v klinické praxi. Afterparty je plánovaná na páteční i sobotní večer v klubu Marley. Vystoupí například oblíbený český reggae zpěvák MessenJah nebo hip-hopová undergroundová legenda – rapper Afu-Ra.

Porubajk a Ostrava na kolečkách

KDY: pátek 21. a sobota 22. dubna

KDE: Hlavní Třída, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Chcete si užít pořádnou večerní jízdu Ostravou na kolečkách? Pak dorazte v pátek do Poruby na Hlavní třídu (za „kruháčem" u nafukovací brány). Už od 16 hodin zde bude k dispozici účastníkům i divákům gastrozóna a další doprovodný program u „Floridy". Zvaní jsou bruslaři, skejťáci, děti na kolech, odrážedlech, koloběžkách, sportovci s kočárky, sportovci na vozíčku a další. Současně se zde také bude konat registrace do sobotního cyklistického závodu Porubajk a charitativního běhu Křídla dětem. Od 18 hodin se uzavře hlavní cesta a sportovci se shromáždí na startu u nafukovací brány a v 19 hodin odstartuje první společné kolo. Děti musí mít přilbu a chrániče, všem ostatním pořadatelé doporučují minimálně tu přilbu.

Podcastový maraton naživo

KDY: 22. dubna, 10 hodin

KDE: Dům kultury Poklad, Ostrava-Poruba

ZA KOLIK: 650 Kč

PROČ PŘIJÍT: Máte jedinečnou příležitost stát se součástí živého natáčení nejúspěšnějších podcastů a to v jeden den a pod jednou střechou! Na jaké podcastery se můžete těšit? Markéta Lukášková – Příběh, který se opravdu stal, dále na Pastoral Brothers, Přepište dějiny, České podsvětí, Šťastný podcast, Hodina dějepichu, Vyhonit ďábla. Dále komici Undeground Comedy Club – stand-up komici, známí z televizních obrazovek Jan Studnička, Jan Geryk, Libor Macháček.

Swap v Michálkovicích

KDY: sobota 21. dubna, 10 až 15 hodin

KDE: kulturní dům, Michálkovice

ZA KOLIK: 30 korun, pokud doneseš něco vlastního, nebo 50 korun

PROČ PŘIJÍT: Něco starého doneseš, něco nového si odneseš. Stačí doma probrat probrat skříně, šuplíky a přinést doslova cokoliv, co doma přebývá (nejen oblečení, které už nesedí, ale i různé nevhodné dárky nebo jiné věci, které ještě mohou udělat radost jiným. Současně organizátoři pořádají i materiální sbírku pro lidi nebo zvířata bez domova. Věci do sbírky pro ADRU a útulky by měly být zabalené zvlášť. Křehké věci i označené. Vše, co se neprodá, bude podle slov organizátorů předáno neziskovým a charitativním organizacím, ADŘE, Reuse centru, útulku Kočky Bohumín a spolku Mazlíci v nouzi.

OVAK - Den otevřených dveří

KDY: pátek 21. až neděle 23. dubna

KDE: provozovny OVAK, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: U příležitosti Světového dne vody zve společnost Ostravské vodárny a kanalizace (OVAK) všechny obyvatele Ostravy a okolí na Den otevřených dveří zahrnující nejen možnost návštěvy minimuzea Historie ostravského vodárenství – Babylon v areálu Úpravny vody Ostrava-Nová Ves, ale i areál Ústřední čistírny odpadních vod Ostrava-Přívoz. Podíváte se na místa, kam se běžně nepodíváte, ale poznáte i práci odborníků a moderní techniku, kterou využívají. Uvidíte na vlastní oči, co to znamená pečovat o vodu a její čištění.

Země plná křídlení

KDY: pátek 21. dubna, 13 až 20 hodin

KDE: Národní zemědělské muzeum Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Happening místních neziskovek a jejich příznivců u příležitosti oslav Dne Země je jarní tvořivá obdoba Adventu plného Křídlení. Jde o dobročinný festival na téma trvale udržitelného života na Zemi s koncertem zpěvačky Kaczi, vystoupením hostů a také dražbou kovářského artefaktu s příběhem. Moderátorem akce bude Radek Erben. Cílem organizátorů je představit tvořivost a celostní pohled na život se zajímavými souvislostmi a přesahy. Společenská událost a oslava závěru sezony s partnery a hosty, kteří spolupracují s Křídlení nadačním fondem.

