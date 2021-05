Pan Panpán | ŽIVĚ z Divadla loutek

Kdy: neděle 9. května od 17 hodin

Kde: On-line na webu a facebooku Divadla loutek Ostrava

Pan Panpán je docela obyčejný pán. Ve svém bytě žije sám a žije docela obyčejný život. Ráno vstane, pustí si televizní rozcvičku, obleče se podle předpovědi počasí, vypije si kávu a jde do práce. Přijde z práce, nákup dá do ledničky, převleče se, umyje se a jde spát. A tak pořád dokola. Až jednoho rána vstane, pustí si televizi… a místo slečny od předpovědi počasí nějaký Hlavoun oznamuje, že nikdo nesmí vycházet ven! Pan Panpán zůstane doma. Zůstane sám. Sám se svými sny, které se nikdy neodvážil naplnit. Nastává zvláštní a výjimečný čas. Každodenní předměty ožívají, šedivý svět se stává barevným a fantazie prolamuje stěny uzavřeného bytu… Pan Panpán se vydává na cestu, na jejímž konci na něho čeká… princezna. V představení v režii Václava Klemense se představí Ondřej Beseda, Karolína Hýsková, Aleš Petrič a Karel Růžička.

Procházka po Poodří: Suchdol nad Odrou – Studénka / Jistebník

Kde: CHKO Poodří

Máte-li rádi pěší turistiku, ale nejste si jisti aktuálním počasím na horách, vyzkoušejte turistickou trasu po CHKO Poodří. Ze Suchdolu nad Odrou lze po modré značce dojít do Studénky, v případě prodlouženého výletu až do Jistebníku, což dělá krásných 25 kilometrů cesty jarní rozkvetlou přírodou. Cestou lze míjet soustavu jistebnických rybníků, kde žijí houfy labutí, Studénské rybníky, dále Pustějovský rybník nebo krásnou přírodu v okolí Oderské nivy. Na trase lze potkat také spoustu cyklistů díky možným cyklovýletům. Nádraží ve Studénce skýtá možnost najíst se v pěkné nádražní restauraci s penzionem. Procházka je nenáročná, po rovině a lze ji modifikovat jako kratší či delší dle výkonnosti daného turisty.

Ilustrační foto.Zdroj: Deník / Pavel Sonnek

TIPY ZA KARVINSKO

Víkendové rekreační linky do Beskyd

Kdy: každou sobotu a neděli v 8.00 a 7.15 hodin

Kde: Autobusové nádraží Orlová / Autobusové nádraží Karviná

Od dubna začaly jezdit nové rekreační linky do Beskyd, a to z Karvinska, kde se nachází spousta turistů a milovníků hor. Autobus vyjíždí každou sobotu a neděli v 8 hodin z autobusového nádraží v Orlové, nabere cestující v centru a v Karviné, poté jede směrem Český Těšín a Třinec a zajíždí až do Horní Lomné. Druhá linka do Ostravice vyjíždí v 7.15 hodin z Karviné a jede přes Orlovou, Havířov, Žermanice, Nošovice a Frýdlant nad Ostravicí. Oba autobusy mají cenu 50 korun za jednosměrnou jízdenku.

Beskydy. Ilustrační fotoZdroj: Jiří Baran

Výstava fotografií “Z tvorby Fotoklubu Karviná”

Kdy: 5. - 27. květen

Kde: Středisko hudby a umění Regionální knihovny Karviná

Z tvorby Fotoklubu Karviná tak se jmenuje nová výstava, kterou hostí Regionální knihovna Karviná, konkrétně pak její Středisko hudby a umění. Výstava probíhá od 5. do 27. května. Vernisáž proběhla on-line na YouTube kanálu knihovny ve středu 5. května od 17 hodin, kde do tvorby karvinského fotoklubu všechny fotonadšence zasvětili jeho předseda Marek Běhan a knihovnice Denisa Rytířová. Tvorba členů fotoklubu je různorodá, a tak si přijde na své opravdu každý, kdo se zajímá o fotografii a její možnosti, s přidanou hodnotou regionální tvorby.

TIPY ZA OPAVSKO

Vydejte se za dobrodružstvím Kašpárkovou stezkou

KDY: do 16. května

KDE: start stezky u hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí (je možné vyrazit také od Žimrovického splavu, ale budete se pak po trase vracet)

Protože Loutkové divadlo v Opavě slaví krásné sedmdesáté výročí, tak si pro vás Kašpárek vymyslel narozeninovou hru. Ukryl se v truhle s pokladem a čeká, komu se podaří ho vypátrat! Budete to vy? Vydejte se na Kašpárkovu stezku plnou dobrodružství. Během cesty musíte splnit 12 zapeklitých úkolů, tak, abyste odkryli místo pokladu a našli číselný kód k otevření zámku na truhle. Jejich vyluštěním získáte indicii, kterou vyhledáte v tabulce na zadní straně hrací karty a odtajníte tak část GPS souřadnice k nalezení truhly s pokladem. Poklad hlídá sám Kašpárek. Ke Kašpárkově hře budete potřebovat hrací kartu, tužku, telefon s datovým připojením a dobrou náladu.

Více instrukcí včetně mapy, hrací karty i pravidel hry najdete na stránkách volnočasového střediska Opava - Domeček zde.

Loutkové divadlo v Opavě.Zdroj: Deník/Veronika Bernardová

Cimbálová muzika Konopjan živě

KDY: čtvrtek 6. května od 16 hodin

KDE: Sady Svobody, Opava

ZA KOLIK: zdarma

Chybí vám živé koncerty? Dorazte ve čtvrtek odpoledne do parku a vychutnejte si skvělou outdoorovou hudební akci s muzikou cimbálové kapely Konopjan. Kapela se pyšní bohatým repertoárem, který uspokojí i náročnější uši. Od hudebních kousků z opavského regionu, zvládnou hravě i písničky ze Slovenska, jižní Moravy, Rumunska i Maďarska. Nedávno zařadili i moderní známé písně a také filmové melodie. Ve čtvrtek se těšte na Jana Šošolu, Jana Spisara, Tomáše Gubu a Ondřeje Tofela. Akce se koná pouze za příznivého počasí. Prosíme, dodržujte platná hygienická opatření a minimální rozestupy 2 metry.

TIPY ZA FRÝDECKO-MÍSTECKO

Hurá na Hukvaldy!

KDY: denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin

KDE: hrad Hukvaldy

Areál hradu Hukvaldy je již znovu veřejnosti přístupný za aktuálních podmínek. Prohlídka areálu je možná pouze samostatně bez doprovodu průvodce, v běžné otevírací době. Komentované prohlídky s průvodcem jsou do odvolání zrušeny. Hradní občerstvení je z důvodu technických oprav do 15. května mimo provoz (stánek s nápoji a cukrovinkami je za pěkného počasí otevřen).

Za krásami vendryňské přírody

KDE: Vendryně

Naučná stezka vás provede mnohými krásami a zajímavostmi pestré přírody a krajiny území Vendryně. Stezka se skládá ze dvou samostatných tras, které je možno absolvovat formou polodenní volné procházky samostatně. Trasa I vede severním územím ve Slezských Beskydech, má 7 poznávacích zastávek a délku 10 km. Trasa II vede v počáteční fázi územím Jablunkovského průsmyku nivou řeky Olše a podél přítoku Kopytná vás převede do Moravskoslezských Beskyd v jižní části Vendryně. Počet zastávek je rovněž 7 a délka trasy 22 km.

TIPY ZA NOVOJIČÍNSKO

Lašský poklad

KDY: od května do října

KDE: Kopřivnice, Štramberk, Příbor a Hukvaldy

Hru pro všechny generace připravila Lašská brána Beskyd na území všech čtyř obcí, které sdružuje. V Kopřivnici, Štramberku, Příboře a na Hukvaldech si tak budete moci od května do října 2021 zahrát outdoorovou zábavně-poznávací hru na osmi různých trasách. Na začátku května 2021 budou otevřeny první čtyři trasy, v každé obci po jedné. Následně budou na webu lasskypoklad.cz a na sociálních sítích Lašské brány Beskyd postupně zveřejňovány další připravené trasy. Více informací: www.lasskypoklad.cz

Hra pro všechny generace Lašský poklad.Zdroj: Město Kopřivnice

Tramping na Příborsku

KDY: do 21. června

KDE: Příbor

ZA KOLIK: zdarma

Tramping na Příborsku je okenní covidová verze velké výstavy realizované na příborské pobočce Muzea

Novojičínska v roce 2015. Podíleli se na ní současní i bývalí členové osad Ćerný Mustang, Knechti, Maniwaki, NDE,

Orinoco, Starý Mlýn, Vlčáci, Wyoming a mnozí další trampové i trampky. Autentický život trampů dokládají na výstavě černobílé historické fotografie, na barevných fotografiích jsou zachyceny trampské předměty z výstavy v roce 2015.