OPAVSKO

Otevírání jara a turistické sezony

KDY: sobota 22. dubna, od 9 hodin

KDE: Babinec v Hradci nad Moravicí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zájemci o účast na této tradiční akci se sejdou v 9 hodin u Babince, kde proběhne oficiální úvod s hudbou místního dechového orchestru. Turisté pak mohou podle svých fyzických schopností projít trasy v délce 10. 11, 13, 14 a 20 kilometrů. V kulturní části programu začíná od 9.30 hodin komentovaná prohlídka naučné stezky Hanuše, od 10 do 16 hodin jsou naplánované prohlídky zámku a od 12 do 16 hodin bude uskutečněna i komentovaná prohlídka Weisshuhnova kanálu, která přesune děj do Žimrovic, kde se od 12 do 16 hodin budou bavit děti a od 13 do 15 hodin všechny věkové kategorie při letových ukázkách dravců.

Opava si připomene osvobození

KDY: sobota 22. a neděle 23. dubna

KDE: Opava-Milostovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Město Opava rozhodně nezapomíná na ty, kteří ji před osmasedmdesáti lety na jaře roku 1945 osvobodili od německé okupace. Na sobotu připravilo od 11 hodin tradiční vzpomínkový akt u památníku osvobození na náměstí Osvoboditelů. V neděli od 12 do 17 hodin bude pro milovníky vojenské historie otevřený pěchotní srub OP–S v Milostovicích a Klub vojenské historie Opava zve zájemce k jeho bezplatné prohlídce.

Tu O perníkové chaloupce znáte?

KDY: neděle 23. dubna, od 10 a 16 hodin

KDE: Loutkové divadlo v Opavě

ZA KOLIK: 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Pohádka O perníkové chaloupce je mezi dětmi známá, ale vidět ji na vlastní oči je přece jen zajímavý zážitek. Liberecké Divadlo Na cestě přiveze opavským dětem napínavé, ale i veselé bloudění Jeníčka a Mařenky hlubokým lesem. V něm najdou oba loutkoví protagonisté perníkovou chaloupku a zažijí v ní nečekané dobrodružství. A pochopitelně také sladký perník.

Děti zažijí pestrý Den Země

KDY: neděle 23. dubna, od 13 do 18 hodin

KDE: náměstí Osvoboditelů a Janáčkovy sady v Opavě

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Společná velká oslava Dne Země se do Opavy po době omezení znovu vrací. Děti se zabaví v tvůrčích dílničkách, při pokusech a soutěžích na téma příroda, během stloukání hmyzích hotelů, výroby ozdob z recyklovaných materiálů i při oblíbené prohlídce popelářských vozů. Svou činnost zájemcům představí včelaři, zahradníci, lesníci, přírodovědci, záchranné stanice a odborníci v nakládání s odpadem. Chybět nebude praktická poradna odboru životního prostředí, kde její pracovníci zodpoví i případné dotazy na všechno, co se týká životního prostředí ve městě. Život bude pulzovat i při vystoupení dětských tanečních a hudebních souborů opavské a krnovské ZUŠ i několika opavských základních škol.

Hlavním úkolem je diskrétnost

KDY: neděle 23. dubna, od 18 hodin

KDE: Kulturní dům v Hlučíně

ZA KOLIK: 100 a 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Členové Štěpánkovického ochotnického spolku přijedou polechtat bránice hlučínským divákům svou úspěšně nastudovanou komedií Hlavně diskrétně. Děj se točí kolem záletného velvyslance a je plný překvapení a zvratů, kterým se přítomní, na rozdíl od protagonistů, od srdce zasmějí. Divadelní spolek má na svém kontě už celou řadu divácky úspěšných komedií – například Dívčí válka, s níž vystoupil dokonce i na prknech Slezského divadla, Světáci, Dobytí severního pólu, Byt na inzerát nebo Miláčku, vydrž.

NOVOJIČÍNSKO

Letošní Kopřiva je na čtyřech místech

KDY: pátek 21. dubna od 13.30 a sobota 22. dubna od 10 hodin

KDE: Kopřivnice

ZA KOLIK: 700 Kč - jednodenní vstupné / 350 Kč – studentské, jednotlivá představení od 50 do 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Kopřiva je přehlídka netradičního divadla, jejíž již 37. ročník pořád Katolická beseda v Kopřivnici. Letos se přehlídka koná na čtyřech místech: Katolický dům v Kopřivnici, Kulturní dům Kopřivnice, Muzeum nákladních automobilů Tatra, Kostel sv. Bartoloměje v Kopřivnici. Dvoudenní přehlídka alternativních a experimentálních divadel je nesoutěžní, přesto se na ní od prvního ročníku udělují ceny. O dvou z nich, za tvůrčí přínos a za herecký výkon, rozhoduje porota složená z divadelních teoretiků a dramaturgů, o třetí hlasují diváci. Od roku 1990 je hlavní programová nabídka Kopřivy rozšířena o doprovodné programy: koncerty a výstavy fotografií. Kopřiva je jedním z nejstarších divadelních festivalů v České republice. Podrobný program Kopřivy je možno najít na http://koprivafest.cz/