Tramping na Příborsku je okenní covidová verze velké výstavy.Zdroj: Centrum tradičních technologií Příbor

Férový piknik

KDY: v sobotu 8. května

KDE: Kopřivnice

ZA KOLIK: zdarma

Vezměte dobroty, rozbalte deku v parku nebo na vaší oblíbené louce. Snídat letos můžete i na výletě! Jak se tedy zapojit? Zaregistrujte se na www.fairtrade.cz/zapojte-se. Udělejte si příjemné odpoledne a dejte tak najevo podporu myšlence férového obchodu. Pošlete fotku z vaší férové snídaně na zdravemesto@koprivnice.cz a budete zařazeni do slosování o 3 FairTradové ceny. Více o FÉRFOTO na www.zdravemesto.koprivnice.org

TIPY ZA BRUNTÁLSKO A KRNOVSKO

Kabátův kopec na motýlích křídlech

KDY: do 16. května (pracovní listy lze odevzdat až do 18. května)

KDE: začátek z ulice Ježnická, Krnov

Vydejte se společně s dětmi poznávat přírodu v okolí Krnova. Vyrazte vstříc naučné stezce Kabátův kopec, která se nachází v západní části Krnova a začíná u autobusové zastávky MHD Pod Ježníkem (u rybníků). Středisko ekologické výchovy pro vás stezku zpestřilo a jsou na ní až do 16. května nachystány nejrůznější soutěžní úkoly. Vybavte se pevnou obuví, tužkou a pracovním listem, který si můžete stáhnou z webu mikskrnov.cz. Čeká vás 3 kilometry dlouhá vycházka středně těžkým terénem (kočárky jej neprojedou!).



Vyplněný pracovní list můžete odevzdat do 18. května vždy v úterý v budově MIKS Krnov (nám. Míru 1/14, vchod od řeky), kde dostanete drobnou odměnu. Všechny podepsané listy budou zařazeny do slosování o hlavní ceny, které proběhne 20. května.

Miloticemi po zelené k řopíkům

KDE: začátek od rozcestníku v centru obce

Vydejte se na procházku severní částí obce Milotice nad Opavou. Trasu začněte od rozcestníku (Milotice nad Opavou – bus). Své kroky směřujte po zelené turistické značce k rozcestníku u železniční zastávky vzdálené necelé 3 kilometry. Právě v jejím okolí můžete narazit linii předválečných bunkrů - tzv. řopíky. Objekty v lokalitě mají velmi zajímavou historii, protože právě v této oblasti až k obci Košetice se odehrávala první výsadková (byť cvičná) operace německých jednotek. Podél linie opevnění je možné dojít až do vzdálenějších Milostovic u Opavy, kde můžete zhlédnout zrekonstruované objekty čs. pohraničního opevnění.

Jeden z řopíků u Milotic nad OpavouZdroj: Martin Odziomek

KNIŽNÍ TIPY

Hana Kašáková: Typologie volů

Kniha s podnázvem "výběr z mužských exemplářů od A do Z" je zábavnou příručkou, jak se vyznat ve světě mužů a jejich druhů a plemen. Díky příběhové formě, která je humorně koncipována, se možná v leckteré kapitole najdete a zasmějete se samy na sebou. Kniha je vhodná pro všechny ženy se smyslem pro humor a nadhledem, ideálně na cesty nebo v rámci odreagování u kávy. Jakkoliv by se mohlo zdát, že se kniha až provokativně strefuje do mužských nectností, nešetří ani ženy - zní z oficiálního popisu knihy. A ano, leckdy můžeme narazit i na něžný protějšek každého jmenovaného.

Jozef Karika: Smršť

Novinka populárního slovenského spisovatele Jozefa Kariky nás zanese opět do prostředí nevlídné krajiny. Fenomén halného větru je v Polsku dobře známý a zdokumentovaný. Když fouká, stoupá počet násilností, nehod, vražd i sebevražd. Jak ale tento vítr souvisí s nebezpečným silničním úsekem na úpatí Západních Tater? Mysteriózní thriller a jeho hrdinové přináší tu nejhorší noční můru. Předčí nová kniha i populární Trhlinu či Strach?