Lucie Redlová míří do Všesmíru

KDY: pátek 21. dubna, ve 20 hodin

KDE: klub Všesmír v Novém Jičíně

ZA KOLIK: 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: Písničkářka Lucie Redlová z Valašského Meziříčí se na hudební scéně pohybuje už nějakou dobu. Mnozí si ji pamatují jako členku kapely Docuku, kde hrála na mandolínu a také zpívala. Později hrála či hostovala v několika dalších kapelách, ať už folkových či rockových. V roce 2009 natočila album První, poslední a v tom samém roce vznikla její doprovodná kapela Garde. Tři roky nato vydala další album s názvem Křižovatka, které mělo rockovější nádech. S kytarou a mandolínou absolvovala řadu festivalů i samostatných koncertů. Poslední album, které vydala, má název Lidová Redlová. Některé písně z něj zazní také v klubu Všesmír.

Vítání jara zpestří kroužkování ptáků

KDY: sobota 22. dubna, od 8 do 13 hodin

KDE: amfiteátr na Horečkách v Trojanovicích a ve Frenštátě pod Radhoštěm

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Vítání ptačího zpěvu a zahájení provozu stezky Beskydské nebe se již stalo oblíbenou a tradiční akci. Návštěvníci se mohou těšit na kroužkování ptáků, komentovanou prohlídku expozice Život v korunách stromů, dozvědí se mnoho zajímavého o okřídlených obyvatelích Beskyd, včelařství nebo o CHKO Beskydy. Pro děti organizátoři připravili tajuplnou ptačí stezku lesem plnou překvapení, na místě budou také výtvarné dílničky. Nebude chybět ani závěrečné zpívání u táboráku.

Gastro festival zpestří pojídání papriček

KDY: sobota 22. dubna, od 10 hodin

KDE: Vila Machů v Kopřivnici

PROČ PŘIJÍT: Kopřivnický Gastro Festival, který se koná v areálu zahrádky kavárny Vily Machů v Kopřivnici je festivalem dobrého jídla, pití a hudby. Návštěvníci se mohou těšit na minipivovary, burgery, hotdogy, ramen, donuty, rumový stánek a také 1. chilli soutěž v Kopřivnici.

Na Disco Party Show zazní velké české hity

KDY: neděle 23. dubna, od 16 hodin

KDE: Dělnický dům ve Studénce

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Taneční orchestr Zdeňka Pukovce zahraje velké hity české a slovenské pop music. Na akci akci s názvem Everegreen Disco Party Show se muzikanti i návštěvníci postupně Postupně se vypraví do let šedesátých, sedmdesátých i osmdesátých. Zazní písničky Karla Gotta, Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Jiřího Schelingera, Václava Neckáře, Věry Špinarové a dalších pěveckých hvězd. Akci moderuje Pavel Hanzelka.

Jak se odívali pravěcí lidé?

KDY: sobota 22. dubna, od 9 do 16 hodin

KDE: Centrum tradičních technologií v Příboře

ZA KOLIK: 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Příborské muzeum, které již několik let existuje pod názvem CETRAT již poněkolikáté přichystalo program přibližující archaické zaniklé rukodělné technologie. Tentokrát profesionální pračlověk Jan Tonda Pulpán a pracovníci CETRAT Příbor představí technologie spjaté s každodenním životem a především s odíváním v pravěku.

Přehlídka amatérských divadelníků končí

KDY: pátek 21. dubna, od 19 hodin

KDE: Kulturní dům ve Štramberku

ZA KOLIK: 120 Kč

PROČ PŘIJÍT: Závěrečný večer XXV. Štramberské divadelní přehlídky amatérských souborů přinese vyhodnocení přehlídky. Chybět ale nebude ani poslední představení, ve kterém se představí Divadlo nad Bečvou - TJ Sokol Valašské Meziříčí s hrou Milí bakaláři.

BRUNTÁLSKO

20 let zámku Janovice u Rýmařova

KDY: sobota 22. a neděle 23. dubna, 11 až 14 hodin

KDE: zámek Rýmařov Janovice

ZA KOLIK: děti zdarma, dospělí 120 korun, senioři 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Národní památkový ústav slaví 20 let od svého založení. Proto ve dnech 22. a 23. dubna umožní vstup zdarma na své objekty dětem do 18 let. Nabízí jeden návštěvnický okruh "Svět janovických Harrachů", na kterém se návštěvníci mohou dozvědět mnoho zajímavého nejen o zámku, ale i o rodině Harrachů a jejich janovickém velkostatku. A navíc je na našem zámku k vidění i výstava "Rýmařovské pověsti", kde se nejen děti dozví ledacos o místních kouzelných bytostech! K vidění jsou vodníci, čerti, skřítci, čarodějnice a další bytosti.

Tradiční jarmark ke Dni Země 2023

KDY: sobota 22. dubna, 10 až 16 hodin

KDE: Hlavní náměstí Krnov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Také v letošním roce si mohou Krnované a návštěvníci města na jarmarku připomenout Den Země – svátek věnovaný naší planetě a prostředí. Pro návštěvníky bude připraven řemeslný jarmark, hry a soutěže pro děti, ukázky pozorování přírody, prezentace neziskových organizací, informace o životním prostředí, vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, představení aktivit Zdravého města Krnov. Na jednotlivých stanovištích se potkají s pracovníky městského úřadu, dozvědí se o aktuálních aktivitách Zdravého města Krnov, představí se jim krnovské školy a dojde i na hry, soutěže a umělecké aktivity. To vše doprovodí stanoviště zaměřená na pozorování přírody, včelaři vám vysvětlí, jak funguje včelí úl a od prodejních stánků jistě neodejdete s prázdnou.

Procházka za pamětihodnostmi ze Zátoru do Milotic nad Opavou

KDY: sobota 22. dubna, 9 hodin

KDE: sraz v 9 hodin na nádraží v Bruntálu, odjezd do Zátoru v 9.08 hodin

PROČ PŘIJÍT: Klub za starý Bruntál pořádá 22.4. vlastivědnou vycházku ze Zátoru do Milotic nad Opavou. V Zátoru už bude výletníky očekávat starostka Salome Sýkorová. Na programu je kyselka, pomník obětem Velké války, hřbitov, procházka polní cestou k pamětním kamenům Tomáše Křivého, alej k evangelickému kostelu i prohlídka kostela. V Miloticích budou milovníci historie obdivovat bunkry, budovu nádraží i ojedinělý zásobník pro parní lokomotivy. Vycházku pod vedením Pavla Rapušáka zakončí ve 13 hodin posezení v bruntálské restauraci Grand.

Koncert sborů z Rýmařova a Ozimku

KDY: sobota 22. dubna, 17 až 20 hodin

KDE: zámek Rýmařov Janovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zpříjemněte si sobotní podvečer česko-polským koncertem sborů. První vystoupení bude patřit sboru Vox montana z Rýmařova, druhé pak Chóru na obcasach z polského Ozimku. Koncert se uskuteční v prostorách zámku.

KARVINSKO

Den Země v Havířově

KDY: pátek 21. dubna, 8.30 až 12 hodin

KDE: Náměstí Republiky, Havířov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce pobaví všechny generace. Připraveny jsou ukázky psí agility, výstava dravců, představí se včelaři, bude zde i výroba ptačích krmítek, knižní jarmark a spousty dalších zajímavých aktivit.

Ingott commando v Hard Cafe

KDY: sobota 22. dubna, 19 hodin

KDE: Hard Cafe Karviná

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Ingott patří mezi veterány a legendy metalové scény na Karvinsku a tohle bude celonoční jízda pod diktátem této kapely.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Lenka Dusilová a Cotatcha Orchestra v Třinci

KDY: pátek 21. dubna, 18 hodin

KDE: KD Trisia, Třinec

ZA KOLIK: 650-390 Kč v předprodeji

PROČ PŘIJÍT: Cotatcha Orchestra vystoupí s několikanásobnou držitelkou cen Anděl Lenkou Dusilovou. Zazní posluchačům již známé kusy a také zbrusu nové skladby prošpikované paletou elektroniky v kombinaci s hutným zvukem bigbandového tělesa.

Downbelow a FE ve Stounu

KDY: sobota 22. dubna, 19 hodin

KDE: klub Stoun, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: pořadatel neuvádí

PROČ PŘIJÍT: Downbleow patří už roky k těm nejzajímavějším kapelám moravskoslezské kytarové indie scény. Na koncertě je doplní další fajn kapela z Frýdecko-Místecka, FE.